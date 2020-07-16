РУС
Зеленский наградил Кравчука и четверых экс-нардепов орденами по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами первого Президента Украины Леонида Кравчука и народных депутатов предыдущих созывов Анатолия Матвиенко (посмертно), Николая Поровского, Александра Барабаша и Мирослава Мотюка.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Награды присвоены за значительный личный вклад в построение независимости Украинского государства, активную общественно-политическую деятельность и по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины.

Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого I степени Леонида Кравчука, Председателя Верховной Рады Украины в 1990 - 1991 годах, Президента Украины в 1991 - 1994 годах

Орденом Свободы награждены:

  • Анатолий Матвиенко (посмертно), народный депутат Украины I, III - VI, VIII созывов Верховной Рады
  • Николай Поровский, народный депутат Украины I, II и IV созывов Верховной Рады

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно перестать быть политиками, пора стать государственными деятелями, - Зеленский

Президент наградил орденом "За заслуги" I степени - Александра Барабаша, народного депутата Украины I созыва Верховной Рады

Орденом "За заслуги" III степени награжден Мирослав Мотюк, народный депутат Украины I созыва Верховной Рады

Напоминаем, сегодня, 16 июля, Украина отмечает 30-летие принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Также читайте: Кравчук - Зеленскому: "Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы"

Зеленский Владимир (21697) Кравчук Леонид (1226) Матвиенко Анатолий (151) награда (1843)
Топ комментарии
+25
а чего не Вячеслава Черновола или Левка Лукьяненка ??? (тоже посмертно)
16.07.2020 18:35 Ответить
+17
КРАВчука треба двома орденами:
1. "За здачу ЯО"
2. "За ЧМП"
....
16.07.2020 18:40 Ответить
+15
Чи варто було писати про це статтю?
16.07.2020 18:34 Ответить
Орденом КРАВЧУЧКИ.
16.07.2020 19:09 Ответить
орденом святого менделя,блеать...
16.07.2020 18:31 Ответить
себя забыл. ему нужна медаль "большого пенделя".
16.07.2020 18:36 Ответить
Такую,как у пети?
16.07.2020 18:46 Ответить
животное, в сад,в сад...
16.07.2020 18:56 Ответить
зевидос уже не в тренде,теперь-зенахградчик,чо,креативненько...
16.07.2020 19:09 Ответить
погеноцидить нас провокують...по моему.
16.07.2020 19:12 Ответить
А кто его знает,что там главная брюхахатая анал!литистка со всем корпусом зе-статистов порешали...
16.07.2020 19:22 Ответить
Чи варто було писати про це статтю?
16.07.2020 18:34 Ответить
а прикинь как у местных зебилов сейчас подгорает - пару коментов назад они орали про кравчука))
16.07.2020 18:45 Ответить
Ашіпочка вийшла.🐸😁
16.07.2020 18:53 Ответить
а чего не Вячеслава Черновола или Левка Лукьяненка ??? (тоже посмертно)
16.07.2020 18:35 Ответить
І Хмара ж ще живий!
16.07.2020 18:57 Ответить
Зеленський нагородив Кравчука і чотирьох екснардепів орденами з нагоди 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України - Цензор.НЕТ 7160
16.07.2020 19:12 Ответить
Бо вони патрiоти
16.07.2020 23:01 Ответить
А те, що вони Герої України ти не в курсі?
17.07.2020 07:54 Ответить
Награды присвоены за значительный личный вклад в построение независимости Украинского государства, активную общественно-политическую деятельность и по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины. - цитата

