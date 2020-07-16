В Украине только 28,3% детей вакцинировались от кори, 30% - от полиомиелита, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА
В Украине по состоянию на 1 июня 2020 только 28,3% детей в возрасте одного года вакцинировались от кори, паротита и краснухи (КПК).
Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ), передает Цензор.НЕТ.
По расчетам ЦОЗ, к концу текущего года охват прививками достигнет 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета (95%).
При этом за пять месяцев 2019 года вакцинировалось 41,9% детей. Указанный темп вакцинации КПК в 2019 году позволил достичь 93,2%.
При этом от полиомиелита за 5 месяцев 2020 года вакцинировались 30% детей до 3 лет, от коклюша, дифтерии и столбняка - 31,6%.
якщо вакциновано лише 30% населення, а 70% БЕЗ ВАКЦИНИ, чому немає спалахів цих хвороб?!
а може ці вакцини і справді непотрібні і ні від чого не рятують?
може і справді заливання ртуттю і всіляким непотребом неокріплих дитячих організмів тільки шкодить?
1) Улучшение гигиенических условий, по сравнению с буйством во время 1,2 мировых войн (по объективным причинам)
2) Изменение определения диагноза полиомиелит и выделения из него ряда других болезней.
Это раз.
Отнюдь не первая
https://www.who.int/csr/don/26-november-2019-measles-global_situation/ru/
По сравнению с Конго и их 250к+ - и не снилось.
Сравните опять же уровень гигиены, медицины как таковой и вообще развития. И Вам многое станет ясно.
Это два.
О да 52к больных болезнью, которой болеют в основном дети, у которых она протекает в легкой форме и лечится симптоматично а-ля простуда или грипп за неделю-две... (циферки по которому куда как страшнее но панику Вы не бьете)... это страшно. Аж прям жуть. А умерло аж 16 человек на 42+млн. страну. Все. Мы все умрем.
Успокойтесь уже. Это три.
"по сравнению с буйством во время 1,2 мировых войн (по объективным причинам)" Где Вы там то буйство увидали?
Кроме того, дети 1 года никогда не были движущей силой вспышек кори. Движущей силой вспышек кори являются непривитые из след категорий: дети 3-4 лет, кот-е ходят в дет сады и на дет. площадки, дети 6-7 лет, идушие в школу, подростки 17-19 лет, поступившие в Вузы, военные училища, попавшие в армию или в большие рабочие коллективы.
Неужто им в голову пришло, что группового иммунитета с таким количеством непривитых от таких заразных вирусных заболеванийм как корь и полиомиелит, в Украине на настоящий момент попросту нет?
И что если и выживешь, заболев, то останешься инвалидом?
И что маски - они от кори и полиомиелита как то слабо защищают?
Сволочи.
какие же сволочи, что ЦОЗ, что ВОЗ.
Пишешь дебилам, что маску носить небезопасно постоянно, что менять нужно после 2-х часов носки, ежели носят повсюду, что иначе бактерии скапливаются под маской - а они в ответ: ты что такое пишешь, макороновирус - он же вирус, а не бактерия.
И понимаешь, что других заболеваний для дебилов не существует.
Ох, и 'аукнется" же все это коронобесие.
Ты отказываешься от собственного символа веры?
Представляю себе, на каком расстоянии чувствуется запах подмышек, которые ты от рождения не мыл так как мытьё подмышек - неприродно!