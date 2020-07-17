РУС
В мире зафиксирован очередной суточный антирекорд по заражению COVID-19 - 248,9 тыс. человек. Общее число инфицированных - 13,9 млн.

По состоянию на утро 17 июля в мире зарегистрировали 248 914 заражений COVID-19 за сутки, свыше 13,9 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 8,2 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 13 952 123 случая инфицирования и 592 745 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 141 118 (+ 963 за сутки), заболевших - 3 695 025 (+ 73 388 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 014 738 инфицированных (+ 43 829 за сутки) и 76 822 (+ 1 299 за сутки) летальных случая.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 005 637 человек (+ 35 468 за сутки), количество смертей - 25 609 (+ 680 за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не надо спешить с продлением карантина надолго, продлеваем на месяц, но не больше, - Зеленский

В России 752 797 заболевших (+ 6 428 за сутки) и 11 937 летальных случаев (+ 167 за сутки).

В Перу число инфицированных уже достигло 341 586 человек (+ 3 862 за сутки), количество смертей - 12 615 (+ 198 за сутки).


+3
Зачем шо-то выдумывать: берешь любой, довольно распространенный, но с малоизвестным названием вирус и делаешь из него всемирную катастрофу.
17.07.2020 09:01 Ответить
+2
Не погаснет а наоборот - превратится в красный гигант с размерами плюс минус до орбиты Земли, пожрет гарантированно Меркурий и Венеру, может пожрет - а может сожжет Землю - а потом уже сбросит наружные оболочки и превратится в белый карлик, который будет остывать десятки миллиардов лет.
17.07.2020 08:49 Ответить
+1
Гониво ,я лично не верю ни в какой коровавирус,кто-то не очень бедный выдумал этот вирус для своих целей,а мы как стадо овечек ведёмся на этот обман,да он вечно будет.
17.07.2020 08:46 Ответить
Такими темпами через 100тыщ лет вообще никого не останется, да еще и солнце говорят, погаснет лет через 5млрд. вот это напасть же
17.07.2020 08:41 Ответить
Не погаснет а наоборот - превратится в красный гигант с размерами плюс минус до орбиты Земли, пожрет гарантированно Меркурий и Венеру, может пожрет - а может сожжет Землю - а потом уже сбросит наружные оболочки и превратится в белый карлик, который будет остывать десятки миллиардов лет.
17.07.2020 08:49 Ответить
ничё. к тому времени Илон Маск всех перевезёт куды-нить в другую галактику.
17.07.2020 09:57 Ответить
Гониво ,я лично не верю ни в какой коровавирус,кто-то не очень бедный выдумал этот вирус для своих целей,а мы как стадо овечек ведёмся на этот обман,да он вечно будет.
17.07.2020 08:46 Ответить
Зачем шо-то выдумывать: берешь любой, довольно распространенный, но с малоизвестным названием вирус и делаешь из него всемирную катастрофу.
17.07.2020 09:01 Ответить
це світова змова.


створено міф,що це вірус розроблений китайцями щоб прикрити справжніх винуватців...

https://lenta.ru/articles/2017/10/09/reptilians/ 00:02, 9 октября 2017Власть чешуи Как распознать рептилоида и кого уже вычислили



Человечеством управляют инопланетные рептилии, замаскированные под людей? Мировые лидеры и поп-звезды прячут чешуйчатую кожу и вертикальные зрачки? Что за чушь! Тем не менее в интернете многие относятся к подобным заявлениям вполне серьезно. https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/ «Лента.ру» рассказывает о том, как распознать рептилоида под прикрытием.Ноги
По улице https://lenta.ru/news/2017/09/20/zucker_reptilian/ идет полноватый молодой человек в серой футболке и просторных джинсах. Он выгуливает собачку. Казалось бы, что тут необычного? Но если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что его ноги выгибаются при ходьбе неестественно - вперед. Некто Mr Patriarch написал в Twitter: «Ноги Цукерберга сгибаются вперед, а не назад. Рептилоиды ошиблись, когда собирали его».
Миллиардера, https://lenta.ru/tags/persons/tsukerberg-mark/ основателя Facebook уже не раз подозревали как в связях с инопланетными ящерами, которые тайно правят Землей, так и в том, что он сам принадлежит к этой внеземной расе. Во время видеоконференции, которую он провел с пользователями Facebook в июне 2016 года, его спросили в лоб: а не рептилия ли он, замаскированная под человека?

Изображение: @MrPatriarch11

«На этот вопрос я отвечу "нет"», - сказал Цукерберг. И после паузы добавил, облизнув губы: «Я не ящер». Назвав тему глупой, он перешел к ответам на другие вопросы, однако зрители заметили: говоря о рептилоидах, Цукерберг явно нервничал.
17.07.2020 10:07 Ответить
В США это уже бизнес, страховщики платят - медики тестируют. На сегодня там уже протестировали каждого 7го. Там нельзя выйти на работу после отпуска без теста, конечно при таких масштабах они будут находить больше всего заражённых. Но как то незаметно для всех произошла подмена понятий: заражённых вирусом приравняли к больным COVID-19. Хотя болезнь это когда человек болеет (температура, кашель и т.д. ) . Но вот только у 80% заражённых людей болезни COVID-19 нет и если б им не сделали ПЦР тест они б и не узнали, что заражались вирусом.
показать весь комментарий
17.07.2020 09:46 Ответить
і умірают в США,Как і в Туркменістане і во всем мире от пневмонии..

Туркмен-баши подтвердит...
показать весь комментарий
17.07.2020 10:09 Ответить
при всем единстве каждая страна рассчитывает стать первой, население которой получит прививку от SARS-CoV-2.https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/a-53957952 Правительства делают ставку на разные фирмы

На примере британского фармацевтического концерна AstraZeneca видно, какая острая конкурентная борьбы ведется между странами в погоне за вакциной. Компания уже разработала https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0/a-53354075 многообещающий препарат . "В сентябре мы будем знать, есть ли у нас действенная вакцина или нет", - поделился с корреспондентом ВВС глава AstraZeneca Паскаль Сориот.
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/a-53957952# У світі зафіксовано черговий добовий антирекорд із зараження COVID-19 - 248,9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 13,9 млн. - Цензор.НЕТ 5387
Концерн AstraZeneca уже проводит клинические испытания
Но уже сейчас много миллионов доз еще не допущенного к использованию препарата застолбили за собой правительства Великобритании, США, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также сообща Германия, Франция, Италия и Нидерланды. Но непонятно, кто получит эту вакцину первым, если она и в самом деле окажется действенной.
17.07.2020 10:14 Ответить
https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB-300-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%B2-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%83-curevac/a-53814282 Правительство Германии пошло еще дальше - за 300 миллионов евро вошло в долю потенциального производителя вакцины фирмы CureVac, которой десять дней назад разрешили проводить клинические испытания ее нового препарата. При его создании была использована так называемая RNA-технология (рибонуклеиновая кислота, РНК), при которой вакцина содержит части генетического материала вируса.
CureVac из немецкого Тюбингена входит в число тех 16 фирм, которые, по данным ВОЗ, уже официально тестируют свои вакцины на людях. Считается, что правительство ФРГ потратило упомянутые 300 миллионов с тем, чтобы опередить зарубежных конкурентов, также положивших глаз на эту биотехнологическую компанию.
Главные соперники - США и Китай
17.07.2020 10:15 Ответить
 
 