В мире зафиксирован очередной суточный антирекорд по заражению COVID-19 - 248,9 тыс. человек. Общее число инфицированных - 13,9 млн.

По состоянию на утро 17 июля в мире зарегистрировали 248 914 заражений COVID-19 за сутки, свыше 13,9 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 8,2 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 13 952 123 случая инфицирования и 592 745 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 141 118 (+ 963 за сутки), заболевших - 3 695 025 (+ 73 388 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 014 738 инфицированных (+ 43 829 за сутки) и 76 822 (+ 1 299 за сутки) летальных случая.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 005 637 человек (+ 35 468 за сутки), количество смертей - 25 609 (+ 680 за сутки).

В России 752 797 заболевших (+ 6 428 за сутки) и 11 937 летальных случаев (+ 167 за сутки).

В Перу число инфицированных уже достигло 341 586 человек (+ 3 862 за сутки), количество смертей - 12 615 (+ 198 за сутки).



