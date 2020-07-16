На Одесчине в последний путь провели воина 79-й ОДШБр Евгения Чумаченко, погибшего 13 июля в зоне ООС. ФОТО

Сегодня, 16 июля, в городе Арциз Одесской области состоялось прощание с Евгением Чумаченко, военнослужащим 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом говорится в материале местного издания topor.od.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Евгений погиб 13 июля, вблизи села Славное Марьинского района Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.

Герою было 32 года. Он родом из Измаила, проживал в Арцизе. У Евгения остались жена и двое детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 79-й ОДШБр Евгений Чумаченко погиб на Донбассе 13 июля

Попрощаться с земляком пришли друзья, коллеги, побратимы, родные, жители города, представители местной власти, военнослужащие.





