За два года проверок подразделений в зоне ООС предупрежден незаконный вывоз более 50 гранат и более 5 тыс. боеприпасов, - начальник ВСП Криштун

Незаконный вывоз более 50 гранат и более 5 тысяч боеприпасов из районов проведения Операции объединенных сил (ООС) предупрежден на протяжении двух лет во время проверок находящихся там подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник Военной службы правопорядка (ВСП) в Вооруженных силах Украины (ВСУ) Игорь Криштун на совещании руководителей правоохранительных органов в Офисе генерального прокурора Украины в Киеве в четверг.

"На протяжении последних двух лет совместно нами и Национальной полицией во время проведения совместных действий по противодействию криминальным правонарушениям против гражданской безопасности и порядка изъято более 20 единиц оружия, 158 гранат, более 15 тыс боеприпасов. Во время проверки подразделений, которые происходят в районах проведения ООС, предупрежден незаконный вывоз более 50 гранат, более 5 тыс боеприпасов", - сказал он.

Криштун подчеркнул, что в местах постоянной дислокации военных частей ВСУ проводятся плановые и внеплановые проверки соблюдения должностными лицами установленного порядка учета, хранения и использования оружия и боеприпасов, по результатам которых в случае возникновения нарушений принимаются соответствующие меры реагирования, виновные должностные лица притягиваются к установленной законом ответственности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий задержан во время сбыта похищенного арсенала боеприпасов на Одесчине, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

"В результате проведения поисковых мероприятий должностными лицами военной службы правопорядка найдено 13 автоматов и 7 пистолетов, которые были потеряны военнослужащими в результате ненадлежащего выполнения обязанностей военной службы", - добавил он.

По словам Криштуна, по этому факту за прошлый год в органы досудебного расследования внесены ведомости о более, чем 400 криминальных правонарушениях.

боеприпасы (2399) операция Объединенных сил (6766) Военная служба правопорядка (46) Криштун (1)
Отэто прогрэс, отэто эффективность ВСП!!!!!! Ато шо Украина наводнена оружием, боеприпасами и взрывчаткой и торгуют всем этим в каждой подворотне и интернете ,то такэ. За гэто ВСП ж не отвечает.
16.07.2020 14:59 Ответить
Ну если за два года проверок...то это крута...😃
16.07.2020 15:01 Ответить
Капец, АЖ 15 цинков патронов!!! Вот это объемы!
16.07.2020 23:00 Ответить
Люди ерундой занимаются. Ещё и зарплату за это получают ? Оружие должно быть в свободной продаже в магазине, как это там, где уважают права человека.
16.07.2020 16:13 Ответить
Ударим проверками правил хранения и использования оружия по этой хулиганской войне , залепим бумажками наши про....бы и победим х....ла несокрушимым валом паперовоі арміі.Ура товарисчи ,ура!!!!
16.07.2020 20:48 Ответить
 
 