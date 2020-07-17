Суд продлил на 2 месяца содержание под стражей подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Печерский районный суд продлил на 2 месяца меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, волонтеру и врачу Юлии Кузьменко на два месяца. Кузьменко останется в следственном изоляторе до 13 сентября.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый, информирует Цензор.НЕТ.

"Ожидаемо. Содержание под стражей до 13 сентября 2020 года Юли Кузьменко. Отсутствие мужества, квалификации, здравого смысла", - написал адвокат.

Также читайте: Глава партии "Голос" Рудик готова взять на поруки подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета детского врача Кузьменко

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.



