5 963 39

Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций, - Тынный

Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства

Народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, срывают принятие законопроекта №3658 о поддержке производителей электроэнергии из ВИЭ, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и заставить их отдать свои активы.

Об этом заявил инвестор и соучредитель "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игорь Тынный на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Депутаты по квотам Пинчука и Коломойского зарегистрировали более тысячи трехсот поправок к законопроекту об ухудшении условий инвестирования в ВИЭ. Ухудшение такого масштаба - чтобы инвесторы разорились. Параллельно с этим ... нардеп Палица (Игорь Палица, депутат от группы "За будущее" - ред.) Прямо с телеэкрана намекает, что тем, кто будет разоряться придется продать бизнес тем, у кого есть деньги. А у кого они в Украине? Правильно! У тех кто годами грабит "Укрнефть", "Энергоатом", "Центрэнерго", государственные угольные шахты и так далее ", - заявил Тынный.

По его словам, количество компаний-инвесторов в ВИЭ составляет около 170 компаний и все они готовятся в международные суды с Украиной.

"Мы видим истинные намерения власти. Планируем судиться за рубежом и акции протеста ... Конфронтация предполагается 4 года минимум ", - добавил Тынный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невозможно снизить "зеленые" тарифы без реструктуризации кредитов в госбанках, – бизнесмен Тынный

Напомним, в пятницу 17 июля ожидается голосования во втором чтении за законопроект №3658, который предусматривает снижение зеленого тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международным инвесторами, при посредничестве европейского Энергосообществу.

В свою очередь представители близкого к олигарха Игоря Коломойского депутатской фракции "За Будущее" предложат поправки по снижению тарифа на 40-50%.

Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений не согласованных в меморандуме заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.
В начале июля Конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бизнесмен Тынный утверждает, что Баканов из мести обвинил его в финансировании терроризма: "Это использование служебного положения для сведения личных счетов". ВИДЕО

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 19 млрд грн.

Читайте: Украина потеряет 250 млрд гривен из-за судов с "зелеными" инвесторами, - Центр Разумкова

Коломойский Игорь (1800) рейдерство (919) альтернативная энергетика (124) Зеленый тариф (78) Тынный Игорь (32)
+11
Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций, - Тынный - Цензор.НЕТ 8954
16.07.2020 19:45 Ответить
+10
Коломойський хоче розорити інвесторів для легкого рейдерства "зелених" електростанцій — Тинний - Цензор.НЕТ 9501
16.07.2020 19:49 Ответить
+9
в Бені зараз навіть не золоті - діамантові часи.
гребе денно і нощно все що бачить.
16.07.2020 19:42 Ответить
в Бені зараз навіть не золоті - діамантові часи.
гребе денно і нощно все що бачить.
16.07.2020 19:42 Ответить
Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций, - Тынный - Цензор.НЕТ 1643
16.07.2020 19:44 Ответить
Подщитывает, сколько пожизненных уже заработал.
16.07.2020 19:57 Ответить
Почем Украина обязана была выкупать зеленую энергию у "инвесторов" ?
16.07.2020 19:52 Ответить
в три дoрoга три дoрoга (в 9 раз дoрoже АЭС)
16.07.2020 20:00 Ответить
Правильно. Зря он что-ли своих кукол к власти привел? Затраты должны окупаться сторицей.
16.07.2020 19:43 Ответить
лучше вся Украина разoрится из за зеленoй энергетики шoкoладнoгo закoна ?
16.07.2020 20:05 Ответить
Почему-то не разорялась до лета 2019 года. И Центрэнерго с Энергоатомом были прибыльными. Что-же в стране изменилось накануне лета 2019 года? Не подскажешь?
показать весь комментарий
Для него нет разницы кого разорять, будь то граждане Украину или зеленые инвесторы...
Такая она, бородатая бабушка...
16.07.2020 19:43 Ответить
бєня-пдрс.
16.07.2020 19:43 Ответить
Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций, - Тынный - Цензор.НЕТ 5629
16.07.2020 19:45 Ответить
Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций, - Тынный - Цензор.НЕТ 8954
16.07.2020 19:45 Ответить
Коломойський хоче розорити інвесторів для легкого рейдерства "зелених" електростанцій — Тинний - Цензор.НЕТ 9501
16.07.2020 19:49 Ответить
👍👏👏👏
16.07.2020 19:55 Ответить
Якщо це ті "інвестори", які лобіюють підвищення ціни електроенергії для населення через свій "зелений тариф", то я за те щоб Коломойський рейдерив таких "інвесторів" постійно, без жалю і співчуття.
16.07.2020 19:50 Ответить
навіть назву прізвище цього інвестора)) - ахметов.
16.07.2020 19:52 Ответить
ага, а коломой тебе понизит тариф, когда станет монополистом )
16.07.2020 19:53 Ответить
ану назoви электрoгенерирующие кoмпании Бени?
16.07.2020 20:11 Ответить
ДТЭК)). Беня такой проказник.
16.07.2020 20:15 Ответить
Отжатая государственная"Центрэнерго" устроит?

