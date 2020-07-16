РУС
10 170 65

Поиск раненого под Зайцево украинского бойца начался в полдень, оккупанты гарантировали "тишину", - штаб

Командованием Объединенных Сил принимаются все необходимые меры по поиску и эвакуации раненого под Зайцево военнослужащего.

Об этом сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"Командование Объединенных сил делает все необходимое для передачи украинской стороне тела погибшего военного медика.

По инициативе украинской стороны от СММ ОБСЕ получены гарантии режима "тишина" для поиска третьего военнослужащего, который начался сегодня в 12:00", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, тело лейтенанта Дмитрия Красногрудя, погибшего под Зайцево 13 июля, уже передано на контролируемую правительством Украины территорию.

Сейчас идет подготовка к проведению ритуала погребения героя. Прощание с погибшим состоится завтра, 17 июля, в 11:00 в городе Лиман Донецкой области, на территории центрального храма.

Читайте также: "Герои умирают. И умирают первыми", - белорус помянул погибшего морпеха ВСУ-белоруса Николая Илина

Донбасс (26962) операция Объединенных сил (6766)
+39
Гребаный стыд. Третьи сутки !!! Хомчака с Зелей на его место.
16.07.2020 15:38 Ответить
+35
третьи сутки...мучений и неизвестности...
16.07.2020 15:35 Ответить
+32
Тишину должна была гарантировать арта...предварительно накрыв папу квадратных километров хорошим залпом...
Но при осле приходится надеятся на оккупантов...зачеркнуто...на ту сторону как говорит осел..
16.07.2020 15:38 Ответить
16.07.2020 15:35 Ответить
ГЛАВНОЕ НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕДНОГО ПИАНИСТА он только учится играть на пипиано и да отсупать по кое кого логике это наступательные действия....
16.07.2020 15:42 Ответить
З повідомлення ЗСУ нічого не зрозуміло кого шукають, кого передали, кого не передали, з ким домовились? Домовились що не будуть стріляти з тими хто позавчора розстріляв групу евакуації? Так з ними не домовлятись потрібно а накривати ракетно-артилерійським ударом на глибину до 20км і йти шукати самим.
16.07.2020 15:58 Ответить
именно!!!!!- и ни каких разго-договоров...!!
16.07.2020 21:37 Ответить
"Командование Объединенных сил делает все необходимое для передачи украинской стороне тела https://censor.net/resonance/3208174/vn_dyav_tak_yak_pdkazalo_sertse_odrazu_pobg_do_poranenogo_schob_lyudina_vijila_spogadi_pro_zagiblogo" - мудрено написали

оос разделяет себя и украинскую сторону, но зачем?
16.07.2020 15:59 Ответить
Там еще "та сторона есть" и когда то писали что есть и "третья сторона", но в последнее время молчат больше.Вообще не могу понять кто там есть, может кто пояснит
16.07.2020 16:45 Ответить
Гарантии от убийц?
16.07.2020 15:36 Ответить
Естественно от тех кто убил и тех кто готов убить снова в том районе. А от кого ещё требовать гарантий? От ОБСЕ, ЕС, НАТО?
16.07.2020 16:04 Ответить
От нашей арты и спецов, как и делали до зеленого убожества. Равняли орков с землей, доставали своих, а потом уже бы вели разговоры с ОБСЕ о Минских соглашениях.
16.07.2020 16:30 Ответить
А как называется фильм?
16.07.2020 18:08 Ответить
Называется "реальность", а не "95 квартал".
16.07.2020 18:24 Ответить
"Реальность"? Спасибо!
16.07.2020 18:58 Ответить
На здоровье.
16.07.2020 19:35 Ответить
Зайцево ето там где зеленский сказал что он не лох ?
16.07.2020 15:37 Ответить
Про нелоха он блеял в Золотое, Луганская обл.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:42 Ответить
Пошук пораненого під Зайцевим українського бійця розпочався опівдні, окупанти гарантували "тишу", - штаб - Цензор.НЕТ 6611
16.07.2020 15:49 Ответить
16.07.2020 15:38 Ответить
Таки да. Как минимум артиллерия уже давно должна была снести к чертовой матери все огневые позиции этих ублюдков, а спецы забрать и живых и мертвых !!! Как это и делали при Полтораке. Но Хомчак не генерал, а зеленый лизоблюд.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:43 Ответить
Пошук пораненого під Зайцевим українського бійця розпочався опівдні, окупанти гарантували "тишу", - штаб - Цензор.НЕТ 6969
16.07.2020 16:10 Ответить
16.07.2020 15:38 Ответить
Хомчак на его место попасть не может...у него большой опыт как спетлять...иловайский..
показать весь комментарий
16.07.2020 15:41 Ответить
Сивоху сразу же надо было отправить и арахамию в белых касках, там же их братки.
Почему они не показали мастер-класс как надо договариваться с "той стороной"?
16.07.2020 15:47 Ответить
Сильно бы воняло после этого "мастер-класса".
16.07.2020 15:50 Ответить
16.07.2020 16:09 Ответить
16.07.2020 16:16 Ответить
гамно к гамну
16.07.2020 19:28 Ответить
Подивіться на очі жінки, бачу в них верещучку. А ви?
16.07.2020 20:05 Ответить
У цьому випадку за вбитих відповідає Хомчак, а якщо Зе його не знімає, то відповідає також сам Зе.
16.07.2020 15:42 Ответить
зе відповідає.
бо до цього призвела саме його політика.
16.07.2020 15:53 Ответить
16.07.2020 16:03 Ответить
Дай Бог найти живым!
16.07.2020 15:43 Ответить
Дай Бог, чтобы все сложилось удачно.
16.07.2020 15:46 Ответить
Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
16.07.2020 15:47 Ответить
І не шукай мир в очах *****!
16.07.2020 15:51 Ответить
Не опирайся на воду, не верь русским. Крымскотатарская поговорка.
16.07.2020 15:54 Ответить
ляди зебильные
16.07.2020 15:53 Ответить
Може Зеля підхопить коронавірус і помре?!
16.07.2020 15:54 Ответить
воно може тiльки здохнути.
16.07.2020 16:26 Ответить
оно скорее от диареи помре!
17.07.2020 00:03 Ответить
Оккупанты и Иловайский Коридор гарантировали! неужели можно после 6 лет войны с оккупантом верить оккупанту???!!!
16.07.2020 15:56 Ответить
Хай вірять ті, хто втомився від війни.
16.07.2020 15:57 Ответить
ті хто "втомилися від війни" вони не гинуть на фронті.

