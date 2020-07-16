Всех кандидатов от "Слуги народа" перед местными выборами проверят правоохранительные органы, - Зеленский

Все кандидаты от партии "Слуга народа" перед местными выборами будут проходить проверку правоохранительными органами.

Об этом на брифинге по результатам заседания фракции "Слуга народа" заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не можем, действительно проследить по всей стране, но у нас есть такой принцип, что все кандидатуры будут проходить проверку по безопасности. И от СБУ мы будем просить помощи, и от других правоохранительных органов, чтобы потом не было сюрпризов", - сказал Президент.

Зеленский добавил, что "это будет большая, сложная, очень сложная работа".

"Поэтому и делаются, честно говоря, много у нас офисов для того чтобы смотреть. У нас несколько уровней будет проверок людей. Есть там районные офисы, городские, областные, центральный офис. Поэтому будем очищать", - отметил Зеленский.

Напоминаем, фракция "Слуга народа" в присутствии Президента Владимира Зеленского 16 июля на праймериз выбрала Ирину Верещук кандитатом в мэры Киева.

15 июля Верховная Рада назначила очередные местные выборы на 25 октября 2020 года.

