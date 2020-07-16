Россия пыталась вмешаться в прошлогодние выборы в Великобритании, - глава МИД Рааб
Российская власть пыталась вмешаться в парламентские выборы в Великобритании в 2019 году.
Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"На основе глубокого анализа правительство установило, что российские силы пытались вмешаться в выборы 2019 года путем распространения незаконно полученных правительственных документов", - заявил Рааб.
Он добавил, что конфиденциальные правительственные документы о свободной торговле между Великобританией и США были незаконно получены РФ перед выборами и слиты в Интернет через социальную платформу Reddit.
По словам министра, в настоящее время продолжается расследование уголовного дела по этому вопросу.
Отмечается, что это первый случай, когда британской министр публично признал, что Кремль пытался вмешался в демократические процессы в стране.
«Во-первых, разберем фразу: «та или иная республика... вдруг решила выйти из состава Союза...». 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, которая положила начало распаду СССР. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще (Республика Беларусь) амбициозными руководителями трех союзных (кстати, славянских) республик - Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем - были подписаны Соглашение о создании СНГ - Содружества Независимых Государств.
21 декабря 1991-го года была принята Алма-Атинская декларация, в соответствии с которой де-юре подтвержден распад СССР. В Алма-Ате к Беловежскому соглашению присоединились еще восемь бывших союзных республик. Там не было Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии. Казахстан последним из союзных республик объявил о своей независимости - 16-го декабря 1991-го года. Даже после распада СССР он выступал за сохранение объединённых вооруженных сил и пограничных войск, единую рублевую зону. Но Россия сама нас выталкивала отовсюду, а не мы «вдруг решили выйти из Союза».
Во-вторых, о том, что мы якобы получили «в свой багаж» огромное количество российских земель, традиционно российских исторических территорий». Возникает вопрос: с какого времени считать территории и земли «традиционно российскими» или «исконно русскими»?
Давайте сделаем небольшой экскурс в историю. Вспомним империю гуннов, Тюркский и Хазарский каганаты, Империю Чингисхана. Если обратить внимание на период становления российской государственности, то не надо забывать о хане Батые и Золотой Орде, об Империи тимуридов и Османской империи, Астраханском, Казанском, Крымском, Узбекском, Казахском, Сибирском ханствах, Ногайской Орде и эмирах Средней Азии, Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой, Шведском королевстве и других государственных образованиях на обширных просторах Евразии.
Можно напомнить, что нынешние Сибирь и российский Дальний Восток издревле, до появления там русских колонизаторов, заселяли тюркские и монгольские народы и народности. Тогда ответ на вопрос о «подарках» и кто кому их делал, будет не в пользу Путина.
В том же интервью Путин говорит о Крыме: «Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения...». Почему «всегда»? Крымское ханство, как и русские княжества, входило в состав Золотой Орды, после распада которого стало самостоятельным ханством, потом - частью Османской империи. Россия завоевала Крым в конце XVlll-го века. И когда русские и украинцы оспаривают Крым, они забывают, о крымских татарах, которые жили там до их прихода.
Теперь о более современной истории. Мудрый Абылай-хан сделал свою ставку в Петропавловске, чтобы обозначить северные границы казахских земель. Хотя севернее была еще Тюмень, что в переводе с казахского или татарского означает «Низина» (помните, как нас учили на уроках географии в школе - западно-сибирская низменность).
Лидерам казахской партии «Алаш» удалось отстоять перед Лениным северные и другие границы Казахстана. Правда, уже после Ленина от Казахстана была отторгнута Оренбургская область, хотя город Оренбург был первой столицей советского Казахстана. Одна из целей такого решения, как полагают некоторые историки, создать коридор между казахами и родственными нам народами тюркского происхождения - татарами, башкирами и чувашами.
Вопрос: почему именно в эти дни к этой провокационной теме подключился Путин? Посмотрим на календарь. Фильм о Путине вместе с его скандальным интервью выходит за десять дней до голосований по изменениям в Конституцию РФ. Главный вопрос в изменениях - пресловутая «обнулевка» и увековечение путинского президентства. Плюс нарастающее антипутинское движение по всей России.
Нужно срочно, любыми путями поднимать падающий имидж Путина. В том числе играть на квасном патриотизме, на чувствах тех, кто считает, что в бывших республиках СССР русских ущемляют, мало того, - они захватили «огромное количество российских земель».
Есть прецедент. В 2014-м году под предлогом референдума, который путинцы незаконно провели на территории другого государства, был аннексирован Россией Крым. И имидж Путина пошел вверх. Это результат великорусского, великодержавного шовинизма, унаследованного частью русских от российской империи. Играя на этой слабости некоторых своих сограждан, Путин выступает в роли радетеля русского народа, патриота и защитника национальных интересов России.
В разведке есть такое понятие: отвлечь внимание противника на негодный объект. Похоже, именно этот метод борьбы использует бывший разведчик (можно сказать так с большой натяжкой) Путин.
Он пытается отвлечь внимание россиян от острых, насущных и нарастающих проблем российской действительности, которых, как говорится, выше крыши. И направить это внимание на «негодный объект» - территориальные претензии. Прискорбно, конечно, что противниками Путина, внимание которых надо отвлечь, в данном случае оказались народы России.
Мы неоднократно слышали территориальные претензии со стороны шовинистически настроенных и беспардонных российских политиков, политологов, в том числе и депутатов Госдумы. Известны бредовые предложения Жириновского «вернуть» земли Казахстана и республик Средней Азии, создав из них Туркестанский федеральный округ с центром в городе Верном (Алматы). Депутат Госдумы Павел Шперов, рассуждая о «российских землях» в Казахстане, делает угрожающее заявление:
«...Границы не вечны и мы вернемся к границам государства российского. Это будет в ближайшее время...».
