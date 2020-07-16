РУС
В Украине только 28,3% детей вакцинировались от кори, 30% - от полиомиелита, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

В Украине по состоянию на 1 июня 2020 только 28,3% детей в возрасте одного года вакцинировались от кори, паротита и краснухи (КПК).

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ), передает Цензор.НЕТ.

По расчетам ЦОЗ, к концу текущего года охват прививками достигнет 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета (95%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уровень вакцинации среди детей в июне увеличился, - Степанов

При этом за пять месяцев 2019 года вакцинировалось 41,9% детей. Указанный темп вакцинации КПК в 2019 году позволил достичь 93,2%.

При этом от полиомиелита за 5 месяцев 2020 года вакцинировались 30% детей до 3 лет, от коклюша, дифтерии и столбняка - 31,6%.

В Украине только 28,3% детей вакцинировались от кори, 30% - от полиомиелита, - ЦОЗ 01

дивно..

якщо вакциновано лише 30% населення, а 70% БЕЗ ВАКЦИНИ, чому немає спалахів цих хвороб?!

а може ці вакцини і справді непотрібні і ні від чого не рятують?

може і справді заливання ртуттю і всіляким непотребом неокріплих дитячих організмів тільки шкодить?
+5
Коронабесие плавно переводится в вакцинобесие. Причем заказчики и методика запугивания доверчивых лохов одни и теже.
+4
Это троллинг? Украина первая в мировом рейтинге больных корью. Даже вакцинированные болеют, только переносят все легче. А по поводу полиомиелита, это теперь очень редкая болезнь, тотальная вакцинация искоренила этот вирус практически повсеместно.
Лікарі паразитують на державному бюджеті. Вони виконують вказівки керівництва, їм на пацієнта наплювати. Не вірю лікарям.
дивно..

якщо вакциновано лише 30% населення, а 70% БЕЗ ВАКЦИНИ, чому немає спалахів цих хвороб?!

а може ці вакцини і справді непотрібні і ні від чого не рятують?

може і справді заливання ртуттю і всіляким непотребом неокріплих дитячих організмів тільки шкодить?
Это троллинг? Украина первая в мировом рейтинге больных корью. Даже вакцинированные болеют, только переносят все легче. А по поводу полиомиелита, это теперь очень редкая болезнь, тотальная вакцинация искоренила этот вирус практически повсеместно.
Не искоренила, а перевела из дикой формы в поствакцинную.
Этот вирус искоренили:
1) Улучшение гигиенических условий, по сравнению с буйством во время 1,2 мировых войн (по объективным причинам)
2) Изменение определения диагноза полиомиелит и выделения из него ряда других болезней.
Это раз.
Отнюдь не первая
https://www.who.int/csr/don/26-november-2019-measles-global_situation/ru/

По сравнению с Конго и их 250к+ - и не снилось.
Сравните опять же уровень гигиены, медицины как таковой и вообще развития. И Вам многое станет ясно.
Это два.
О да 52к больных болезнью, которой болеют в основном дети, у которых она протекает в легкой форме и лечится симптоматично а-ля простуда или грипп за неделю-две... (циферки по которому куда как страшнее но панику Вы не бьете)... это страшно. Аж прям жуть. А умерло аж 16 человек на 42+млн. страну. Все. Мы все умрем.
Успокойтесь уже. Это три.
Ну да, как только в 1963 в США начали массовую вакцинацию от кори, так сразу улучшение гигиенических условий начало офигенно работать.
"по сравнению с буйством во время 1,2 мировых войн (по объективным причинам)" Где Вы там то буйство увидали?
В Україні лише 28,3% дітей вакцинували проти кору, 30% - проти поліомієліту, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 2162
конечно это заговор рептилоидов.
Вы саму статью читали? "В Украине по состоянию на 1 июня 2020 только 28,3% детей в возрасте одного года вакцинировались от кори, паротита и краснухи (КПК).Источник: https://censor.net/ru/n3208513" Это не общий процент вакцинированных по стране, а процент охвата плановой прививкой годичных детей.
Кроме того, дети 1 года никогда не были движущей силой вспышек кори. Движущей силой вспышек кори являются непривитые из след категорий: дети 3-4 лет, кот-е ходят в дет сады и на дет. площадки, дети 6-7 лет, идушие в школу, подростки 17-19 лет, поступившие в Вузы, военные училища, попавшие в армию или в большие рабочие коллективы.
Вы там больше короной своей пугайте, шоб нас накрыло действительно опасными болячками, когда уже не будет под 100% всяких бессимптомных и легких.
Что это они вдруг всполошились, прямо удивительно.
Неужто им в голову пришло, что группового иммунитета с таким количеством непривитых от таких заразных вирусных заболеванийм как корь и полиомиелит, в Украине на настоящий момент попросту нет?
И что если и выживешь, заболев, то останешься инвалидом?
И что маски - они от кори и полиомиелита как то слабо защищают?

Сволочи.
какие же сволочи, что ЦОЗ, что ВОЗ.
Не зря же они про эпидслужбу и целую армию эпидемиологов заговорили.
Кроме макароновируса сейчас заболеваний нет.
Пишешь дебилам, что маску носить небезопасно постоянно, что менять нужно после 2-х часов носки, ежели носят повсюду, что иначе бактерии скапливаются под маской - а они в ответ: ты что такое пишешь, макороновирус - он же вирус, а не бактерия.
И понимаешь, что других заболеваний для дебилов не существует.
Ох, и 'аукнется" же все это коронобесие.
Коронабесие плавно переводится в вакцинобесие. Причем заказчики и методика запугивания доверчивых лохов одни и теже.
ты копеечная кацапо-средневековая антивакцинная тролляка.
Супрун виновата, сто пудов. Кто же ещё ?
країна ідіотів
Скажем так: идиоты (73%) избрали во власть мошенников и негодяев.
це факт
Всё тупое должно вымереть!
Зачем себе такое желаете?
А как же естественный иммунитет?
Ты отказываешься от собственного символа веры?
Никогда и не думал от него отказываться, это вы - новые лысенковцы и мичуринцы пытаетесь природу отрицать.
Нда....
Представляю себе, на каком расстоянии чувствуется запах подмышек, которые ты от рождения не мыл так как мытьё подмышек - неприродно!
Перестань принимать психотропы или дурь курить.
Ті отрицашь природу, лісенковец-мічурінеу?
А потом все эти яжематери, будут делать круглые глаза, "та я не знала", "государство должно" и городить прочую ересь, оправдывая свою глупость и не образованность.
а я вам скажу чому. безкоштовні вакцини попадали в лікарні що з носа спаде. принаймні роки 3-4 назад. щось прийшло в дитячу поліклініку. комусь подзвонили комусь ні а там же строгий графік і щоб дотримуватись того графіку вакцина має бути постійно причому від всіх шести основних захворювань, а постійно вона була лише в київських приватних клініках, не знаю може ще в якихось великих містах. особосто я три рази возив в Київ дитину і платив за це немаленькі гроші. думаю не кожному це по карману, а може комусь і облом. ось таке
В Україні лише 28,3% дітей вакцинували проти кору, 30% - проти поліомієліту, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 3624
