РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9312 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 550 39

Вероломное убийство украинского медика на Донбассе - наилучшая иллюстрация того, как РФ выполняет свои обязательства, – глава МИД Кулеба

Вероломное убийство украинского медика на Донбассе - наилучшая иллюстрация того, как РФ выполняет свои обязательства, – глава МИД Кулеба

Убийство украинского медика "в серой зоне" на Донбассе является наилучшей иллюстрацией того как Российская Федерация выполняет свои обязательства.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что недавнее вероломное убийство украинского медика является наилучшей иллюстрацией того как Россия выполняет свои обязательства. Минский процесс начинается с безопасности и потому, пока нет безопасности, очень сложно двигаться по другим направлениям", - сказал Кулеба журналистам в четверг после окончания торжественного заседания Верховной Рады.

кулеба заявил, что МИД проинформирует международных партнеров об убийстве военного медика оккупационными силами, подчеркнув, что Украина сделает все для того, чтобы противник заплатил за это преступление высокую цену. Глава МИД подчеркнул, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления.

Также смотрите: Командир разведвзвода 35-й ОБрМП Дмитрий Красногрудь погиб 13 июля под Зайцево в результате подрыва на неизвестном устройстве. ФОТО

Напоминаем, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Автор: 

россия (96953) Донбасс (26962) Кулеба Дмитрий (2881) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Зебилы, где ваши мощные,гневные каменты?Где реакция всратого наркомана(аж на третий день раздуплился)?
показать весь комментарий
16.07.2020 19:01 Ответить
+7
Вывод?
Во время войны нет гарантий, если ты сам себе их не обеспечишь! Впрочем как и в жизни и бизнесе!
Все остальное - или нытье опущеных лохов, или развод кидал!
показать весь комментарий
16.07.2020 19:49 Ответить
+6
Пошло нах д-мо кацапское.
показать весь комментарий
16.07.2020 18:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пошло нах д-мо кацапское.
показать весь комментарий
16.07.2020 18:51 Ответить
Вольдемар, ты шоль?
показать весь комментарий
16.07.2020 18:52 Ответить
может смоктуновским просто свалить на сайты своей ориентации?
показать весь комментарий
16.07.2020 18:55 Ответить
Пишеш на нозі вбитого побратима з окопів на промці? Краще тоді відвези його рештки додому, на Урал, та й сам там лишись - здоровіше будеш
показать весь комментарий
16.07.2020 18:55 Ответить
asem-инильчик.....обьясни доступно, что это у тебя тут из 4 букв нарисовано ?ты решил азбуку изучать?... или это матерное слово завуалировано ?...сиди, плюгавенький, и зубри где на востоке проходит граница Украины и фашистского гос-ва кацапия...
показать весь комментарий
16.07.2020 19:08 Ответить
Кому-то картина маслом, а кому-то кровью...
показать весь комментарий
16.07.2020 18:50 Ответить
Міжнародним партнерам і так все зрозуміло було, пане Кулеба. А от сьогодні, ВПЕРШЕ (!!!), найвеличніший назвав московію агресором! Чи то йому "дурь" якіснішу підкинули, чи навпаки - якісно вивели з каматозу, але факт є фактом: таки назвав! Лишається тіко одне питання: скіко підгузків на це пішло?
показать весь комментарий
16.07.2020 18:52 Ответить
нє. ше раніше казав "російська агресія". не один біс "рашка - агресор"?
показать весь комментарий
16.07.2020 19:39 Ответить
Вероломное убийство украинского медика на Донбассе - наилучшая иллюстрация того, как РФ выполняет свои обязательства, – глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 6593
показать весь комментарий
16.07.2020 18:53 Ответить
Убийство во время войны......
Да как же такое может быть????
Интересно..... Гитлер выполнял свои обязательства? Или тоже вероломно обманывал Сталина? И обиженные Сталин с Жуковым бежали жаловаться антигитл коалиции на обманщика Адольфа!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 19:01 Ответить
Да, убийство медика, после договорённости о "режиме тишины", чтобы команда забрала тело погибшего бойца - это военное преступление.

