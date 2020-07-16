РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4083 посетителя онлайн
Новости
3 258 91

Всех кандидатов от "Слуги народа" перед местными выборами проверят правоохранительные органы, - Зеленский

Всех кандидатов от

Все кандидаты от партии "Слуга народа" перед местными выборами будут проходить проверку правоохранительными органами.

Об этом на брифинге по результатам заседания фракции "Слуга народа" заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не можем, действительно проследить по всей стране, но у нас есть такой принцип, что все кандидатуры будут проходить проверку по безопасности. И от СБУ мы будем просить помощи, и от других правоохранительных органов, чтобы потом не было сюрпризов", - сказал Президент.

Зеленский добавил, что "это будет большая, сложная, очень сложная работа".

Читайте: В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами, - Зеленский

"Поэтому и делаются, честно говоря, много у нас офисов для того чтобы смотреть. У нас несколько уровней будет проверок людей. Есть там районные офисы, городские, областные, центральный офис. Поэтому будем очищать", - отметил Зеленский.

Напоминаем, фракция "Слуга народа" в присутствии Президента Владимира Зеленского 16 июля на праймериз выбрала Ирину Верещук кандитатом в мэры Киева.

15 июля Верховная Рада назначила очередные местные выборы на 25 октября 2020 года.

Также читайте: Рада внесла изменения в Избирательный кодекс

Автор: 

Зеленский Владимир (21697) местные выборы (2753) СБУ (20338) Слуга народа (2659)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
А тебе чому на наркоту не перевірили???
показать весь комментарий
16.07.2020 22:28 Ответить
+17
Вова, ты сам анализ мочи не сдал !

Вова, начни ловить наркоманов с себя!😂
показать весь комментарий
16.07.2020 22:32 Ответить
+14
Іванісова перевір!
показать весь комментарий
16.07.2020 22:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іванісова перевір!
показать весь комментарий
16.07.2020 22:27 Ответить
Что там проверят... А кто в правоохранительных органах? И что они будут проверять на слабоумие, наркоманию, алкоголизм, психопатию? На этот предмет должны проверять психиатры. У зеленых все кадры придурковатые и им противопоказано быть во власти. Тот задом крутит, тот про сосну беседует, тот проституток заказывает, тот предлагает пенсионерке собаку продать и оплатить комуслуги, тот жалеет маньяков и плачет, что они не на свободе.Зеля жалеет педофилов и заблокировал их стерилизацию. Ну это не партия,это хуже дурдома, потому что в дурдоме народ поспокойнее и поприличнее и законы хоть не пишут, а эти всех украинцев скоро сведут с ума. Психические болезни индуцируются. Катастрофа.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:35 Ответить
Усіх кандидатів від "Слуги народу" перед місцевими виборами перевірять правоохоронні органи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1932
показать весь комментарий
16.07.2020 22:52 Ответить
А тебе чому на наркоту не перевірили???
показать весь комментарий
16.07.2020 22:28 Ответить
Начни с себя и дерьмака,членограй вонючий 🤡👃🏻🎹
показать весь комментарий
16.07.2020 22:35 Ответить
выслючок а за чий кошт буде цей банкет ..???????
показать весь комментарий
16.07.2020 22:28 Ответить
Словоблуд, однако.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:29 Ответить
Вы уверен, что Оно блудит только словом ..?😂
показать весь комментарий
16.07.2020 22:47 Ответить
А это функция правоохранителей проверять всякое авно в партиях?
показать весь комментарий
16.07.2020 22:29 Ответить
И ТУПОЙ народ пойдет выбирать себе петлю на шею!
показать весь комментарий
16.07.2020 22:30 Ответить
Там ще бюлетені будуть з якимись закавиками. Нарід ніфіга не зрозуміє.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:33 Ответить
Нужно чтобы как на работу психолог- нарколог - невропатолог - психотерапевт и контразведка
показать весь комментарий
16.07.2020 22:30 Ответить
І вчитель початкових класів(на ЗНО там мало хто навіть мінімалку набере).Бо дипломи Трускавецької академії не гарантують,що їх власники вміють хоча б читати і писати.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:35 Ответить
Влада перевірятиме сама себе? Танунах.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:31 Ответить
На наркотики?
показать весь комментарий
16.07.2020 22:31 Ответить
На платной основе?
показать весь комментарий
16.07.2020 22:32 Ответить
https://twitter.com/chemodanov_di
https://twitter.com/chemodanov_di

Дитячий письменник

@chemodanov_di


Бердянськ.
Потужний спалах ковіду.
Інфекційна переповнена, шукають нове приміщення. Інфа з больнічки від персоналу.
Транспорт перевантажений, місто забите, всі без масок.
Завтра в ЗП буде підійматись питання про закриття міста.
Хто в адекваті і збирався сюди, утримайтесь.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:32 Ответить
какой же зелЯ идиот!
показать весь комментарий
16.07.2020 22:32 Ответить
Вова, ты сам анализ мочи не сдал !

