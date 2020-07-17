Суд продлил на 2 месяца содержание под стражей подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко, - адвокат. ДОКУМЕНТ
Печерский районный суд продлил на 2 месяца меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, волонтеру и врачу Юлии Кузьменко на два месяца. Кузьменко останется в следственном изоляторе до 13 сентября.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый, информирует Цензор.НЕТ.
"Ожидаемо. Содержание под стражей до 13 сентября 2020 года Юли Кузьменко. Отсутствие мужества, квалификации, здравого смысла", - написал адвокат.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
СталинАваков, произошла чудовищная ошибка!"
-А як же бути з "клятвенним" наказом ЗЕ - закінчити досудове розслідування до червня цього року? Інакше "Авакова - на винос"? Та й традиційне... "а судді - хто?"
Всі гілки влади "під зав'язку" укомплектовані садистами... і злісними порушниками Конституції!
-ЧОМУ, всупереч презумпції невинуватості (ст. 62 Конституції) людей, вина яких не доведена, влада тримає в умовах покарання - в умовах позбавлення волі?
-Та й суспільство беззубе - немає чим думати, що на місці ув'язнених може опинитися кожен з нині "безтурботних"...
- А те, що суспільство терпить і не скидає владу за знущання над ним, за сукупністю вчинених нею злочинів - то, як сказав Парасюк -"Вибачте, але це 3,14здець"
Мы похожи на стадо охраняемое дресироваными одичалыми собаками которые сменяя друг друга рвут все на части и гонят нас к обрыву. Ждать больше не чего. Менять систему, для этого обсуждаем новый суспильный договор.
А цих тримають без підстав від слова взагалі. Те саме стосується справи Звіробій про "замах".
Зеленого чмирька геть. Дострокові.