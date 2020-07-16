Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций, - Тынный
Народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, срывают принятие законопроекта №3658 о поддержке производителей электроэнергии из ВИЭ, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и заставить их отдать свои активы.
Об этом заявил инвестор и соучредитель "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игорь Тынный на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Депутаты по квотам Пинчука и Коломойского зарегистрировали более тысячи трехсот поправок к законопроекту об ухудшении условий инвестирования в ВИЭ. Ухудшение такого масштаба - чтобы инвесторы разорились. Параллельно с этим ... нардеп Палица (Игорь Палица, депутат от группы "За будущее" - ред.) Прямо с телеэкрана намекает, что тем, кто будет разоряться придется продать бизнес тем, у кого есть деньги. А у кого они в Украине? Правильно! У тех кто годами грабит "Укрнефть", "Энергоатом", "Центрэнерго", государственные угольные шахты и так далее ", - заявил Тынный.
По его словам, количество компаний-инвесторов в ВИЭ составляет около 170 компаний и все они готовятся в международные суды с Украиной.
"Мы видим истинные намерения власти. Планируем судиться за рубежом и акции протеста ... Конфронтация предполагается 4 года минимум ", - добавил Тынный.
Напомним, в пятницу 17 июля ожидается голосования во втором чтении за законопроект №3658, который предусматривает снижение зеленого тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международным инвесторами, при посредничестве европейского Энергосообществу.
В свою очередь представители близкого к олигарха Игоря Коломойского депутатской фракции "За Будущее" предложат поправки по снижению тарифа на 40-50%.
Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений не согласованных в меморандуме заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.
В начале июля Конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.
Энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 19 млрд грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
гребе денно і нощно все що бачить.
Такая она, бородатая бабушка...
П...ЄЦ.
Тіко питання: а чому саме зараз, а не 3-5 років тому, коли все тіко починалось? Чому саме зараз вони такі самовпевнені?
Для ЗЕ!виборців натякаю: тоді (3-5 років тому) був інший президент та інший вектор розвитку та руху країни... Хоча й розумію, що марно, але все ж залишу цей "тонкий натяк" в свому дописі
а мне с какого )))) платить дороже за килловаты , только потому что они зеленые
спросите у любого гражданина ( даже обеспеченного ) , готов ли он платить больше , ответ будет отрицательным
Але Захід може собі дозволити дотувати "зелену енергетику",а Україна швидко вилетить в трубу..Оплачуючи за тарифом вдвічі більшому за німецький Ахмєтову і решті їх "прогресивність"..
Тим більше ,що в Україні надлишок атомної дешевшої на порядок електроенергії..
---------------------------------------------------------
ОНІ ПРОСТО ПИ,,ДЯТ НАШИ ДЕНЬГИ.