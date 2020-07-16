РУС
Приватизация отеля "Днепр": Глава ФГИ Сенниченко предложил нардепу Холодову вместе передать фонду "Вернись живым" 100 тысяч грн. (обновлено)

Приватизация отеля

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко и депутат СН Андрей Холодов предлагал заключить пари на приватизацию отеля "Днепр", поскольку нардеп "был обеспокоен, что ФГИ занижает стартовую цену, чтобы отдать отель за бесценок".

Об этом Сенниченко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я предлагал вам пари: если приватизируем "Днепр" менее чем за 100 млн (ибо вы были обеспокоены, что мы занижаем стартовую цену, чтобы отдать отель за бесценок), то я отдаю 100 000 грн, или на благотворительность передам. Если же приватизируем дороже, чем за 250 млн, то уже вы, пожалуйста, передайте 100 000 грн в фонд "Вернись живым"", - напомнил Сенниченко Холодову.

Теперь глава Фонда Госимущества предлагает депутату помочь воинам на Донбасе.

"Давайте же на радостях же передадим в "Вернись живым" тех 100 000 гривен. Вместе! На мне - половина суммы. Вы как?" - написал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Миллиардер из трущоб": купившая за 1,1 млрд грн отель "Днепр" фирма зарегистрирована в старом доме в Броварах и декларирует $187 тыс. годового дохода, - Братущак. ФОТО

Напомним, конкурс по приватизации отеля "Днепр" был запланирован на весну 2020 году, но его перенесли из-за карантина и эпидемии коронавируса.

В итоге гостиница "Днепр" была продана за 1,1 млрд грн.

"Слуга народа" Холодов утверждает, что гостиницу через подставные фирмы купил российский игорный магнат Бойко.

Журналист Андрей Братущак обращает внимание на то, что победившая на аукционе фирма зарегистрирована в старом доме в Броварах и декларирует $187 тыс. годового дохода.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский о продаже гостиницы "Днепр" за 1,1 млрд грн: "Приватизацию мы начали с себя"

Руководитель проводившего торги ГП "Prozorro. Продажи" Алексей Соболев утверждает, что информация о покупке гостиницы Днепр россиянином Бойко - неправда, потому что по закону в приватизации нельзя использовать деньги из РФ.

+8
не факт что сделку закроют
еще никто копейки не заплатил
Победитель должен доказать законное происхождение средств
а так как победила никому неизвестная фирмочка из Броваров - в этом большие сомнения
16.07.2020 16:44 Ответить
+3
У нотариуса заверяли? Тогда никто ничего не должен.
16.07.2020 16:40 Ответить
+2
"Давайте же на радостях же передадим в "Вернись живым" тех 100 000 гривен. Вместе! На мне - половина суммы. Вы как?" - написал он

А шо он так выплясывает, этот патриот? Там же, вроде, какой-то околопутинчкий кацапчёнок этот Днепр выкупил. Будет теперь из Украины бабло насосом выкачивать.
16.07.2020 16:40 Ответить
"Давайте же на радостях же передадим в "Вернись живым" тех 100 000 гривен. Вместе! На мне - половина суммы. Вы как?" - написал он

А шо он так выплясывает, этот патриот? Там же, вроде, какой-то околопутинчкий кацапчёнок этот Днепр выкупил. Будет теперь из Украины бабло насосом выкачивать.
16.07.2020 16:40 Ответить
А до того не смоктав?
16.07.2020 16:43 Ответить
У нотариуса заверяли? Тогда никто ничего не должен.
16.07.2020 16:40 Ответить
А слово купеческое?
16.07.2020 16:42 Ответить
16.07.2020 17:00 Ответить
а що він не власник свого слова, хоче дає, хоче забирає
16.07.2020 17:10 Ответить
нотариуса убить, архив спалить
просто архив спалить (нотариуса)
Тогда никто ничего не должен.
16.07.2020 16:48 Ответить
Передачу каналу Г+Г від Роднянського Коломойському, наскільки я знаю, не завіряли. Коломойський відсудив канал, стверджучи, що Роднянський УСНО(!) йому пообіцяв віддати канал. Казали, що є юридичний термін "усний договір", який теж має якусь силу...
16.07.2020 17:51 Ответить
100 тыс .
Поправьте заголовок
16.07.2020 16:41 Ответить
Виправте назву новини - в тисячу разів суму завищили
16.07.2020 16:42 Ответить
Прежде чем заключать пари-надо удостовериться смогут ли обе стороны выполнить его условия. Это как с мостом в Днепре, где та модель обещала показать чистое. Мост есть-сисег нет. Хайп короче.
16.07.2020 16:42 Ответить
Глава ФГИ решил передать фонду свою ЗП за пять лет? Это благородно, но меня беспокоит чем он будет питаться и кормить семью?
16.07.2020 16:42 Ответить
Текст читай, а не назви цензорівських грамотєєв)
16.07.2020 16:44 Ответить
Так я прочитал. Глава ФГИ предлагает вкинуть 50% от ста тыщ. Это где-то в районе 50 штук. Ну про пять лет то я конечно немного гиперболизировал, но при зп в десять штук (или сколько там у госслужащих щас) 50к - ощутимая сумма. А ему надо не только кушать, а ещё одеваться, на проезд там... как он будет в голодном виде гос имущество распродавать? А вдруг не тому продаст?
16.07.2020 16:50 Ответить
і буде, як з тою, що застрелилась
16.07.2020 17:11 Ответить
Зарплата как раз 50 и будет. Не облезет, если пожертвует месячную получку.
16.07.2020 19:46 Ответить
не факт что сделку закроют
еще никто копейки не заплатил
Победитель должен доказать законное происхождение средств
а так как победила никому неизвестная фирмочка из Броваров - в этом большие сомнения
16.07.2020 16:44 Ответить
та зараз оформить якусь позику з офшора, а там не віддасть і власником стане кацап, за чиї гроші купувалось
16.07.2020 17:12 Ответить
Было бы чудо, если бы умники Бутусова не спутали тысячи с миллионами.
16.07.2020 16:45 Ответить
Можно 100 миллиардов)))
16.07.2020 16:46 Ответить
судя по декларациям 2020, у депутатов партии зеленского более 1 млрд гривен кэшем, так что пускай это зеленое мудило отдает бабло, как и обещало.
16.07.2020 16:47 Ответить
Це що, нова хформа дати хабаря і відмивання грошей??
****** вигравав в лотереюю, наприклад..
🤣🤣
16.07.2020 16:52 Ответить
это уже полный звиздец, товарисЧи зерыги ...ждете чтоб мы? ну так и рулить тоже мы будем
16.07.2020 17:02 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform @tZEinform

"Большая приватизация а ля Зеленский" - аукцион в 1.111 млрд. гривен выиграла фирма с годовым доходом 187 тысяч гривен.

Во всем мире это называется "отмыванием незаконных доходов".
16.07.2020 17:17 Ответить
Он очень жадный, да и медведчука боиться...
16.07.2020 18:02 Ответить
"інвестором готелю "Дніпро", який має заплатити за нього більше мільярда гривень, виявився депутат Державної Думи Російської Федерації, учасник організованої злочинної групи "Лужники", Олександр Бабаков."
16.07.2020 18:19 Ответить
Надо было под жопу спорить. Дебилов навыбирали, поспорили они. В какой стране такое может быть? Даже наверное в Африке нормальней люди.
17.07.2020 00:29 Ответить
 
 