За два года проверок подразделений в зоне ООС предупрежден незаконный вывоз более 50 гранат и более 5 тыс. боеприпасов, - начальник ВСП Криштун

Незаконный вывоз более 50 гранат и более 5 тысяч боеприпасов из районов проведения Операции объединенных сил (ООС) предупрежден на протяжении двух лет во время проверок находящихся там подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник Военной службы правопорядка (ВСП) в Вооруженных силах Украины (ВСУ) Игорь Криштун на совещании руководителей правоохранительных органов в Офисе генерального прокурора Украины в Киеве в четверг.

"На протяжении последних двух лет совместно нами и Национальной полицией во время проведения совместных действий по противодействию криминальным правонарушениям против гражданской безопасности и порядка изъято более 20 единиц оружия, 158 гранат, более 15 тыс боеприпасов. Во время проверки подразделений, которые происходят в районах проведения ООС, предупрежден незаконный вывоз более 50 гранат, более 5 тыс боеприпасов", - сказал он.

Криштун подчеркнул, что в местах постоянной дислокации военных частей ВСУ проводятся плановые и внеплановые проверки соблюдения должностными лицами установленного порядка учета, хранения и использования оружия и боеприпасов, по результатам которых в случае возникновения нарушений принимаются соответствующие меры реагирования, виновные должностные лица притягиваются к установленной законом ответственности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий задержан во время сбыта похищенного арсенала боеприпасов на Одесчине, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

"В результате проведения поисковых мероприятий должностными лицами военной службы правопорядка найдено 13 автоматов и 7 пистолетов, которые были потеряны военнослужащими в результате ненадлежащего выполнения обязанностей военной службы", - добавил он.

По словам Криштуна, по этому факту за прошлый год в органы досудебного расследования внесены ведомости о более, чем 400 криминальных правонарушениях.