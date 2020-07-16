Адвокаты Мартыненко обвинили судью Антикоррупционного суда Федорак в заангажированности в пользу НАБУ

Сторона защиты в так называемом "деле Мартыненко" выразила недоверие коллегии судей Высшего антикоррупционного суда во главе с Лесей Федорак за их очевидную предвзятость и ангажированность в пользу НАБУ и САП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

"16 июля на судебном заседании фигуранты дела и адвокаты единогласно заявили о недоверии коллегии судей ВАКС в составе Леси Федорак, Игоря Строгого и Виктора Маслова. Эти судьи фактически лишили Николая Мартыненко и других обвиняемых права на защиту и предоставили прокурору САП незаконные преференции, чтобы побыстрее вынести неправосудное решение. К сожалению, эта коллегия судей откровенно подыгрывает НАБУ и САП, грубо нарушает право на защиту и не заинтересована в установлении истины по делу, которое является сфабрикованным и политически мотивированным", - говорится в сообщении пресс-службы экс-депутата Николая Мартыненко.

Адвокат Петр Бойко указал, что такого он не видел за 25 лет своей работы.

"Коллегия судей во главе с Федорак грубо нарушает принцип состязательности сторон и нивелирует право на защиту. Нам затыкают рот - из-за наших попыток выполнять свою работу судья обратилась к дисциплинарной палате адвокатуры, чтобы нас наказать", - подчеркнул он.

По словам адвоката, коллегия судей во главе с Федорак в этом деле сознательно пошла на нарушение Уголовно-процессуального кодекса и практики Верховного Суда.

"Судьи изменили порядок исследования доказательств в пользу обвинения. Это игра в одни ворота: прокурор много заседаний может зачитывать материалы обвинения, формируя впечатление о виновности фигурантов дела. Зато адвокатам судьи запретили высказывать свои аргументы - мол, сделаете это в самом конце. Хотя сам ВАКС разъяснял, что исследования доказательств включает право защиты дать свою оценку и заявлять ходатайства о непризнании или недопустимости доказательств. Процедура исследования доказательств по этому делу превратилась в фикцию, а роль адвокатов сведена к роли статистов. Это нарушение не только украинского законодательства, но и принципов Европейского суда по правам человека", - сказал адвокат.

В качестве примера заангажированности этой коллегии судей он привел случай, когда "судья в нарушение УПК позволила прокурору "исследовать" материалы на английском языке - прокурор манипулятивно озвучивает оттуда отдельные моменты, не имея перевода всего материала. Адвокатам Федорак запретила это комментировать. При этом перед судьями даже нет материалов, которые объявляет прокурор - о каком исследовании доказательств можно говорить?" - сказал Бойко.

Адвокат подчеркнул, что "не видел такого грубого нарушения прав человека даже в наших нереформированных судах общей юрисдикции. Такие действия коллегии во главе с Лесей Федорак свидетельствуют об их заранее определенном обвинительном уклоне. Например, в двух одинаковых юридических ситуациях эти судьи принимают два взаимоисключающих решения - главное, чтобы всё было в пользу обвинения", - отметил Бойко.

"Директор НАБУ Сытник давит на этих судей, чтобы они приняли не правовое, а политическое решение. Для него это дело давно превратилась в личную месть. Поэтому мы были вынуждены заявить отвод этим трем судьям. Они это проигнорировали - и это еще одно свидетельство их предвзятости. Но любое незаконное решение будет отменено в высших инстанциях и станет пятном на мантиях Леси Федорак и двух ее коллег", - заявила пресс-служба Мартыненко.

