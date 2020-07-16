РУС
Кравчук - Зеленскому: "Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы"

Кравчук - Зеленскому:

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук во время торжественного заседания парламента напомнил действующему президенту Владимиру Зеленскому об ответственности за соблюдение политиками закона.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Всячески поддерживая воплощение в жизнь фундаментальных, базовых позиций демократии и верховенства права, я очень прошу не забывать, что все это действует тогда, когда действует закон. И перед законом все равны. И это не слова. Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы. Смотрят на закон, даже часто на Конституцию, как на бумажку, а еще хуже - на тряпку. Это недопустимо. От вас зависит, чтобы закон торжествовал, а тот, кто нарушает его, был привлечен к ответственности, независимо, кто он был и кто он есть", - сказал Кравчук.

Топ комментарии
+37
почни з себе, комуняцька чортяка
16.07.2020 17:29 Ответить
+34
Кравчук - Зеленскому: "Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы" - Цензор.НЕТ 2488
16.07.2020 17:35 Ответить
+30
Ніколи не було кумовства у зельонського і от зновуКравчук - Зеленскому: "Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы" - Цензор.НЕТ 6468
16.07.2020 17:33 Ответить
почни з себе, комуняцька чортяка
16.07.2020 17:29 Ответить
Дед уже кукухой поехал. Деменция не щадит маразматика

Кравчук - Зеленскому: "Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы" - Цензор.НЕТ 4538
16.07.2020 17:42 Ответить
Ця "чортяка" кандидат в майстри спорту по шахам . Й якщо б інша особа тоді дорвалась би до влади в компартії такі б вумники як ти б йще б досі їздили б в Мацькву за ріними інструкціями . Лише помічу , що такі визнані лідери українськості , як Виниченко й Грушевский навіть рота не сміли відкрити про ідею 100% незалежної від Московії України . Вони були за конфедерацію . А ця "комуняка" зробила Єльцина й Горбачьова в Беловежський пущі .

