Великобритания на следующей неделе опубликует доклад о вмешательстве РФ во внутренние дела страны

Комитет по вопросам разведки и безопасности Палаты общин Великобритании (ISC) одобрил публикацию доклада о вмешательстве России во внутренние дела Британии до 22 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает BBC.

"ISC единогласно одобрил публикацию долгожданного доклада по поводу возможного российского вмешательства в выборы в Великобритании перед летними каникулами парламента", - говорится в сообщении.

Как сообщает BBC, в докладе будут представлены доказательства от британской разведки относительно попыток России повлиять на референдум о выходе страны из ЕС в 2016 году (Brexit) и парламентские выборы 2017 года.

На прошлой неделе стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может вскоре разрешить публикацию доклада парламентского комитета о вмешательстве России во внутренние дела Британии.

Как сообщалось, в конце 2019 года стало известно, что правительство Великобритании планирует опубликовать доклад парламентского комитета о вмешательстве России во внутренние дела Британии и ее влияние на результаты референдума о Brexit после внеочередных выборов в законодательный орган 12 декабря.