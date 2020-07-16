"Слуга народа" Дубинский о праймериз кандидатов в мэры Киева: программу особенно не обсуждали, обсуждали социологию
Депутат СН Александр Дубинский рассказал журналистам, как на заседании фракции партийцы выбирали, кто будет представлять политсилу на выборах в мэры Киева.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Ирина Верещук "Слуги народа" была избрана и представлена президентом как кандидат в мэры Киева. Программу мы особенно не обсуждали. Было голосование фракции, после этого обсуждали социологию. Там у всех плюс-минус одинаковый результат - 7%", - рассказал Дубинский.
Дубинский заявил, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Киева.
"Нет, смотрите, если борьба честная, то смысл тогда? Сначала было голосование фракции, потом социология, далее решение президента - все соответствует процедуре, все нормально", - сказал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуги народа" выбрали Верещук кандидатом на пост мэра Киева, - депутат СН Янченко
По его словам, Верещук нужно будет работать, чтобы стать конкурентом для Кличко.
"Ей придется поработать, чтобы стать конкурентом Кличко. Мы уже даже не меряемся, какой кандидат сильнее: Тищенко, Дубинский, Качура, Верещук или Гурин. Вопрос уже даже не в этом, тут вопрос формирования команды и ее способность выйти во второй тур и выиграть", - добавил Дубинский.
Также на Цензор.НЕТ: В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами, - Зеленский
-опять кому-то обещал в рот совать
Я корінний киянин з інтелігентної родини і з червоним дипломо кращого вузу України. І я ПРОТИ!
Більшість киян його не знає! Навіть Дубінського з Тищенком більше знають..
Но я точно знаю что кацапу не быть мэром Киева...
А кацапав как и ментов бывших не бывает..
1983-1991 - служба в збройних силах СРСР. Служив перекладачем у Лаосі, володіє лаоською мовою[1].
Після звільнення з армії займався багатьма бізнес-проєктами в Росії, зокрема виробництвом пива.
Вже після отримання громадянства України неодноразово з'являвся на російському телебаченні, де серед іншого заявляв, що Україні та Росії треба «починати знаходити спільну мову», що 2019 рік дає країнам «перспективу перезавантаження відносин» та їхнє «щасливе возз'єднання». Він заявив: «Чим більше і грубіше ви будете лаяти Україну, тим далі ми будемо від нашого щасливого дня возз'єднання»[1].
Дуже нормальний,нема що сказати.Нехай собі десь в іншому місці балатується,а не в Києві.У нього ще рос.громадянсво було при Янику.Цікаво,чи зараз є.
Досить з нас вже шоуменів і аферистів.
https://kyiv.znaj.ua/ru/324479-fesenko-nazvav-palchevskogo-golovnim-oponentom-klichka-v-drugomu-turi Фесенко назвал Пальчевского главным оппонентом Кличко во втором туре
Гадаю, він набере відсотків 65-70...
Твоя думка щодо цього?
http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/elektoralni-oriientatsii-kyian-na-vyborakh-kyivskogo-miskogo-golovy-ta-kyivskoi-miskoi-rady-cherven-2020r
А может, ему лучше язык в жопу засунуть ?
(цитаты особо одарённых по версии их бабушек)
А де обіцяна відкритість? Де онлайн праймеріз? Чи об'ява про проведення праймеріз онлайн (на якому каналі, о котрій годині, способи голосування) була лише в чаті "Сосен Наріду"?
Овоч зара в Ростові собі лікті кусає і б'ється головою об стелю (пригаючи) та репетує "Невже так можна було? Який же я лох! Чекаю Янелоха, най розповість"!
Гы-гы! 😂
Мером Киева должен быть киевлянин! родившийся и проживающий в Киеве и знающий проблемы Киева и киевлян, а не понаехавшее село!
Какой уровень, какие инновации Столице может предложить понаехавший сюда рогуль?
она и Киева толком не знает - огромный город, население. территория.
Но не вышло...
Теперь нужно искать выход.
К примеру, можно срочно выпустить новый сезон сериала СН - "Выборы мэра Киева"!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!