Вова, начни ловить наркоманов с себя!😂
показать весь комментарий
16.07.2020 22:32 Ответить
ни один волонтер, добрбатовец или украинский националист-патриот не должен пройти -
только жидо-московская Зе-шваль наподобие Дубинского и Бужанского ..
показать весь комментарий
16.07.2020 22:33 Ответить
про арахамию говорили что он волонтер
показать весь комментарий
16.07.2020 22:39 Ответить
Зе отсосет, вместе с его шоблой...
показать весь комментарий
16.07.2020 22:43 Ответить
голосуй,не голосуй - все рівно получиш.....гол, а ви що подумали? 30 років вибираємо, майже всі кольори веселки, а толку ніякого....бо всім заправляє бабло і прагнення наживи....такі ми вже є люди....
показать весь комментарий
16.07.2020 22:33 Ответить
Просто украинцы ленивый народ,они даже ленятся управлять своим государством.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:36 Ответить
Та вроді партії "веселки" при владі ще не було. Чи може вони як масони - таємна ложа?
показать весь комментарий
17.07.2020 07:05 Ответить
Всех кандидатов от "Слуги народа" перед местными выборами проверят правоохранительные органы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5579
показать весь комментарий
16.07.2020 22:34 Ответить
Знаєм, було вже колись. Так само перевірять як ти вава аналізи здавав.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:35 Ответить
мене вже нудить від телеящика, що не канал - так кожен своє болото хвале, а друге поливає, і такі фізіономії добрі, так всі за народ дбають......такі всі патріоти ....
показать весь комментарий
16.07.2020 22:38 Ответить
главное не переставай смотреть
показать весь комментарий
16.07.2020 22:42 Ответить
Усіх кандидатів від "Слуги народу" перед місцевими виборами перевірять правоохоронні органи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3914
показать весь комментарий
16.07.2020 22:38 Ответить
Да ладно..Пуски давай ...
показать весь комментарий
16.07.2020 22:39 Ответить
сосны корабельные уже стоят в очереди к мусорам...
показать весь комментарий
16.07.2020 22:39 Ответить
Усіх кандидатів від "Слуги народу" перед місцевими виборами перевірять правоохоронні органи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6401
показать весь комментарий
16.07.2020 22:40 Ответить
На юго востоке Украины всё уже партийным блоком ОБЗЖ схвачено и многие уже на юго востоке понимают ,что Украину сдают Московии. Можете потом поговорить осенью со мной если я неправ.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:40 Ответить
та стопроцентово правий, це наслідок 6 років тупцювання на місці в сфері налагодження громадянського суспільства, боротьби з корупцією, потужних реформ....
показать весь комментарий
16.07.2020 22:46 Ответить
долббам всё папередники винаваты...
ты этих уродов выбрал - ты и жри, не обляпайся...
показать весь комментарий
16.07.2020 22:50 Ответить
якби ж то тільки від особисто мого вибору все залежало.....якби ж то.....
показать весь комментарий
17.07.2020 06:58 Ответить
Какое отношение СБУ и МВД имеет к отдельно взятой партии ?
За чей счёт опять будет тупое мероприятие?
Кто должен будет оплачивать работу сотрудников силовых ведомств?
Опять налогоплательщики? Мы с вами?
А нам то какое дело до арийской чистоты и порочащих связей ЗЕльных макак?

