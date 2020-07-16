РУС
"Исчезновение" заммэра Черкасс Ботнара - часть спецоперации: его хотел "заказать" депутат горсовета. ФОТО

Следователи ГБР предотвратили заказное убийство заместителя городского главы Черкасс Юрия Ботнара. Задержан заказчик - депутат Черкасского горсовета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Спецоперацию провели совместно ГБР и Департамент контрразведки СБУ.

Исчезновение заммэра Черкасс Ботнара - часть спецоперации: его хотел заказать депутат горсовета 01

"Следствием установлено, что один из депутатов Черкасского городского совета за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния, за денежное вознаграждение пытался организовать умышленное убийство заместителя городского головы города Черкасс. Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток", - сказано в сообщении.

Правоохранители имитировали убийство Ботнара. После того, как заказчик передал деньги в качестве оплаты за преступление, его задержали.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мэр Черкасс Бондаренко сообщил о пропаже своего зама Ботнара

Депутат горсовета собираются сообщить о подозрении в подготовке и организации умышленного убийства. Если его вина будет доказана, мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, заместитель городского главы Черкасс Юрий Ботнар перестал выходить на связь вечером 15 июля.

В полиции сообщили, что разыскивают его после обращения родственников и открыли производство по статье "убийство".

Исчезновение заммэра Черкасс Ботнара - часть спецоперации: его хотел заказать депутат горсовета 02Исчезновение заммэра Черкасс Ботнара - часть спецоперации: его хотел заказать депутат горсовета 03
Исчезновение заммэра Черкасс Ботнара - часть спецоперации: его хотел заказать депутат горсовета 04

заказное убийство (163) контрразведка (496) правоохранительные органы (2972) СБУ (20338) силовики (2800) Черкассы (870) ГБР (3181)
Организатор нападения на Гончаренко, давно уехал по обмену в РФ - кремлёвцы признали, что это их ценный кадр.
16.07.2020 20:04 Ответить
"Исчезновение" заммэра Черкасс Ботнара - часть спецоперации: его хотел "заказать" депутат горсовета - Цензор.НЕТ 5555
16.07.2020 19:52 Ответить
О тако ! Це вже любі друзі тріллер ! )
16.07.2020 19:47 Ответить
О тако ! Це вже любі друзі тріллер ! )
16.07.2020 19:47 Ответить
💀🗡️👀
16.07.2020 19:52 Ответить
У нас в стране триллер смешанный с клоунадой. В местной и высшей власти сидят убийцы и заказчики убийств, воры и бандиты, сатанисты и проходимцы. Гнать давно пора эту нечисть.
17.07.2020 15:46 Ответить
Леша Гончаренко нр.2 чи вже 3??
🤔
16.07.2020 19:50 Ответить
Организатор нападения на Гончаренко, давно уехал по обмену в РФ - кремлёвцы признали, что это их ценный кадр.
16.07.2020 20:04 Ответить
Бабченко-2.
16.07.2020 20:05 Ответить
Нормальна практика роботи по інформації про замовлення вбивства.
16.07.2020 20:11 Ответить
таких спектаклей в любом селе можно пару-тройку организовать......а смысл в них какой?
17.07.2020 08:19 Ответить
Об*єкт живим залишився ...
Важливо, нє ??
17.07.2020 09:30 Ответить
ему ничего не угрожало ....."киллер" - это сбушный актер
17.07.2020 13:43 Ответить
Тільки рівень драматизму не той.
Пам'ятаю, тоді був справжній саспенс - і потужний пердімонокль у фіналі.
16.07.2020 20:11 Ответить
"Исчезновение" заммэра Черкасс Ботнара - часть спецоперации: его хотел "заказать" депутат горсовета - Цензор.НЕТ 5555
16.07.2020 19:52 Ответить
та в Черкасах це вже не дивина, то депутат колись, писалось, жінку свою вбив, то тепер от замах....
16.07.2020 19:54 Ответить
депутата черкасского горсовета уволить за профнепригодность...
16.07.2020 19:54 Ответить
Блин........«криминальный роман» какой-то........☹️
16.07.2020 19:55 Ответить
пора сбу студию Sci-fi открывать...
16.07.2020 19:56 Ответить
Выборы, выборы, а депутаты - 3,14доры.
16.07.2020 19:57 Ответить
люди ипанулись!!!
16.07.2020 19:58 Ответить
Хто з ЗєГуппі пам'ятає, як пінились журнашлюхи, після подібної спецоперації за участю Аркадія Бабченко?
Пінились, разом з русскімі браттямі.
«- Берримор, что за вой, и зарево на Мокшанских Болотах?
- Бабченко, жив.
- Радуются?
- Страдают.»

16.07.2020 19:59 Ответить
Тот Бабченко потом хорошо нагрел руки со своим списком смертников, живя под усиленной охраной в секретном месте за гос счет! А теперь крутит дули из Израиля!
16.07.2020 21:21 Ответить
страдай.
16.07.2020 21:22 Ответить
Мне по-барабану, а вот все фигуранты этого липового дела уже все на свободе, даже заказчик...
16.07.2020 21:30 Ответить
Брехливе зебло, Заказчика судили заочно, касапи не видають. А організатор - да, вже відсидів, амністований і злиняв по обміну на касапію.
16.07.2020 22:12 Ответить
А ну подскажи на сколько заочно засудили заказчика, если два судьи взяли самоотвод из-за недостаточности доказательств? А напомнить тебе еще об одном подозреваемом, с которого сняли обвинение? Получай!
https://news.liga.net/incidents/news/delo-babchenko-odnogo-podozrevaemyh-osvobodili Дело Бабченко: одного из подозреваемых освободили. С Тараса Стельмашенко сняли обвинение в подготовке теракта
16.07.2020 23:23 Ответить
А это тебе на посошок! Германа ни на кого не меняли, он просто уехал в Израиль, где сейчас находится Бабченко...

