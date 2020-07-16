"Слуга народа" Дубинский о праймериз кандидатов в мэры Киева: программу особенно не обсуждали, обсуждали социологию

Депутат СН Александр Дубинский рассказал журналистам, как на заседании фракции партийцы выбирали, кто будет представлять политсилу на выборах в мэры Киева.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ирина Верещук "Слуги народа" была избрана и представлена президентом как кандидат в мэры Киева. Программу мы особенно не обсуждали. Было голосование фракции, после этого обсуждали социологию. Там у всех плюс-минус одинаковый результат - 7%", - рассказал Дубинский.

Дубинский заявил, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Киева.

"Нет, смотрите, если борьба честная, то смысл тогда? Сначала было голосование фракции, потом социология, далее решение президента - все соответствует процедуре, все нормально", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуги народа" выбрали Верещук кандидатом на пост мэра Киева, - депутат СН Янченко

По его словам, Верещук нужно будет работать, чтобы стать конкурентом для Кличко.

"Ей придется поработать, чтобы стать конкурентом Кличко. Мы уже даже не меряемся, какой кандидат сильнее: Тищенко, Дубинский, Качура, Верещук или Гурин. Вопрос уже даже не в этом, тут вопрос формирования команды и ее способность выйти во второй тур и выиграть", - добавил Дубинский.

Также на Цензор.НЕТ: В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами, - Зеленский