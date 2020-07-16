Обвиняемый в рейдерстве прокурор Сумщины Рубан засветился в расследовании Bihus.Info о завладении госжильем. ДОКУМЕНТ

Прокурор Сумской области Александр Рубан, которого трудовой коллектив украинского производителя снеков "Семки" обвиняет в рейдерстве, стал героем журналистского расследования о завладении госсжильем.

Так, по данным Bihus.Info, прокурор Рубан, используя служебное положение, получил в 2010 году от государства в городе Сумы двухкомнатную квартиру площадью 110 квадратных метров. В ходе журналистского расследования выяснилось, что Рубан в то время был обеспечен собственным жильем, а данной недвижимостью завладел незаконным способом.

По информации журналистов, в 2013 году Рубан в служебной квартире прописал женщину и ребенка, после чего приватизировал жилплощадь. А уже 6 февраля 2019 года он "подарил" свою полученную от государства квартиру гражданке Людмиле Кропп.

На данный момент прокурор Рубан обвиняется трудовым коллективом украинского производителя снеков "Семки" в рейдерской атаке на компанию.