За всі шість каденцій саме Макарич був набільш інтелектуально розвинутий й стратегічно мислячий презідент . Інші до його рівня державника не дотягують .
Порошенко ?! Барига це зовсім інший розум , інший масштаб задач .
Макарич ніколи б не послав би армію в Донбас не пророхувавши усі варіанти відповіді ворога , в тому числі спроби зробити кілька котлів . Макарич би ніколи б не дав би пройти Гіркіну 80 км . Ніколи б не спробував як бистріше оточити Луганськ й Донецьк при цьому оголивши тили й не забув такий варіант , що ********* перейдуть кордон й вдарять в спину . Він професійний шахист , тобто інтелектуал стратег !
Й незалежна Україна це його особистий виграш в його грі на комуністичному кар"єрному полі !
16.07.2020 17:51 Ответить
Все хорошо в меру. Дед уже лет 5, как впадает в дикий маразм.
16.07.2020 18:04 Ответить
Макарич програв вибори з різницєю в кілька відсотків . А Порошенко в 50% .
Але Кравчук зразу пішов як політик на політичну пенсію , а Порошенко й досі не розуміє , що його "потяг назавжди відійшов від станції" . Ось цінністна різниця у глобальному мишленні й мастабі особистості ...
16.07.2020 20:03 Ответить
Історія не передбачає того "аби". Тому ще невідомо, яку б "нічию" розіграв би той "шахіст" і скільки б він за неї віддав територій і суверенітету. Б о насправді його, як і всіх вихідців з КПРС, цікавила не країна, а посада і все, що вона давала. Більш того, сьогоднішня ситуація при ньому не виникла б, насамперед, тому, що цей "шахіст" з партквитком ніколи б не наважився на євроінтеграцію, і як чорт від ладану сахався б від НАТО. Зате залюбки приєднав би країну до тайожного союзу і вів би країну у кільватері московської імперської політики. Так що порівнювати орла і рибу якось не коректною
16.07.2020 21:24 Ответить
Якби Кравчука цікавила посада , він не залишив би ЇЇ Кучмі . До речі Кучма теж не залишив Україну без Крима ( згадайте протистояння на Тузлі ) . Ющенко дуже вже переймався внутрішніми справами ( мова , підвищення виплат породіллям , але не зважив на різкі заяви Мєдвєдєва ) , - і я думаю що саме він винен в приходу до влади Януковича-бандюковича . За Пєтра великого я ( каюсь ) голосував , бо повірив деяким обіцянкам . А в минулому році голосував за нове обличчя у владі ... .
16.07.2020 21:49 Ответить
Макарич нас майже не залишив без Криму! Якшо Ви памятаете т1 часи. Тод1 Мешков вже майже в1дд1лив Крим в1д Украини 1 т1льк1 Кучма р1шучими д1ями анулював посаду президента Криму 1 зупинив чей процес. Хоча в усьому остальному я Кучму не п1дтримую
показать весь комментарий
16.07.2020 22:17 Ответить
Я за це і сказав . Кацапські потуги в Криму були ще в кінці 90 х . І зупинив їх Кучма .
16.07.2020 22:39 Ответить
Хоч Януковича-бандюковича, хоч нинішнього віслюка оманського привели до влади не Ющенко чи Порошенко, а любителі "нових лиць", точніше, одвічні любителі священної халяви. Якби вони думали мозком, а не шлунком, то і жили б вже зовсім інакше.
16.07.2020 22:20 Ответить
Йще масові фальсіфікації Ібуковича , з яким Ющенко заважав боротися тому ж Луценко через голосування НУ за його відставку . Йще активна підтримка а масова агітація не тільки самого Ющенко , но й його команди за технічного кандидата Ібуковича -- Дурбелика Гуцуловича Протиусіха в другому турі . А також його авторітетна (для заходу) думка й запевнення , що вибори відбулися честно й прозоро , хоча вочевидь було таких каруселей як в 2004 трохи меньше , але ж були голосування на дому до 30% , що в рази більше впливало на фальсифікацію ... Та й взагалом - фахівці знають , що на Донбасі така кількість алконавтів й хомлесів завди була , що там справжня стеля явки не могла бути навіть 75% . Вони намалювали середню більше 90% . Ющ зробив вигляд , що така явка це норма . Зробив усе , що б там не допускали незалежних спостерегачів . Й не допустив поліціянтів Михо з Грузії , щоб наглядали . Падіння рейтингу НУ з 12% в 2009 році до 2% в 2012 - це виключно "внесок" Ющенка на тих виборах -- його фінальний акорд у владі .
Не допоможи Ющ тоді Ібуковичу , то в 2012 році НУ знову би війшов у правлячу коаліцію з "Батьківщиною" тільки б Юля помінялась би ролями - вона презідент Ющ прем"єр . Й вступ в НАТО був би десь в 2018 році ! Й Крим би був український и Донбасс . Й 15 тисяч українців були живі . Ось ціна дрібній помсті за втрату електоральної переваги
17.07.2020 02:21 Ответить
а кого поддерживал кравчук в 2004!?

У https://uk.wikipedia.org/wiki/2002 2002 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 очолював фракцію СДПУ(о)
У кампанії 2004 року СДПУ(о) підтримувала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича

У https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 очолив список https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%9D%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BA!%C2%BB опозиційного блоку «Не так»
а пост президента передал чучме по указке кремля!
"А в минулому році голосував за нове обличчя у владі " а проголосовал за новую жопу...
16.07.2020 22:39 Ответить
ты полный дебил
16.07.2020 23:50 Ответить
Макарыч "родил" Кучму премьером и гиперинфляцию 90-х. Макарыч ушел досрочно в 1993 после массовых выступлений протеста против проводимой им политики, прокатившихся по большинству регионов. Кравчук возглавлял страну самый короткий срок среди украинских президентов - всего 32 месяца
16.07.2020 21:56 Ответить
Я думаю , шо Макарыч умнее и мудрее наших политиков всех вместе взятых . Жаль , - к нему не прислушивается молодёжь .
16.07.2020 22:54 Ответить
К этому нужно прислушиваться? Разве что для открытия уголовного дела.

