"Слуги народа" выбрали Верещук кандидатом на пост мэра Киева, - депутат СН Янченко

Депутат "Слуги народа" Ирина Верещук победила на внутренних партийных праймериз и станет кандидатом от политической силы на пост городского главы Киева.

Об этом сообщила в Фейсбуке нардеп СН Галина Янченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ну что же, похоже, партия выдвигает на мэрские выборы Ирину Верещук. Она набрала наибольшую поддержку во фракционных праймериз и является первой по социологическим опросам. Поэтому 2 из 3 баллов она смело набрала", - написала Янченко.

Позднее она отметила, что кандидатуру Верещук поддержал президент Владимир Зеленский.

"Поэтому у Ирины все 3 балла", - отметила Янченко.

Читайте также: Верещук - наиболее вероятный кандидат от "Слуги народа" в мэры Киева, - источник в партии

Напомним, партия "Слуга народа" проводит вечером в четверг, 16 июля праймериз кандидатов для участия в выборах киевского мэра. Ранее источник в партии называл Верещук наиболее вероятным претендентом на эту должность.

Кроме Ирины Верещук, во внутрипартийных праймериз принимали участие Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Дмитрий Гурин.

Слуги народа выбрали Верещук кандидатом на пост мэра Киева, - депутат СН Янченко 01

Автор: 

Киев (26014) местные выборы (2753) мэр (1653) праймериз (46) Слуга народа (2659) Верещук Ирина (507)
+94
Пролетит Верещук в Киеве как фанера над Парижем
16.07.2020 20:39 Ответить
+86
Неудачный клон Марии Захаровой
16.07.2020 20:45 Ответить
+54
Это не сосна...это пихта...😃
16.07.2020 20:40 Ответить
треба йти у комісії, бо проголосувати - це одне, а захистити вибір - це геть інше!
17.07.2020 22:32 Ответить
Корабельна зелена пихта йде у мери.
17.07.2020 07:35 Ответить
Фу мля... Це захарово-подібне стерво в мери?! Надіюся на здоровий глузд киян
17.07.2020 07:39 Ответить
"Слуги народу" вибрали Верещук кандидаткою на пост мера Києва, - депутатка СН Янченко - Цензор.НЕТ 4005
17.07.2020 07:49 Ответить
Когда вижу хлебало етой хабалки, возникает желание так зарядить в него битой, чтобьі ета ***** навеки верещать перестала
17.07.2020 07:55 Ответить
Ну, кияни вже забули Майдан - виберуть і цю дуру... Вайни ж немає...
17.07.2020 07:58 Ответить
Я хочу щоб почули. Киян вже майже не залишилось. Більшість мешканців Київа - приїхали з регіонів.
17.07.2020 08:16 Ответить
После Кличка любая дура проходит.
17.07.2020 08:22 Ответить
после Богдана Хмельницкого все , называющиеся этим именем.... потенциальные идиоты? Или всё же разумные есть?
17.07.2020 10:26 Ответить
Кличко повний нуль проти Верещук.
18.07.2020 08:27 Ответить
Мне Верещук на Поклонскую похожа.
17.07.2020 08:20 Ответить
И всё же! Верещук далеко не самый плохой вариант!
17.07.2020 08:55 Ответить
Не знаю буду ли голосовать за Верещук. Но отдадим ей должное. Не дура, умеет разумно говорить и оценивать ситуацию. Имеет собственное мнение не всегда совпадающее с мнением фракции "Слуг". Была успешным мэром пусть маленького городка. Но все же была успешной. А это что-то значит
17.07.2020 08:59 Ответить
недура це ти з чого побачив ?
17.07.2020 09:17 Ответить
..откуда мысли о успешности её как мэра Равы Руськой? По мнению горожан, хоть и маленького 8 тысячного городка абсолютно ничего положительного! Ну а предложение Евросоюзу , когда Янек отказался подписывать ассоциацию, подписать ассоциацию с Равой Руськой говорит само о себе. Да и убрали её досрочно с мэров горожане, а не псевдопатриоты, как она любит говорить. А уж крайние деяния с Порохом , открытая ложь и манипуляции.... )))) и тут на честность и справедливость её абсолютно не стоит надеяться...! А протянут её в мэры Киева... и зелёная падаль развернётся по полной! Или есть сомнения?
17.07.2020 10:37 Ответить
А чё, попакакуким мордой (или ж....й) не вышел?!?
17.07.2020 09:05 Ответить
Верещук була воєнослужаща але чомусь тепер ніколи про це не говорять її чоловік ветеран Альфи але в АТО не пішов,зато дружить з альфівцями з Росії. Сама була мером Рава Руської від Сильної України Тегіпка яка стала партією регіонів. Хто взагалі ця дама?
17.07.2020 09:16 Ответить
продали землю продамо й Київ ...Слуги УРОДІВ
17.07.2020 09:16 Ответить
"Слуги народу" вибрали Верещук кандидаткою на пост мера Києва, - депутатка СН Янченко - Цензор.НЕТ 675
17.07.2020 09:19 Ответить
Юля Тимошенко-2. К выборам ей нужно очки нацепить и косу набок!