Гитлер выполнял свои обязательства и не обманывал "вероломно" Сталина.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:18 Ответить
А какая разница между убийством медика в мирн время и на войне?
Очень существенная?
А какие обязательства Гитлер выполнял? Перечислите пож.....
Особенно наверно Гитлер выполнял пакт о ненападении!!!!
Не несите БРЕД пожалуйста!!!
Во время войны ВСЕ методы хороши для победы!!!!! Если конечно хотят победить!
А судя по бреду что несут генштаб, бубочка и его фрики - что то не видно, что они хотят победить в войне!!! Судя по их действиям - они даже сократить потери солдат не хотят!
показать весь комментарий
16.07.2020 19:45 Ответить
Разница между убийством на войне и убийством в криминальном праве - огромная, том случае, если комбатант убил комбатанта.

Да, Гитлер выполнял пакт о нанападении, пока Сталин не нарушил его забравшись на территорию интересов Германии, и не стянул войска к границе. И не "вероломно" он напал, а после объявления войны.
Бред несут, находящиеся в плену совковых мифов о Второй Мировой войне.

"Все методы хороши для победы" - в рамках международных правил ведения войны (но кацапам закон не писан).
показать весь комментарий
16.07.2020 19:56 Ответить
И много вы можете привести примеров войн, которые выиграли соблюдая эти правила?
Ну хоть 1 пример?
показать весь комментарий
16.07.2020 20:16 Ответить
Разговор ради разговора? Правила нужны и их нужно соблюдать, особенно слабой стороне, хотя бы для того, чтобы привлечь на свою сторону союзников. Рашистская Фашизация - государство террорист, рано или поздно ей придётся за всё ответить.
Я бы не хотел, чтобы украинские воины своим поведением соответствовали картинке представленной рашистской пропагандой. У них, и без намеренного убийства медиков и гражданских, хватает умений, навыков и военной хитрости, чтобы бить кацапов по правилам.
показать весь комментарий
16.07.2020 20:34 Ответить
т.е. история вам доказывает, что если одна сторона не соблюдает эти ваши "правила", то вторая сторона проигрывает по умолчанию!!!!!
и как я уже говорил - нет союзников, друзей..... есть временно совпадающие интересы!!!!
и я хотел бы видеть вас и ваших родных на передовой..... тогда бы посмотрел, что бы вы выбрали - их жизни, или мифические "правила"!!!! Которые соблюдаете только вы!!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 20:48 Ответить
ОК.
Вы можете правила не соблюдать, начните с ПДД.
показать весь комментарий
16.07.2020 21:01 Ответить
Ты дибил!!!
И твой последний высер это доказал!!!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 21:03 Ответить
Поверь, ты удивишься. Если не совок правда.
После того как все было поделено и подписано, тов. сралин прислал одного ублюдка в Берлин(финны оружие назвали в его "честь"), и тот предъявил художнику натуральный ультиматум, потребовав Боспор, базы в Ливии и Плоешти(нефть).
показать весь комментарий
16.07.2020 19:42 Ответить
Вывод?
Во время войны нет гарантий, если ты сам себе их не обеспечишь! Впрочем как и в жизни и бизнесе!
Все остальное - или нытье опущеных лохов, или развод кидал!
показать весь комментарий
16.07.2020 19:49 Ответить
Как я те обеспечу гарантии, если у орков к примеру несколько минометов, но договорились что никто стрелять не будет? Никто не экстрасенс и не сможет предсказать шо обдолбанный орк таки выстрелить, даже если его за это казнят свои же, или их всех не разнесут потом наши же.
Ясно что надо обеспечивать, но это не значит что это всегда возможно.
показать весь комментарий
16.07.2020 20:46 Ответить
т.е. слово разведка и превентивные меры для вас неизвестны?