Кравчук - Зеленському: "Я бачу, як люди, як деякі депутати, деякі політичні сили зневажають закони" - Цензор.НЕТ 7034
16.07.2020 23:06 Ответить
ентот м- позорище и камуняцкая отрыжка....= единый его перл- ..."..МАЕМО, ТЭ, ЩО МАЕМО,,," )))) старый, политбюрский дияч, который НИЧО не смог, потому как и не умел изначально.....((((((((
16.07.2020 23:10 Ответить
такой политик как ты аналитик ,,, дебил
16.07.2020 23:51 Ответить
Кацапам виднее .
16.07.2020 23:57 Ответить
Та гавно комуняцкое твой обоссанный макарыч...
16.07.2020 18:05 Ответить
Та поцілуйте його в дупу Але ж то далеко їхать! А драпать було близенько,коли останьнній хер без солі дїдали?
В 90 х набачився таких розумників .Иных уж нет,а те далече.
16.07.2020 18:06 Ответить
Это нечто... И все виды вооружения, включая ядерное Дед тоже гениально *******?
16.07.2020 18:07 Ответить
Примітивний однобокий погляд на світову політику , тим більш не ******** , й тим більш в контексті тих політичних світових лідерів , які тоді формували політичну шахівницю .
Тетчер й Буш-батько майже два роки усе відтягували остоточне визнання українського суверенітету й цілувалися в усі щелини з Єльциним й не бачили Україну в упор . Ось така була тоді диспозиція . Для розвитих країн партеліта республік софка була середовищем спротиву демократичному лідеру московітів - Єльцину . Таким для демократів й залишився назавжди Назарбаєв , Туркмен-баши , Алієв-батько , а ось саме Кравчуку вдалось переконати й Тетчер , й Буша , й Коля , й Метерана , що він навіть більше прозахідний лідер, ніж Єльцін .
Ось тоді й відбулося фактичне визнання сувіренітету - й одной з умов визнання була устна домовленість саме про ЯЗ . А ось угоду й деталізацію вже брав Кучмо . Ось до його й усі претензію . Бо не здати було неможливо а ні фізично , а ні юридично , а ні економічно . Інша справа , про будапештський папірець замість угоди с США и ВБ про стратегічне партнерство й компенсацію . Але це до Кучмо - це він й його дипломати й юристи таке підписали !
16.07.2020 20:51 Ответить
Макарич не українізував 43-тю армію РВСП та весь Чорноморський флот (лише - парочку десятків суден-корит), а також не українізував український Донбас та Причорномор'я (включно з Кримом) - що і стало предтечею і касапським фундаметом агресії та окупації частини української території. Більше того: окупація стала можливою і через катастрофічне послаблення боєздатності всього комплексу Збройних Сил України, яке Кравчук і започаткував своєю недостатньою діяльністю на посаді Президента (я вже не кажу про наші мільонні зарплати в 1994-му: економіка - окрема розмова, хоч і обороноздатність держави напряму з нею повязана)... А вже як воювали з-за часів Верховного Головнокомандувача Порошенко - то вже інша історія... при тому, що ЗСУ навесні 2014-го практично не існували...
16.07.2020 18:15 Ответить
«Макарич» сдав Россії ТАКТИЧНУ ядерну зброю (атомні артилерійскі снарядии, атомні головні частини тактичних ракет), що належала Україні і не підпадала під дію «Будапештського протоколу», і не потребували підтвердження кодів запуску з Москаи.
А 20 лютого 2014 після початку владою РОЗСТРІЛІВ протестуючих, він дуже емоційно реагував на заклики протестуючих арештувати Януковича: «Як ви смієте ! Янукович президент України !»
То хитрий дєд.
16.07.2020 18:41 Ответить
Й він правий -- ********* в 2014 році було з юридичної точки зору легше вбити як кажуть тишком нишком (нібито не змогли утримати натовп) , ніж офіційно арештувати .
А йще простіше було довести , що другий тур в 2010 році був сфальсіфікованний . То ж потім Пєтя не захотів , коли виявилась чорна бухгалтерія ригоблєвоти !
16.07.2020 20:56 Ответить
шо програв в шахи ЯЗ твій комуно-урод !?
16.07.2020 18:56 Ответить
Всіх хто "бачив Сталіна" не допускати до керування країною
16.07.2020 19:03 Ответить
О том что кравчук гавно коммуняцкое я не ошибся:
Не хочу терять время описывая эту гниду. Думающим достаточно этого:
Кравчук - Зеленському: "Я бачу, як люди, як деякі депутати, деякі політичні сили зневажають закони" - Цензор.НЕТ 1642
16.07.2020 19:32 Ответить
Макарич - родоначальник олигархата и корупции в Украине и охрененного зубожіння населення
и єтот шахматист нихрена не просчитал а способствовал развалу страні и её разворовівание. А сейчас да судя по его поведению он маразматик
16.07.2020 21:27 Ответить
тов.еврей- Вы прикололись, или просто симпатик..????- л-мыч1= е старый хитрый камуняцкий лис, каторый толком с переляку них ничем не управлял, а катился по инерции..= и по-шахматски докатил страну.....= позор и немощь и никаких венков.............
16.07.2020 23:05 Ответить
Та ні, дідо про Зе гнидів сказав, по комуністичному запхав їм кілок в дупу.
16.07.2020 21:45 Ответить
ленид, давай про золото партии лучше:
когда, по сколько, списки номенклатуры, задачи партии в подполье,
ждем-с декоммунизации, не бери грех в могилу, макарич
16.07.2020 23:55 Ответить
Вот вот , дедушка Лёня , правильно
Особенно надо ризочкой по толстой ЖО... надо отшлепать Тищенко за его велюр
16.07.2020 17:29 Ответить
ви мали на увазі жопу??? Так вона ж, ця жопа колі-велюра, свята, як індійска корова...
16.07.2020 17:31 Ответить
ох цей "велюр"
Список имён советского происхождения

