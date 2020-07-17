Зеленский про Шария: Не очень хорошо повышать свой рейтинг за счет моего рейтинга

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обвинения в его адрес от блогера Анатолия Шария, отметив, что тот пытается повысить свой рейтинг за счет рейтинга Президента.

Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов после заседания фракции "Слуга народа" 16 июля вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Единственное, что мне кажется, не очень хорошо попытаться повышать свой рейтинг за счет моего рейтинга, рейтинга Президента или моей личности, или нашей партии. Мне кажется, это неправильно и должно быть стыдно. Даже не знаю, что еще здесь прокомментировать. Мне не интересны эти люди, о которых вы говорите в целом", - отметил Президент.

Зеленский также прокомментировал нападения на представителей "партии Шария".

"Я не занимаюсь нападениями на какую-либо партию. Я думаю, что средства массовой информации это видят. Зная, что у меня очень либеральное отношение к СМИ, это правда. Мало того, что я не нападаю ни на господина Шария, или там "Нацкорпус". Мало того, они говорят обо мне такие вещи, которые, мне кажется, стыдно говорить в принципе человеку о человеке. Но, скажем так, это их жизнь", - сказал глава государства.

