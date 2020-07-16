Глава МИД Польши Чапутович о разговоре Дуды с пранкерами: Оцениваем это как дезинформационную деятельность России

Телефонный разговор российского пранкера Вована, который представился генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем с президентом Польши Анджеем Дудой, является "дезинформационным действием России", направленным на то, чтобы ухудшить отношения Польши и Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире Польского радио 16 июля заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Мы оцениваем это как дезинформационные действия России, которые, возможно, имеют целью посеять раздор между Польшей и Украиной. На это указывают вопросы, которые задавались", - подчеркнул Чапутович.

Глава МИД Польши подчеркнул, что эти действия не имели успеха. По его словам, ответы Дуды "не подвергли Польшу опасности каких-то недоразумений ни с одной страной".

"Здесь нельзя в чем-то упрекнуть с точки зрения перспективы внешней политики и содержания разговора", - подчеркнул глава польской дипломатии.

Чапутович сообщил, что поручил генеральному директору МИД изучить дело и "сделать служебные выводы", если выяснится, что работники польского Постоянного представительства при ООН ненадлежащим образом исполняют служебные обязанности.

"В конце концов видно, что вина лежит на представителе МИД", - констатировал Чапутович.

Он выразил мнение, что нужно детально изучить все процедуры, чтобы такие случаи не могли произойти в будущем.

"Думаю, что это хороший опыт, и мы усилим нашу бдительность", - констатировал глава польской дипломатии.

Как сообщалось 13 июля пранкер Вован позвонил президенту Дуде и представился генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Среди прочего в разговоре обсуждались и вопросы, касающиеся Украины.

Аутентичность разговора подтвердили в канцелярии президента Польши, сообщив, что этим вопросом сейчас занимаются польские спецслужбы.

Глава МВД Польши и администрации Мариуш Каминский сообщил, что вина за организацию разговора Дуды с пранкером лежит на работнике Постоянного представительства Польши при ООН, который по запросу канцелярии президента неправильно провел проверку абонента, с которым разговаривал польский лидер.

Комментируя обнародование разговора с российским пранкером, Дуда написал в Twitter, что на каком-то этапе он начал что-то подозревать. Он в шутку заметил, что хоть голос пранкера был довольно похож на голос генсека ООН Гутерреша, но тот настолько хорошо не выговаривает слово "Зубровка" (польский водка. - Ред.).