"Слуги народу" вибрали Верещук кандидаткою на пост мера Києва, - депутатка СН Янченко - Цензор.НЕТ 2604

"Слуги народу" вибрали Верещук кандидаткою на пост мера Києва, - депутатка СН Янченко - Цензор.НЕТ 4346
17.07.2020 09:26 Ответить
Люлю в мери Глевахи.
18.07.2020 08:29 Ответить
Сегодня выдвижение любого кандидата от любой политсилы на должность мэра столицы процесс абсолютно технический. Как показывает социология, выиграть выборы у Кличко нет шансов ни у кого. Именно это остановило Зеленского, который ещё в 2019 на волне своей победы намеревался смести Кличко. Остановился, ибо понял, что неизбежно повторится "казус Черновецкого".
Чем Виталька заслужил любовь киевлян это отдельная тема, для юмористических рассказов.
17.07.2020 09:34 Ответить
Парки строят, дороги строят, эстакады ремонтируют. С эпидемией худо бедно справляются. Что еще нужно для города. Пенсии и экономику отдельно взятый мэр не поднимет. Уж точно получше чем Космос или рыговский отросток Попов. Бдут лучше кандидаты, та без проблем, но где? Уже наголосовали в 19ом новые жопы. Теперь они будут танцевать вам тверк еще 4 года.
17.07.2020 09:42 Ответить
Та хоч Лисий, головне, щоби не мером Мукачева
17.07.2020 10:11 Ответить
Дурное строительство у Кличко. В три дорого и через полгода опять после них все переделывается.
ул. Александра Архипенко делали всю осень 2019. Вчера опять асфальт сняли, бо весь в трещинах. И опять будут полгода делать.
Северный (Московский) мост каждый год! А это все пробки нам и бабки в карман Витальке.
За 5 лет не построил ни одной станции метро! При профиците бюджета и простаивающем без дела Метрострое. Мне такой мер не нужен точно.
17.07.2020 10:34 Ответить
Тех умников, которые пытаются критиковать Виталика, я бы попросил показать для знания двух языков - немецкого и английского. И тогда бы мог сравнить IQ критикана и Виталика
17.07.2020 20:16 Ответить
Мало того что из зеленых, так еще и из мудачуковских. Это двойной зашквар. У тверкулькина было бы даже больше шансов.) Если конечно с выборами не намутят но на это не похоже. Они хотели топить Виталькин рейтинг еще осенью, но друг Джулиани позвонил и зеленое ачко сжалось до размеров зеленой *******) Даже кандидата забыли своего раскрутить.
17.07.2020 09:35 Ответить
самую большую сосну выбрали
17.07.2020 09:46 Ответить
А, то це та бл.дь, яка дуже співчувала загиблим в Одесі "любителям русского мира"? Ну й куди ти, ****, прешся?
17.07.2020 09:52 Ответить
тепер зрозуміло чому ця шавка так на Пороха гавкала. Ціну собі набивало...
17.07.2020 10:07 Ответить
Бачите, бачите?? Песков сказав, що я буду гарним мером
"Слуги народу" вибрали Верещук кандидаткою на пост мера Києва, - депутатка СН Янченко - Цензор.НЕТ 4075
17.07.2020 10:09 Ответить
Доска сосновая, все айкосы выбросил, как увидел эту харю.
17.07.2020 10:21 Ответить
У неё третий номер минимум, а это не доска, ну, может быть бревно.
17.07.2020 12:15 Ответить
Програла Парасюку вибори в Раду, програє Кличку вибори в мера.
17.07.2020 10:22 Ответить
Шизофренічка
17.07.2020 10:23 Ответить
Прізвище верещук пішло від "ВЕРЕСК", у, ч. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9 Пронизливий , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B9 різкий https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA крик , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA виск . