РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9154 посетителя онлайн
Новости
3 158 26

На Кировоградщине депутат горсовета подозревается в растрате зерна на 51 млн грн, - Офис генпрокурора

На Кировоградщине депутат горсовета подозревается в растрате зерна на 51 млн грн, - Офис генпрокурора

Правоохранители сообщили о подозрении депутату Долинского горсовета Кировоградской области в растрате сельскохозяйственной продукции на 51 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"По данным следствия, депутат, будучи директором и участником ООО "Долинский комбикормовый завод", растратил путем злоупотребления своим служебным положением, около 11 тыс тонн зерна кукурузы стоимостью более 51 млн грн, которая была передана этому обществу на ответственное хранение", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Также смотрите: Депутат Запорожского горсовета за $12 тыс. гарантировал получение земельного участка, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

депутат (3343) правоохранительные органы (2972) силовики (2800) Офис Генпрокурора (2606) Кировоградская область (663)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
...ну вот, официально поймалась первая мышь...
показать весь комментарий
17.07.2020 02:05 Ответить
+7
лошара. тут из госрезерва 2700 вагонов зерна "ушли" - мыши съели - и ничего
показать весь комментарий
17.07.2020 02:11 Ответить
+4
І такі "миші" хрумали зерно ще у Стародавньому Ґеґипті...

Помощники великого писца свернули в трубку отброшенный документ и подали ему другой. Великий писец стал снова читать:
- «В пятый день месяца тот привезли в царские житницы шестьсот мер пшеницы, в чем главный смотритель выдал расписку. В седьмой день месяца тот великий казначей узнал и проверил, что из прошлогоднего урожая убыло сто сорок восемь мер пшеницы. Во время проверки двое рабочих украли меру зерна и спрятали его между кирпичами. Когда это было открыто, оба были отданы под суд и сосланы в каменоломни за то, что посягнули на имущество его святейшества…»
- А те сто сорок восемь мер? - спросил наследник.
- Их съели мыши, - ответил писец и стал читать дальше: - «Восьмого числа месяца тот было прислано на убой двадцать коров и восемьдесят четыре овцы, которых смотритель скотного двора велел отдать полку "Ястреб" под соответствующую расписку».

(с) Болеслав Прус "Фараон"
показать весь комментарий
17.07.2020 02:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...ну вот, официально поймалась первая мышь...
показать весь комментарий
17.07.2020 02:05 Ответить
Это ещё мышонок.
показать весь комментарий
17.07.2020 06:38 Ответить
не знав що одиниця вимірювання зерна ...гривня , все життя думав що тонна
показать весь комментарий
17.07.2020 09:30 Ответить
лошара. тут из госрезерва 2700 вагонов зерна "ушли" - мыши съели - и ничего
показать весь комментарий
17.07.2020 02:11 Ответить
бровист и член - или пережиток?
показать весь комментарий
17.07.2020 02:30 Ответить
Ще не відкрив тему - але вже знав, що будуть коменти про мишу На Кировоградщине депутат горсовета подозревается в растрате зерна на 51 млн грн, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 3180
показать весь комментарий
17.07.2020 02:34 Ответить
бубочку к бубочке собирали, а тут такая потеря...прикро
показать весь комментарий
17.07.2020 06:38 Ответить
Ну а хто ж ще міг "з*їсти" стільки зерна? Тільки миші. Вони вже патрони і снаряди гризуть і різне військове майно.
показать весь комментарий
17.07.2020 06:42 Ответить
мыши в зерне больше понимают чем депутат горсовета на Кировоградщине.
хрумать надо тихесенько.....
показать весь комментарий
17.07.2020 02:34 Ответить
І такі "миші" хрумали зерно ще у Стародавньому Ґеґипті...

Помощники великого писца свернули в трубку отброшенный документ и подали ему другой. Великий писец стал снова читать:
- «В пятый день месяца тот привезли в царские житницы шестьсот мер пшеницы, в чем главный смотритель выдал расписку. В седьмой день месяца тот великий казначей узнал и проверил, что из прошлогоднего урожая убыло сто сорок восемь мер пшеницы. Во время проверки двое рабочих украли меру зерна и спрятали его между кирпичами. Когда это было открыто, оба были отданы под суд и сосланы в каменоломни за то, что посягнули на имущество его святейшества…»
- А те сто сорок восемь мер? - спросил наследник.
- Их съели мыши, - ответил писец и стал читать дальше: - «Восьмого числа месяца тот было прислано на убой двадцать коров и восемьдесят четыре овцы, которых смотритель скотного двора велел отдать полку "Ястреб" под соответствующую расписку».

(с) Болеслав Прус "Фараон"
показать весь комментарий
17.07.2020 02:44 Ответить
Треба слугам народу замінити старих корупціонерів на нових🐸
показать весь комментарий
17.07.2020 03:45 Ответить
Але ж тоді новим "мишам" теж треба буде перш за все кабанічно розхарчуватися...
показать весь комментарий
17.07.2020 03:48 Ответить
На Кировоградщине депутат горсовета подозревается в растрате зерна на 51 млн грн, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 2930
показать весь комментарий
17.07.2020 03:53 Ответить
Кого-то сей хомяк мне напоминает..Не узнаю в гриме. Жаль,что нет рояля рядом-шифруется.
показать весь комментарий
17.07.2020 05:57 Ответить
Юзіка?
показать весь комментарий
17.07.2020 06:01 Ответить
Точно! А может и Савоху..
показать весь комментарий
17.07.2020 06:06 Ответить
щось хомяк чи то посинів, чи то порохом припав....
показать весь комментарий
17.07.2020 08:09 Ответить
А голова горсовета-курочка по зернышку,скромняга- на одну зарплату себе новенький джип-лексус прикупил? (образно)..
показать весь комментарий
17.07.2020 05:53 Ответить
На Кировоградщине депутат горсовета подозревается в растрате зерна на 51 млн грн, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4644
показать весь комментарий
17.07.2020 06:41 Ответить
На Кировоградщине депутат горсовета подозревается в растрате зерна на 51 млн грн, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4605
показать весь комментарий
17.07.2020 06:42 Ответить
Как говорится: курочка по зёрнышку, а весь двор засран.
показать весь комментарий
17.07.2020 07:00 Ответить
Одна из мышей?
показать весь комментарий
17.07.2020 07:16 Ответить
відкупиться....диви он який будинок грохнув....працював в поті чола.....як тут один мені розказував, що всі ледарі, які скиглять на життя, а хазяйновиті люди працюють....так можна працювати - тут 51 млн. грн. стирив, там 20 млн.....робота кипить....
показать весь комментарий
17.07.2020 08:08 Ответить
Як? Голубам зкормив?
показать весь комментарий
17.07.2020 08:22 Ответить
а где подозрение зеленым мышам которые съели зерна на 900 лямов..
показать весь комментарий
17.07.2020 09:44 Ответить
 
 