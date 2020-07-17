РУС
Великобритания на следующей неделе опубликует доклад о вмешательстве РФ во внутренние дела страны

Великобритания на следующей неделе опубликует доклад о вмешательстве РФ во внутренние дела страны

Комитет по вопросам разведки и безопасности Палаты общин Великобритании (ISC) одобрил публикацию доклада о вмешательстве России во внутренние дела Британии до 22 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает BBC.

"ISC единогласно одобрил публикацию долгожданного доклада по поводу возможного российского вмешательства в выборы в Великобритании перед летними каникулами парламента", - говорится в сообщении.

Как сообщает BBC, в докладе будут представлены доказательства от британской разведки относительно попыток России повлиять на референдум о выходе страны из ЕС в 2016 году (Brexit) и парламентские выборы 2017 года.

На прошлой неделе стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может вскоре разрешить публикацию доклада парламентского комитета о вмешательстве России во внутренние дела Британии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пыталась вмешаться в прошлогодние выборы в Великобритании, - глава МИД Рааб

Как сообщалось, в конце 2019 года стало известно, что правительство Великобритании планирует опубликовать доклад парламентского комитета о вмешательстве России во внутренние дела Британии и ее влияние на результаты референдума о Brexit после внеочередных выборов в законодательный орган 12 декабря.

Топ комментарии
+9
Doklad xoroso,no nado i novyje sankciji vesti raske
17.07.2020 08:21 Ответить
+4
Вже є докази вашого втручання у вибори Великої Британії. Відповідати вам буде боляче.
17.07.2020 08:42 Ответить
+3
британия начала войну с гитлером с первого дня второй мировой.советские бараны с 22 июня 1941г.
17.07.2020 08:33 Ответить
Когда дела идут из рук вон плохо, все начинают пугать лохторат заморскими заговорами.
17.07.2020 08:18 Ответить
Вже є докази вашого втручання у вибори Великої Британії. Відповідати вам буде боляче.
17.07.2020 08:42 Ответить
Тобто ви говорите за всіх. Хто вам це доручав?
17.07.2020 08:56 Ответить
Doklad xoroso,no nado i novyje sankciji vesti raske
17.07.2020 08:21 Ответить
штирлицы повсюду , но ихтамнет.
трупы штирлицов со всего мира можно найти по джипиэс навигатору от хабаровска до калиниграда.
17.07.2020 08:21 Ответить
И не надоело?
17.07.2020 08:26 Ответить
британия начала войну с гитлером с первого дня второй мировой.советские бараны с 22 июня 1941г.
17.07.2020 08:33 Ответить
"Великобритания на следующей неделе опубликует доклад о вмешательстве РФ во внутренние дела страны" - правильно, пусть опубликует, пусть Путину станет стыдно.
17.07.2020 08:35 Ответить
Как бы ещё не "сгорел" от стыда, ад же ожидает.
17.07.2020 08:39 Ответить
в хабароваск и комсомольск-на-амуре прибыло 6 военнотранспортных самолетов и китая.на борту более тысячи спецназа китая.будут усмирать хабаровчан.это уже не позор росии
17.07.2020 08:38 Ответить
Ета аґалтєлайа русафобійа! Іхтамнєт
17.07.2020 08:39 Ответить
финансовая полиция британии и сша работают в правильном направлении.это вам не кремлевская шушера.
17.07.2020 08:43 Ответить
этим докладом оботритесь. Пока не будет существенных действий, любые бумажки это пустой звук.
17.07.2020 08:45 Ответить
Єто так в Москве говорят ? Не верь , они реально трясутся от каждой такой оплеухи. В информационной войне Расея проигрьівает .
17.07.2020 08:50 Ответить
… путлерастов надо было придушить ,когда они А.Литвиненко отравили ,Березовского задушили и т.д.
17.07.2020 08:46 Ответить
а кто ж вам баранам кремлевским скажет,что именно сделает британия и в каком направлении.Хи хи
17.07.2020 08:48 Ответить
Сколько бабла вложили рашко-олигархи в Британию?
Это совсем не добавляет вмешательства.
17.07.2020 09:06 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
17.07.2020 10:30 Ответить
 
 