Но вот чтобы руководитель государства, президент страны допускал рассуждения с территориальными претензиями к соседям - это не просто нонсенс. Это не просто отсутствие дипкорректности и политическая близорукость. Это откровенная наглость недальновидного политика, готового для достижения своих меркантильных целей, для удержания власти пойти на крайние меры. И очень жаль, что подобные выпады допускаются в отношении дружественного государства. А их, стран - друзей, у путинской России почти не осталось. Самыми близкими были Беларусь и Казахстан. Похоже, нынешняя кремлевская власть может пожертвовать и последними друзьями.
По поводу интервью Путина мы, коллеги и друзья, члены Совета генералов республики Казахстан, ветераны силовых структур, обменялись мнениями. Среди нас генералы Тохтар Аубакиров, Асет Адылхан, Нагашбай Атшабаров, Бауржан Елубаев, Владимир Козак, Виктор Корчагин, Толеген Рахимжанов, Владимир Рыбинский, Даулет Салханов, Аблай Тастамбеков, Борис Цхай, контр-адмирал Ратмир Комратов и другие.
Признаться, кое-кто из нас подумал вначале, что Путин имел в виду Украину. Или Украину, Казахстан и, возможно, Беларусь. Однако позже появились комментарии россиян, считающих, что Путин имел в виду все-таки Казахстан. Один из них так и заявил: «Это привет Казахстану!».
Многие из нас, отставных генералов, в советское время учились и служили в России, имеем там немало друзей. У нас нет никаких антироссийских или антирусских настроений. Но мы проявляем озабоченность и выражаем возмущение в связи с недружественными и провокационными высказываниями Путина и его сторонников.
Мы решительно заявляем: крымский сценарий в Казахстане не пройдет!
Во-первых, на дворе не 2014-й, а 2020-й год. И Путин уже не тот. И имидж у него, как в международном масштабе, так и внутри Российской Федерации, не тот. Советуем ему не уходить в исторические дебри и не ностальгировать по Российской империи. Поезд уже ушел.
Нужно согласиться с нынешними реалиями и руководствоваться современными международно-правовыми актами, двусторонними и многосторонними договорами и соглашениями. Например, в том же Беловежском соглашении подчеркивается неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества, то есть признается факт перехода административных границ между бывшими союзными республиками в государственные границы.
Спорных вопросов и территорий у Казахстана ни с кем из соседей у нет. Везде проведена делимитация, подписаны соответствующие договоры. Договор о государственной границе между Республикой Казахстан и Российской Федерацией подписан в 2005-м году, ратифицирован обоими сторонами.
Кроме того, между нашими странами подписаны и ратифицированы Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1992 года (базовый договор, подписан Ельциным и Назарбаевым), Декларация о вечной дружбе и союзничестве от 06 июля 1998 года (Путин и Назарбаев), Договор о добрососедстве и союзничестве в ХХl веке от 11 ноября 2013 года (Путин и Назарбаев).
Во-вторых, Казахстан первым отказался от ядерного потенциала и присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия. В 1992 и 1994 годах были подписаны Лиссабонский протокол и Будапештский меморандум. В соответствии с ними мы отказались от ядерного оружия, а в ответ получили гарантии безопасности, которыми предусматриваются обеспечение территориальной целостности и политической независимости Республики Казахстан. Договор подписали руководители Российской Федерации, США, Великобритании. Позже к гарантиям присоединились Франция и КНР.
В-третьих, за годы независимости в экономику Казахстана вложены многомиллиардные инвестиции других государств. Прежде всего, КНР, США, стран Евросоюза, Турции. Поэтому у этих стран в Казахстане, в отличие от Украины, кроме политических, есть серьезные экономические интересы. Большая заинтересованность в сохранении стабильности в Казахстане имеется и у российских бизнес-структур.
В-четвертых, любые провокации в отношении Казахстана не будут поддержаны народами бывших советских республик, включая саму Россию. У людей сохранилась историческая память о прошлом.
У представителей сосланных, отправленных в колонии печально-знаменитого Карлага, эвакуированных и депортированных во время войны народов осталась добрая память о Казахстане и казахах. Известны роль и значение Казахстана во второй мировой войне. Тем более, кощунственно было говорить о каких-претензиях накануне празднования в России 75-летия победы.
Еще один нюанс: Россия - федеративная, многонациональная страна. В ней немало проживает народов тюркского происхождения и мусульман, которые тоже не останутся равнодушными к провокациям против Казахстана. Надеемся, правильно и объективно разберутся в ситуации и здравомыслящие российские политики, представители бизнеса, интеллигенции, общественных объединений. Надо полагать, что не останутся в стороне тюркские народы и страны, мусульманский мир.
Однако нельзя исключать, что путинская Россия, вопреки здравому смыслу, традиционно дружеским и закрепленным договорно-правовым отношениям, может пойти на провокации и даже агрессию. Ведь случились же Бессарабия, Абхазия, Южная Осетия, Крым и в целом Украина.
В этом случае можно спрогнозировать дальнейшую, более глубокую изоляцию России в международном плане, и дестабилизацию ситуации внутри самой России. В конечном счете, это обернется бумерангом для Путина и путинизма.
Реакция казахстанцев на неоднократные недружественные и провокационные выпады со стороны отдельных россиян однозначно отрицательная. Особенно резкую и болезненную реакцию вызвали заявления Путина.
Мы уверены, что по этому поводу скажут еще свое слово представители Ассамблеи народа Казахстана, политических партий, НПО, а на государственном уровне - Министерство иностранных дел Казахстана.
