Кравчук - Зеленскому: "Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы"
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук во время торжественного заседания парламента напомнил действующему президенту Владимиру Зеленскому об ответственности за соблюдение политиками закона.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Всячески поддерживая воплощение в жизнь фундаментальных, базовых позиций демократии и верховенства права, я очень прошу не забывать, что все это действует тогда, когда действует закон. И перед законом все равны. И это не слова. Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы. Смотрят на закон, даже часто на Конституцию, как на бумажку, а еще хуже - на тряпку. Это недопустимо. От вас зависит, чтобы закон торжествовал, а тот, кто нарушает его, был привлечен к ответственности, независимо, кто он был и кто он есть", - сказал Кравчук.
За всі шість каденцій саме Макарич був набільш інтелектуально розвинутий й стратегічно мислячий презідент . Інші до його рівня державника не дотягують .
Порошенко ?! Барига це зовсім інший розум , інший масштаб задач .
Макарич ніколи б не послав би армію в Донбас не пророхувавши усі варіанти відповіді ворога , в тому числі спроби зробити кілька котлів . Макарич би ніколи б не дав би пройти Гіркіну 80 км . Ніколи б не спробував як бистріше оточити Луганськ й Донецьк при цьому оголивши тили й не забув такий варіант , що ********* перейдуть кордон й вдарять в спину . Він професійний шахист , тобто інтелектуал стратег !
Й незалежна Україна це його особистий виграш в його грі на комуністичному кар"єрному полі !
Але Кравчук зразу пішов як політик на політичну пенсію , а Порошенко й досі не розуміє , що його "потяг назавжди відійшов від станції" . Ось цінністна різниця у глобальному мишленні й мастабі особистості ...
Не допоможи Ющ тоді Ібуковичу , то в 2012 році НУ знову би війшов у правлячу коаліцію з "Батьківщиною" тільки б Юля помінялась би ролями - вона презідент Ющ прем"єр . Й вступ в НАТО був би десь в 2018 році ! Й Крим би був український и Донбасс . Й 15 тисяч українців були живі . Ось ціна дрібній помсті за втрату електоральної переваги
У https://uk.wikipedia.org/wiki/2002 2002 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 очолював фракцію СДПУ(о)
У кампанії 2004 року СДПУ(о) підтримувала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича
У https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 очолив список https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%9D%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BA!%C2%BB опозиційного блоку «Не так»
а пост президента передал чучме по указке кремля!
"А в минулому році голосував за нове обличчя у владі " а проголосовал за новую жопу...
В 90 х набачився таких розумників .Иных уж нет,а те далече.
Тетчер й Буш-батько майже два роки усе відтягували остоточне визнання українського суверенітету й цілувалися в усі щелини з Єльциним й не бачили Україну в упор . Ось така була тоді диспозиція . Для розвитих країн партеліта республік софка була середовищем спротиву демократичному лідеру московітів - Єльцину . Таким для демократів й залишився назавжди Назарбаєв , Туркмен-баши , Алієв-батько , а ось саме Кравчуку вдалось переконати й Тетчер , й Буша , й Коля , й Метерана , що він навіть більше прозахідний лідер, ніж Єльцін .
Ось тоді й відбулося фактичне визнання сувіренітету - й одной з умов визнання була устна домовленість саме про ЯЗ . А ось угоду й деталізацію вже брав Кучмо . Ось до його й усі претензію . Бо не здати було неможливо а ні фізично , а ні юридично , а ні економічно . Інша справа , про будапештський папірець замість угоди с США и ВБ про стратегічне партнерство й компенсацію . Але це до Кучмо - це він й його дипломати й юристи таке підписали !
А 20 лютого 2014 після початку владою РОЗСТРІЛІВ протестуючих, він дуже емоційно реагував на заклики протестуючих арештувати Януковича: «Як ви смієте ! Янукович президент України !»
То хитрий дєд.
А йще простіше було довести , що другий тур в 2010 році був сфальсіфікованний . То ж потім Пєтя не захотів , коли виявилась чорна бухгалтерія ригоблєвоти !
Не хочу терять время описывая эту гниду. Думающим достаточно этого:
и єтот шахматист нихрена не просчитал а способствовал развалу страні и её разворовівание. А сейчас да судя по его поведению он маразматик
когда, по сколько, списки номенклатуры, задачи партии в подполье,
ждем-с декоммунизации, не бери грех в могилу, макарич
Особенно надо ризочкой по толстой ЖО... надо отшлепать Тищенко за его велюр
Список имён советского происхождения
Вилюр - имя имеет несколько вариантов расшифровки: от сокращения словосочетаний «Владимир Ильич любит рабочих»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-3 [3] , «Владимир Ильич любит Россию»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-11 [11] или «Владимир Ильич любит Родину»
Повністю вся президентська кампанія Зеленського була побудована на обіцянках, які він не збирається виконуватиhttps://glavcom.ua/columns/dmitrychekalkin/zelenskiy-nayvidatnishiy-rekord-licemirstva-693055.html
Команда "95" та зЕбілів, бажають обісрати Пороха, але не вміють штани знімати =)))
И он АБСОЛЮТНО ни при чем, не виноват в том, что кричали Даунбас не слышат, Даунбас не поставят на колени, и с партией Рыгов вообще у него ничего общего!
Правда же порохобот?!!
Правда же, зедолбо#****?
PS: У янелоха, таких партнёров как *****, Ахметка, бородатый баба, портной и прочая нечисть пруд пруди, не зря же вы холуи-зЕбилы их назвали "народом"?
2006 рік. Оппозиційний блок "Не так!".
Перша п'ятірка:
Кравчук
Медведчук
Шуфрич
Бойко
Довженко
Гэбнявый, как всегда, без конкретики, между каплями.
Дело времени, когда оно будет отвечать.
Такий стоїть у Люксембурзі. Для них це просто пожежний гідрант. А у нас який смисл має!
Скільки ми кричали - не обирайте бубочку, бо отримаєте *****... А таки обрали...
Але, коли Кравчук був президентом, то мені він трохи подобався. Кращє рибу ловив би на вудку, чім язиком ляпати!