Урегулирование конфликта на Донбассе будет приоритетом председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году, - МИД
Швеция считает урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Украины своим приоритетом председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в следующем, 2021 году.
Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил заместитель министра иностранных дел Швеции Роберт Ридберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Шведский дипломат заявил, что кризис в Украине и вокруг нее остается одним из самых вопиющих вызовов европейскому порядку безопасности.
"Во время председательства мы продолжим опираться на целенаправленные усилия наших предшественников с целью поиска устойчивого политического решения конфликта в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ. Это должно быть с полным уважением суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнул Ридберг.
