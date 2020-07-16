РУС
Урегулирование конфликта на Донбассе будет приоритетом председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году, - МИД

Швеция считает урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Украины своим приоритетом председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в следующем, 2021 году.

Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил заместитель министра иностранных дел Швеции Роберт Ридберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Шведский дипломат заявил, что кризис в Украине и вокруг нее остается одним из самых вопиющих вызовов европейскому порядку безопасности.

"Во время председательства мы продолжим опираться на целенаправленные усилия наших предшественников с целью поиска устойчивого политического решения конфликта в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ. Это должно быть с полным уважением суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнул Ридберг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Швеции Линде посетила Донбасс и увидела последствия российской агрессии, - МИД. ФОТО

ОБСЕ (4897) Швеция (1032) Донбасс (26962)
https://www.youtube.com/watch?v=R9crqe_1soI Свобода первична Шариат вторичен - Шамиль Басаев...
17.07.2020 00:04 Ответить
Хто там з ким конфліктує?
17.07.2020 00:04 Ответить
Фуфельная проблема, как всегда шитая вафельными нитками.
17.07.2020 00:13 Ответить
От так . Шведи довго мовчали , але таки висловились .
17.07.2020 00:13 Ответить
хм.. и каждый председательствующий в обсе за последние ШЕСТЬ лет говорил Нам тоже самое !!!
17.07.2020 00:34 Ответить
Шведський дипломат заявив, що криза в Україні та довкола неї залишається одним із найбільш кричущих і останніх викликів європейському порядку безпеки. Дипломат наговорив багато так щоб нічого не сказати. Ці переможуть як Турчинов переміг РФ в Криму. Крім, самої України ніхто там не буде нічого робити, крім заяв, що Стурбовані конфліктом в Україні та доброї жратви на офіційних прийомах при переговорах щоб мати опісля добрий стул. .
17.07.2020 07:45 Ответить
 
 