Новости
"Слуга народа" Дубинский о праймериз кандидатов в мэры Киева: программу особенно не обсуждали, обсуждали социологию

Депутат СН Александр Дубинский рассказал журналистам, как на заседании фракции партийцы выбирали, кто будет представлять политсилу на выборах в мэры Киева.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ирина Верещук "Слуги народа" была избрана и представлена президентом как кандидат в мэры Киева. Программу мы особенно не обсуждали. Было голосование фракции, после этого обсуждали социологию. Там у всех плюс-минус одинаковый результат - 7%", - рассказал Дубинский.

Дубинский заявил, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Киева.

"Нет, смотрите, если борьба честная, то смысл тогда? Сначала было голосование фракции, потом социология, далее решение президента - все соответствует процедуре, все нормально", - сказал он.

По его словам, Верещук нужно будет работать, чтобы стать конкурентом для Кличко.

"Ей придется поработать, чтобы стать конкурентом Кличко. Мы уже даже не меряемся, какой кандидат сильнее: Тищенко, Дубинский, Качура, Верещук или Гурин. Вопрос уже даже не в этом, тут вопрос формирования команды и ее способность выйти во второй тур и выиграть", - добавил Дубинский.

выборы (24778) Киев (26014) праймериз (46) Слуга народа (2659) Дубинский Александр (430) Верещук Ирина (507)
Топ комментарии
+24
Вобщето большинство киевлян за Кличко!
16.07.2020 21:16 Ответить
+15
Знаем мы твое обсуждение
-опять кому-то обещал в рот совать
16.07.2020 21:13 Ответить
+14
Кличка треба залишити, а нібито нормальність Пальчевського недостатня для мерської посади.
16.07.2020 21:22 Ответить
Знаем мы твое обсуждение
-опять кому-то обещал в рот совать
16.07.2020 21:13 Ответить
В тупой собачий рот. Не искажайте его слов.
16.07.2020 21:23 Ответить
Кто больше нравится лохам того и и выдвинули!
16.07.2020 21:13 Ответить
Он это прямым текстом и говорит...
16.07.2020 21:40 Ответить
Пудєль тобі попакакукім
16.07.2020 21:13 Ответить
Я думаю Пальчевский мэром будет, за него большинство киевлян.
16.07.2020 21:14 Ответить
Вобщето большинство киевлян за Кличко!
16.07.2020 21:16 Ответить
Если они Лёню-космоса считали мэром, то что же здесь удивительного?
16.07.2020 21:33 Ответить
44%. а за дамбасского гэбиста 11%.
17.07.2020 01:03 Ответить
Яких киян? Амєдових?)))

Я корінний киянин з інтелігентної родини і з червоним дипломо кращого вузу України. І я ПРОТИ!

