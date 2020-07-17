Из-за хакерской атаки Twitter заблокировал все аккаунты, которые меняли пароли за последние 30 дней

Twitter заблокировал все учетные записи, пароли к которым пытались изменить в течение последних 30 дней из-за недавней хакерской атаки на страницы знаменитостей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявили в техподдержке компании.

"Если ваш аккаунт был заблокирован, это не обязательно означает, что он был под угрозой или его взломали. Сейчас мы считаем, что лишь небольшая часть этих аккаунтов была под угрозой", - говорится в заявлении.

Сколько всего аккаунтов заблокировали не сообщается. Когда их разблокируют - также. В техподдержке уверяют, что сделают это как можно быстрее.

Напомним, 15 июля Twitter подвергся массовой хакерской атаке. Злоумышленники взломали аккаунты основателя Microsoft Билла Гейтса, основателя и гендиректора SpaceX Tesla Илона Маска и рэпера Канье Уэста.

Представители соцсети говорят, что хакерскую атаку осуществила "скоординированная группа людей, которые успешно получили доступ некоторых наших работников внутренних систем и инструментов".