Вилюр - имя имеет несколько вариантов расшифровки: от сокращения словосочетаний «Владимир Ильич любит рабочих»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-3 [3] , «Владимир Ильич любит Россию»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-11 [11] или «Владимир Ильич любит Родину»
16.07.2020 21:49 Ответить
Мовчи вже старий ворюга, ти законотворець цього бардака і що зараз відбувається початок має з твого президенства.
16.07.2020 17:29 Ответить
не зовсім, Кучми, олігархи і злодії до влади прийшли при Кучмі, при ньому почались перші рейдерські захвати
16.07.2020 17:58 Ответить
При Кравчуке шла «приватизация» и распродажа всего движимого и недвижимого.
16.07.2020 19:04 Ответить
нет, раньше, началось с золота партии
16.07.2020 23:56 Ответить
этот клоун ещё за пройоп черноморского флота торгового не отсидел..
16.07.2020 17:29 Ответить
КравЧук и ЧукКрав это одно и то же лицо ?
16.07.2020 17:56 Ответить
всё рыгло и сдпуо должно сидеть с конфискацией...
16.07.2020 17:59 Ответить
Зеля сам показово кілька разів порушував закони.
16.07.2020 17:32 Ответить
законы и существуют чтобы их нарушать, а не соблюдать
16.07.2020 17:34 Ответить
Це так тільки на росії. Закони треба виконувати.
16.07.2020 17:38 Ответить
треба и виконувати - это разные понятия.
16.07.2020 17:40 Ответить
Тому я і написав "треба виконувати".
16.07.2020 17:43 Ответить
корабельная сосна, це ти?
16.07.2020 17:59 Ответить
Зеленський - найвидатніший рекорд лицемірства

