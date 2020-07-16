Приватизация отеля "Днепр": Глава ФГИ Сенниченко предложил нардепу Холодову вместе передать фонду "Вернись живым" 100 тысяч грн. (обновлено)

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко и депутат СН Андрей Холодов предлагал заключить пари на приватизацию отеля "Днепр", поскольку нардеп "был обеспокоен, что ФГИ занижает стартовую цену, чтобы отдать отель за бесценок".

Об этом Сенниченко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я предлагал вам пари: если приватизируем "Днепр" менее чем за 100 млн (ибо вы были обеспокоены, что мы занижаем стартовую цену, чтобы отдать отель за бесценок), то я отдаю 100 000 грн, или на благотворительность передам. Если же приватизируем дороже, чем за 250 млн, то уже вы, пожалуйста, передайте 100 000 грн в фонд "Вернись живым"", - напомнил Сенниченко Холодову.

Теперь глава Фонда Госимущества предлагает депутату помочь воинам на Донбасе.

"Давайте же на радостях же передадим в "Вернись живым" тех 100 000 гривен. Вместе! На мне - половина суммы. Вы как?" - написал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Миллиардер из трущоб": купившая за 1,1 млрд грн отель "Днепр" фирма зарегистрирована в старом доме в Броварах и декларирует $187 тыс. годового дохода, - Братущак. ФОТО

Напомним, конкурс по приватизации отеля "Днепр" был запланирован на весну 2020 году, но его перенесли из-за карантина и эпидемии коронавируса.

В итоге гостиница "Днепр" была продана за 1,1 млрд грн.

"Слуга народа" Холодов утверждает, что гостиницу через подставные фирмы купил российский игорный магнат Бойко.

Журналист Андрей Братущак обращает внимание на то, что победившая на аукционе фирма зарегистрирована в старом доме в Броварах и декларирует $187 тыс. годового дохода.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский о продаже гостиницы "Днепр" за 1,1 млрд грн: "Приватизацию мы начали с себя"

Руководитель проводившего торги ГП "Prozorro. Продажи" Алексей Соболев утверждает, что информация о покупке гостиницы Днепр россиянином Бойко - неправда, потому что по закону в приватизации нельзя использовать деньги из РФ.