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9 Жіночий https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA вереск https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 роздирав https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BE вуха (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1 Коцюб ., II, 1955, 355); Дітлахи-пастушки з https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA вереском і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82 свистом https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8 вибігали https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B8 навперейми https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 машині (Смолич, I, 1958, 52); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80 Надвечір https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9 величезне https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5 дворище https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F сповнилося https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F муканням https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2 корів , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B9 овечим https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F меканням і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE страшенно https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9 неприємним https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9 свинячим https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA вереском (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%BE%D0%BB Кол ., https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9D%D0%B0 На https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82 фронті .., 1959, 68).
17.07.2020 10:37 Ответить
Я не прихильник "Слуг народа". Але судячи по коментарям, більшість, хто коментує цю подію виглядають дурнями. Хоча їм здається, що завдяки своїм "гострим" (насправді - тупим) коментарям вони виглядають дуже розумними та дотепними.
17.07.2020 10:46 Ответить
Скандалистка в мэрском кресле? Спасибо, не надо!
17.07.2020 10:46 Ответить
Хана Киеву....
17.07.2020 10:48 Ответить
Головне, що разом з цією лярвою кияни прокатять на виборах депутатів Київради зеленоверещукових слуг уродів. І у Кличка в серетарях ради (в ранзі першого заступника!) не буде урода - щоб не було небезпеки зняття Віталіка.
17.07.2020 11:05 Ответить
Привет от корабелов и соснового леса!
17.07.2020 11:22 Ответить
"Хабалистая корабельная сосна и бракованный клон Марии Захаровой, управлявшая городом с населением 9 000 жителей, позарилась на Киев. Какие дебаты? У неё лицо скучное и манеры торговки чурчхелой. С победой, Виталик!" О.Шарп
17.07.2020 11:56 Ответить
Я як же Коля насос?! Він що піде самовисуванцем???
17.07.2020 12:11 Ответить
Достойна... Трещит (верещит) без умолку и остановить невозможно. Никаких аргументов не слышит и не признает.Любую пуйню повторяет многократно и настойчиво. С такой зеленой свиристелкой Киев станет заштатным городком !
17.07.2020 12:20 Ответить
Ирина Верещук:Теперь вопрос вступления в НАТО на Украине вообще не стоит, так как никто в НАТО Украину не ждет
Ноябрь 19, 2015
http://geworld.ge/ru/5096/
17.07.2020 12:23 Ответить
Після наркоманів та дебілів пішла мода на сосни..... Безнадійний народ.
17.07.2020 12:29 Ответить
На маньку Захерову похожа🤣
17.07.2020 12:30 Ответить
Они одной избранной крови.
17.07.2020 14:19 Ответить
Киевляне!! зачем вам такая мер?? Брехло, со знаком качества, пустомеля, бездарь и просто склочная пророссийская сепаратистка!! Уже так лижет спину и лижет ниже, зеленскому, что дальше некуда!
17.07.2020 12:48 Ответить
Кличко розірве на виборах клоунів як клоуни держбюджет
17.07.2020 12:49 Ответить
Їздила до Росії: спливла цікава деталь про представницю Кабміну в Раді

