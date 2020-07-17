РУС
"Центрэнерго" благодаря пробелам в законодательстве "торгует воздухом", а зарабатывает Коломойский, - "Схемы"

Государственная компания "Центрэнерго" освоила "схему торговли воздухом", а зарабатывают на этом компании из орбиты олигарха Игоря Коломойского.

К такому выводу пришли журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

По их данным, схема работает таким образом: "Центрэнерго" продает на "рынке на сутки вперед" большой объем электроэнергии, который на самом деле не собирается производить. На следующий день оператор рынка - государственная НЭК "Укрэнерго" - видит дисбаланс и просит "Центрэнерго" не производить заявленные накануне объемы электроэнергии, чтобы предотвратить разбалансировку рынка. "Центрэнерго" соглашается, если ей продадут электроэнергию со скидкой (для обеспечения уже заключенных контрактов). К июню скидка составляла почти 50%.

В связи с необходимостью обеспечить выработку "Энергоатома", "Укрэнерго" вынуждена согласиться на такие действия "Центрэнерго" и продает ей необходимый объем со скидкой, покупая эту электроэнергию в "Энергоатома" по этой же цене.

"Таким образом, "Центрэнерго", фактически ничего не делая, получает электроэнергию для продажи почти вдвое дешевле, чем рыночная цена, а "Энергоатом", который тратит средства на производство, вынужденно продает свою электроэнергию с дисконтом", - поясняют "Схемы".

Существующая схема поставила в затруднительное финансовое положение "Энергоатом" - ему не хватает денег на зарплату сотрудникам. Также страдает ГП "Гарантированный покупатель": он недополучает средства и не может рассчитаться с "Энергоатомом" и производителями "зеленой" энергетики.

"Возможность продавать "воздух" и зарабатывать на этом создало именно государство", - отмечают "Схемы".

Согласно финансово-хозяйственной отчетности "Центрэнерго", которую журналисты получили от источников в налоговой, госкомпания начала активно зарабатывать на этой схеме с конца прошлого года. Начиная с марта, масштабы использования этой схемы со стороны "Центрэнерго" существенно увеличились.

"От действий "Центрэнерго" на рынке электроэнергии выигрывают структуры, связанные с Игорем Коломойским. При этом крупнейшими покупателями электроэнергии "Центрэнерго" является фирма "Юнайтед Энерджи" и Никопольский завод ферросплавов (НЗФ). То есть, когда "Центрэнерго" выставляет на рынок значительные объемы электроэнергии по дешевке, то ее долю скупает "Юнайтед Энерджи",которая затем поставляет электроэнергию на предприятия с орбиты группы "Приват". Среди контрагентов "Юнайтед Энерджи" есть Запорожский завод ферросплавов, Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты, Днепроазот, "Укрнафта", "Укртатнафта", "Эксимнефтепродукт", "Одеснефтепродукт", "Синтез Ойл"", - сообщают "Схемы".

"Благодаря махинациям с продажей электроэнергии, "Центрэнерго" получает сверхприбыли, которые затем позволяют этой госкомпании покупать дорого угля и газ у компаний, связанных, как обнаружили журналисты, с Игорем Коломойским", - добавляет Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