Більшість киян його не знає! Навіть Дубінського з Тищенком більше знають..
16.07.2020 21:17 Ответить
Но Кличко оставлять тоже нельзя, вы согласны, кстати Пальчевский нормальный человек.
16.07.2020 21:20 Ответить
Кличка треба залишити, а нібито нормальність Пальчевського недостатня для мерської посади.
16.07.2020 21:22 Ответить
Кличко, как Ляшко, кто больше заплатит, тот за него будет.
16.07.2020 21:24 Ответить
І знову брехня. Я Кличко особисто бачив, знаю що він робить. Теж маю претензії, але холуїв народу не буду обирати.
16.07.2020 21:26 Ответить
А ты каким боком до Киева, насколько я помню ты не с Киева, или я ошибаюсь.
16.07.2020 21:27 Ответить
Я в Києві народився і живу.
16.07.2020 21:28 Ответить
Да, значит я тебя с кем то перепутал, ну извини тогда. Но все равно ты не знаешь мнение всех киевлян.
16.07.2020 21:31 Ответить
Всіх не знаю, але я працюю в Києві з людьми. Ще у мене родичі в кожному районі Києва. Всі будуть за Кличка.
16.07.2020 21:38 Ответить
У меня до сих пор все родственники и знакомые за Зеленского, хотя вы тут вопите, что за него никто бы уже не голосовал.
16.07.2020 21:41 Ответить
Я колись таке говорив? Звичайно, що ви обдурили і народ голосував. Тепер мені сусіди і знайомі, які голосували, говорять що жаліють про це.
16.07.2020 21:43 Ответить
Я родился и живу в Киеве.Буду за Кличко.
16.07.2020 21:51 Ответить
Я теж за Кличко.І всі знайомі за нього
16.07.2020 21:59 Ответить
а ты елажов каким боком к Киеву? ты в своих черкасах прозябаешь? прозябай дальше
16.07.2020 21:36 Ответить
Я за столицу переживаю, тебе этого не понять.
16.07.2020 21:37 Ответить
ты за жопу свою переживай. за столицу оно переживает....
16.07.2020 21:41 Ответить
Пальчевский будет мэром, вспомни мои слова, но спорится не буду, сомнеия все таки есть.
16.07.2020 21:42 Ответить
Не буде. Один факт, що він з росії йому все закрив. До речі ваші батьки не з Черкас. Є одна ознака на підтвердження цього.
16.07.2020 21:45 Ответить
Пальчевский закончил по блату Московский институт военных переводчиков (папочка был министром при совдепии, из Донецка) , а этот институт - кузница гэбистов .
17.07.2020 01:06 Ответить
Взагалі то цікавлять критерії, за якими встановлюється нормальність. Більшість медійних персонажів - лише шкаралупа, під якою може буте щось таке, що сильно штиняє.
16.07.2020 21:31 Ответить
Кацап он..гражданство от азирова в 2910-м получил...шансов ноль каки у зеленой верещюк...и это хорошо..
16.07.2020 21:23 Ответить
Вы считаете Кличко достоен снова мэром быть.
16.07.2020 21:25 Ответить
Я не киевлянин...не мне решать...
Но я точно знаю что кацапу не быть мэром Киева...
16.07.2020 21:27 Ответить
Факты в студию, что Пальчевский кацап.
16.07.2020 21:28 Ответить
😃 Он гражданство Украины в 2010-м получил...а до этого был рассеянчеГом..
А кацапав как и ментов бывших не бывает..
16.07.2020 21:30 Ответить
Закінчив Військовий інститут Міністерства оборони СРСР[1].

1983-1991 - служба в збройних силах СРСР. Служив перекладачем у Лаосі, володіє лаоською мовою[1].

Після звільнення з армії займався багатьма бізнес-проєктами в Росії, зокрема виробництвом пива.
Вже після отримання громадянства України неодноразово з'являвся на російському телебаченні, де серед іншого заявляв, що Україні та Росії треба «починати знаходити спільну мову», що 2019 рік дає країнам «перспективу перезавантаження відносин» та їхнє «щасливе возз'єднання». Він заявив: «Чим більше і грубіше ви будете лаяти Україну, тим далі ми будемо від нашого щасливого дня возз'єднання»[1].
16.07.2020 21:31 Ответить
Ты хочешь сказать, что ему лучше должность подошла быть послом в Лаосе.
16.07.2020 21:33 Ответить
Ні, йому краще бути перекладачем в Лаосі.
16.07.2020 21:36 Ответить
Це в лабораторії того "нормального" чоловіка бубочка перед виборами аналізи "здавав"?Там ще результати заднім числом були підроблені.
Дуже нормальний,нема що сказати.Нехай собі десь в іншому місці балатується,а не в Києві.У нього ще рос.громадянсво було при Янику.Цікаво,чи зараз є.
Досить з нас вже шоуменів і аферистів.
16.07.2020 21:32 Ответить
навіть в Раду не пройшов - розлючений та почав лити бруд на Зебобіка.
17.07.2020 01:08 Ответить
З чого ти це взяв? Ти коли останній раз був у Києві?
16.07.2020 21:19 Ответить
Кто его знает.
https://kyiv.znaj.ua/ru/324479-fesenko-nazvav-palchevskogo-golovnim-oponentom-klichka-v-drugomu-turi Фесенко назвал Пальчевского главным оппонентом Кличко во втором туре
16.07.2020 21:21 Ответить
Фесенко ніхто для киян.
16.07.2020 21:22 Ответить
Не нервуй, Віталіку конкурентів все одно немає...
Гадаю, він набере відсотків 65-70...
Твоя думка щодо цього?
16.07.2020 21:25 Ответить
16.07.2020 21:32 Ответить
що вже нормальний аналіз зепоцу зробив?
16.07.2020 21:19 Ответить
В твоих влажных мечтах. Еще рашенского агента мэром Киева не хватало.

