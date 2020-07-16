РУС
Постановление о ликвидации районов Рада может провалить, есть много полярных мнений, - "слуга народа" Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что в парламенте есть много полярных мнений относительно поддержки постановления об уменьшении количества районов.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если мы завтра проголосуем за постановление о районировании, то тогда уже (местные выборы. - Ред.) будут по новым районам. Если оно провалится в зале - тогда по старым. Есть возможность, что может провалиться. Сейчас есть много полярных мнений, но я бы не хотел, чтобы его провалили. Не потому что я сторонник районов, а потому что если мы ее провалим, то будет неопределенная ситуация с где-то около ста районами", - сказал Арахамия.

Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.

Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путина допускают возврат оккупированных территорий Донбасса в Украину на условиях децентрализации

ВР (29396) децентрализация (582) Арахамия Давид (995)
+2
А какая вам, зебилам, разница, по каким районам вы на выборах пролетите: по вчерашним по 3 или по новым по 5?
16.07.2020 16:31 Ответить
+2
а у людей спросили, согласны ли они, вот в чем вопрос?
16.07.2020 16:37 Ответить
+1
шо,рыги из опзж и бют не хотят поддерживать?их прикормленные округа лохторату отбираете? вот ужо они вам надерут то,чем коля трясет
16.07.2020 16:29 Ответить
16.07.2020 16:29 Ответить
16.07.2020 16:37 Ответить
районы вообще не нужны.
16.07.2020 17:17 Ответить
16.07.2020 16:31 Ответить
незебил, ты хоть разберись в чем суть, прежде чем "умные" мысли тут рожать
количество районов уменьшают, причем значительно.
16.07.2020 17:13 Ответить
Зебил, ты сначала классику про раков прочитай, а потом пи*ди.
16.07.2020 17:20 Ответить
где почитать ту "классику", даун, которую типа юморист типа юморил в телевизоре? разве что в сценарии этого типа юмориста для тебеподобных,записавших его в классики
зы хотел сверкнуть интеллектом, но как всегда жидко обкакался его отсутствием...
16.07.2020 21:45 Ответить
Зебил, ПНХ. Ты даже не знаешь, кто такой Жванецкий.
16.07.2020 21:46 Ответить
дурачек, на твоей же картине для тебеподобных дегенератов написано Роман Карцев, который собственно и родил этот йумар для умственно отсталых. при чем тут Жванецкий, убогое, Карцеву до Жванецкого как тебе до Энштейна
16.07.2020 21:57 Ответить
Заткнись, зебил. Ты не просто тупой, а гордишься этим.
16.07.2020 22:01 Ответить
еще добавлю к сведению тебе, тупому дегенерату, я даже не пытался принимать участие во втором туре того убогого действа для плебса в прошлом году
16.07.2020 22:06 Ответить
Снова инфузория заговорила.
16.07.2020 16:34 Ответить
ну мне кто-то этот дебилизм с районами объяснит?
это что так важно? мало ли у нас разногласий, надо еще создать?
мне кажется, кто это придумал, хуже внешних врагов, разделяющих Украину.
16.07.2020 16:36 Ответить
Скоротять дармоїдів, деякі райони мають всього 5 тис. населення
16.07.2020 19:22 Ответить
Раніше райцентр був майже посередині, щоб людям було однаково добиратися з осіх куточків району. Але хто про тих людей думає, у вашій нарізці, райцентри майже всі біля Києва, то можна вже було їх зробити з прив"язкою до районів Києва, наприклад Обухівський був би Голосіївський,а Бориспільський - Позняківський, і так далі. Ого-го, скільки б грошей з економили.!
16.07.2020 19:50 Ответить
 
 