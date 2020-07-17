РУС
Из-за хакерской атаки Twitter заблокировал все аккаунты, которые меняли пароли за последние 30 дней

Twitter заблокировал все учетные записи, пароли к которым пытались изменить в течение последних 30 дней из-за недавней хакерской атаки на страницы знаменитостей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявили в техподдержке компании.

"Если ваш аккаунт был заблокирован, это не обязательно означает, что он был под угрозой или его взломали. Сейчас мы считаем, что лишь небольшая часть этих аккаунтов была под угрозой", - говорится в заявлении.

Сколько всего аккаунтов заблокировали не сообщается. Когда их разблокируют - также. В техподдержке уверяют, что сделают это как можно быстрее.

Напомним, 15 июля Twitter подвергся массовой хакерской атаке. Злоумышленники взломали аккаунты основателя Microsoft Билла Гейтса, основателя и гендиректора SpaceX Tesla Илона Маска и рэпера Канье Уэста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакеры взломали аккаунты Байдена, Обамы, Маска, Гейтса и ряда других известных людей. Twitter работает с ограничениями

Представители соцсети говорят, что хакерскую атаку осуществила "скоординированная группа людей, которые успешно получили доступ некоторых наших работников внутренних систем и инструментов".

17.07.2020 08:20 Ответить
А ти сам із росії?
17.07.2020 08:33 Ответить
террористическое незаконное вооруженное образование "россия", созданное после захвата парламента хунтой на танках с наматыванием на гусеницы народа должно быть уничтожено!
17.07.2020 08:38 Ответить
Хехе.. Это наверно самое невинное из того что творилось в 90-е.
17.07.2020 08:44 Ответить
Тому ти боїшся писати під своїм триколором і постійно змінюєш прапорець?
17.07.2020 08:53 Ответить
https://censor.net/news/3208629/velikobritaniya_na_sleduyuscheyi_nedele_opublikuet_doklad_o_vmeshatelstve_rf_vo_vnutrennie_dela_strany
17.07.2020 08:39 Ответить
 
 