Повністю вся президентська кампанія Зеленського була побудована на обіцянках, які він не збирається виконуватиhttps://glavcom.ua/columns/dmitrychekalkin/zelenskiy-nayvidatnishiy-rekord-licemirstva-693055.html
16.07.2020 17:32 Ответить
До "святого Петра" йому ще далеко.
16.07.2020 17:34 Ответить
Кравчук - Зеленскому: "Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы" - Цензор.НЕТ 2488
16.07.2020 17:35 Ответить
Не згоден!
Команда "95" та зЕбілів, бажають обісрати Пороха, але не вміють штани знімати =)))
16.07.2020 18:56 Ответить
Не згоден! Вони взагалі без штанів і срут де попало і як попало.
16.07.2020 19:18 Ответить
В такому разі, ходять сракою догори.
16.07.2020 21:29 Ответить
Це вже буде фонтан.
16.07.2020 21:47 Ответить
Это он на Петю намекает?!!
16.07.2020 17:33 Ответить
Уже, виявляється, нічого немає.Кравчук - Зеленскому: "Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы" - Цензор.НЕТ 7928
16.07.2020 17:34 Ответить
Кравчук - Зеленському: "Я бачу, як люди, як деякі депутати, деякі політичні сили зневажають закони" - Цензор.НЕТ 3701
16.07.2020 17:48 Ответить
Да да да, партнер Порошенко Ахметка щирый патриот.
И он АБСОЛЮТНО ни при чем, не виноват в том, что кричали Даунбас не слышат, Даунбас не поставят на колени, и с партией Рыгов вообще у него ничего общего!
Правда же порохобот?!!
16.07.2020 18:14 Ответить
Ти по тексту, можеш щось сказати?
16.07.2020 19:07 Ответить
Ахметка и твоему сказочному ... , нравится!
Правда же, зедолбо#****?
PS: У янелоха, таких партнёров как *****, Ахметка, бородатый баба, портной и прочая нечисть пруд пруди, не зря же вы холуи-зЕбилы их назвали "народом"?
16.07.2020 19:08 Ответить
Шмигаль - чий? І хто його прем'єром призначив?
16.07.2020 21:45 Ответить
А ведь и из-за "преступного" Роттердам+ зелекторат голосовал против Порошенко за Зелемойского, не говоря уже о бигусовско-нацженовских "свинарчуках"...
16.07.2020 20:02 Ответить
Ну не на свого ж колегу мертветчука...

2006 рік. Оппозиційний блок "Не так!".


Перша п'ятірка:
Кравчук
Медведчук
Шуфрич
Бойко
Довженко
16.07.2020 17:36 Ответить
Ніколи не було кумовства у зельонського і от зновуКравчук - Зеленскому: "Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы" - Цензор.НЕТ 6468
16.07.2020 17:33 Ответить
О ком это?
Гэбнявый, как всегда, без конкретики, между каплями.
16.07.2020 17:33 Ответить
Да Зедебилу нас рать на закон. Доказано ним уже сто раз.
Дело времени, когда оно будет отвечать.
16.07.2020 17:34 Ответить
Кравчук - Зеленскому: "Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы" - Цензор.НЕТ 9997
16.07.2020 17:37 Ответить
Да, теперь все будет зависеть от патриотизма пограничников.
16.07.2020 17:44 Ответить
и украинских ССО
16.07.2020 17:58 Ответить
А ты, Леонид Первый, сильно законы уважал? Сильно при тебе закон торжествовал? Вопрос, собственно, риторический....
16.07.2020 17:35 Ответить
в них, на Олімпі - свої закони. Не такі, як для всього нароту...
16.07.2020 17:38 Ответить
Гідрант-клоун.
Такий стоїть у Люксембурзі. Для них це просто пожежний гідрант. А у нас який смисл має!

