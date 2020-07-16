"Россия пыталась вмешаться в прошлогодние выборы в Великобритании, - глава МИД Рааб"

Российская власть пыталась вмешаться в парламентские выборы в Великобритании в 2019 году.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"На основе глубокого анализа правительство установило, что российские силы пытались вмешаться в выборы 2019 года путем распространения незаконно полученных правительственных документов", - заявил Рааб.

Он добавил, что конфиденциальные правительственные документы о свободной торговле между Великобританией и США были незаконно получены РФ перед выборами и слиты в Интернет через социальную платформу Reddit.

По словам министра, в настоящее время продолжается расследование уголовного дела по этому вопросу.

Отмечается, что это первый случай, когда британской министр публично признал, что Кремль пытался вмешался в демократические процессы в стране.

