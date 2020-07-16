В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в Офисе президента нет никаких "смотрящих" за Киевом и другими городами Украины.

Об этом он сказал на брифинге после завершения заседания фракции "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Зеленский заявил, что не знает экс-главу фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Дениса Комарницкого.

"Я просто не знаю, кто такой господин Комарницкий, откровенно говоря. А если я не знаю, то он не может быть "смотрящим", от Офиса. Второе - "смотрящих" от Офиса за Киевом нет. "Смотрящих" за любым городом в Украине от Офиса нет. Вопроса в целом "смотрящих" не существует в нашем Офисе", - сказал Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуги народа" выбрали Верещук кандидатом на пост мэра Киева, - депутат СН Янченко