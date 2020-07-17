1 077 1
На Ривненщине за сутки выявили 88 новых случаев COVID-19, всего - 4940, - ОГА. ИНФОГРАФИКА
В Ривненской области за минувшие сутки, 16 июля, подтвердили 88 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 16 июля на Ривненщине зарегистрированы 30 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 16 июля на Ривенщине зарегистрированы 58 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.
По его словам, новым больным от 2 до 86 лет.
Всего в области зарегистрированы 4940 случаев заболевания COVID-19.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 84 случая летальных. Преодолели COVID-19 - 3359 человек.
В работе лабораторий области остаются 250 образцов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Nel Castro
показать весь комментарий17.07.2020 08:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль