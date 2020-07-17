На Кировоградщине депутат горсовета подозревается в растрате зерна на 51 млн грн, - Офис генпрокурора
Правоохранители сообщили о подозрении депутату Долинского горсовета Кировоградской области в растрате сельскохозяйственной продукции на 51 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"По данным следствия, депутат, будучи директором и участником ООО "Долинский комбикормовый завод", растратил путем злоупотребления своим служебным положением, около 11 тыс тонн зерна кукурузы стоимостью более 51 млн грн, которая была передана этому обществу на ответственное хранение", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения.
