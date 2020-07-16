Зеленский наградил Кравчука и четверых экс-нардепов орденами по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами первого Президента Украины Леонида Кравчука и народных депутатов предыдущих созывов Анатолия Матвиенко (посмертно), Николая Поровского, Александра Барабаша и Мирослава Мотюка.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Награды присвоены за значительный личный вклад в построение независимости Украинского государства, активную общественно-политическую деятельность и по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины.
Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого I степени Леонида Кравчука, Председателя Верховной Рады Украины в 1990 - 1991 годах, Президента Украины в 1991 - 1994 годах
Орденом Свободы награждены:
- Анатолий Матвиенко (посмертно), народный депутат Украины I, III - VI, VIII созывов Верховной Рады
- Николай Поровский, народный депутат Украины I, II и IV созывов Верховной Рады
Президент наградил орденом "За заслуги" I степени - Александра Барабаша, народного депутата Украины I созыва Верховной Рады
Орденом "За заслуги" III степени награжден Мирослав Мотюк, народный депутат Украины I созыва Верховной Рады
Напоминаем, сегодня, 16 июля, Украина отмечает 30-летие принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.
а те що нагороджували до пам"ятної і значущої дати (а не званням Героя) Ви в курсі ?
і кого ж як не цих святих безсеребренників прямо причетних до цих подій нагороджувати ???
ждем, когда появятся с новыми методичками про прославление))
оно пришло разбудить сб оун...
1. "За здачу ЯО"
2. "За ЧМП"
....
кравчучкиколєса"?
Третій орден за винахід "кравчучки"!!
Дякую!!
😁
А якщо НЕ будуть - то хто ці гроші зараз краде, невже зелена шмаркля?
Вы не согласны?
@SemenKabakaev
Закон про мову внесли в порядок денний на завтра. Мені здається у парламенті самогубці.
Вони подивились на сьогоднішню акцію, вона їм здалась непереконливою - це помилка з їх боку!
Ідіоти.
Тому завтра готуймося протистояти російському реваншу!
Біблія вчить, що все таємне стане явним, краще самому покаятись