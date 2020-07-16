РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9486 посетителей онлайн
Новости
1 636 36

Украина отстояла свой суверенитет в 1990 году, отстоит его и 30 лет спустя, - Разумков

Украина отстояла свой суверенитет в 1990 году, отстоит его и 30 лет спустя, - Разумков

Декларация о государственном суверенитете Украины была принята еще депутатами Верховной Рады УССР XII созыва и заложила принципы и нормы, на которых в будущем построили украинскую государственность. Обретение независимости государства было после этого лишь вопросом времени.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на торжественном заседании парламента по случаю 30-й годовщины принятия декларации о государственном суверенитете, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Июль 1990 года, Украина не имеет собственной армии, собственных спецслужб, гражданства и дипломатии, которая бы могла отстаивать интересы государства в мире, но Советский Союз все еще контролирует ситуацию в республике. До августа 1991 остается больше года. В таких условиях депутаты Верховной Рады УССР XII созыва, а правильнее будет сказать, Верховной Рады Украины I созыва, принимают Декларацию о государственном суверенитете - амбициозный и смелый документ, который положил начало активной стадии борьбы за независимость нашего государства. После его утверждения независимость оставалась только вопросам времени. От имени всего украинского народа, нынешнего и будущих поколений, хочу поблагодарить всех тех, кто в далеком 1990 году сделал это сверхважный шаг", - сказал Разумков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Декларацию о государственном суверенитете в 1990 никто не "заваливал", предлагая 8 тыс. поправок, и не пытался заблокировать, - Зеленский

По словам спикера Рады, в Декларации были заложены принципы и нормы, на которых в будущем построили украинскую государственность.

"Демократия, приоритет прав и свобод человека, свобода слова и вероисповедания, верховенство права и закона, самостоятельность и независимость государственных решений, народ, как единственный источник власти, мирное сосуществование и развитие всех национальностей, приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми. Вскоре эти принципы были заложены в Конституцию Украины и легли в основу всех законов Украины, которые принимаются в этой Верховной Раде. Они остаются актуальными и сейчас", - заявил Разумков.

Также на Цензор.НЕТ: Нужно перестать быть политиками, пора стать государственными деятелями, - Зеленский

Автор: 

ВР (29396) декларация (1374) история (2020) суверенитет (166) Разумков Дмитрий (1522)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Тоді 30 років назад були упороті комуністи, але вони не були такими тупими, як слуги народу і їх зебіли.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:24 Ответить
+11
Защитничег не тот

Украина отстояла свой суверенитет в 1990 году, отстоит его и 30 лет спустя, - Разумков - Цензор.НЕТ 1758
показать весь комментарий
16.07.2020 17:18 Ответить
+11
Без вашей "помощи" отстоит. Эти настоящие люди и отстоят

Украина отстояла свой суверенитет в 1990 году, отстоит его и 30 лет спустя, - Разумков - Цензор.НЕТ 411
показать весь комментарий
16.07.2020 17:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Защитничег не тот

Украина отстояла свой суверенитет в 1990 году, отстоит его и 30 лет спустя, - Разумков - Цензор.НЕТ 1758
показать весь комментарий
16.07.2020 17:18 Ответить
Аминь!
показать весь комментарий
16.07.2020 17:19 Ответить
Жду, когда петики станут возражать Разумкову: нет, не отстоит)))
показать весь комментарий
16.07.2020 17:22 Ответить
Глупо возражать человеку, говорящему на авось: "проканало тогда, проканает и сейчас"
показать весь комментарий
16.07.2020 17:27 Ответить
Без вашей "помощи" отстоит. Эти настоящие люди и отстоят