+10
зеля умудрился сделать кризис там где до него все наладили и вывели в прибыль... хотя это конечно коломой, а зеля просто ниче не шприт и айкосы курит
17.07.2020 00:43 Ответить
+8
Пока в Украине не появится украинский президент,а не ставленник хаббада,мы лучше не заживем.Они специально в финал выводят на выборы своих и приходится выбирать между двумя евреями.
17.07.2020 01:23 Ответить
+6
Точно так же как Ахметов торгует воздухом под названием *зеленые тарифы*. Фактически ничего не производит (всего 8% електроенергии) а денег забирает из бюджета 25%. Чем вам не торговля воздухом?
17.07.2020 00:25 Ответить
коломойшу на кол..
17.07.2020 00:12 Ответить
Практически все наши олигархи -- єто ублюдки паразитирующие на Народе Украины которые никогда не нажруться ленег !!! За рыжего гудка и беню вообще отдельный разговор--- им место давно в тюряге -- их двухходовые схемы по выкачиванию денег с бюджета и забирают почти 50 процентов достатка у каждой семьи просто уничтожение !!! Так же как субсидии придумали -- миллиарды перекладывают с бюджета в карман ТВАРИ
17.07.2020 05:57 Ответить
почему?
он же пейсорогатых в Киев и приволок.....
може казлу и орден какой за етот подвиг?
17.07.2020 08:46 Ответить
Точно так же как Ахметов торгует воздухом под названием *зеленые тарифы*. Фактически ничего не производит (всего 8% електроенергии) а денег забирает из бюджета 25%. Чем вам не торговля воздухом?
17.07.2020 00:25 Ответить
25 % от какого именно бюджета он забирает ?
17.07.2020 00:55 Ответить
Дай Бог в Украине придет нормальный през и откроет Нам "карты-схемы", типа - кто-че-где-крал и когда --- то прозреем Все Мы от услышанного и каждый полезет за топором для поиска "слуг и Ко"..
17.07.2020 00:30 Ответить
зеля умудрился сделать кризис там где до него все наладили и вывели в прибыль... хотя это конечно коломой, а зеля просто ниче не шприт и айкосы курит
17.07.2020 00:43 Ответить
Офіс генпрокурора розслідує держзраду "слуги народу" Геруса ...... За його правки голосувала ВР, а підпісув ті самі закони - зеЛенський.
17.07.2020 00:50 Ответить
Ого, открытие недели!
17.07.2020 01:02 Ответить
Пока в Украине не появится украинский президент,а не ставленник хаббада,мы лучше не заживем.Они специально в финал выводят на выборы своих и приходится выбирать между двумя евреями.
17.07.2020 01:23 Ответить
"Центрэнерго" благодаря пробелам в законодательстве "торгует воздухом", а зарабатывает Коломойский, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3454
17.07.2020 02:02 Ответить
Дурня якась, "Центрэнерго" може продавати кому завгодно и скільки завгодно, воно продало а купляє у "Укрэнерго" яке у свою чергу купляє у виробників стільки скільки вони зможуть виробити у межах потреб, отож, крайнім та відповідальним перед покупцями є саме "Центрэнерго", отож хай і розраховується з ними, коли у "Укрэнерго та виробників "бананів" не вистачає. А вже коли воно ведеться на схеми "Центрэнерго" то ж не просто так а мабуть мають з цього якийсь відкат. Отож "Укрэнерго"теж у схемі.
17.07.2020 02:36 Ответить
Ти взагалі про що, хлопче?
Я про те що без участі "Укрэнерго" схема не діятиме, чи може ти вважаєш що в "Укрэнерго" самі хронічні ідіоти?
До чого тут час та інтенсивність використання схеми?
17.07.2020 12:10 Ответить
Ахаха, вибач хлопче, то я не тобі, трохи промазав.
17.07.2020 13:43 Ответить
Коломойский заслуживает смерти!!!
17.07.2020 02:38 Ответить
После 21 апреля 2019 года Коломойский в безопасности в Украине...
17.07.2020 08:46 Ответить
Що тут доповнювати? В Україні УТВОРЕНО ЕКОНОМІЧНИЙ І СУСПІЛЬНИЙ БЕЗЛАД! Практично не працює Конституція,особливо по безпековим і державницьким оргсимволам.Закони нівельовані ( особисто відчуваєш), люди кинуті на призволяще. Навіть скаргу не має куди подати+ скрізь ************ як пером по папіру,так і виштовхнуть,як непотріб. Нинішню епоху при цій антидержавній владі можна охарактеризивати,як Епоха Наплювательства НА ВСЕ і ВСЯ . Вже скоро можливо почнеться війна,що будемо робити? В країні засилля антидержавного і диверсантського набріду. Їм в чергу стоять наше ватопацифіське кодло з транспорантами "За Шарія" та "Бойко- президкнт". Оцінка: Держава втратила державністть у своїй основі!
17.07.2020 06:36 Ответить
вопрос
шо в это время делают националисты?
17.07.2020 13:56 Ответить
"НЭК "Укрэнерго" - видит дисбаланс и просит "Центрэнерго" не производить заявленные накануне объемы электроэнергии"Источник: https://censor.net/n3208617
а почему не ограничивают генерацию ахметки?
Запорожская и Кураховская ТЭС генерируют 30 % тепловой генерации !!!
Государственная Центроэнерго должна на минимальных мощностях работать а ахметковая генерация бабло косить
17.07.2020 07:23 Ответить
Всё будет Приват.
17.07.2020 08:24 Ответить
так всегда было в истории и думаю будет. Все кто нареформировал последнюю одежку у народа будут отреформированы.
17.07.2020 08:36 Ответить
за шею
17.07.2020 13:57 Ответить
Схемы наконец-то разродились материалом ,достойным всяческого поощрения.Вопросы по этой афёре надо задавать лукавым из профильных комитетов Рады,Шмыгалю,Зеленскому и судьям.Те же НАБУ,САП,ВАКС.
17.07.2020 08:40 Ответить
Ця схема існує вже два роки (після реформи ринку ЕЕ). Просто раніше на цій схемі заробляли структури Кононенка, зараз Коломийського.
Також на цій схемі заробляє Ахметов через ДТЕК.
17.07.2020 08:51 Ответить
с етого момента меня етот русский ресурс не инетресует....
17.07.2020 09:42 Ответить
ГАлАсАвавшим "ЗА" зЕ-беню, це не цікаво. Вони з голоду ладні подохнути, "аби не Порошенко".
17.07.2020 10:59 Ответить
и подохнут. Я вам ето обещаю.
17.07.2020 15:17 Ответить
 
 