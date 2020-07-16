Кравчук - Зеленскому: "Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы"

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук во время торжественного заседания парламента напомнил действующему президенту Владимиру Зеленскому об ответственности за соблюдение политиками закона.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Всячески поддерживая воплощение в жизнь фундаментальных, базовых позиций демократии и верховенства права, я очень прошу не забывать, что все это действует тогда, когда действует закон. И перед законом все равны. И это не слова. Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы. Смотрят на закон, даже часто на Конституцию, как на бумажку, а еще хуже - на тряпку. Это недопустимо. От вас зависит, чтобы закон торжествовал, а тот, кто нарушает его, был привлечен к ответственности, независимо, кто он был и кто он есть", - сказал Кравчук.

