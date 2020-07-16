РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9312 посетителей онлайн
Новости
4 131 5

Обвиняемый в рейдерстве прокурор Сумщины Рубан засветился в расследовании Bihus.Info о завладении госжильем. ДОКУМЕНТ

Обвиняемый в рейдерстве прокурор Сумщины Рубан засветился в расследовании Bihus.Info о завладении госжильем. ДОКУМЕНТ

Прокурор Сумской области Александр Рубан, которого трудовой коллектив украинского производителя снеков "Семки" обвиняет в рейдерстве, стал героем журналистского расследования о завладении госсжильем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, по данным Bihus.Info, прокурор Рубан, используя служебное положение, получил в 2010 году от государства в городе Сумы двухкомнатную квартиру площадью 110 квадратных метров. В ходе журналистского расследования выяснилось, что Рубан в то время был обеспечен собственным жильем, а данной недвижимостью завладел незаконным способом.

По информации журналистов, в 2013 году Рубан в служебной квартире прописал женщину и ребенка, после чего приватизировал жилплощадь. А уже 6 февраля 2019 года он "подарил" свою полученную от государства квартиру гражданке Людмиле Кропп.

Также на Цензор.НЕТ: Ветераны АТО опровергли заявления нардепа Лубинца относительно "Семок"

На данный момент прокурор Рубан обвиняется трудовым коллективом украинского производителя снеков "Семки" в рейдерской атаке на компанию.

С расследованием Bihus.info можно ознакомиться тут.

Обвиняемый в рейдерстве прокурор Сумщины Рубан засветился в расследовании Bihus.Info о завладении госжильем 01
Обвиняемый в рейдерстве прокурор Сумщины Рубан засветился в расследовании Bihus.Info о завладении госжильем 02

Автор: 

жилье (913) приватизация (1043) прокуратура (5060) рейдерство (919) Сумы (1236) Бигус (197)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То есть на службе минимум с 2010 года, и люстрация и прочие переаттестации его миновали?
показать весь комментарий
16.07.2020 19:10 Ответить
А може він на "колчаковських фронтах" був?
показать весь комментарий
16.07.2020 19:26 Ответить
Ну да, глаза честные-честные....
показать весь комментарий
16.07.2020 19:36 Ответить
та продажная тварь была прокурором в Глухове в начале двухтысячных. тварь редкая и очень хитрая..
показать весь комментарий
16.07.2020 22:34 Ответить
такі кадри потрібні будь якій владі ...
показать весь комментарий
04.08.2020 15:31 Ответить
 
 