Нардеп "Голоса" Лозинский об изменениях в Избирательный кодекс: "Это не выборы, это принуждение людей идти в партии"

Нардеп

Народный депутат партии "Голос" Роман Лозинский говорит, что изменениями в Избирательный кодекс парламент оставил закрытые списки.

Об этом он рассказал журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Старые партии и большинство оставили закрытые избирательные списки, не снизив избирательную квоту до 5%. Теперь кто будет первым, вторым или последним будут определять не избиратели, а партийные боссы", - рассказал нардеп.

Также, по его словам, снизили пропорциональную систему с 90 тыс. избирателей до 10 тыс. избирателей.

"Это означает, что самовыдвиженцы смогут идти на выборы в небольших общинах, селах и поселках. Все что выше - только от партий. Это не выборы, это принуждение людей идти в партии", - сказал Лозинский.

Читайте также: По новому избирательному законодательству на местных выборах партийные списки будут подзакрыты, - "слуга народа" Арахамия

При этом он добавил, что изменили избирательный бюллетень "и теперь избирателям будет значительно проще выбрать партию и своего кандидата. Теперь поле для вписывания номера будет напротив партии, а не внизу избирательного бюллетеня".

Кроме того, снижен избирательный залог в 9 раз. "Это даст шанс людям, которые не имеют денежных мешков участвовать в выборах, это увеличит политическую конкуренцию и расширит выбор для людей", - рассказал Лозинский.

избирательный закон (230) Голос партия (504) Лозинский Роман (39)
+3
политические партии-однодневки привели к тому, что на каждые выборы делают проект, который получает голоса и исчезает, как "Голос народу" например..))
16.07.2020 17:20 Ответить
+2
Вакарчука взад!!
Голос вже не тей...
16.07.2020 17:18 Ответить
+1
смотрю на этого депутата и хер.. во становится... кого только не понабирали... рестораторы ...юзики... тузики... этот судя по возрасту еще тетрис не осилил... и это представители народа... и после этого тут мне втирают что я порохобот... да чтобы у вас руки поотсыхали когда вы за писюнькового пианиста голосовали
16.07.2020 17:17 Ответить
Хоть так можно понять с какой собаки ты блоха!
16.07.2020 17:15 Ответить
смотрю на этого депутата и хер.. во становится... кого только не понабирали... рестораторы ...юзики... тузики... этот судя по возрасту еще тетрис не осилил... и это представители народа... и после этого тут мне втирают что я порохобот... да чтобы у вас руки поотсыхали когда вы за писюнькового пианиста голосовали
16.07.2020 17:17 Ответить
вообще-то он из "Голоса"
16.07.2020 17:24 Ответить
час от часу не легче .. это не та партия что начинала за здравие а закончила за упокой сбежавшим лидером
16.07.2020 18:33 Ответить
Вакарчука взад!!
Голос вже не тей...
16.07.2020 17:18 Ответить
Он только в Минске и только за деньги может))
16.07.2020 17:24 Ответить
политические партии-однодневки привели к тому, что на каждые выборы делают проект, который получает голоса и исчезает, как "Голос народу" например..))
16.07.2020 17:20 Ответить
Фото нардепа хорошее, мне нравится.
Усталая врачиха подумала: ещё один дурак...
-Чего тебе тут, мальчик?
А он сказал: да так...
Он бегал с табуреткой, зарежу всех, убью...
А через пару месяцев он получил статью))))
16.07.2020 17:26 Ответить
На Лешека Гончаренко смахиваєт ..
Такой же простигосподи..
16.07.2020 17:27 Ответить
Зато Гончаренко регулярно заставляет зе зеленеть лицом.
16.07.2020 17:48 Ответить
"Старі партії і більшість залишили закриті виборчі списки, не знизивши виборчу квоту до 5%. ___________________________________
?

a xiба зараз бар'єр не 5?
16.07.2020 17:58 Ответить
С одной стороны плохо, что сохранили закрытые списки - сохранение олигархата.
С другой стороны, чуток приоткрыли форточку, чтобы теоретически во власть могли попасть люди не олигархата.
16.07.2020 17:59 Ответить
ну хто вам винен що ви вибираєте виключно між "партіями олігархату" ?
16.07.2020 18:02 Ответить
"Це не вибори, це примус людей іти в партії"

а від кого йти?
від профспілок? товариств філателістів чи ві ЖЕКів?
16.07.2020 18:01 Ответить
 
 