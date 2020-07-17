РУС
На Ривненщине за сутки выявили 88 новых случаев COVID-19, всего - 4940, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 16 июля, подтвердили 88 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 16 июля на Ривненщине зарегистрированы 30 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 16 июля на Ривенщине зарегистрированы 58 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

По его словам, новым больным от 2 до 86 лет.

Всего в области зарегистрированы 4940 случаев заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 84 случая летальных. Преодолели COVID-19 - 3359 человек.

В работе лабораторий области остаются 250 образцов.

