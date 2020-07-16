В одном из детдомов Одессы вспышка COVID-19: заболели 15 детей и двое взрослых, - горсовет

В Одессе в детском доме "Жемчужина" выявлена вспышка COVID-19.

Об этом журналистам сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, после того, как заболел один из сотрудников "Жемчужины", в учреждении провели обследование всех детей и сотрудников. В общей сложности сделано порядка 70 тестов.

"Установлено, что носителями вируса являются 15 детей и двое взрослых. Все чувствуют себя удовлетворительно, и симптомов респираторного заболевания не имеют", - сказала Буйневич.

Тем не менее, по ее словам, сегодня принято решение об изоляции тех, у кого выявлен коронавирус. Кроме того, все учреждение переходит в режим обсервации - будет работать в закрытом режиме.

По словам руководителя департамента, детей и взрослых обеспечат всем необходимым - в первую очередь, медицинским обследованием, а также - продуктами питания, средствами гигиены и пр.

Как сообщили в мэрии города, по информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, по состоянию на утро 16 июля, в Одесской области лабораторно подтверждены 2378 случаев COVID-19. Из них 591 человек — жители Одессы. За последние сутки в регионе зарегистрированы 63 новых случая заболевания, из них 30 — у одесситов, 33 — у жителей районов области. Сейчас на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 92 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, все жители Одессы. Восемь человек - в тяжелом состоянии без необходимости кислородной поддержки, двое - получают дыхательную СИПАП-терапию без использования аппаратов ИВЛ. Также 82 пациента - в состоянии средней тяжести.

В настоящее время на лечении находятся 19 детей с положительным тестом на COVID-19 — пятеро в инфекционной больнице и 14 на амбулаторном лечении. В мэрии добавили, что 14 июля в реанимационном отделении указанной больницы скончалась 55-летняя женщина, у которой был положительный результат ПЦР-теста и осложнения, вызванные тяжелым сопутствующим заболеванием. В общей сложности, в регионе, по состоянию на утро 14 июля, зафиксированы 32 смерти от коронавируса.