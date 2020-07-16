Вероломное убийство украинского медика на Донбассе - наилучшая иллюстрация того, как РФ выполняет свои обязательства, – глава МИД Кулеба
Убийство украинского медика "в серой зоне" на Донбассе является наилучшей иллюстрацией того как Российская Федерация выполняет свои обязательства.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я думаю, что недавнее вероломное убийство украинского медика является наилучшей иллюстрацией того как Россия выполняет свои обязательства. Минский процесс начинается с безопасности и потому, пока нет безопасности, очень сложно двигаться по другим направлениям", - сказал Кулеба журналистам в четверг после окончания торжественного заседания Верховной Рады.
кулеба заявил, что МИД проинформирует международных партнеров об убийстве военного медика оккупационными силами, подчеркнув, что Украина сделает все для того, чтобы противник заплатил за это преступление высокую цену. Глава МИД подчеркнул, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления.
Напоминаем, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.
Да как же такое может быть????
Интересно..... Гитлер выполнял свои обязательства? Или тоже вероломно обманывал Сталина? И обиженные Сталин с Жуковым бежали жаловаться антигитл коалиции на обманщика Адольфа!!!
Гитлер выполнял свои обязательства и не обманывал "вероломно" Сталина.
Очень существенная?
А какие обязательства Гитлер выполнял? Перечислите пож.....
Особенно наверно Гитлер выполнял пакт о ненападении!!!!
Не несите БРЕД пожалуйста!!!
Во время войны ВСЕ методы хороши для победы!!!!! Если конечно хотят победить!
А судя по бреду что несут генштаб, бубочка и его фрики - что то не видно, что они хотят победить в войне!!! Судя по их действиям - они даже сократить потери солдат не хотят!
Да, Гитлер выполнял пакт о нанападении, пока Сталин не нарушил его забравшись на территорию интересов Германии, и не стянул войска к границе. И не "вероломно" он напал, а после объявления войны.
Бред несут, находящиеся в плену совковых мифов о Второй Мировой войне.
"Все методы хороши для победы" - в рамках международных правил ведения войны (но кацапам закон не писан).
Ну хоть 1 пример?
Я бы не хотел, чтобы украинские воины своим поведением соответствовали картинке представленной рашистской пропагандой. У них, и без намеренного убийства медиков и гражданских, хватает умений, навыков и военной хитрости, чтобы бить кацапов по правилам.
и как я уже говорил - нет союзников, друзей..... есть временно совпадающие интересы!!!!
и я хотел бы видеть вас и ваших родных на передовой..... тогда бы посмотрел, что бы вы выбрали - их жизни, или мифические "правила"!!!! Которые соблюдаете только вы!!!!
Вы можете правила не соблюдать, начните с ПДД.
И твой последний высер это доказал!!!!!
После того как все было поделено и подписано, тов. сралин прислал одного ублюдка в Берлин(финны оружие назвали в его "честь"), и тот предъявил художнику натуральный ультиматум, потребовав Боспор, базы в Ливии и Плоешти(нефть).
Во время войны нет гарантий, если ты сам себе их не обеспечишь! Впрочем как и в жизни и бизнесе!
Все остальное - или нытье опущеных лохов, или развод кидал!
Ясно что надо обеспечивать, но это не значит что это всегда возможно.
тогда ваше мнение это мнение неуча, лоха и терпилы, который может только ныть, что его опустили плохие дяди, и на это мнение в принципе всем насрать, даже временным "союзникам".
Ну ты и лох!!!!!
А може він тоді айкосів викурив забагато? І він свої марення видає за правду.
Нєумьохі !
Не вмієте боротись ! Краще б ви на фронті гинули, ніж оці хлопці. Що ж за несправедливість то така !!!