"Слуги народа" выбрали Верещук кандидатом на пост мэра Киева, - депутат СН Янченко
Депутат "Слуги народа" Ирина Верещук победила на внутренних партийных праймериз и станет кандидатом от политической силы на пост городского главы Киева.
Об этом сообщила в Фейсбуке нардеп СН Галина Янченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ну что же, похоже, партия выдвигает на мэрские выборы Ирину Верещук. Она набрала наибольшую поддержку во фракционных праймериз и является первой по социологическим опросам. Поэтому 2 из 3 баллов она смело набрала", - написала Янченко.
Позднее она отметила, что кандидатуру Верещук поддержал президент Владимир Зеленский.
"Поэтому у Ирины все 3 балла", - отметила Янченко.
Напомним, партия "Слуга народа" проводит вечером в четверг, 16 июля праймериз кандидатов для участия в выборах киевского мэра. Ранее источник в партии называл Верещук наиболее вероятным претендентом на эту должность.
Кроме Ирины Верещук, во внутрипартийных праймериз принимали участие Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Дмитрий Гурин.
Чем Виталька заслужил любовь киевлян это отдельная тема, для юмористических рассказов.
ул. Александра Архипенко делали всю осень 2019. Вчера опять асфальт сняли, бо весь в трещинах. И опять будут полгода делать.
Северный (Московский) мост каждый год! А это все пробки нам и бабки в карман Витальке.
За 5 лет не построил ни одной станции метро! При профиците бюджета и простаивающем без дела Метрострое. Мне такой мер не нужен точно.
Ноябрь 19, 2015
http://geworld.ge/ru/5096/
Четвер, 05 вересня 2019, 09:14
Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді, нардеп від партії "Слуга народу" Ірина Верещук раніше їздила в Росію і брала там участь в пропагандистських https://apostrophe.ua/ua/news/society/2019-04-27/na-rostv-ustroili-dikij-prazdnik-s-razdelom-ukrainy-video-i-reakciya-seti/161278 телевізійних ефірах .
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє журналіст Дмитро Качура.
Також, за його словами, Верещук раніше звинувачували в "підіграванні" Кремлю.
https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2019-09-05/ezdila-v-rossiyu-vsplyila-interesnaya-detal-pro-predstavitelnitsu-kabmina-v-rade/173616
Что-то Верещук убрала информацию, которой она раньше хвалилась про поездку к Путину на Салигер, про работу с Сурковым и его журналистами.
Все они 5-ая колонна Кремля и работают на уничтожение Украины и на создание новой путинской империи
Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук має давні зв'язки з російськими пропагандистами Іскандером Хисамовым і Віталієм Лейбиным
Про це йдеться в повідомленні центру "https://myrotvorets.news/arkhivy-myrotvortsia-vereshchuk-i-kremlivs/ Миротворець "
"Відомі багатьом російські пропагандисти Хісамов та Лейбін ще в 2014 році взяли її на гачок. Судячи з їх листуванні, там "любов" до цілування в десна. Ця любов спалахнула після заяви Верещук, що вона відокремлюється з містом, де була мером, від України, і самостійно прямує до Європи", - йдеться в повідомленні.
В "Миротворці" зазначили, що на тогдлашнее заяву Верещук російські пропагандисти швидко відреагували, так як у Кремлі зацікавлені в дестабілізації України.
"За нашими даними, Ірина досі підтримує з ними контакти через популярні месенджери і в Інтернеті. До 2019 року, так точно. Хто не вірить, може сам у цьому переконатися, подивившись, коли і що вона лайкала в фейсбуці у цих пропагандистів", - наголошується в повідомленні.
Зазначимо, Ірина Верещук в 2010-2015 рр. була мером міста Равва-Руська Львівської області.
Іскандер Хісамов, головний редактор сайту "Україна.ру", власником якого є російське державне інформагентство "РИА Новости".
Віталій Лейбін - донецький журналіст, головний редактор журналу "Російський репортер". Він також має особисті контакти з колишній помічник президента Росії Владиславом Сурковим, який у Кремлі курирував питання Донбасу.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/nardep--sluga-vereshchuk-imela-svyazi-s-propagandistami-kremlya-07072020204200
Для них её рот и не собачий и не тупой.
Своя.
порошни - это вообще жесть, а это кто?