Новости
1 514 23

"Слуга народа" Арахамия о возможном походе Ляшко в мэры Киева: Во время карантина бросать медицину и идти в политику неправильно

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает неправильным, если главный санитарный врач Олег Ляшко уйдет в политику во время карантина, объявленного в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом он сказал журналистам в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что в карантин нельзя вообще бросать врачебное дело и идти в политику. Это неправильно... Даже если человек хочет, он должен уволиться с той должности, где работает, а затем идти в политику", - отметил Арахамия.

По его словам, Ляшко не участвует в праймериз "Слуги народа", который фракция проводит в четверг.

Арахамия подтвердил, что, согласно процедуре праймериз, "один голос будет иметь фракция, один – президент, один - соцопрос".

Такую систему проведения праймериз глава фракции считает правильной и демократической.

+4
"Слуга народу" Арахамія про можливий похід Ляшка в мери Києва: Під час карантину кидати медицину і йти в політику неправильно - Цензор.НЕТ 890
16.07.2020 17:55 Ответить
16.07.2020 17:55 Ответить
+3
Стьопу можна санітаром у психіатричну лікарню.
16.07.2020 17:31 Ответить
16.07.2020 17:31 Ответить
+3
А в чому проблема якщо головний санВсрач піде в мери Києва? Чим фотограф чи тамада буде поганий на посаді головного санітарного лікарю?
Ківу можна на крайняк призначити.
16.07.2020 17:31 Ответить
16.07.2020 17:31 Ответить
Из Ляшко мэр никакой - не позорьтесь
Пусть занимается медициной . КТО НА ЧТО УЧИЛСЯ
16.07.2020 17:27 Ответить
16.07.2020 17:27 Ответить
Він може пити судно у районній лікарні.
16.07.2020 17:28 Ответить
16.07.2020 17:28 Ответить
Арахламідія боїться що Ляшко може посунути Твьорк-катлєтку від ЗЄшобли.
16.07.2020 17:34 Ответить
16.07.2020 17:34 Ответить
А я вважаю це правильним, бо тоді слуги народу програють вибори.
16.07.2020 17:27 Ответить
16.07.2020 17:27 Ответить
...абхазский еврей Арахамия правду говорит. Ага.
16.07.2020 17:28 Ответить
16.07.2020 17:28 Ответить
Баран он.При чём тут мэр и политика , это его желание чтобы мер был политиком и пел зелени диферамбы
16.07.2020 18:28 Ответить
16.07.2020 18:28 Ответить
Ну, не знаю, чем там руководствуются. Может, решили. что лучше уже один Киев под трамвай, а то этот Ляшко уже всю страну ушатал. Ещё бы Стёпу пристроить.
16.07.2020 17:29 Ответить
16.07.2020 17:29 Ответить
Стьопу можна санітаром у психіатричну лікарню.
16.07.2020 17:31 Ответить
16.07.2020 17:31 Ответить
А в чому проблема якщо головний санВсрач піде в мери Києва? Чим фотограф чи тамада буде поганий на посаді головного санітарного лікарю?
Ківу можна на крайняк призначити.
16.07.2020 17:31 Ответить
16.07.2020 17:31 Ответить
Ківа може працювати у 95 кварталі та демонструвати те, що було у ВР.
16.07.2020 17:32 Ответить
16.07.2020 17:32 Ответить
самая интеллектуальная заточка в раде от слуг...
16.07.2020 17:32 Ответить
16.07.2020 17:32 Ответить
Не легко стать авторитетом среди Слуг Урода.
16.07.2020 17:42 Ответить
16.07.2020 17:42 Ответить
Ляшко лизоблюд, он исправно вылизывает задницу зеленого клоуна уже пару месяцев, поэтому и рассчитывает, что мародер поможет ему занять хлебную должность. Да, кстати, именно про таких, как Ляшко, на западе Украины говорят - РОГУЛЬ!
16.07.2020 17:42 Ответить
16.07.2020 17:42 Ответить
Та на заході України кажуть, що Петро - патріот, а вся інша Україна, що він - мародер! А санепідслужбу відновлює Зеленський, все - таки! Яку патріот Петрик трішечки закопав!
16.07.2020 18:43 Ответить
16.07.2020 18:43 Ответить
Хорошая попытка, кацапюра, отделить запад Украины от остальной страны, вот только вы там в мацквабаде, видимо, забыли, что в Киеве партия ЕС уже выигрывает выборы, Киев уже тоже стал западом Украины?
16.07.2020 18:53 Ответить
16.07.2020 18:53 Ответить
Ти що, хлопчику, попісяв під себе, чи що? Яка "попитка"чогось? Я просто констатую факти от і все!
16.07.2020 19:01 Ответить
16.07.2020 19:01 Ответить
Какие факты, что зеленое чмо уже в Киеве проигрывает выборы, или что партия Порошенко их выигрывает, или что Киев стал западом Украины, так какие факты?
16.07.2020 19:21 Ответить
16.07.2020 19:21 Ответить
16.07.2020 17:55 Ответить
16.07.2020 17:55 Ответить
Арахамия, как ты не поймешь? У Ляшко это удобный способ соскочить с должности главного сан. врача
16.07.2020 18:13 Ответить
16.07.2020 18:13 Ответить
Какое врачебное дело?! Главный санитарный врач без санитарной службы! Да на его месте может быть любой "дурачок".
16.07.2020 18:16 Ответить
16.07.2020 18:16 Ответить
да карыта хочет
16.07.2020 18:31 Ответить
16.07.2020 18:31 Ответить
Пусть Олежка вместо него!!! Кто за??
16.07.2020 19:37 Ответить
16.07.2020 19:37 Ответить
Пусть идёт. Киевляне быстро вернут его обратно.
16.07.2020 20:22 Ответить
16.07.2020 20:22 Ответить
 
 