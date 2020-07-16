РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4453 посетителя онлайн
Новости
3 481 57

В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами, - Зеленский

В Офисе президента нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в Офисе президента нет никаких "смотрящих" за Киевом и другими городами Украины.

Об этом он сказал на брифинге после завершения заседания фракции "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Зеленский заявил, что не знает экс-главу фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Дениса Комарницкого.

"Я просто не знаю, кто такой господин Комарницкий, откровенно говоря. А если я не знаю, то он не может быть "смотрящим", от Офиса. Второе - "смотрящих" от Офиса за Киевом нет. "Смотрящих" за любым городом в Украине от Офиса нет. Вопроса в целом "смотрящих" не существует в нашем Офисе", - сказал Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуги народа" выбрали Верещук кандидатом на пост мэра Киева, - депутат СН Янченко

Автор: 

Зеленский Владимир (21697) Киев (26014) Офис Президента (1821) Комарницкий Денис (44)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Ай малаца, ай пошутил! Бугага.
показать весь комментарий
16.07.2020 21:03 Ответить
+13
В Офисе президента и президента нет, чего уж там
показать весь комментарий
16.07.2020 21:10 Ответить
+12
Теперь это называется менеджеры по мониторингу местных финансовых потоков!
показать весь комментарий
16.07.2020 21:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ай малаца, ай пошутил! Бугага.
показать весь комментарий
16.07.2020 21:03 Ответить
Не доложили Бубочке что есть)))))
показать весь комментарий
16.07.2020 21:07 Ответить
Ну и у кого Кличко там на побегушках?
показать весь комментарий
17.07.2020 07:32 Ответить
Да знаем смотрящих переименовали в инвестиционных нянь!
показать весь комментарий
16.07.2020 21:03 Ответить
Какая из них курирует Киев?
показать весь комментарий
17.07.2020 07:33 Ответить
Еще пройдет пару месяцев и тебя ублюдок киевляне возненавидят больше чем янека когда-то
показать весь комментарий
16.07.2020 21:03 Ответить
Не дождётесь!
показать весь комментарий
17.07.2020 07:25 Ответить
...тока за мной.
показать весь комментарий
16.07.2020 21:04 Ответить
Теперь это называется менеджеры по мониторингу местных финансовых потоков!
показать весь комментарий
16.07.2020 21:04 Ответить
Звісно що немає,ще не доросли.Проте за самим офісом,є смотрящі.
показать весь комментарий
16.07.2020 21:04 Ответить
Ну да, в офисе нет! Они все на местах
показать весь комментарий
16.07.2020 21:04 Ответить
Вопроса в целом "смотрящих" не существует в нашем Офисе",Источник: https://censor.net.ua/n3208602
Да, вопроса не существует. Он давно решен.
Все при деле на местах.
показать весь комментарий
16.07.2020 21:08 Ответить
Поделитесь более детальной информацией.
показать весь комментарий
17.07.2020 07:37 Ответить
Смотрящие, удаленно никогда не работают!
Они всегда работают на местах, что бы мимо них никакой движняк не прошел. Да и левое бабло как правило передают в сумке, а не по безналу. Поэтому смотрящий, всегда "там"
показать весь комментарий
17.07.2020 10:30 Ответить
Огласите весь список, пожалуйста!
показать весь комментарий
17.07.2020 07:35 Ответить
так то понятно...есть смотрящие за ухажёром мендель..
показать весь комментарий
16.07.2020 21:05 Ответить
В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 561
показать весь комментарий
16.07.2020 21:05 Ответить
Я бы с удовольствием с насока прорядил членограю
показать весь комментарий
16.07.2020 21:48 Ответить
Так в чём проблема?! Вставай с дивана и вперёд, отважный воин!
показать весь комментарий
17.07.2020 07:27 Ответить
"Зеленский заявил, что не знает экс-главу фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Дениса Комарницкого."
--------------
Если я чего-то не знаю - значит этого не существует
показать весь комментарий
16.07.2020 21:07 Ответить
-Суслика видишь?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть (с)
показать весь комментарий
16.07.2020 21:10 Ответить
Кто ж тебе ослу поверит то?? Ты ведь как не соврешь то сбрешешь...как не сбрешешь то соврешь..
показать весь комментарий
16.07.2020 21:08 Ответить
Процентов 30%-35% верят 3e.
показать весь комментарий
17.07.2020 07:29 Ответить
молодец он, меньше знаешь лучше спишь, за чем много знать и нервы портить?
показать весь комментарий
16.07.2020 21:08 Ответить
В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7706
показать весь комментарий
16.07.2020 21:10 Ответить
Причем редкая
показать весь комментарий
16.07.2020 21:47 Ответить
В Офисе президента и президента нет, чего уж там
показать весь комментарий
16.07.2020 21:10 Ответить
«Я просто не знаю, кто такой господин Комарницкий, откровенно говоря. А если я не знаю, то он не может быть «смотрящим», от Офиса»(с)
--------------------
Железная «логика»........😂
показать весь комментарий
16.07.2020 21:13 Ответить
"А єслі я нє знаю, то он нє может бить "сматрящім" - ну просто ЕПІЧНА ЛОГІКА!!! Логічніше не буває!!! Запам'ятайте, якщо ЗЕЛЕН-ий чогось не знає, то такого НЕ МОЖЕ БУТИ В ПРИНЦИПІ!!!https://censor.net/n3208602
показать весь комментарий
16.07.2020 21:15 Ответить
https://www.facebook.com/natalie.sedletska?__cft__[0]=AZUv2NTLJZfPKP98rE-0KO_mJxCO4BVz0fWRpvd7tMFZ94n-9vogdT5sgRC8SBkmlQEwebUNtD6g_i4aLXxh6EovWo09umyvd9N_6UBJ87RKIjmLEUaC90rOSYAlFfdoMKEq6Gs32o3gNc26GJ7_0MXS&__tn__=-UC%2CP-y-R Natalie Sedletska