Коломойський хоче розорити інвесторів для легкого рейдерства "зелених" електростанцій — Тинний - Цензор.НЕТ 7612
16.07.2020 21:12 Ответить
ну так сам стань инвестором, вложи три миллиарда долларов, с риском что тебя кинут как зеля... и тарифы эти действуют не вечно а оговоренное время чтобы инвестор отбил свое. а зе-кидалы решили всех кинуть. и да, инвесторы должны быть в прибыли, на то они и инвесторы. не нравится сам строй себе станцию...
16.07.2020 19:57 Ответить
это не инвестиции, а зарабатывание денег за твой счёт. в развитых странах государство даёт дотации на зелёные энергетику, у нас - мы покроем их расходы новыми платёжками, в то время, когда прикрывают энергоблоки АЭС.
16.07.2020 20:07 Ответить
Україні за наявності 4 АЕС такі інвестори нах не впали, це не державні і не мої проблеми скільки вони там вклали і за який час хочуть "відбити". Нехай або чесно конкурують або банкрутують, мене їх доля не цікавить.
16.07.2020 20:10 Ответить
наскільки я чув,ЦІ "інвестори" будували електростанції за кредити..

П...ЄЦ.
16.07.2020 21:34 Ответить
От хто б міг подумати? Ну ніколи ж такого не було і от знову! Чомусь зовсім не здивований.
Тіко питання: а чому саме зараз, а не 3-5 років тому, коли все тіко починалось? Чому саме зараз вони такі самовпевнені?
Для ЗЕ!виборців натякаю: тоді (3-5 років тому) був інший президент та інший вектор розвитку та руху країни... Хоча й розумію, що марно, але все ж залишу цей "тонкий натяк" в свому дописі
16.07.2020 19:51 Ответить
Калло Мойский.
16.07.2020 19:54 Ответить
Бородатое чмо в Израиле бы уже присело лет на 10-20 за сотую долю процента того что оно вытворяет в Украине с помощью зелохов и своих кагтавых соотечественников.
16.07.2020 19:55 Ответить
Схоже на те, що Бєня вірить у загробне життя.
16.07.2020 19:56 Ответить
У гробів нема кишень🥴
16.07.2020 20:01 Ответить
Схоже, що у Бєні протилежна думка.
16.07.2020 20:04 Ответить
таких "инвесторов" как Тынный, а ни капли не жаль, поделом подлецу!
16.07.2020 20:08 Ответить
депортировать Коломойского в Израиль - на историческую Родину- в этом что-то есть..))
16.07.2020 20:14 Ответить
***... ****...(( Как же грустно когда осознаешь что при таком раскладе будующего у нас нет. Тупик. Коломойський хоче розорити інвесторів для легкого рейдерства "зелених" електростанцій — Тинний - Цензор.НЕТ 4217
16.07.2020 20:15 Ответить
А Окуджава пел другое.." Я вновь постречался с Надеждой - приятная встреча"
16.07.2020 20:18 Ответить
зеленые СЭС - это тупо заработать денег из ничего ( касается нашей страны ) , хочешь получать электроэнергию от звезды - ставь панели , инвертор , аккумуляторов кучу , живи и радуйся , но без гос дотаций
а мне с какого )))) платить дороже за килловаты , только потому что они зеленые
спросите у любого гражданина ( даже обеспеченного ) , готов ли он платить больше , ответ будет отрицательным
16.07.2020 20:36 Ответить
ПРИ ЦІНІ НАФТИ МЕНШЕ 50 ДОЛАРІВ СОНЯЧНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ВСЮДИ СТАЮТЬ ЗБИТКОВІ.

Але Захід може собі дозволити дотувати "зелену енергетику",а Україна швидко вилетить в трубу..Оплачуючи за тарифом вдвічі більшому за німецький Ахмєтову і решті їх "прогресивність"..
Тим більше ,що в Україні надлишок атомної дешевшої на порядок електроенергії..
---------------------------------------------------------
ОНІ ПРОСТО ПИ,,ДЯТ НАШИ ДЕНЬГИ.
16.07.2020 21:31 Ответить
Дебил ахметовский. Выйди падло на улицу и людям в глаза скажи что ты им хочешь поднять тарифы на свет в 10 раз чтобы заплатить Ахметову и КО *зеленые тарифы*. Посмотрим что люди с тобой сделают. Задрали вы уже своей *зеленой енергетикой*. Людям скоро жрать нечего будет, а *зеленые тарифы* будут увеличиваться с каждым годом на $800млн. И к 2030 году Ахметову и КО нужно будет отдавать около $12млрд в год только по зеленым тарифам. А еще угольные ТЕС будут требовать возить уголь через Ротердам+. Короче мечта ***** поставить Украину раком без единого выстрела.
16.07.2020 21:04 Ответить
Я что то не понимаю, можэет им еще тарифы поднять? У нас уже зеленая эненргетика тянет на дно промышленность, а они еще придумывают какие они бедненькие и как их тут обижают.
16.07.2020 22:24 Ответить
Прокинулись. Коломойський хоче розорити Україну, рейдернути і скупити за безцінь
16.07.2020 23:38 Ответить
 
 