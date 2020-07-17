В Киевской области усилили карантин: ограничена работа общепитов и развлекательных заведений с 23:00

В Киевской области с пятницы, 17 июля, усиливают некоторые карантинные ограничения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА, соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, с 17 июля в области будут ограничены:

- проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных). В местах их проведения допускается менее 50% от стационарно размещенных мест для сидения и/или менее одного человека на 5 кв. метров площади здания;

- время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности - с 23 и до 7 часов.

Также обещают усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий во время перевозки пассажиров, работы общественного питания, а также развлекательных заведений в ночное время суток.

Кроме того, в ведомстве отметили, что по состоянию на 15 июля в Киевской области:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 11,88%, что меньше 50%;

- среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет 44,80 - более 24% в 100 тыс.;

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 6,06%, что меньше 11%;

- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет 1,25 меньше 10%.

Напомним, по состоянию на 16 июля в Украине лабораторно подтверждены 56 455 случаев COVID-19. За сутки - 848 новых случаев. 18 человек умерли от болезни.