3 ч.
·

Тут така диво-схема вималювалась на ринку електроенергії!

«Центренерго» винайшов, як заробляти мільярди, фактично торгуючи повітрям - використовуючи для цього виробничі потужності державного «Енергоатому», який змушений працювати собі в мінус. Дійшло до того, що «Енергоатом» бере кредити в банку, аби виплатити зарплати працівникам.

Як встановило наше з https://www.facebook.com/chernovalovalexander?__cft__[0]=AZUv2NTLJZfPKP98rE-0KO_mJxCO4BVz0fWRpvd7tMFZ94n-9vogdT5sgRC8SBkmlQEwebUNtD6g_i4aLXxh6EovWo09umyvd9N_6UBJ87RKIjmLEUaC90rOSYAlFfdoMKEq6Gs32o3gNc26GJ7_0MXS&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/chernovalovalexander?__cft__[0]=AZUv2NTLJZfPKP98rE-0KO_mJxCO4BVz0fWRpvd7tMFZ94n-9vogdT5sgRC8SBkmlQEwebUNtD6g_i4aLXxh6EovWo09umyvd9N_6UBJ87RKIjmLEUaC90rOSYAlFfdoMKEq6Gs32o3gNc26GJ7_0MXS&__tn__=-]K-y-R Oleksandr Chornovalov
розслідування, масштабна схема працює таким чином: «Центренерго» продає за двосторонніми договорами та на «ринку на добу наперед» великий обсяг електроенергії, яку насправді не збирається виробляти.

А для того щоб гарантовано знайти покупця на цей об'єм, компанія встановлює ціну, яка нижче собівартості виробництва. Звісно, така низька ціна дозволяє «Центренерго» продати весь заявлений обсяг, «закривши» велику частину попиту.

