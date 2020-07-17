"Центрэнерго" благодаря пробелам в законодательстве "торгует воздухом", а зарабатывает Коломойский, - "Схемы"

Государственная компания "Центрэнерго" освоила "схему торговли воздухом", а зарабатывают на этом компании из орбиты олигарха Игоря Коломойского.

К такому выводу пришли журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

По их данным, схема работает таким образом: "Центрэнерго" продает на "рынке на сутки вперед" большой объем электроэнергии, который на самом деле не собирается производить. На следующий день оператор рынка - государственная НЭК "Укрэнерго" - видит дисбаланс и просит "Центрэнерго" не производить заявленные накануне объемы электроэнергии, чтобы предотвратить разбалансировку рынка. "Центрэнерго" соглашается, если ей продадут электроэнергию со скидкой (для обеспечения уже заключенных контрактов). К июню скидка составляла почти 50%.

В связи с необходимостью обеспечить выработку "Энергоатома", "Укрэнерго" вынуждена согласиться на такие действия "Центрэнерго" и продает ей необходимый объем со скидкой, покупая эту электроэнергию в "Энергоатома" по этой же цене.

"Таким образом, "Центрэнерго", фактически ничего не делая, получает электроэнергию для продажи почти вдвое дешевле, чем рыночная цена, а "Энергоатом", который тратит средства на производство, вынужденно продает свою электроэнергию с дисконтом", - поясняют "Схемы".

Существующая схема поставила в затруднительное финансовое положение "Энергоатом" - ему не хватает денег на зарплату сотрудникам. Также страдает ГП "Гарантированный покупатель": он недополучает средства и не может рассчитаться с "Энергоатомом" и производителями "зеленой" энергетики.

"Возможность продавать "воздух" и зарабатывать на этом создало именно государство", - отмечают "Схемы".

Согласно финансово-хозяйственной отчетности "Центрэнерго", которую журналисты получили от источников в налоговой, госкомпания начала активно зарабатывать на этой схеме с конца прошлого года. Начиная с марта, масштабы использования этой схемы со стороны "Центрэнерго" существенно увеличились.

"От действий "Центрэнерго" на рынке электроэнергии выигрывают структуры, связанные с Игорем Коломойским. При этом крупнейшими покупателями электроэнергии "Центрэнерго" является фирма "Юнайтед Энерджи" и Никопольский завод ферросплавов (НЗФ). То есть, когда "Центрэнерго" выставляет на рынок значительные объемы электроэнергии по дешевке, то ее долю скупает "Юнайтед Энерджи",которая затем поставляет электроэнергию на предприятия с орбиты группы "Приват". Среди контрагентов "Юнайтед Энерджи" есть Запорожский завод ферросплавов, Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты, Днепроазот, "Укрнафта", "Укртатнафта", "Эксимнефтепродукт", "Одеснефтепродукт", "Синтез Ойл"", - сообщают "Схемы".

"Благодаря махинациям с продажей электроэнергии, "Центрэнерго" получает сверхприбыли, которые затем позволяют этой госкомпании покупать дорого угля и газ у компаний, связанных, как обнаружили журналисты, с Игорем Коломойским", - добавляет Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.