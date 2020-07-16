"Исчезновение" заммэра Черкасс Ботнара - часть спецоперации: его хотел "заказать" депутат горсовета. ФОТО

Следователи ГБР предотвратили заказное убийство заместителя городского главы Черкасс Юрия Ботнара. Задержан заказчик - депутат Черкасского горсовета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Спецоперацию провели совместно ГБР и Департамент контрразведки СБУ.

"Следствием установлено, что один из депутатов Черкасского городского совета за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния, за денежное вознаграждение пытался организовать умышленное убийство заместителя городского головы города Черкасс. Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток", - сказано в сообщении.

Правоохранители имитировали убийство Ботнара. После того, как заказчик передал деньги в качестве оплаты за преступление, его задержали.

Депутат горсовета собираются сообщить о подозрении в подготовке и организации умышленного убийства. Если его вина будет доказана, мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, заместитель городского главы Черкасс Юрий Ботнар перестал выходить на связь вечером 15 июля.

В полиции сообщили, что разыскивают его после обращения родственников и открыли производство по статье "убийство".