//
а те що нагороджували до пам"ятної і значущої дати (а не званням Героя) Ви в курсі ?
і кого ж як не цих святих безсеребренників прямо причетних до цих подій нагороджувати ???
17.07.2020 14:40 Ответить
кравчук-заслужений пустобрьох. єдине, з чим це чючєло асоціюється-"тачка кравчучка-два колєса і ручка".
16.07.2020 18:35 Ответить
КравЧук и ЧукКрав это одно и то же лицо ?
16.07.2020 18:42 Ответить
Отметил за вклад в развал державы, которую начал собирать ещё Владимир Святославич?
Зеленский наградил Кравчука и четверых экс-нардепов орденами по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины - Цензор.НЕТ 572
16.07.2020 18:35 Ответить
Про яку таку державу мова? Путінські лаври спокою не дають?
16.07.2020 20:34 Ответить
а лысого?
16.07.2020 18:35 Ответить
лысый в резерве вместе с ленкой..))
16.07.2020 19:04 Ответить
ахахаха))))зеленский наградил кравчука.... это кранты
16.07.2020 18:36 Ответить
вот сейчас зебилам стало особо больно - пару коментов назад они орали про кравчука))
ждем, когда появятся с новыми методичками про прославление))
16.07.2020 18:47 Ответить
ну кравчуку нужно было дать 7 героев за разооружение страны
16.07.2020 18:36 Ответить
я понял нафига нам бубочка!
оно пришло разбудить сб оун...
16.07.2020 18:37 Ответить
с кучмы гиморои полезли на весь экран.
16.07.2020 18:38 Ответить
Я б нагородила Чорновола, Левка Лук'яненка , Степана Хмару ( ще живий ).
16.07.2020 18:39 Ответить
КРАВчука треба двома орденами:
1. "За здачу ЯО"
2. "За ЧМП"
....
16.07.2020 18:40 Ответить
а за "изобретенiє кравчучки колєса"?
16.07.2020 19:03 Ответить
тем и наградить
16.07.2020 19:20 Ответить
Таки забув!!
Третій орден за винахід "кравчучки"!!
Дякую!!
😁
16.07.2020 19:44 Ответить
діючого заступника Голови Конституційного Суду увагою обійшов...
16.07.2020 18:40 Ответить
Кравчук в дополнение к ордену от Борьки-алконавта за просранное Украиной ядерное оружие получил ещё и орденок от Зели. Почему я не удивлён?
16.07.2020 18:41 Ответить
Як воно репетувало рік тому? Ніяких перерізань стрічок? Та він за рік "нарізав" тих стрічок більше, ніж усі попередники разом узяті! Ну і лаври "Дарагога Лєаніда Ілліча" спокою не дають. Скоро почне цілуватись з усіма!
16.07.2020 18:43 Ответить
свинорейх это родина *****...можешь зигануть тут в последний раз.
16.07.2020 18:50 Ответить
Порохоботы вы когда то чем то бываете довольные, или у вас до того гнилая душа, только что умеете, это только обсирать других.
Зеленский наградил Кравчука и четверых экс-нардепов орденами по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины - Цензор.НЕТ 5492
16.07.2020 18:47 Ответить
Зеленский наградил Кравчука и четверых экс-нардепов орденами по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины - Цензор.НЕТ 5295
16.07.2020 18:49 Ответить
Зеленский наградил Кравчука и четверых экс-нардепов орденами по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины - Цензор.НЕТ 9122
16.07.2020 18:49 Ответить
ну сумнівно,напевно найбільшого пограбуванню країна зазнала під час "керування" ціє мерзотної сволочі-Порошенці!
16.07.2020 18:53 Ответить
то что у тебя моСх украден - это однозначно. только поверь - Порох тут не участвовал))
Зеленский наградил Кравчука и четверых экс-нардепов орденами по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины - Цензор.НЕТ 8328
16.07.2020 18:55 Ответить
Зеленский наградил Кравчука и четверых экс-нардепов орденами по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины - Цензор.НЕТ 4404
16.07.2020 19:02 Ответить
пройшов рік.. коли зебілам будуть видавати по 16 тисяч долларів які раніше "крав Порох"?)) де вас в черги записують?
А якщо НЕ будуть - то хто ці гроші зараз краде, невже зелена шмаркля?
16.07.2020 19:04 Ответить
Зеленский наградил Кравчука и четверых экс-нардепов орденами по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины - Цензор.НЕТ 5578
16.07.2020 18:51 Ответить
И воры, и воры, и воры, это как раз про пЕСыкив.
16.07.2020 18:53 Ответить
да-да.. особенно это показательно по обвалу бюджета, массовым скандалам с зарплатами, зашкварами с ндс и прочим - с приходом шмаркли))
Зеленский наградил Кравчука и четверых экс-нардепов орденами по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины - Цензор.НЕТ 2836
16.07.2020 18:56 Ответить
Ринатушка,ты дурачек?За что давать орден старому бандюку Кравчуку?За то,что оставил Украину без ЯО?
16.07.2020 18:59 Ответить
Имхо, тут больше "заслуга" кучмы. И его избирателей. Они же, кто дожил, и януковича, порошенко, зеленского. И не поумнеют они же никогда.
16.07.2020 19:20 Ответить
Так Кравчуку орденок за какие заслуги?
16.07.2020 23:31 Ответить
За толерантность: больше никто из его поганых рук не возьмет орденок, ну, разве что, потап, но частить нельзя...
16.07.2020 23:41 Ответить
за здачу ядерного арсеналу х/з кому і х/з зна за що!?
16.07.2020 18:51 Ответить
У тебе лише це одне запитання до Зе?
16.07.2020 18:59 Ответить
дата знатная и награды заслуженны.
16.07.2020 19:01 Ответить
В чем заслуга этих четверых выше чем оставшихся...
16.07.2020 19:39 Ответить
потому что это доблестные строители украинской государственности!
Вы не согласны?
16.07.2020 19:41 Ответить
Спрашиваю у особо одаренной зебилки еще раз...чем эти доблестные доблестнее других???
16.07.2020 19:44 Ответить
Кравчучка должна сидеть за сдачу нац-интересов, а не медальки получать.
16.07.2020 19:15 Ответить
На нари комуняку, тупого колаборанта.
16.07.2020 20:22 Ответить
ЗА то что разоружил страну, дал вывезти Ядерное оружие Украины на Россию?
16.07.2020 19:20 Ответить
єдиний орден якій заслужив кравчук - це застінки нквд пожитєві
16.07.2020 19:25 Ответить
*ну ***** ль,в смысле)
16.07.2020 19:26 Ответить
Semen Kabakaev
@SemenKabakaev

Закон про мову внесли в порядок денний на завтра. Мені здається у парламенті самогубці.
Вони подивились на сьогоднішню акцію, вона їм здалась непереконливою - це помилка з їх боку!

Ідіоти.

Тому завтра готуймося протистояти російському реваншу!
16.07.2020 20:16 Ответить
макарич, розкажи про золото, партії робітників та селян, як ділили товариші з номенклатури
Біблія вчить, що все таємне стане явним, краще самому покаятись
16.07.2020 23:42 Ответить
Зе влаштував "брєжнєвскієврємєна".)
16.07.2020 23:57 Ответить
Кравчука не нагороджувати треба а судити за розброєння України, бездарну здачу ядерної зброї, впровадження корупції, розкрадання майна, створення організованих злочиних груп (олігархів) по привласненню народного майна, розвал та розкрадання Черноморського флоту, прихід до влади антиукраїнських злочиних елементів ...ВИНЕН І СУДУ МАЛО
17.07.2020 11:05 Ответить
 
 