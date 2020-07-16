"Слуга народа" Арахамия о возможном походе Ляшко в мэры Киева: Во время карантина бросать медицину и идти в политику неправильно

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает неправильным, если главный санитарный врач Олег Ляшко уйдет в политику во время карантина, объявленного в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом он сказал журналистам в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что в карантин нельзя вообще бросать врачебное дело и идти в политику. Это неправильно... Даже если человек хочет, он должен уволиться с той должности, где работает, а затем идти в политику", - отметил Арахамия.

По его словам, Ляшко не участвует в праймериз "Слуги народа", который фракция проводит в четверг.

Арахамия подтвердил, что, согласно процедуре праймериз, "один голос будет иметь фракция, один – президент, один - соцопрос".

Такую систему проведения праймериз глава фракции считает правильной и демократической.

