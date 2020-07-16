Заказное убийство заммэра Черкасс Ботнара готовили местный депутат и представитель криминалитета, - источник
Источник в правоохранительных органах рассказал о подробностях спецоперации, благодаря которой удалось предотвратить заказное убийство заместителя городского главы Черкасс Юрия Ботнара.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Спецоперацию провели совместно ГБР и Департамент контрразведки СБУ.
Убийство Ботнара готовила группа лиц, в которую входили депутат Черкасского горсовета и выходец из криминальных кругов.
Депутат нашел посредника, которому заплатил задаток и поручил подобрать исполнителя убийства.
Покушение готовили еще весной - правоохранителям стало известно о нем в конце мая. Они допросили свидетеля, провели ряд следственных действий, а вечером 15 июля имитировали убийство Ботнара.
Все выглядело так, как будто бы заместителя мэра Черкасс похитили, убили, а тело закопали. Заказчик - депутат горсовета - передал остаток денег. После этого его задержали.
Напомним, заместитель городского главы Черкасс Юрий Ботнар перестал выходить на связь вечером 15 июля.
В полиции сообщили, что разыскивают его после обращения родственников и открыли производство по статье "убийство".
Вечером 16 июля стало известно, что "исчезновение" Ботнара - часть спецоперации, благодаря которой удалось предотвратить его заказное убийство.
Реформа Авакова?
но нет...организованная преступность - криминал, сплоченный с ментами и властью
Я щойно побачив заголовок - моментально згадав і перефразував анекдот:
Заходят в бар местный депутат, представитель криминалитета и полицейский. Бармен:
- Что будешь пить?
трёхглавый источник украинских бед
Я просто тебе напомнил, а то у соевых макак память короткая.
- Что будешь пить?
А как красиво звучит! И никакой коррупции, - а борьбы просто нет, как и нет конфликта интересов. Просто по дружески...
Якщо тебе вже замовляють, то мабуть ти дійсно зарвався. Негатив викликає негатив.
Тільки не пишіть мені про покарання за самовіддане служіння народу. Це точно не про Свободу.