Але через це - держкомпанія «Енергоатом» та держпідприємство «Гарантований покупець» не можуть продати на «ринку на добу наперед» увесь обсяг електроенергії, яка, на відміну від «Центренерго», реально буде вироблена.

Наступає ризик великого дисбалансу, який не можна допустити, це аварійна ситуація.

Але зупинити атомні енергоблоки «Енергоатому» в оперативному режимі неможливо, на відміну від теплових електростанцій «Центренерго».

Тому оператор ринку - «Укренерго» просить «Центренерго» не виробляти заявлені раніше об'єми електроенергії.

«Центренерго», який і створив цей штучний дисбаланс, - охоче погоджується це зробити, але висуває умову, якщо йому продадуть електроенергію зі знижкою 50% (для забезпечення вже укладених контрактів).

«Укренерго» змушене погодитись на таку вимогу та продає «Центренерго» необхідний обсяг зі знижкою, купуючи цю електроенергію у «Енергоатому» та «Гарантованого покупця».

Таким чином, «Центренерго», фактично нічого не роблячи, отримує електроенергію для продажу майже вдвічі дешевше ніж ринкова ціна, а «Енергоатом», який витратив кошти на виробництво, вимушено продає свою електроенергію з дисконтом.

(Про те, що «Центренерго» виробляє суттєво менше електроенергії, ніж реально продає красномовно свідчить графік аналізу ринку на другій картинці).

При чому, таке право прописано в правилах енергоринку, затверджених державним регулятором НКРЕКП. Лише у червні її зменшили з 50% до 20%.

Масштаби маніпуляцій з боку «Центренерго», як виявили «Схеми», обчислюються мільярдами гривень.

Кому це вигідно?

Від таких дій «Центренерго» на ринку електроенергії виграють структури, пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським. Саме вони є найбільшими покупцями електроенергії «Центренерго» за суттєво зниженою ціною.

***

Повний текст нашого розслідування тут:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fschemes%2F30725466.html%3Ffbclid%3DIwAR3IMMb1hwPFWAFS7fFrXXxaYpVJs-_y12Pz2KpZs2JoYmJOvRqbGga4P0Y&h=AT2K2pDKNA3xItXO_WWZXGXrM6kOrsr6-DpJiO-3gMkpi7Vnx1CVqG7IRi2X9P8lHcZEIXDDeCVZr8koZyV_KHX435yCkSgTMs5Fgq3XOBYs6wvsRoyLTYjk9vTwGLjQPFyl&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT0d6wYFFg1ndsBKm_or4zCSmSmZvJpSdv0wZMF78vOmQwFkW7ScuZFWOQggjpLPhmc8QZNIsHITK47F-2SfkeWD6fmvM1xb9Hd8gV22-0TNxRiEyzDsKUgnDSD83XhpouSu9Pw70s_VvqKYxYqQ498Ve7AHSTXjAbuiR1Mg55M2 https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30725466.html

