"Исчезновение" заммэра Черкасс Ботнара - часть спецоперации: его хотел "заказать" депутат горсовета. ФОТО
Следователи ГБР предотвратили заказное убийство заместителя городского главы Черкасс Юрия Ботнара. Задержан заказчик - депутат Черкасского горсовета.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Спецоперацию провели совместно ГБР и Департамент контрразведки СБУ.
"Следствием установлено, что один из депутатов Черкасского городского совета за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния, за денежное вознаграждение пытался организовать умышленное убийство заместителя городского головы города Черкасс. Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток", - сказано в сообщении.
Правоохранители имитировали убийство Ботнара. После того, как заказчик передал деньги в качестве оплаты за преступление, его задержали.
Читайте на Цензор.НЕТ: Мэр Черкасс Бондаренко сообщил о пропаже своего зама Ботнара
Депутат горсовета собираются сообщить о подозрении в подготовке и организации умышленного убийства. Если его вина будет доказана, мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, заместитель городского главы Черкасс Юрий Ботнар перестал выходить на связь вечером 15 июля.
В полиции сообщили, что разыскивают его после обращения родственников и открыли производство по статье "убийство".
🤔
Важливо, нє ??
Пам'ятаю, тоді був справжній саспенс - і потужний пердімонокль у фіналі.
Пінились, разом з русскімі браттямі.
«- Берримор, что за вой, и зарево на Мокшанских Болотах?
- Бабченко, жив.
- Радуются?
- Страдают.»
https://news.liga.net/incidents/news/delo-babchenko-odnogo-podozrevaemyh-osvobodili Дело Бабченко: одного из подозреваемых освободили. С Тараса Стельмашенко сняли обвинение в подготовке теракта
https://eadaily.com/ru/news/2019/12/06/organizator-ubiystva-babchenko-nameren-dat-pokazaniya-protiv-poroshenko Экс-глава украино-немецкого оружейного предприятия «Шмайсер» Борис Герман, осужденный за организацию покушения на журналиста Аркадия Бабченко, уехал в Израиль, сообщает Bombus.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/12/06/organizator-ubiystva-babchenko-nameren-dat-pokazaniya-protiv-poroshenko
Он заявил, что готов выступить свидетелем в суде против экс-президента Украины Петра Порошенко.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/12/06/organizator-ubiystva-babchenko-nameren-dat-pokazaniya-protiv-poroshenko
от тобі чому відпустили, АЛЕ ВИНУ ВИЗНАВ
Убитый свалил из страны, убийцу отпустили, а про анонсированую сеть кацапских шпионов виртуозы скромно помалкивают, мабуть новую спецоперацию готовят, ещё более виртуозную.
этого "свабодного" тягныбыковского птдареныша давно надо было завалить...
І щодо жертви, і щодо замовника реакція одна - жаль, що не пристрелили нах...й.