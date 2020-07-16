Постановление о ликвидации районов Рада может провалить, есть много полярных мнений, - "слуга народа" Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что в парламенте есть много полярных мнений относительно поддержки постановления об уменьшении количества районов.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если мы завтра проголосуем за постановление о районировании, то тогда уже (местные выборы. - Ред.) будут по новым районам. Если оно провалится в зале - тогда по старым. Есть возможность, что может провалиться. Сейчас есть много полярных мнений, но я бы не хотел, чтобы его провалили. Не потому что я сторонник районов, а потому что если мы ее провалим, то будет неопределенная ситуация с где-то около ста районами", - сказал Арахамия.

Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.

Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы.

