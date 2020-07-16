Поиск раненого под Зайцево украинского бойца начался в полдень, оккупанты гарантировали "тишину", - штаб

Командованием Объединенных Сил принимаются все необходимые меры по поиску и эвакуации раненого под Зайцево военнослужащего.

Об этом сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"Командование Объединенных сил делает все необходимое для передачи украинской стороне тела погибшего военного медика.

По инициативе украинской стороны от СММ ОБСЕ получены гарантии режима "тишина" для поиска третьего военнослужащего, который начался сегодня в 12:00", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, тело лейтенанта Дмитрия Красногрудя, погибшего под Зайцево 13 июля, уже передано на контролируемую правительством Украины территорию.

Сейчас идет подготовка к проведению ритуала погребения героя. Прощание с погибшим состоится завтра, 17 июля, в 11:00 в городе Лиман Донецкой области, на территории центрального храма.