16.07.2020 21:25 Ответить
Не говори гоп, там будет видно.
16.07.2020 21:30 Ответить
Гопай или не гопай, но отрыв Кличко с каждым месяцем только увеличивается.
16.07.2020 21:39 Ответить
сейчас уже 44%.
17.07.2020 01:12 Ответить
цей опитувальник сам Пальчевський замовляв... ***** платив.
16.07.2020 21:32 Ответить
Наверно Кличко заказывал, рейтинг самый высокий.
16.07.2020 21:36 Ответить
И этот тоже? Было 41, стало 44

http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/elektoralni-oriientatsii-kyian-na-vyborakh-kyivskogo-miskogo-golovy-ta-kyivskoi-miskoi-rady-cherven-2020r
16.07.2020 21:43 Ответить
Боже, и наглый Гордон лезет, и старичок Омельченко (82 года)!, сбивший насмерть 3-х человек.
17.07.2020 01:11 Ответить
неужели киевляне такие тупые...!?
16.07.2020 21:39 Ответить
Це що за поц не бритий? І навіщо йому тампакс витягли?
16.07.2020 21:15 Ответить
обсуждали СОСИалогию
16.07.2020 21:17 Ответить
Які 7%? Верещук у Києві взагалі не знають, а рейтинг слуг народу давно обвалився.
16.07.2020 21:17 Ответить
Після її перлів про привітання х@йла в неї рейтинг обвалився ще більше...
16.07.2020 21:18 Ответить
Вот так и вся «партия» держится=>программы - нет, НО «плюс-минус %» - наше ФСЁ!.......
16.07.2020 21:18 Ответить
ця партія нагадує збори в палаті №6 Старший санітар окремо, а хворі - окремо.
16.07.2020 21:22 Ответить
Ця партія як метелик-одноденка чи одуванчик. Як казав пан Зюзя - недовго маялась старенька в високовольтних дротах.
16.07.2020 22:01 Ответить
Дубинский решил открыть свой тупой собачий рот ?
А может, ему лучше язык в жопу засунуть ?
(цитаты особо одарённых по версии их бабушек)
16.07.2020 21:19 Ответить
Суть "соціології" від "СН" - БАБА-ДА, БАБА-ДА!
А де обіцяна відкритість? Де онлайн праймеріз? Чи об'ява про проведення праймеріз онлайн (на якому каналі, о котрій годині, способи голосування) була лише в чаті "Сосен Наріду"?
Овоч зара в Ростові собі лікті кусає і б'ється головою об стелю (пригаючи) та репетує "Невже так можна було? Який же я лох! Чекаю Янелоха, най розповість"!
16.07.2020 21:21 Ответить
Слуга народа" Дубинский о праймериз кандидатов в мэры Киева: программу особенно не обсуждали, обсуждали социологию.... мірялись дупами?
16.07.2020 21:22 Ответить
та не дупами, а говоріть вже прямо, членами! Є члени і не члени. Пішла Не Член на вибори мера столиці.
16.07.2020 21:24 Ответить
шо опять +18 в велюре- мало вам беременной мендель
16.07.2020 21:26 Ответить
Згідно з нових правил української мови члени - чоловічої статі, а жіночі члени - це членині. Тобто члениня СН стала кандидатом, випередивши інших Попакакукімів.
16.07.2020 21:36 Ответить
Так я нових правил не знаю, консерватор. Знає якщо є член, то антипод, не член .
16.07.2020 21:42 Ответить
пролетит ваша Верещалка на выборах как фанера
16.07.2020 21:27 Ответить
Кличко виграє вибори в столиці.
16.07.2020 21:29 Ответить
А как можно обсуждать то, чего нет? Хотя, неофициальная программа есть - грабить столицу, как завещал великий бенин!
16.07.2020 21:29 Ответить
румынам слова не давали...зачем пиарить этого дыбила на цензоре?
