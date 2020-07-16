Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций, - Тынный

Народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, срывают принятие законопроекта №3658 о поддержке производителей электроэнергии из ВИЭ, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и заставить их отдать свои активы.

Об этом заявил инвестор и соучредитель "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игорь Тынный на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Депутаты по квотам Пинчука и Коломойского зарегистрировали более тысячи трехсот поправок к законопроекту об ухудшении условий инвестирования в ВИЭ. Ухудшение такого масштаба - чтобы инвесторы разорились. Параллельно с этим ... нардеп Палица (Игорь Палица, депутат от группы "За будущее" - ред.) Прямо с телеэкрана намекает, что тем, кто будет разоряться придется продать бизнес тем, у кого есть деньги. А у кого они в Украине? Правильно! У тех кто годами грабит "Укрнефть", "Энергоатом", "Центрэнерго", государственные угольные шахты и так далее ", - заявил Тынный.

По его словам, количество компаний-инвесторов в ВИЭ составляет около 170 компаний и все они готовятся в международные суды с Украиной.

"Мы видим истинные намерения власти. Планируем судиться за рубежом и акции протеста ... Конфронтация предполагается 4 года минимум ", - добавил Тынный.

Напомним, в пятницу 17 июля ожидается голосования во втором чтении за законопроект №3658, который предусматривает снижение зеленого тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международным инвесторами, при посредничестве европейского Энергосообществу.

В свою очередь представители близкого к олигарха Игоря Коломойского депутатской фракции "За Будущее" предложат поправки по снижению тарифа на 40-50%.

Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений не согласованных в меморандуме заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.

В начале июля Конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 19 млрд грн.