https://eadaily.com/ru/news/2019/12/06/organizator-ubiystva-babchenko-nameren-dat-pokazaniya-protiv-poroshenko Экс-глава украино-немецкого оружейного предприятия «Шмайсер» Борис Герман, осужденный за организацию покушения на журналиста Аркадия Бабченко, уехал в Израиль, сообщает Bombus.
16.07.2020 23:47 Ответить
а ти хоч читаєш, те що викладуєш: До этого он заключил сделку со следствием и признал вину в организации покушения на жизнь Бабченко
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/12/06/organizator-ubiystva-babchenko-nameren-dat-pokazaniya-protiv-poroshenko
Он заявил, что готов выступить свидетелем в суде против экс-президента Украины Петра Порошенко.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/12/06/organizator-ubiystva-babchenko-nameren-dat-pokazaniya-protiv-poroshenko
от тобі чому відпустили, АЛЕ ВИНУ ВИЗНАВ
17.07.2020 07:49 Ответить
Если бы всех, кто признал свою вину отпускали, никто бы не сидел!
17.07.2020 14:06 Ответить
так, у всяк випадку, слідаки свою справу до суду довели. Те, що закінчились можливості заочного судочинства - це на розкриття злочину не впливає. Що доводить , що ти - брехло - бо заявив про "этого липового дела".
17.07.2020 09:20 Ответить
Кто брехал про обмен Германа на военнопленных - всем хорошо видно!
17.07.2020 14:09 Ответить
Не поделили сферы влияния. По сути два паука в банке, один не лучше другого. Show must go on!
16.07.2020 20:05 Ответить
фоточка "трупака" правдоподобная.
16.07.2020 20:07 Ответить
В горсоветах одни бандюки сидят. Не моргнув глазом, заказал коллегу. Кошмар
16.07.2020 20:10 Ответить
Коллега коллегой, а бабки-врозь.
16.07.2020 20:14 Ответить
А еще есть те, кто критиковал Грицака за спец операцию по Бабченко? Та операция была виртуозной, ей могут позавидовать спец службы многих стран Запада. А все ее критиканы, недоумки.
16.07.2020 20:13 Ответить
Тот Бабченко потом хорошо нагрел руки со своим списком смертников, живя под усиленной охраной в секретном месте за гос счет! А теперь крутит дули из Израиля!
16.07.2020 21:24 Ответить
И финал этой операции тоже виртуозный.
Убитый свалил из страны, убийцу отпустили, а про анонсированую сеть кацапских шпионов виртуозы скромно помалкивают, мабуть новую спецоперацию готовят, ещё более виртуозную.
17.07.2020 13:16 Ответить
Та ну нах. Весь кайф обламали.
16.07.2020 20:14 Ответить
Ой всё)
16.07.2020 20:15 Ответить
А **** ото зачем закрывать...
16.07.2020 20:19 Ответить
хочеш щось зробити , зроби сам ...
16.07.2020 20:36 Ответить
а жаль...(((
этого "свабодного" тягныбыковского птдареныша давно надо было завалить...
16.07.2020 21:00 Ответить
Жёсткой шконки этому уроду.
16.07.2020 21:02 Ответить
Посредника наверное в бесплатной газете "Реклама Черкаси" нашел?
16.07.2020 21:10 Ответить
Опять цирк ФСБУ решили разыграть имитируя свою работу на фоне массовых провалов.
16.07.2020 21:21 Ответить
Аркадий в студию !!!!!!
16.07.2020 22:24 Ответить
Черкаси, на жаль, сьогодні одне з найкорумпованіших провінційних міст. Свати, куми, родичі і друзі вже настільки зажерлися що втратили розум а всі ті хто не належить до "касти своїх" смокчуть лапу, тікають з міста бо ловити там насправді "не своїм" нічого або тихо спиваються в гинделиках втрачаючи будь яку мотивацію з мінімальною зарплатнею до нормального життя. Провінція це притулок бездарності і, як бачимо з цього сюжету, навіть спритно знищити конкурента вони вже не здатні... Виродження...
17.07.2020 00:35 Ответить
А ти здатний? Вироджений.
17.07.2020 06:31 Ответить
Як кожний нормальний чоловік я здатний особисто реалізувати вбивство в разі необхідності, а як людина розумна спроможний спланувати все так щоб уникнути відповідальності і забезпечити собі 100% алібі. До речі, як Ви думаєте куди діваються 3000 осіб які щороку безслідно зникають безвісти в Україні?
18.07.2020 01:09 Ответить
одни спецоперации - "Шатун", бабченко, теперь этот замметра... что-то не то... масло масленое...
17.07.2020 06:49 Ответить
Ні один злочин не відбувається без аваківських шакалів..Мусора це перші злочинці і зрадники
17.07.2020 08:36 Ответить
Зловили..показали. Чому рила захоплених бойовиків завжди замилюють?
17.07.2020 11:19 Ответить
Черкаси і область перетворили ще в те болото. Тепер жаби боряться за місця під сонцем на тих кущиках, що ще збереглись.
І щодо жертви, і щодо замовника реакція одна - жаль, що не пристрелили нах...й.
17.07.2020 12:35 Ответить
 
 