Глава МИД Польши Чапутович о разговоре Дуды с пранкерами: Оцениваем это как дезинформационную деятельность России

Телефонный разговор российского пранкера Вована, который представился генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем с президентом Польши Анджеем Дудой, является "дезинформационным действием России", направленным на то, чтобы ухудшить отношения Польши и Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире Польского радио 16 июля заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Мы оцениваем это как дезинформационные действия России, которые, возможно, имеют целью посеять раздор между Польшей и Украиной. На это указывают вопросы, которые задавались", - подчеркнул Чапутович.

Глава МИД Польши подчеркнул, что эти действия не имели успеха. По его словам, ответы Дуды "не подвергли Польшу опасности каких-то недоразумений ни с одной страной".

"Здесь нельзя в чем-то упрекнуть с точки зрения перспективы внешней политики и содержания разговора", - подчеркнул глава польской дипломатии.

Чапутович сообщил, что поручил генеральному директору МИД изучить дело и "сделать служебные выводы", если выяснится, что работники польского Постоянного представительства при ООН ненадлежащим образом исполняют служебные обязанности.

"В конце концов видно, что вина лежит на представителе МИД", - констатировал Чапутович.

Он выразил мнение, что нужно детально изучить все процедуры, чтобы такие случаи не могли произойти в будущем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский пранкер от имени генсека ООН Гуттериша предложил президенту Польши Дуде захватить Львов, тот отказался. АУДИО

"Думаю, что это хороший опыт, и мы усилим нашу бдительность", - констатировал глава польской дипломатии.

Как сообщалось 13 июля пранкер Вован позвонил президенту Дуде и представился генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Среди прочего в разговоре обсуждались и вопросы, касающиеся Украины.

Аутентичность разговора подтвердили в канцелярии президента Польши, сообщив, что этим вопросом сейчас занимаются польские спецслужбы.

Глава МВД Польши и администрации Мариуш Каминский сообщил, что вина за организацию разговора Дуды с пранкером лежит на работнике Постоянного представительства Польши при ООН, который по запросу канцелярии президента неправильно провел проверку абонента, с которым разговаривал польский лидер.

Комментируя обнародование разговора с российским пранкером, Дуда написал в Twitter, что на каком-то этапе он начал что-то подозревать. Он в шутку заметил, что хоть голос пранкера был довольно похож на голос генсека ООН Гутерреша, но тот настолько хорошо не выговаривает слово "Зубровка" (польский водка. - Ред.).

Польша (8622) МИД Польши (334) Дуда Анджей (788) пранкеры (37) Чапутович Яцек (101)
Топ комментарии
+7
Кацапские обезьяны продолжают кидаться какашками в окружающих.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:06 Ответить
+7
Понятно что это никакие не пранкеры. Это структура российских Сил Специальных Операций.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:09 Ответить
+6
Сказал как отрезал. Молодец!И никакой излишней озабоченности.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:06 Ответить
Сказал как отрезал. Молодец!И никакой излишней озабоченности.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:06 Ответить
Кацапские обезьяны продолжают кидаться какашками в окружающих.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:06 Ответить
Дуда- молодець!
показать весь комментарий
16.07.2020 15:07 Ответить
Головне що українці вірять російській дезінформації.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:07 Ответить
Малороси може і вірять своїм "братушкам". Українці ні.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:12 Ответить
Значить малороси складають більшість населення України.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:19 Ответить
Відносно більшості не знаю, а те що занадто богато , то так !!!)))
показать весь комментарий
16.07.2020 15:35 Ответить
73% Зелохторату , це богато ?))
показать весь комментарий
16.07.2020 15:39 Ответить
Це дуже багато! Це достатньо щоб керувати УКраїною.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:58 Ответить
потому что малороссов нужно было на подвал сажать и там перевоспитывать, чтобы рот на Украину не раскрывали.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:20 Ответить
Понятно что это никакие не пранкеры. Это структура российских Сил Специальных Операций.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:09 Ответить
Без спеців такі понти не прокатуют !!)))
показать весь комментарий
16.07.2020 15:37 Ответить
что еще от винторогих ожидать
показать весь комментарий
16.07.2020 15:16 Ответить
Вот как можно взять, и позвонить высокопосадовцу? Попробуйте хоть на ваше отделение связи дозвониться, или в ЖЭК. А тут-раз, и к Дуде.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:29 Ответить
Нужно вводить санкции против России! Потому что эти пранкеры работают на спецслужбы РФ.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:42 Ответить
Там такой оре-пранкер, что Дуда к концу разговора уже не называл его Your Excellence.
Дуда не бросил трубку из вежливости.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:19 Ответить
ФСБешник, який маскується під європейські стандарти обізвав себе "пранкером". Московська сволота, скільки ви будете гадити всьому світу? Коли вас уже "задовольнять" китайці?
показать весь комментарий
16.07.2020 17:27 Ответить
 
 