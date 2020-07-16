В Украине только 28,3% детей вакцинировались от кори, 30% - от полиомиелита, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

В Украине по состоянию на 1 июня 2020 только 28,3% детей в возрасте одного года вакцинировались от кори, паротита и краснухи (КПК).

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ), передает Цензор.НЕТ.

По расчетам ЦОЗ, к концу текущего года охват прививками достигнет 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета (95%).

При этом за пять месяцев 2019 года вакцинировалось 41,9% детей. Указанный темп вакцинации КПК в 2019 году позволил достичь 93,2%.

При этом от полиомиелита за 5 месяцев 2020 года вакцинировались 30% детей до 3 лет, от коклюша, дифтерии и столбняка - 31,6%.