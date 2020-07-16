РУС
Заказное убийство заммэра Черкасс Ботнара готовили местный депутат и представитель криминалитета, - источник

Источник в правоохранительных органах рассказал о подробностях спецоперации, благодаря которой удалось предотвратить заказное убийство заместителя городского главы Черкасс Юрия Ботнара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Спецоперацию провели совместно ГБР и Департамент контрразведки СБУ.

Заказное убийство заммэра Черкасс Ботнара готовили местный депутат и представитель криминалитета, - источник 01

Убийство Ботнара готовила группа лиц, в которую входили депутат Черкасского горсовета и выходец из криминальных кругов.

Депутат нашел посредника, которому заплатил задаток и поручил подобрать исполнителя убийства.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мэр Черкасс Бондаренко сообщил о пропаже своего зама Ботнара

Покушение готовили еще весной - правоохранителям стало известно о нем в конце мая. Они допросили свидетеля, провели ряд следственных действий, а вечером 15 июля имитировали убийство Ботнара.

Все выглядело так, как будто бы заместителя мэра Черкасс похитили, убили, а тело закопали. Заказчик - депутат горсовета - передал остаток денег. После этого его задержали.

Напомним, заместитель городского главы Черкасс Юрий Ботнар перестал выходить на связь вечером 15 июля.

Также на Цензор.НЕТ: "Исчезновение" заммэра Черкасс Ботнара - часть спецоперации: его хотел "заказать" депутат горсовета. ФОТО

В полиции сообщили, что разыскивают его после обращения родственников и открыли производство по статье "убийство".

Вечером 16 июля стало известно, что "исчезновение" Ботнара - часть спецоперации, благодаря которой удалось предотвратить его заказное убийство.

заказное убийство (163) Черкассы (870)
+19
Убийство Ботнара готовила группа лиц, в которую входили депутат Черкасского горсовета, выходец из криминальных кругов и действующий сотрудник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области. Источник: https://censor.net.ua/n3208611
------------------------------------
Реформа Авакова?
16.07.2020 22:57 Ответить
+13
а мне показалось, что это все об одном единственном человеке в трех ипостасях...
но нет...организованная преступность - криминал, сплоченный с ментами и властью
16.07.2020 23:02 Ответить
+13
Стандартный набор - депутат, бандит и полицейский
16.07.2020 23:07 Ответить
16.07.2020 22:57 Ответить
При чем здесь Аваков ? Геращенко же сказал , что єто все Х.Деканоидзе со своей переаттестацией
16.07.2020 23:01 Ответить
При тому, що міністр МВС за все відповідає.
16.07.2020 23:02 Ответить
За все відповідає Деканоідзе!
16.07.2020 23:32 Ответить
https://censor.net/user/375926 - кацапська нулівка,яка тобі різниця що відбувається в ній державі...?
16.07.2020 23:09 Ответить
а мне показалось, что это все об одном единственном человеке в трех ипостасях...
но нет...организованная преступность - криминал, сплоченный с ментами и властью
16.07.2020 23:02 Ответить
Так і є. Але кожен раз треба їм це доводити.
16.07.2020 23:03 Ответить
Просто з мови зняли!
Я щойно побачив заголовок - моментально згадав і перефразував анекдот:

Заходят в бар местный депутат, представитель криминалитета и полицейский. Бармен:

- Что будешь пить?
16.07.2020 23:17 Ответить
депутат, представитель криминалитета и полицейский

трёхглавый источник украинских бед
17.07.2020 07:10 Ответить
точно так мусора и сашка билого убили
16.07.2020 23:10 Ответить
Тебе что-то не нравится то,что происходит в Украине?
показать весь комментарий
Ні одна справа не проходить без аваківських злочинців. Мусора перші зрадники.
показать весь комментарий
Канешна! И казалось бы причома Тутапетя, и какое отношение он вообще к реформам имеет...
показать весь комментарий
Ну, а какое же преступление может быть без орлов авакорюкзака, не смешите мои помидоры.
показать весь комментарий
Дарагой, твой сарказм от бессилия. Для Авакова ты моська.
показать весь комментарий
типичная связка нашего времени, если не полицай то, сб, если не сб то прокурватор
показать весь комментарий
Єлажов із Черкас писав, що голосував за СН. Це тому обрали до міськради кримінал?
показать весь комментарий
Заказчик лох. Лопата новая, и видно, что яму не ей копали. Видать опять эти:
Замовне вбивство заступника мера Черкас Ботнара готували місцевий депутат, представник криміналітету і поліцейський, - джерело - Цензор.НЕТ 800
показать весь комментарий
у свободы теперь полное моральное право також заказать якогось вылупка...зуб за зуб...
показать весь комментарий
Стандартный набор - депутат, бандит и полицейский
показать весь комментарий
Так все они бандиты. Просто форма на них разная. Просто народ почему то продолжает верить что депутаты и менты ето защитники и благодетели народа.
показать весь комментарий
это был новый полицай- очьень важьно?
показать весь комментарий
Замовне вбивство заступника мера Черкас Ботнара готували місцевий депутат, представник криміналітету і поліцейський, - джерело - Цензор.НЕТ 4336

Замовне вбивство заступника мера Черкас Ботнара готували місцевий депутат, представник криміналітету і поліцейський, - джерело - Цензор.НЕТ 3362
16.07.2020 23:08 Ответить
Зелёный, до Пети ему ещё далеко...тот мудак соевый по согласованию с твоим ****** разоружил добровольцев и отправил через коридор смерти, а сам в это время офшоры открывал...

