Погибший 13 июля под Зайцево Дмитрий Красногрудь участвовал в ликвидации кадрового офицера РФ Щербы в 2017 г.

Сослуживцы скорбят о погибшем в зоне ООС разведчике.

Запись с соболезнованиями опубликована на странице 93 бригады Холодный Яр в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Погибший боец ​​- Дмитрий Красногрудь с позывным "Мир" - служил в нашей бригаде много лет. Он был командиром разведки 20 отдельного мотопехотного батальона, который позже стал подразделением 93 бригады Холодный Яр. И мы скорбим о его смерти вместе с семьей, друзьями и собратьями", - сказано в сообщении.

Красногрудь пришел в батальон в 2015 году, участвовал в освобождении Марьинки, Авдеевки. Оборонял Пески, Трехизбенку, Чермалык, воевал на Авдеевский промзоне.

В 2017 году Дмитрий руководил спецоперацией по взятию в плен военнослужащего 22-й бригады специального назначения ГРУ ГШ РФ Виктора Агеева и ликвидации кадрового русского офицера Александра Щербы.

"Холодноярцы" вспоминают Красногрудя как опытного бесстрашного разведчика, преданного своему делу, и мудрого командира, за которым шли люди.

"Еще когда он был сержантом, был награжден президентской наградой "Защитнику Отечества". Затем его отправили на офицерские курсы, он пришел к нам уже командиром разведывательного взвода, а затем стал у нас начальником разведки ", - вспоминают собратья из мотопехотного батальона.

Уже в звании лейтенанта Дмитрий получил от президента медаль "За воинскую службу Украине".

У Дмитрия остались родители, жена и два сына.



