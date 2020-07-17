Трое украинских воинов ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе, уничтожен наемник РФ. За сутки - 13 обстрелов, - штаб

16 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещены к использованию на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник пять раз открывал огонь из минометов 120-мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, зенитной установки и стрелкового оружия по защитникам Водяного. Вблизи населенного пункта Опытное агрессор использовал не только гранатометы, но и пулеметы, и стрелковое оружие. На подступах к Старогнатовке, Гнутово и Авдеевке враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку от Марьинки - из пулеметов и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новозвановки агрессор применил артиллерийские системы калибра 122 мм. Неподалеку от Причепиловки противник вел огонь из минометов 120-мм калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Также возле населенного пункта Орехово по опорным пунктам ВСУ российско-оккупационные войска задействовали минометы 120- и 82-мм калибров, а еще - гранатометы и пулеметы.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов трое защитников Объединенных сил получили ранения, еще один воин - боевую травму. Всем военнослужащим была оказана первая медицинская помощь, они были оперативно эвакуированы в лечебные учреждения", - сказано в сообщении.

Как отметили в штабе, для подавления огневых средств захватчиков наши защитники оперативно применили штатное вооружение и дали четко понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. Украинский ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою активность. По данным разведки, 16 июля украинские защитники уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ утром 1,5 часа обстреливали из зенитной установки и гранатометов позиции ВСУ возле Водяного, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам наших защитников у Водяного.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.