16.07.2020 21:30 Ответить
Бойко?
Гы-гы! 😂
16.07.2020 21:37 Ответить
ты обосрыш каким ветром тут? тебе направление указать куда тебе идти?
16.07.2020 21:42 Ответить
Класно трахнув, тепер в Ростові, бажаєте і Бойко туди?
16.07.2020 21:43 Ответить
Якщо Україна приєднає Кубань, Белгород, Курськ, Воронеж тоді можливо за рахунок їх голосів стане.
16.07.2020 21:42 Ответить
пусть сосет у Коломойского дальше. Нам тут нах этот выродок не нужен! Только от одного его мерзкого вида кровь закипает от злости на этого коллаборанта!
16.07.2020 21:32 Ответить
Совсем уже с катушек съехали!!!
Мером Киева должен быть киевлянин! родившийся и проживающий в Киеве и знающий проблемы Киева и киевлян, а не понаехавшее село!
Какой уровень, какие инновации Столице может предложить понаехавший сюда рогуль?
16.07.2020 21:33 Ответить
2 года как живет в Киеве, устроили в Пединститут! преподавать политологию!
она и Киева толком не знает - огромный город, население. территория.
17.07.2020 01:01 Ответить
ну вы поняли да? похеру на программу. главное - рейтинг.
16.07.2020 21:33 Ответить
Дубинеску - прости-прощай..)) Это несерйозно...Украина для украинцев..))
16.07.2020 21:34 Ответить
Українську мову треба вчити всім...От така х.яня малята..))
16.07.2020 21:36 Ответить
Зєльоная плєсєнь пролєтіт как фанєра над Паріжем! 😁
16.07.2020 21:40 Ответить
Ирония судьбы. Человек высмеивавший годами Кличко, как неумного, косноязычного боксера лишенного управленческих качеств, выставляет против него на выборы мэра Киева, от своей партии иногороднюю базарную бабу. Черноротую хабалку в чистом виде. Высокого мнения о киевлянах Зеленский
16.07.2020 21:41 Ответить
Принцип отбора был простой: искали наименьшего ********.
Но не вышло...
Теперь нужно искать выход.
К примеру, можно срочно выпустить новый сезон сериала СН - "Выборы мэра Киева"!
16.07.2020 21:42 Ответить
Я представляю, как на Кличка теперь начнут сыпать компроматами! Если у Кличка нет возможности выиграть, то у власти есть возможность его посадить!
16.07.2020 21:43 Ответить
Все вірно. Нафіга та програма, навіть у Кабміна її нема.
16.07.2020 21:54 Ответить
Що ж, таки дійсно кадровий голод. Попробували б позвати Черновецького з гречкою.
16.07.2020 22:06 Ответить
16.07.2020 22:17 Ответить
Чем же она на пианино будет играть? Языком? И в попакакуким не вышла? Лучше бы выбрали Тищенко.
16.07.2020 22:21 Ответить
Я - за цього де... путата на мера! Але якщо серйозно - невже у Кійові усі такі? Ніби під час революції і каміння підносили... Розібрали це каміння на особняки?
16.07.2020 22:22 Ответить
То ж 25% подносили. А 75% в зомбоящик пялились.
16.07.2020 23:11 Ответить
Давно не был в Киеве.. Приятно..))
16.07.2020 22:32 Ответить
Повезло Кличку в этот раз. Слуги уже успели обосраться прилично. Так что Верещук или кто-то другой - без шансов. Даже во второй тур не выйдут.
16.07.2020 22:42 Ответить
а срака Тищенка знов пролетіла. і лімони не підсобили. а ось Верещук наверещала на Пороха.
16.07.2020 22:48 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
17.07.2020 10:32 Ответить
 
 