РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5417 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
5 631 17

На Одесчине в последний путь провели воина 79-й ОДШБр Евгения Чумаченко, погибшего 13 июля в зоне ООС. ФОТО

Сегодня, 16 июля, в городе Арциз Одесской области состоялось прощание с Евгением Чумаченко, военнослужащим 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом говорится в материале местного издания topor.od.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

На Одесчине в последний путь провели воина 79-й ОДШБр Евгения Чумаченко, погибшего 13 июля в зоне ООС 01

Евгений погиб 13 июля, вблизи села Славное Марьинского района Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.

Герою было 32 года. Он родом из Измаила, проживал в Арцизе. У Евгения остались жена и двое детей.

На Одесчине в последний путь провели воина 79-й ОДШБр Евгения Чумаченко, погибшего 13 июля в зоне ООС 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 79-й ОДШБр Евгений Чумаченко погиб на Донбассе 13 июля

Попрощаться с земляком пришли друзья, коллеги, побратимы, родные, жители города, представители местной власти, военнослужащие.

На Одесчине в последний путь провели воина 79-й ОДШБр Евгения Чумаченко, погибшего 13 июля в зоне ООС 03
На Одесчине в последний путь провели воина 79-й ОДШБр Евгения Чумаченко, погибшего 13 июля в зоне ООС 04
На Одесчине в последний путь провели воина 79-й ОДШБр Евгения Чумаченко, погибшего 13 июля в зоне ООС 05

Автор: 

Одесская область (3786) похороны (1539) потери (4526) Осока Ян (1501) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (200) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Земля пухом захисника України.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:17 Ответить
+23
Світла пам'ять Герою Украіни !😪😪😪
показать весь комментарий
16.07.2020 19:22 Ответить
+18
Втрачає Україна найкращих людей...
Один за одним йдуть.
Вічна пам'ять Євгенію.
Царство Небесне.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Земля пухом захисника України.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:17 Ответить
у бубочки потерь нет...
потери только у патриотов.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:21 Ответить
Світла пам'ять Герою Украіни !😪😪😪
показать весь комментарий
16.07.2020 19:22 Ответить
погиб, чтобы суркис мог приходить в раду в часах за 25 тыс долларов
показать весь комментарий
16.07.2020 19:24 Ответить
Втрачає Україна найкращих людей...
Один за одним йдуть.
Вічна пам'ять Євгенію.
Царство Небесне.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:26 Ответить
Після таких новин хочеться вирізати з листа фанери напис "Просто пєрєстать стрєлять" і змусити те найвеличніше ніщо його з'їсти в прямому ефірі. Щоб, курва, хоча б через шлунок щось зрозуміло...
показать весь комментарий
16.07.2020 19:27 Ответить
На Одесчине в последний путь провели воина 79-й ОДШБр Евгения Чумаченко, погибшего 13 июля в зоне ООС - Цензор.НЕТ 8011
показать весь комментарий
16.07.2020 19:29 Ответить
Земля пухом. Господи, упокой его душу.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:35 Ответить
**
Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в небо мільйон,
На зміну Небесній сотні
Небесний летить батальйон.

Простіть і прощайте, Герої !!
Політ ваш - найважче з мірил .
«Міцніше тримайте зброю!»
Чути з-під шелесту крил.

 (Василь Ковтун)..
показать весь комментарий
16.07.2020 19:45 Ответить
Дякую тобі, Воїне!
Ти любив Україну понад усе, тож хай Українська земля буде тобі пухом.
Спочивай з миром.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:48 Ответить
Как жаль. Соболезную близким и всему народу Украины. Земля пухом. А ведь он был ровесником моему сыну. Очень тяжело.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:53 Ответить
Глубокие соболезнования семье и близким.ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ .
показать весь комментарий
16.07.2020 19:55 Ответить
Світла пам'ять та вічна Слава загиблому воїну!
Співчуття його рідним та побратимам.На Одещині в останню путь провели воїна 79-ї ОДШБр Євгена Чумаченка, який загинув 13 липня в зоні ООС - Цензор.НЕТ 9996
показать весь комментарий
16.07.2020 20:00 Ответить
Герої не вмирають
показать весь комментарий
16.07.2020 21:27 Ответить
Спочивай з миром, Герой....
На Одещині в останню путь провели воїна 79-ї ОДШБр Євгена Чумаченка, який загинув 13 липня в зоні ООС - Цензор.НЕТ 2724
показать весь комментарий
16.07.2020 21:58 Ответить
Пройдя через собственные потери, искренне соболезную и сочувствую жене и деткам ЕВГЕНИЯ. И хотя никакие деньги и слова не вернут жене любимого мужа, а деткам- заботливого папку, хочу поддержать их и пожелать НИКОГДА не забывать, кто их лишил родного человека. И НЕ ПРОСТИТЬ БЕЗ ОТМЩЕНИЯ!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 22:24 Ответить
На Одещині в останню путь провели воїна 79-ї ОДШБр Євгена Чумаченка, який загинув 13 липня в зоні ООС - Цензор.НЕТ 5870 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
показать весь комментарий
16.07.2020 23:23 Ответить
 
 