Вероломное убийство украинского медика на Донбассе - наилучшая иллюстрация того, как РФ выполняет свои обязательства, – глава МИД Кулеба

Убийство украинского медика "в серой зоне" на Донбассе является наилучшей иллюстрацией того как Российская Федерация выполняет свои обязательства.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что недавнее вероломное убийство украинского медика является наилучшей иллюстрацией того как Россия выполняет свои обязательства. Минский процесс начинается с безопасности и потому, пока нет безопасности, очень сложно двигаться по другим направлениям", - сказал Кулеба журналистам в четверг после окончания торжественного заседания Верховной Рады.

кулеба заявил, что МИД проинформирует международных партнеров об убийстве военного медика оккупационными силами, подчеркнув, что Украина сделает все для того, чтобы противник заплатил за это преступление высокую цену. Глава МИД подчеркнул, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления.

Также смотрите: Командир разведвзвода 35-й ОБрМП Дмитрий Красногрудь погиб 13 июля под Зайцево в результате подрыва на неизвестном устройстве. ФОТО

Напоминаем, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.