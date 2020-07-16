"Слуги народа" выбрали Верещук кандидатом на пост мэра Киева, - депутат СН Янченко

Депутат "Слуги народа" Ирина Верещук победила на внутренних партийных праймериз и станет кандидатом от политической силы на пост городского главы Киева.

Об этом сообщила в Фейсбуке нардеп СН Галина Янченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ну что же, похоже, партия выдвигает на мэрские выборы Ирину Верещук. Она набрала наибольшую поддержку во фракционных праймериз и является первой по социологическим опросам. Поэтому 2 из 3 баллов она смело набрала", - написала Янченко.

Позднее она отметила, что кандидатуру Верещук поддержал президент Владимир Зеленский.

"Поэтому у Ирины все 3 балла", - отметила Янченко.

Напомним, партия "Слуга народа" проводит вечером в четверг, 16 июля праймериз кандидатов для участия в выборах киевского мэра. Ранее источник в партии называл Верещук наиболее вероятным претендентом на эту должность.

Кроме Ирины Верещук, во внутрипартийных праймериз принимали участие Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Дмитрий Гурин.