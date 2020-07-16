Поиск раненого под Зайцево украинского бойца начался в полдень, оккупанты гарантировали "тишину", - штаб
Командованием Объединенных Сил принимаются все необходимые меры по поиску и эвакуации раненого под Зайцево военнослужащего.
Об этом сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.
"Командование Объединенных сил делает все необходимое для передачи украинской стороне тела погибшего военного медика.
По инициативе украинской стороны от СММ ОБСЕ получены гарантии режима "тишина" для поиска третьего военнослужащего, который начался сегодня в 12:00", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, тело лейтенанта Дмитрия Красногрудя, погибшего под Зайцево 13 июля, уже передано на контролируемую правительством Украины территорию.
Сейчас идет подготовка к проведению ритуала погребения героя. Прощание с погибшим состоится завтра, 17 июля, в 11:00 в городе Лиман Донецкой области, на территории центрального храма.
оос разделяет себя и украинскую сторону, но зачем?
Но при осле приходится надеятся на оккупантов...зачеркнуто...на ту сторону как говорит осел..
Почему они не показали мастер-класс как надо договариваться с "той стороной"?
бо до цього призвела саме його політика.
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
На жаль, судячи з доповіді, військово-політичне керівництво України вірить окупантам після 6 років війни! Це або клініка або зрада. Думаю друге. Так як люди маючи вищу профільну освіту не можуть бути такими тупими ще й так масово.
ОНИ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!ЭТИ МРАЗИ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
Снести ОРДЛО нахрен "градами" на 10 км в глубину и забрать раненого!
Вам идиоты уже "гарантировали тишину"........
Сколько раз надо попадать в подобную ловушку и сколько потерять людей, что бы перестать "доверять" агрессору и нормально начать проводить военные операции по спасению солдат?
Це скільки хлопець лежить в полі... під обстрілами... поранений... стікає кров'ю...
А Янелоху це все... душа в нього по українцям, що боронять країну, в якій він розкошує та знімає відосики, не болить...
Є душа у блазня малоросського з гівно-кварталу?
***дец !
Не внезапно а предупредить заранее гражданских.
Безвольный, некомпетентный, употребляющий наркотики "президент" и завербованный ФСБ руководитель ОП приведут Украину к краху. Надо немедленно арестовать ермака по делу о предполагаемой измене и превышению полномочий.