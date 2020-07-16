По новому избирательному законодательству на местных выборах партийные списки будут подзакрыты, - "слуга народа" Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что по новому законодательству на местных выборах партийные списки не будут полностью открытые.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал, комментируя принятый сегодня во втором чтении законопроект об изменениях в Избирательный кодекс.

"Я недоволен только одним - тем, что мы не смогли проголосовать о 5%, фактически полностью открытые списки, полностью демократическую процедуру. Всем остальным я доволен", - сказал Арахамия.

"Это делает списки немножко подзакрытыми. Это компромисс между закрытыми... Ровно 50% фракции проголосовали 5% (избирательной квоты. - Ред.) и другие - 25%. Будем тогда двигаться с тем, что имеем", - добавил он.

Напомним, сегодня Рада внесла изменения в Избирательный кодекс.

