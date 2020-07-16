Урегулирование конфликта на Донбассе будет приоритетом председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году, - МИД

Швеция считает урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Украины своим приоритетом председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в следующем, 2021 году.

Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил заместитель министра иностранных дел Швеции Роберт Ридберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Шведский дипломат заявил, что кризис в Украине и вокруг нее остается одним из самых вопиющих вызовов европейскому порядку безопасности.

"Во время председательства мы продолжим опираться на целенаправленные усилия наших предшественников с целью поиска устойчивого политического решения конфликта в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ. Это должно быть с полным уважением суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнул Ридберг.

