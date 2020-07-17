РУС
Зеленский про Шария: Не очень хорошо повышать свой рейтинг за счет моего рейтинга

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обвинения в его адрес от блогера Анатолия Шария, отметив, что тот пытается повысить свой рейтинг за счет рейтинга Президента.

Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов после заседания фракции "Слуга народа" 16 июля вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Единственное, что мне кажется, не очень хорошо попытаться повышать свой рейтинг за счет моего рейтинга, рейтинга Президента или моей личности, или нашей партии. Мне кажется, это неправильно и должно быть стыдно. Даже не знаю, что еще здесь прокомментировать. Мне не интересны эти люди, о которых вы говорите в целом", - отметил Президент.

Зеленский также прокомментировал нападения на представителей "партии Шария".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шарий "пригрозил" Зеленскому анализом биоматериалов: После того, как вы сходили в туалет, туда зашел неприметный человек с колбочкой

"Я не занимаюсь нападениями на какую-либо партию. Я думаю, что средства массовой информации это видят. Зная, что у меня очень либеральное отношение к СМИ, это правда. Мало того, что я не нападаю ни на господина Шария, или там "Нацкорпус". Мало того, они говорят обо мне такие вещи, которые, мне кажется, стыдно говорить в принципе человеку о человеке. Но, скажем так, это их жизнь", - сказал глава государства.

Читайте также: На востоке голоса Зеленского уходят к ОПЗЖ, на юге - к Шарию, а на западе - к "ЕС", - Сюмар

Автор: 

Зеленский Владимир (21697) Шарий Анатолий (228)
+53
Новая тупая манипуляция от бубочки -- Не будете голосовать за нас, тогда придут Шарий и Мертвечук. Старо как мир.
17.07.2020 00:15 Ответить
+46
шмаркля меряется рейтингами со шмарием - у кого длиннее...
Уже сам факт того, что шмаркля опустился до этого (или поднялся? ) - демонстрируется насколько он озабюочен своим рейтингом среди идиотов))
17.07.2020 00:23 Ответить
+45
Зеленский про Шария: Не очень хорошо повышать свой рейтинг за счет моего рейтинга - Цензор.НЕТ 1004
17.07.2020 00:21 Ответить
Про поздравление Меркель
17.07.2020 10:43 Ответить
А засранцами это чмо кого называло?? Или и в отношении дальнобоев оно может???
17.07.2020 09:28 Ответить
Ты иди Сашу 3% воспитывай. За украинцев оно тут будет расписываться
17.07.2020 17:21 Ответить
"...Голова в песке, но жопа то наверху..."