Дурной Лох вешает на себя ещё одно должностное преступление.
Вова, тебе уже светит десять пожизненных в цинковом ящике с гвоздями! 😂
показать весь комментарий
16.07.2020 22:43 Ответить
Баканов провірить всіх кандидатів на зебілізм бо якщо не зебіл то не годиться.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:47 Ответить
мусора ещё и мазок у слуг возьмут и объем тыквы померяют задарма...
показать весь комментарий
16.07.2020 22:48 Ответить
ЗЕльоные тыквы пусть меряют фашистскими идиотскими деревянными цыркулями 😂
показать весь комментарий
16.07.2020 22:56 Ответить
Почему сразу идиотскими? Нацисты какраз свое дело знали.
Если СН перемерять циркулями, то на утилизацию пойдут все. Одна угловатая довбешка Арахамии чего стоит.
показать весь комментарий
16.07.2020 23:11 Ответить
Мозамбик надо нейтрализовать..
показать весь комментарий
16.07.2020 22:44 Ответить
В перекладі : Баканичу,Авакову й Вєнєдіктовій доручили знищити всі кримінальні справи й викривальні згадки в інтернеті,де фігурують кандидати-слуги. Очікувано.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:47 Ответить
Усіх кандидатів від "Слуги народу" перед місцевими виборами перевірять правоохоронні органи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9480
показать весь комментарий
16.07.2020 22:47 Ответить
Окрім тих, які заплатили за місце в списках.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:48 Ответить
А то еще вдруг не насильник и не наркоман в Слуги урода пролезть захочет...
показать весь комментарий
16.07.2020 22:48 Ответить
Проверять нужно САМИ "правоохранительные" органы. Проверять и чистить. Процентов на 85 внизу и на 100 - сверху.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:48 Ответить
Усіх кандидатів від "Слуги народу" перед місцевими виборами перевірять правоохоронні органи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3186
показать весь комментарий
16.07.2020 22:49 Ответить
по-написанному умнее выходит...отсебятина - на уровне стойки у пивного ларька...
набор фраз старшеклассника, пытающегося не материться при соседках и сказать умную вещь ...мысли блукают сталкиваясь...
показать весь комментарий
16.07.2020 22:49 Ответить
клоун
показать весь комментарий
16.07.2020 22:49 Ответить
Довольно странное заявление:будут отвлекать силовые органы от выполнения основных функций на проверку кандидатов в местные(!)органы власти.А смысл?На местах все и так все знают кто где чей и сколько стОит.Голимый пиар от ЗЕлени и не более.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:50 Ответить
ХАИ с разработкой легкого тактического самолета - надо поддержать..
показать весь комментарий
16.07.2020 22:50 Ответить
Всіх "Слуг" потрібно перевірити у дохтора на "шиЗЕфренію"!
показать весь комментарий
16.07.2020 22:51 Ответить
демонстратор технологій нікому не завадив..шизофенік..))
показать весь комментарий
16.07.2020 22:52 Ответить
То есть, следующие слуги будут лучше теперешних? А эти уже не годятся?
показать весь комментарий
16.07.2020 22:52 Ответить
ХАИ -хорошая школа..
показать весь комментарий
16.07.2020 22:54 Ответить
пусть лучше у проктолога проверятся, и то больше пользы будет
показать весь комментарий
16.07.2020 22:53 Ответить
там и КБ Ивченко присутствует..))
показать весь комментарий
16.07.2020 22:56 Ответить
Зелечмо решил снова повозить членом по ушам зебилов.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:53 Ответить
Какой толк, все правоохранители карманные, мвд, сбу, все будет тип топ, у всех рыло в пуху.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:54 Ответить
ЧТО оно несёт?!........
Бывали всякие, мягко говоря, «недостатки« у предшественников......., НО это(!!!)......☹️☹️☹️
показать весь комментарий
16.07.2020 22:55 Ответить
отдыхайте..не ваше это..
показать весь комментарий
16.07.2020 22:58 Ответить
Livij,
К чему Вы мне это написали?......
показать весь комментарий
16.07.2020 23:05 Ответить
Похоже, что это генератор случайных высеров.
показать весь комментарий
16.07.2020 23:09 Ответить
Технический сбой?
показать весь комментарий
17.07.2020 07:08 Ответить
а чего только перед будущими выборами...
а уже выбранных?..там столько говна, маньячин, стрессонеустойчивых сосен, неуравновешенных истеричек и откровенных дебилов.... шо...капец
показать весь комментарий
16.07.2020 22:58 Ответить
И один Арахнид, у которого с корнем вырван контекст. Ему ж инвалидность давать надо.
показать весь комментарий
16.07.2020 23:08 Ответить
та у них там у половины (та больше)))) вырвали контексты...и не так теперь ото понимают )))))
показать весь комментарий
16.07.2020 23:11 Ответить
обыщут ,шоле?
показать весь комментарий
16.07.2020 22:58 Ответить
У этого чмура в авторитете уже продавшиеся параше менты и сбушники.
показать весь комментарий
16.07.2020 23:01 Ответить
Он из "совецкой еврейской семьи"
показать весь комментарий
16.07.2020 23:08 Ответить
А ЗЕ на наркотики так и не проверили.
Даже Шарий украл говно ЗЕ и теперь просто держит его у себя на память.
показать весь комментарий
16.07.2020 23:07 Ответить
ну воот ))) о какой чистоте экспертизы может теперь идти речь - экскремент уже с душком))))
показать весь комментарий
16.07.2020 23:13 Ответить
У запутэнцев все с дерьмом помазано! Исскуство, спорт, скрепы...
показать весь комментарий
17.07.2020 09:22 Ответить
Проверят на предмет лояльности к кремлю. Проверят, чтобы , не дай Бог, не просочился во власть украинский патриот....
показать весь комментарий
16.07.2020 23:08 Ответить
Правоохранительные органы Зеленского будут проверять "слуг народа". Не смешите Украину. Вечный Аваков, ручное ГБР, карманная прокурорша и кореш по "95 кварталу" во главе СБУ. Проверка пройдет на УРЯ
показать весь комментарий
16.07.2020 23:13 Ответить
Медогляд від поліції. Це щось
показать весь комментарий
17.07.2020 06:21 Ответить
Не дивуйтесь. Вони навіть збитки від пожеж оцінюють і в сфері наркоторгівлі майстри, взагалі важко перерахувати. Та і очільник у них - видатна постать в історії ******** України.
показать весь комментарий
17.07.2020 07:14 Ответить
Супер! Готовое уголовное дело по нецелевому использованию бюджетных средств. За что там, в свое время, Луцик сидел ??? Давай, вофка! Давай! Документируй!
показать весь комментарий
17.07.2020 07:20 Ответить
Результат уже видели по выборам в Раду!))))
показать весь комментарий
17.07.2020 09:19 Ответить
Было уже..... Проверяли..... Зашквар на зашкваре..... Один авакян и ермак показывает чего стоят ваши "проверки"!!!
показать весь комментарий
17.07.2020 11:59 Ответить
 
 