На жаль, судячи з доповіді, військово-політичне керівництво України вірить окупантам після 6 років війни! Це або клініка або зрада. Думаю друге. Так як люди маючи вищу профільну освіту не можуть бути такими тупими ще й так масово.
16.07.2020 16:08 Ответить
..так а хто там мае вищо-профильну..??- тарано-хомчаки и иже с ними- совково-камуснистическую...???- нннууу- таки-да...профи нахххххх...(((
16.07.2020 21:55 Ответить
кацапо-фашисты всегда лгут!ВСЕГДА!
ОНИ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!ЭТИ МРАЗИ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
16.07.2020 15:59 Ответить
Верить оккупанту могут только предатели или клинические идиоты. Надеюсь Военно-Политическое руководство Украины не такие, хотя честно говоря надежда умерла давно, это если уж очень дипломатично выразиться.
16.07.2020 16:00 Ответить
Я вам млять скажу про меры!
Снести ОРДЛО нахрен "градами" на 10 км в глубину и забрать раненого!
16.07.2020 16:05 Ответить
Чи він ще живий....
16.07.2020 16:12 Ответить
...очень жаль...- но огромные сомнения..........((((((((((((((((((
16.07.2020 21:56 Ответить
Интересно чего ждали?пока он умрёт от потери крови? очень странная ситуация.
16.07.2020 16:13 Ответить
В генштабе все олигофрены?
Вам идиоты уже "гарантировали тишину"........
Сколько раз надо попадать в подобную ловушку и сколько потерять людей, что бы перестать "доверять" агрессору и нормально начать проводить военные операции по спасению солдат?
16.07.2020 16:13 Ответить
"Окупанты гарантировали тишину" - это какой-то песец, ещё пивка им выставте.
16.07.2020 16:16 Ответить
и зеленый коридор
16.07.2020 16:19 Ответить
ЗеБільна сволота, дєрмак, гівнокомандуюча шмаркля, щоб ви всі передохли.

Це скільки хлопець лежить в полі... під обстрілами... поранений... стікає кров'ю...

А Янелоху це все... душа в нього по українцям, що боронять країну, в якій він розкошує та знімає відосики, не болить...

Є душа у блазня малоросського з гівно-кварталу?
16.07.2020 16:17 Ответить
16.07.2020 16:19 Ответить
зебанаты еще будут меня убеждать что нам есть чем теперь гордиться? твари...
16.07.2020 16:21 Ответить
ЗеБiли зайнятi, iм не до цього хлопця, не до захисникiв наших...не заважайте...

16.07.2020 16:24 Ответить
Трое суток делали все возможное? Парня жалко, бросили его, сначала группа с которой шел, а потом и командиры, тут глубже проблема? А вследующий раз бойцы скажут, а мы не пойдем, чтоб бросили если что раненого, как собаку, и свалили в закат, даже не отомстили ответкой, тем более все признали это #издецом, там смело можно лупить начать, плешивому сейчас не до дырлявых там сибирюшка отваливается
16.07.2020 16:23 Ответить
95 Регион России это Чечня. Российские спецслужбы любят символику, поэтому и создали проект "95 Квартал" по высмеиванию Украины, украинского языка, украинцев в Украине (!), благо своих спецслужб и государства украинцев видимо нет, ибо в любом государстве это бы сразу заметили. Это стратегический проект по уничтожению украинцев как народа. Проект "Слуга Народа" тоже из этой оперы.
16.07.2020 16:28 Ответить
Почему Чечня скажете вы? Потому что как и Чечню, Украину россияне считают своей территорией, украинцев сепаратистами а войну соответственно Гражданской.
16.07.2020 16:44 Ответить
Какие гарантии ??? Гитлер выписал гарантии ??
***дец !
16.07.2020 17:02 Ответить
Почему Точкой-У не расчищают больнички где лечат террористов ?
Не внезапно а предупредить заранее гражданских.
16.07.2020 17:06 Ответить
штаб Украины лохи полные, наивное дурачье. За 6 лет войны, дураков из генштаба так ничего не научились и похоже не научаться. Подлой РАссии нельзя никогда верить.
16.07.2020 17:57 Ответить
Погибшие и пролившие кровь украинские воины - целиком вина фигляра и труса зеленского и дерьмака, которые не желают понять: с пуйлом договариваться невозможно - он усиливает и будет усиливать давление, убивая украинцев. Ему нужна вся Украина.

Безвольный, некомпетентный, употребляющий наркотики "президент" и завербованный ФСБ руководитель ОП приведут Украину к краху. Надо немедленно арестовать ермака по делу о предполагаемой измене и превышению полномочий.
16.07.2020 17:57 Ответить
Опеативненько! И трех суток не прошло. Вот истинное отношение власти к бойцам, защищающим Родину. Просто твари...
16.07.2020 18:06 Ответить
16.07.2020 18:11 Ответить
 
 