Как и положено *******
17.07.2020 09:19 Ответить
Тобто, у них ціль одна. Просто Зеленский образився, що Шарій хоче бігти спереді зеленого воза і його шобли.
17.07.2020 08:29 Ответить
Президент должен думать о стране, о том, как живётся народу, что надо сделать чтобы жизнь населения улучшить, чтобы страна процветала, чтобы была сильной, независимой, чтобы её уважали в Мире. А этот о своём рейтинге...
17.07.2020 08:32 Ответить
шоу бизнес он такой, клоун думает только о рейтингах
17.07.2020 08:33 Ответить
справедливо.
17.07.2020 16:15 Ответить
Два сапога - пара....
17.07.2020 08:40 Ответить
ПетяШарій.)
17.07.2020 08:52 Ответить
Рейтин вещь не стабильная и уж точно не вечная. Петя подтверди!))
17.07.2020 08:51 Ответить
А малоросы все Петю вспоминают -это в Украине важнее большого рейтинга,чувствуете как он вам в затылок дышит)
17.07.2020 09:27 Ответить
об клоуна вже навіть шмарклій відкрито ноги обтирає, а клоун все на шо спромігся, це пробубніти шо так не можна робити ))))) зебіли, вам самим ще не гидко від вашого вибору?!
17.07.2020 08:55 Ответить
Вава годами, на клоунском квартале обсерал всю власть повышая себе рейтинги.
17.07.2020 09:06 Ответить
И только порохло тёрся под властью и около власти всегда, всю жизнь, задгребая миллиарды, пока страна нищала до уровня африканских. А потом уселся во власть... И хоть попёрли, но не прогадал.
17.07.2020 14:44 Ответить
Де гроші які перестав красти Порошенко? !!!! Чому коли він крав, ВВП зростав а зараз падає ??? !!!
17.07.2020 15:50 Ответить
На папері у вас, мародерівців, все зростає. А насправді висить.
17.07.2020 16:08 Ответить
Все ще насолоджуєшся сечею? Смачного !
17.07.2020 17:00 Ответить
шарий - общемировой эксперт по говну. Недаром зрители петушария - говноеды. Ведь только говноедам, толян может запихнуть в рот любое сове говно, а они со вкусом его сожрут.
17.07.2020 09:22 Ответить
Два дебила (Зе и Шарий) это сила.
17.07.2020 09:22 Ответить
Как у зебобы получается обосраться на ровном месте?))))
17.07.2020 09:34 Ответить
За петушария и осла голосуют одни и те же отбросы общества...конкуренция гавна между собой...
17.07.2020 09:36 Ответить
""Я не занимаюсь нападениями на какую-либо партию"
Только персонально!
Только Порошенко!
17.07.2020 09:37 Ответить
Два сапога - пара.
17.07.2020 09:37 Ответить
Два дебила - это сила.
17.07.2020 16:51 Ответить
Та да, у тебе інших цінностей, окрім власного рейтингу не має...
17.07.2020 09:43 Ответить
Цвіль собі рейтинг так само піднімала брехнею та маніпуляціями.
17.07.2020 10:46 Ответить
"не очень хорошо" = "хорошо, но не очень"
17.07.2020 11:44 Ответить
Какой у тебя рейтинг зеленский ? Липовый !!! И этому скоро ему прийдёт пипец!!
17.07.2020 13:23 Ответить
может, он завидует Шарию?
17.07.2020 13:46 Ответить
Очень правильно. что харант не хамит Шарию, разговаривает вежливо, деликатно, осторожно - не так, как с патриотами на передовой.... У Шария есть бесценный анализ зеленого дерьма - зеля в руках у шантажиста Шария....Допускаю, что Зеленский ещё попросит прощения у Шария, как когда-то у толстожопой содержанки кремлёвского шизоида, у кабздыра...
17.07.2020 14:10 Ответить
Для нормального человека любая причастность к вазелину, пусть даже в "попытках пригрозить", уже удар по рейтингу и репутации. Об это имя можно только замараться.
17.07.2020 15:43 Ответить
Зеленский, не мелочись, народ слил Петю, сольёт и Шария. Главное - компетентные реформы, посадка воров, и тогда никакой шариат тебе не гроза.
17.07.2020 16:20 Ответить
Очень воняет пиаром чмария от зебоби!
С каких пор Президент (независимо от фамилии) комментирует какого блогера, сидящего за границей? И тем более сетует, что чувак сиде чертизнает де перед вэбкамерой и стримя на ютубе отжимает рейтинг новоиспеченного главы государства.
ну это же дно!
он должен отвечать примерно вот так вот: "Шарий? А кто это? блогер зарубежный? ну так пусть коментирует политику в стране где живет, при чем тут Украина?"
17.07.2020 16:22 Ответить
А почему не пиариться на СН ? Тут даже любой, если не лентяй, бомж из помойки , сможет подняться над СН, докерувалися Слуги!
17.07.2020 16:25 Ответить
що воно пробелькотіло...!?
17.07.2020 19:36 Ответить
Да, Владимир Владимирович, я справляюсь, под Иловайском уничтожаю добробаты, в Минске подписываю капитуляцию, поставляю бракованные бронежилеты в ВСУ, взрываю склады с боеприпасами на миллиарды долларов. Мы с вами в этом солидарны. Жму руку, обнимаю
17.07.2020 19:54 Ответить
В Шария есть какашка Зеленского.
17.07.2020 21:14 Ответить
Вони, один одного варті.
17.07.2020 21:57 Ответить
спросили типа как вы относитесь к тому что корешам шарика накрутили люлей, тот ответил: "Мне не интересны эти люди, о которых вы говорите в целом". гениально для преза идиота
17.07.2020 23:27 Ответить