https://www.facebook.com/corruption.schemes/?__cft__[0]=AZUv2NTLJZfPKP98rE-0KO_mJxCO4BVz0fWRpvd7tMFZ94n-9vogdT5sgRC8SBkmlQEwebUNtD6g_i4aLXxh6EovWo09umyvd9N_6UBJ87RKIjmLEUaC90rOSYAlFfdoMKEq6Gs32o3gNc26GJ7_0MXS&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/corruption.schemes/?__cft__[0]=AZUv2NTLJZfPKP98rE-0KO_mJxCO4BVz0fWRpvd7tMFZ94n-9vogdT5sgRC8SBkmlQEwebUNtD6g_i4aLXxh6EovWo09umyvd9N_6UBJ87RKIjmLEUaC90rOSYAlFfdoMKEq6Gs32o3gNc26GJ7_0MXS&__tn__=kK-y-R Схеми: корупція в деталях - RFERL
показать весь комментарий
16.07.2020 21:20 Ответить
В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9316
показать весь комментарий
16.07.2020 21:24 Ответить
А кто знаете сколько стоит тот фен, которым после его речи сушили лужу под трибуной в ВР?
показать весь комментарий
16.07.2020 21:27 Ответить
Це той що зроблений з двигуна реактивного літака? Думаю що дорого.
показать весь комментарий
16.07.2020 21:36 Ответить
Мочевые фантазии?
показать весь комментарий
17.07.2020 07:43 Ответить
Он говорил это и не раз, просто никто до сей поры в методички зехейтеров не занёс этого.
показать весь комментарий
17.07.2020 07:40 Ответить
Там много смотрящих не надо, одного Коломойского хватит
показать весь комментарий
16.07.2020 21:34 Ответить
Т.е само наличие смотрящих Зе не отрицает! просто нет от офиса !
показать весь комментарий
16.07.2020 21:36 Ответить
Очевидно, вопрос был о смотрящих от ОП.
показать весь комментарий
17.07.2020 07:47 Ответить
Як це немає "смотрящіх" ? Миколка Оболонський з бігмордів у Києві дивиться.
показать весь комментарий
16.07.2020 21:37 Ответить
В Офісі президента немає "смотрящих" за Києвом та іншими містами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6949
показать весь комментарий
16.07.2020 21:38 Ответить
А если я не знаю, то он не может быть "смотрящим" - цитата светлейшего )))

т.е. он знает всех "смотрящих"... ???? (палятся как дети, курившие папкины сигареты))))
а то что сказано потом - просто выкрутасы )))) и не более
показать весь комментарий
16.07.2020 21:43 Ответить
Нет, это не значит, что он всех знает. Чисто, по формальной логике.

Здесь нет ничего о наличии/отсутствии смотрящих - здесь сказано, что если он не знает o человеке, то тот В ПРИНЦИПЕ не может быть смотрящим от него и/или ОП. Об отсутствии сказано далее: "Смотрящих" за любым городом в Украине от Офиса нет."
показать весь комментарий
17.07.2020 07:59 Ответить
Пианиночлен и еще и лгун сцыкливый!
показать весь комментарий
16.07.2020 21:45 Ответить
Нессыкливый, когда мы увидим "с насока прорядил..."?
показать весь комментарий
17.07.2020 08:01 Ответить
Тебе за океяном будет не видно 🤣
показать весь комментарий
17.07.2020 09:48 Ответить
Я согласен на медаль увидеть/прочитать в СМИ.
показать весь комментарий
25.07.2020 12:21 Ответить
В офисе может и нет, а за его пределами?
Клоун включил дуримара. Какие такие смотрящие?
Такой умный мальчик, разбирается даже в вопросах монетарной политики НБУ, а про смотрящих ничего не слышал. Однако...
показать весь комментарий
16.07.2020 22:08 Ответить
Речь была об ОП, поэтому и ответ был о нём. Спросите существуют ли они за пределами ОП, тогда и получите соответствующий ответ.
показать весь комментарий
17.07.2020 08:05 Ответить
И вам того же!
показать весь комментарий
16.07.2020 22:20 Ответить
Да-да. Богдан с Ермаком ни разу не делили сферы влияния.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:41 Ответить
Богдан уже давно не в офисе.
показать весь комментарий
17.07.2020 08:07 Ответить
та вислюк уже не, не распределитель смотрящих?

предупреждать нада, шо от дел отошел ...

а то же хаос и Петя к декабрю захватит почты, вокзалы и ету, как ее?
ах да - бенину мать!
показать весь комментарий
17.07.2020 01:18 Ответить
В СРСР не було сексу, як у Слуг певного народу немає смотрящих.
показать весь комментарий
17.07.2020 08:45 Ответить
Если я закрою глаза, то я никого не увижу, а если я никого не вижу, то и меня никто не видит🙂
показать весь комментарий
28.07.2020 10:16 Ответить
 
 