Нардеп "Голоса" Лозинский об изменениях в Избирательный кодекс: "Это не выборы, это принуждение людей идти в партии"

Народный депутат партии "Голос" Роман Лозинский говорит, что изменениями в Избирательный кодекс парламент оставил закрытые списки.

Об этом он рассказал журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Старые партии и большинство оставили закрытые избирательные списки, не снизив избирательную квоту до 5%. Теперь кто будет первым, вторым или последним будут определять не избиратели, а партийные боссы", - рассказал нардеп.

Также, по его словам, снизили пропорциональную систему с 90 тыс. избирателей до 10 тыс. избирателей.

"Это означает, что самовыдвиженцы смогут идти на выборы в небольших общинах, селах и поселках. Все что выше - только от партий. Это не выборы, это принуждение людей идти в партии", - сказал Лозинский.

При этом он добавил, что изменили избирательный бюллетень "и теперь избирателям будет значительно проще выбрать партию и своего кандидата. Теперь поле для вписывания номера будет напротив партии, а не внизу избирательного бюллетеня".

Кроме того, снижен избирательный залог в 9 раз. "Это даст шанс людям, которые не имеют денежных мешков участвовать в выборах, это увеличит политическую конкуренцию и расширит выбор для людей", - рассказал Лозинский.