Заказное убийство заммэра Черкасс Ботнара готовили местный депутат и представитель криминалитета, - источник

Источник в правоохранительных органах рассказал о подробностях спецоперации, благодаря которой удалось предотвратить заказное убийство заместителя городского главы Черкасс Юрия Ботнара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Спецоперацию провели совместно ГБР и Департамент контрразведки СБУ.

Убийство Ботнара готовила группа лиц, в которую входили депутат Черкасского горсовета и выходец из криминальных кругов.

Депутат нашел посредника, которому заплатил задаток и поручил подобрать исполнителя убийства.

Покушение готовили еще весной - правоохранителям стало известно о нем в конце мая. Они допросили свидетеля, провели ряд следственных действий, а вечером 15 июля имитировали убийство Ботнара.

Все выглядело так, как будто бы заместителя мэра Черкасс похитили, убили, а тело закопали. Заказчик - депутат горсовета - передал остаток денег. После этого его задержали.

Напомним, заместитель городского главы Черкасс Юрий Ботнар перестал выходить на связь вечером 15 июля.

В полиции сообщили, что разыскивают его после обращения родственников и открыли производство по статье "убийство".

Вечером 16 июля стало известно, что "исчезновение" Ботнара - часть спецоперации, благодаря которой удалось предотвратить его заказное убийство.