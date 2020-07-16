Украина отстояла свой суверенитет в 1990 году, отстоит его и 30 лет спустя, - Разумков

Декларация о государственном суверенитете Украины была принята еще депутатами Верховной Рады УССР XII созыва и заложила принципы и нормы, на которых в будущем построили украинскую государственность. Обретение независимости государства было после этого лишь вопросом времени.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на торжественном заседании парламента по случаю 30-й годовщины принятия декларации о государственном суверенитете, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Июль 1990 года, Украина не имеет собственной армии, собственных спецслужб, гражданства и дипломатии, которая бы могла отстаивать интересы государства в мире, но Советский Союз все еще контролирует ситуацию в республике. До августа 1991 остается больше года. В таких условиях депутаты Верховной Рады УССР XII созыва, а правильнее будет сказать, Верховной Рады Украины I созыва, принимают Декларацию о государственном суверенитете - амбициозный и смелый документ, который положил начало активной стадии борьбы за независимость нашего государства. После его утверждения независимость оставалась только вопросам времени. От имени всего украинского народа, нынешнего и будущих поколений, хочу поблагодарить всех тех, кто в далеком 1990 году сделал это сверхважный шаг", - сказал Разумков.

По словам спикера Рады, в Декларации были заложены принципы и нормы, на которых в будущем построили украинскую государственность.

"Демократия, приоритет прав и свобод человека, свобода слова и вероисповедания, верховенство права и закона, самостоятельность и независимость государственных решений, народ, как единственный источник власти, мирное сосуществование и развитие всех национальностей, приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми. Вскоре эти принципы были заложены в Конституцию Украины и легли в основу всех законов Украины, которые принимаются в этой Верховной Раде. Они остаются актуальными и сейчас", - заявил Разумков.