тогда ваше мнение это мнение неуча, лоха и терпилы, который может только ныть, что его опустили плохие дяди, и на это мнение в принципе всем насрать, даже временным "союзникам".
показать весь комментарий
16.07.2020 20:52 Ответить
И ты веришь словам орков после расстрела наших солдат выходящих из котлов?
Ну ты и лох!!!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 20:54 Ответить
И поэтому мы не откажемся от Нормандского формата и Минских угод. Это же только лоха можно несколько раз обуть, мы же не такие, мы Будапешт помним.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:01 Ответить
Зебилы, где ваши мощные,гневные каменты?Где реакция всратого наркомана(аж на третий день раздуплился)?
показать весь комментарий
16.07.2020 19:01 Ответить
Сміх сміхом, але він до сих пір аналізи на наркотики не здав
показать весь комментарий
16.07.2020 19:18 Ответить
Та вже без аналізу знаємо,що він торчебас
показать весь комментарий
16.07.2020 23:32 Ответить
Те, що ви Кулеба говорите вже не є новиною. Тому питання лише до Вас: як Ви працюєте в уряді, де не поважають спеціалістів та регулярно вішають на них усіх собак?
показать весь комментарий
16.07.2020 19:04 Ответить
Правильно сказал, но его мнение опровергается всякими поцами "с той стороны". Поэтому позиция Украины должна быть однозначной: плохие кацапы- в плохих гробах, хорошие- в хороших.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:14 Ответить
От цікаво, у який "глаз" дивився Нелох Ху*лу, що побачив там те, що Ху*ло хоче закінчити війну?
А може він тоді айкосів викурив забагато? І він свої марення видає за правду.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:17 Ответить
Ви нездібні навіть це вбивство викристати з дипломатичною користю для держави.
Нєумьохі !
Не вмієте боротись ! Краще б ви на фронті гинули, ніж оці хлопці. Що ж за несправедливість то така !!!
показать весь комментарий
16.07.2020 19:29 Ответить
Здається мені що там ситуація не контрольована. Хто що хоче те і робить.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:30 Ответить
Если бы в США об убитом медике не замолвили слова, наши керманичи бы молчали как рыба об лёд.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:49 Ответить
Правила войны (также известные как международное гуманитарное право):1.Защищают тех, кто не воюет, например гражданских лиц, медиков и гуманитарных работников. 2.Защищают тех, кто больше не может воевать, - раненых солдат и пленных. 3.Запрещают нападать на гражданских лиц. Такие нападения - военное преступление. 4.Признают право гражданских лиц на защиту от опасностей войны и получение необходимой помощи. Нужно принимать все меры предосторожности, чтобы уберечь их самих и их дома, а также всё, от чего зависит их выживание: источники воды, посевы, домашний скот и т.п. 5.Предусматривают, что больные и раненые имеют право на медицинскую помощь вне зависимости от того, к какой стороне они принадлежат. 6.Оговаривают, что медики, медицинский транспорт и больницы не могут подвергаться нападениям. 7.Запрещают пытки и унизительное обращение с заключенными. 8.Оговаривают, что заключенные должны получать еду и воду, а также иметь возможность общаться с близкими. 9.Ограничивают выбор видов вооружения и тактики, которые можно применять во время войны. Это необходимо, чтобы предотвратить излишние страдания. 10.Прямо запрещают изнасилования и другие формы сексуального насилия во время вооруженных конфликтов.
показать весь комментарий
16.07.2020 20:27 Ответить
Ви що, ідіоти? І без цього вбивства, вже 6 років, всі все знають. Навіщо це безкінечне плісняве словоблудя? Ви вимагаєте поглибити санкції, проти мордора? Що ви робите, конкретно, окрім "бла-бла"
показать весь комментарий
16.07.2020 23:30 Ответить
 
 