Кравчук - Зеленскому: "Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы" - Цензор.НЕТ 9254
16.07.2020 17:37 Ответить
Не обижайте клоунов! Какой клоун, на арену или сцену, с голой жопой выйдет и пианино "долбать" будет по нотам? "95" далеко до клоунов!
16.07.2020 19:22 Ответить
Зеля уже показал, что одни равны, другие равнее перед законом
16.07.2020 17:38 Ответить
Дед, УГАМАНИСЬ!)))
16.07.2020 17:41 Ответить
Якщо не буде покараний Кравчук, Україна перестане існувати.
16.07.2020 17:42 Ответить
Все ж таки... я вчора краєм ока бачив Кравчука на одному ворожому... так він там звиздів, мовляв, у Порошенка грошей багато, нехай з адвокатами доводить в судах свою невинуватість... Ну, прямо чи не словами бенедіктової.
16.07.2020 17:42 Ответить
Це "Перший президент України". Який народ такий у нього і президент.
16.07.2020 17:50 Ответить
Отут ти правий. Кожен народ заслуговує свого правителя; тим більше, демократично ним обраного...
Скільки ми кричали - не обирайте бубочку, бо отримаєте *****... А таки обрали...
16.07.2020 17:58 Ответить
Пробачьте, але воно далеко вже не президент, роки роблять свое...
Але, коли Кравчук був президентом, то мені він трохи подобався. Кращє рибу ловив би на вудку, чім язиком ляпати!
16.07.2020 19:39 Ответить
а я зневажаю тебе старе шизануте пердало!
16.07.2020 17:49 Ответить
Прозрів під кінець життя, ну краще пізно, чим ніколи...
16.07.2020 17:50 Ответить
Ні, совкізм весь до краю не вивітрюється. Ніколи. Навіть по собі скажу...
16.07.2020 17:59 Ответить
Кравчук запомнился только подписанием Декларации о Независимостью (респект) и 10000 процентов инфляции, отданным тактическим ядерным вооружением, просраным Черноморским пароходством, кравчучкой, первой волной эмиграции и т.д. что не ему учить..
16.07.2020 17:59 Ответить
Кравчук повинен відповісти за роброєння Украіни , бездарну здачу ядерноі зброі а по суті зраді Держави Украіни що ставить під загрозу іі незалежність. Винен в грабежі Украіни, створенні олігархічних груп і присвоєні майна ....ВИНЕН І ПОВИНЕН ВІДПОВІСТИ ЗА СВОІ ЗЛОЧИНИ.
16.07.2020 18:01 Ответить
Генеральний конструктор і керівник КБ "Кравчучка" дає комусь оцінку? При ньому і Кучмі здали ядерну зброю і розікрали всі колгоспи, заводи, фабрики... А то, що при Зе Конституція папірець, то тут він сказав ніби правду. Але всі органи заточені не на злочини, не на викриття ДРГ кацапів, а на обсирон 5-го президента. Ви собі можете уявити якби за кожні дії розбирали Кравчука? Булоб не десятки, а тисячі справ про злочини.
16.07.2020 18:17 Ответить
Кто бы уже рот открывал,так только не эта красножопая мразь
16.07.2020 18:24 Ответить
Кравчук - Зеленському: "Я бачу, як люди, як деякі депутати, деякі політичні сили зневажають закони" - Цензор.НЕТ 5109
16.07.2020 18:55 Ответить
Этого маразматика пора усыпить за распил Украины в 90-х годах. В разгар нищеты и становления кланов. Тварь коммуняцкая.
16.07.2020 18:59 Ответить
Зрозумійте, коли доживеш до майже 90 років, то можеш "молоти" що попало.
16.07.2020 19:22 Ответить
Дедуля начни с себя Куда с@ка исчезло Черноморское пароходство
16.07.2020 19:31 Ответить
КОМУНЯКУ НА ГИЛЛЯКУ!сидел бьі ровно. мьі помним "флюгер" которьій стал1 президентом.вечная память славе чорноволу которого кокнула комуняцка мафия!
16.07.2020 20:09 Ответить
Если Гарант сам нарушает требования действующего законодательства (карантин), тог какое моральное право он имеет требовать от других исполнения законов?
16.07.2020 21:30 Ответить
Кравчук - Зеленському: "Я бачу, як люди, як деякі депутати, деякі політичні сили зневажають закони" - Цензор.НЕТ 3471
16.07.2020 21:38 Ответить
Нехай згадае хто зробив нас мильонерами! I з кого почалася корупцiя у владi. Коли слово хатинка стало загальним термiном корупцii!
16.07.2020 22:22 Ответить
Кравчук, а не ти це антидержавне анархічне какаразнічне кодло підтримуєш? Ви сумісно з Аваковим вже такого натворили,щр вам у слід скоро будуть і кішки з півнями плювати,запроданці лахудпові!
17.07.2020 07:09 Ответить
 
 