На Одесчине в последний путь провели воина 79-й ОДШБр Евгения Чумаченко, погибшего 13 июля в зоне ООС. ФОТО
Сегодня, 16 июля, в городе Арциз Одесской области состоялось прощание с Евгением Чумаченко, военнослужащим 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Об этом говорится в материале местного издания topor.od.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
Евгений погиб 13 июля, вблизи села Славное Марьинского района Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.
Герою было 32 года. Он родом из Измаила, проживал в Арцизе. У Евгения остались жена и двое детей.
Попрощаться с земляком пришли друзья, коллеги, побратимы, родные, жители города, представители местной власти, военнослужащие.
потери только у патриотов.
Один за одним йдуть.
Вічна пам'ять Євгенію.
Царство Небесне.
Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в небо мільйон,
На зміну Небесній сотні
Небесний летить батальйон.
Простіть і прощайте, Герої !!
Політ ваш - найважче з мірил .
«Міцніше тримайте зброю!»
Чути з-під шелесту крил.
(Василь Ковтун)..
Ти любив Україну понад усе, тож хай Українська земля буде тобі пухом.
Спочивай з миром.
Співчуття його рідним та побратимам.