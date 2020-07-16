Авиаэксперт РФ Лукашевич издал книгу "Трагедия МН17 правда и ложь": "Сделать это должен был именно русский"

Российский авиаэксперт Вадим Лукашевич издал книгу под названием "Трагедия МН17 правда и ложь", в которой, по его словам, "детально проанализировано, разобрано, разложено по полочкам, с аргументами и доказательствами" то, что случилось в небе над Донбассом летом 2014 года.

Об этом Лукашевич написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас мой момент истины. Сегодня я встаю в полный рост и представляю вам главное дело моей жизни - наиболее полный, самый объективный, энциклопедический по охвату рассказ о гибели рейса МН17. Это то, что я должен был сделать, потому что кроме меня так не сможет сделать никто, потому что вы ждали от меня именно это, и потому что сделать это должен был именно русский", - написал Лукашевич.

По его словам, об "энциклопедичности первых двух томов свидетельствуют более 1000 иллюстраций (включая уникальные), 1860 изученных первоисточников и именной указатель на 780 фамилий. А о качестве содержания первых двух томов говорит тот факт, что они были использованы в уголовном расследовании международной Объединенной следственной группы (JIT), и я был привлечен Государственной прокуратурой Нидерландов в качестве официального свидетеля по делу МН17".

"Я рассказал правду. Я сделал все, что от меня зависело, вложив в эти страницы свои знания, опыт, Душу и Совесть. Теперь мне нужна ваша помощь. И не только потому, что без вас книга не увидит свет, а в первую очередь потому, что эта книга – для вас", - резюмировал Лукашевич.