Украина отстояла свой суверенитет в 1990 году, отстоит его и 30 лет спустя, - Разумков - Цензор.НЕТ 411
показать весь комментарий
16.07.2020 17:21 Ответить
Навпаки - відстоїть всупереч усім спробам розумкових цю незалежність продати покупцям з кремля.
показать весь комментарий
16.07.2020 21:44 Ответить
димон прыгадав,як його в жовтэнята прыймалы в бердычеве...
жесть кругом...
показать весь комментарий
16.07.2020 17:21 Ответить
Да, эти неизвестные герои сделали это и мы будем их помнить всегда.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:24 Ответить
Тоді 30 років назад були упороті комуністи, але вони не були такими тупими, як слуги народу і їх зебіли.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:24 Ответить
Декларация независимости и независимость - две большие разницы.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:25 Ответить
"Июль 1990 года, Украина не имеет собственной армии, собственных спецслужб, гражданства и дипломатии, которая бы могла отстаивать интересы государства в мире, но Советский Союз все еще контролирует ситуацию в республике" - Липень 2020 року - СБУ очолює мутний чувак, який не має відношення до спецслужб і ручкається з сєпаром, СБУ ганяється за дрібними хабарниками, щойно відроджені армію знову розвалюють, інтереси України відстоюють країни, котрі скоріше усвідомлюють і бояться що Мордор посилитья за рахунок приєднання України, кацапстан все ще контролює частину ВР, ***********, і частину промисловості.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:27 Ответить
Еще одно лицемерное существо пасть открыло.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:27 Ответить
Союз Бени и рыгов делает ставку на это существо...
показать весь комментарий
16.07.2020 19:33 Ответить
CCCР еще помню, там тоже такие речи писали, но в реале посмотрит пусть где верховенство права и закона, где народ, как источник власти? Чем лучше скажет ли он?
показать весь комментарий
16.07.2020 17:28 Ответить
Украина при союзе не была самостийной и не самостийна сейчас. Но тогда хотя бы безработицы и такой нищеты не было.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:45 Ответить
Де ти жебраків побачив? На роликах раша-ТВ?
показать весь комментарий
16.07.2020 21:47 Ответить
Кто бы сомневался, осталось только ВВП вывести на уровень 1990 г.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:29 Ответить
І залишили ті товари, які були тоді в магазинах.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:34 Ответить
Чому обов'язково 1990 року? Чому не 1980? Багато товарів того часу були кращими ніж зараз.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:44 Ответить
До 1985 р., після пішла тільки зрада, апофеозом якої було ГКЧП.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:58 Ответить
У радянські часи все порівнювали з 1913, а ви все з 1990). Від одного розвалу до іншого, аби не гірше
показать весь комментарий
16.07.2020 19:44 Ответить
это рыговское ******* - разумков, рассказывает об Украине так, буд-то он не имеет никакого отношения к унитожению суверинета страны режимом зеленой обьезьянки каломойского.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:35 Ответить
Разумков, Гетьманцев, Третьякова, Дубинский, Бужанский - не вижу ни одного Шелеста..))
показать весь комментарий
16.07.2020 17:41 Ответить
я с этим поцом ничего отстаивать не собираюсь.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:55 Ответить
кончно отстоит, от вас ****** зеленых!
показать весь комментарий
16.07.2020 18:34 Ответить
Незалежність це звичайно добре, але якось не дуже красиво виглядає те, що при цьому всі в залі знають, що країна знаходиться під зовнішнім управлінням ((
показать весь комментарий
16.07.2020 18:48 Ответить
а при овочу були під зовнішнім управлінням чи тільки останніх 6 років..))
показать весь комментарий
16.07.2020 18:54 Ответить
Сейчас это управление полное и открытое.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:43 Ответить
вы меня убедить хотите или переубедить..))
показать весь комментарий
16.07.2020 20:38 Ответить
Тобі не подобається не зовнішнє управління, а лише те, що це управління - не з кремля.
показать весь комментарий
16.07.2020 21:50 Ответить
#лять, ветерани. Щоби так говорити треба порохом не один день на 0 пройнятися
показать весь комментарий
16.07.2020 19:42 Ответить
Ничего Украина в 90 не отстояла, тогда произошел согласованный развал Союза.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:42 Ответить
совкодрочер, ти би ще свій смердючий совок з п'ятьма великими кривавими літерами написав.
показать весь комментарий
16.07.2020 21:53 Ответить
СлугаУрода,а ти яким боком до 90-го року? Тобі тоді було 7 років! І що ти там тоді "відстояв"? У черзі за морозивом у "кулінарію"?! А хто твій батько був? Помічником Кучми! А хто такий Кучма - питання до зелєбобібіків, яким "відшибло" пам`ять?!
показать весь комментарий
16.07.2020 19:49 Ответить
Очень хотелось бы дожить до того, когда называющие предыдущее поколение "совкодрочерами" тоже станет немощным и будет надеяться только на пенсионные выплаты государства. Время очень быстро пролетает, жалеть ещё будете, если доживете.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:53 Ответить
 
 