Я просто тебе напомнил, а то у соевых макак память короткая.
показать весь комментарий
тебя Скобеева покусала?!.. а к лотку ты приучен?!
показать весь комментарий
Скоро годовщина Иловойска.....как праздновать собираешься?
показать весь комментарий
ты дебил?!
показать весь комментарий
Ты реально странный порохобот не я а ты...
показать весь комментарий
Допоки буде олігархічна система,нічого доброго не буде.
показать весь комментарий
хто з них олігарх?
показать весь комментарий
Ага. И занимаются одним и тем же делом- грабят людей.
показать весь комментарий
Заходят в бар депутат, бандит и полицейский. Бармен:
- Что будешь пить?
16.07.2020 23:20 Ответить
Надо же. И здесь без аваковского палюцейского не обошлось. Ета вся палюция и есть криминалитет Украины
показать весь комментарий
представитель криминалитета и полицейский

А как красиво звучит! И никакой коррупции, - а борьбы просто нет, как и нет конфликта интересов. Просто по дружески...
показать весь комментарий
Как ни странно , но столь очевидное падение (на порядок) цены человеческой жизни в среднестатистическом сознании постсоветского общества является не только последствием культивации идеи праотата накопления и обогащения любой ценой у одной части общества (где-то у 10%) , но и куда больших мастабов куда более массовой "эпидемии" виктимности у 90% других . Резкий возврат огромного числа бывших софкоидов от коммунистической морали в лоно ортодоксального христианства в вульгарном понимании софкового индивида других результатов дать не мог . Культ праведности жизни мученической с одной стороны и возможности быстрого прощения Всевышним даже массового смертоубийства и даже простым "пожертвованием на храм" с другой стороны .
Но если в почти 100% атеистической и агностической Дании бультерьер загрызёт бомжа подымется куда больший хай , чем если в богатом районе ребёнка . Потому , что богатые родители виноваты , а с бомжом -- общество . Хотя в Украине интеллигентных и культурных бомжей на порядок больше , но если добрый врач скорой возьмет бомжа на борт , его с потрохами съест его начальник , осмеют коллеги . А в Германии заклюют все , если наоборот - откажеться брать . Так же запрещенно законом и ассоциацией задавать вопросы про страховку пока существует угроза , что такие вопросы могут негативно повлиять на здоровье.
Потому так тщательно и проверяют здоровье и страховки приезжих иностранцев , шо лечить и спасать придётся по-любому . В том числе - делать операции себестоимостью в сотни тысяч баксов за свой счёт . В одной клинике и один тип страховки обычно обслуживают только начинающие врачи . Спецы с именем и с реноме обычно имеют практику в бюджетных клиниках даже большую , чем в частных и дорогих . Потому что бюджетные клиники гарантируют больше опыта и разнообразия -- за это и плата медикам , слабо зависящая от прейскуранта платных услуг .
И это уже личные наблюдения моего брата , работавшего в израильской "Асуте" - клиники для знаменитостей . Один и тот же врач-анастазиолог учавствовал в спасении клавишника Джона Лорда , артиста Александра Абдулова , а потом в центральной Ихилов ставил наркоз гастербайтеру с Молдовы (упавшему с 3го этажа) , потом был бомж прыгнувший под авто на скоростной трассе ... Другой - окулист делал уникальную операцию европейскому виоланчелисту -- очень дорогую . Потом "чинил" маленькую девочку из Газы которой повредили глаз якобы искрами сварочного аппарата , но рана оказалась пороховой , а девочка было известно , что племянница известного террориста , убитого ЦАХАЛ год до этого.
показать весь комментарий
Україна з таким відбором кандидатів у владу і поліцію нагадує цілеспрямований відбір лише мерзотників серед нормальних кандидаів , тому Кагарлик буде вічний і непереможний.
показать весь комментарий
Без мусора не обошлось
показать весь комментарий
Хроніка повсягденного життя глибинки епохи зелених остолопів
показать весь комментарий
В Украине это невозможно различить, так как криминалитет и власть - одно и тоже.
показать весь комментарий
Маю надію, що ці події підуть на користь цьому пришелепкуватому і малоадекватному депутату.
Якщо тебе вже замовляють, то мабуть ти дійсно зарвався. Негатив викликає негатив.
Тільки не пишіть мені про покарання за самовіддане служіння народу. Це точно не про Свободу.
показать весь комментарий
