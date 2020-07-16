Всех кандидатов от "Слуги народа" перед местными выборами проверят правоохранительные органы, - Зеленский
Все кандидаты от партии "Слуга народа" перед местными выборами будут проходить проверку правоохранительными органами.
Об этом на брифинге по результатам заседания фракции "Слуга народа" заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не можем, действительно проследить по всей стране, но у нас есть такой принцип, что все кандидатуры будут проходить проверку по безопасности. И от СБУ мы будем просить помощи, и от других правоохранительных органов, чтобы потом не было сюрпризов", - сказал Президент.
Зеленский добавил, что "это будет большая, сложная, очень сложная работа".
"Поэтому и делаются, честно говоря, много у нас офисов для того чтобы смотреть. У нас несколько уровней будет проверок людей. Есть там районные офисы, городские, областные, центральный офис. Поэтому будем очищать", - отметил Зеленский.
Напоминаем, фракция "Слуга народа" в присутствии Президента Владимира Зеленского 16 июля на праймериз выбрала Ирину Верещук кандитатом в мэры Киева.
15 июля Верховная Рада назначила очередные местные выборы на 25 октября 2020 года.
Вова, начни ловить наркоманов с себя!😂
только жидо-московская Зе-шваль наподобие Дубинского и Бужанского ..
ты этих уродов выбрал - ты и жри, не обляпайся...
За чей счёт опять будет тупое мероприятие?
Кто должен будет оплачивать работу сотрудников силовых ведомств?
Опять налогоплательщики? Мы с вами?
А нам то какое дело до арийской чистоты и порочащих связей ЗЕльных макак?
Дурной Лох вешает на себя ещё одно должностное преступление.
Вова, тебе уже светит десять пожизненных в цинковом ящике с гвоздями! 😂
Если СН перемерять циркулями, то на утилизацию пойдут все. Одна угловатая довбешка Арахамии чего стоит.
набор фраз старшеклассника, пытающегося не материться при соседках и сказать умную вещь ...мысли блукают сталкиваясь...
Бывали всякие, мягко говоря, «недостатки« у предшественников......., НО это(!!!)......☹️☹️☹️
К чему Вы мне это написали?......
а уже выбранных?..там столько говна, маньячин, стрессонеустойчивых сосен, неуравновешенных истеричек и откровенных дебилов.... шо...капец
Даже Шарий украл говно ЗЕ и теперь просто держит его у себя на память.