Четвер, 05 вересня 2019, 09:14
Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді, нардеп від партії "Слуга народу" Ірина Верещук раніше їздила в Росію і брала там участь в пропагандистських https://apostrophe.ua/ua/news/society/2019-04-27/na-rostv-ustroili-dikij-prazdnik-s-razdelom-ukrainy-video-i-reakciya-seti/161278 телевізійних ефірах .
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє журналіст Дмитро Качура.
Також, за його словами, Верещук раніше звинувачували в "підіграванні" Кремлю.
https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2019-09-05/ezdila-v-rossiyu-vsplyila-interesnaya-detal-pro-predstavitelnitsu-kabmina-v-rade/173616
17.07.2020 12:52 Ответить
Верещук - давняя любовница нардепа "ОПЗЖ" Тараса Козака "владельца" медведчуковских телеканалов "112"," NewsOne" и "ZIK", верного подельника во всех грязных и кровавых делах Медведчука.
Что-то Верещук убрала информацию, которой она раньше хвалилась про поездку к Путину на Салигер, про работу с Сурковым и его журналистами.
Все они 5-ая колонна Кремля и работают на уничтожение Украины и на создание новой путинской империи
17.07.2020 13:04 Ответить
Нардеп-"слуга" Верещук мала зв'язку з пропагандистами Кремля з 2014 року, - "Миротворець"
Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук має давні зв'язки з російськими пропагандистами Іскандером Хисамовым і Віталієм Лейбиным
Про це йдеться в повідомленні центру "https://myrotvorets.news/arkhivy-myrotvortsia-vereshchuk-i-kremlivs/ Миротворець "
"Відомі багатьом російські пропагандисти Хісамов та Лейбін ще в 2014 році взяли її на гачок. Судячи з їх листуванні, там "любов" до цілування в десна. Ця любов спалахнула після заяви Верещук, що вона відокремлюється з містом, де була мером, від України, і самостійно прямує до Європи", - йдеться в повідомленні.
В "Миротворці" зазначили, що на тогдлашнее заяву Верещук російські пропагандисти швидко відреагували, так як у Кремлі зацікавлені в дестабілізації України.
"За нашими даними, Ірина досі підтримує з ними контакти через популярні месенджери і в Інтернеті. До 2019 року, так точно. Хто не вірить, може сам у цьому переконатися, подивившись, коли і що вона лайкала в фейсбуці у цих пропагандистів", - наголошується в повідомленні.
Зазначимо, Ірина Верещук в 2010-2015 рр. була мером міста Равва-Руська Львівської області.
Іскандер Хісамов, головний редактор сайту "Україна.ру", власником якого є російське державне інформагентство "РИА Новости".
Віталій Лейбін - донецький журналіст, головний редактор журналу "Російський репортер". Він також має особисті контакти з колишній помічник президента Росії Владиславом Сурковим, який у Кремлі курирував питання Донбасу.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/nardep--sluga-vereshchuk-imela-svyazi-s-propagandistami-kremlya-07072020204200
17.07.2020 12:53 Ответить
отличное решение. раковая опухоль феодально-крепостнического строя имени Сывочолого Мародера-Брехуна будет уменьшаться.
17.07.2020 13:11 Ответить
Всплыла среди дубинских и их она как раз устраивает.
Для них её рот и не собачий и не тупой.
Своя.
17.07.2020 13:50 Ответить
"Слуги народу" вибрали Верещук кандидаткою на пост мера Києва, - депутатка СН Янченко - Цензор.НЕТ 4828
17.07.2020 14:45 Ответить
"Слуги народу" вибрали Верещук кандидаткою на пост мера Києва, - депутатка СН Янченко - Цензор.НЕТ 6470
17.07.2020 14:47 Ответить
Это Верещук на СЕлигере ?
17.07.2020 16:33 Ответить
То же хочет быть корабельной сосной?
17.07.2020 14:54 Ответить
Ветка, очевидно, зафлужена порохоботским спамом, а не мнениями, потому что все флудящие против Верещук делают вид, что Кличко - не вор во главе Киева. Лично я считаю, что, выбрав Верещук вместо Дубинского, СН показал, что для него внутрипартийные расклады важнее дела и пользы, а это - путь к поражению и реваншу рыгов и порошни.
17.07.2020 15:41 Ответить
А надо было Дубинского, он лучше?
порошни - это вообще жесть, а это кто?
17.07.2020 18:19 Ответить
А зебилье уже свинарчуков посадило или извиняться заставили?
17.07.2020 22:31 Ответить
18.07.2020 04:28 Ответить
Как же он в "очистке" работал??...Пропал дом...
29.07.2020 19:08 Ответить
