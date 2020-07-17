В мире зафиксирован очередной суточный антирекорд по заражению COVID-19 - 248,9 тыс. человек. Общее число инфицированных - 13,9 млн.
По состоянию на утро 17 июля в мире зарегистрировали 248 914 заражений COVID-19 за сутки, свыше 13,9 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 8,2 млн человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 13 952 123 случая инфицирования и 592 745 смертей из-за коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 141 118 (+ 963 за сутки), заболевших - 3 695 025 (+ 73 388 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 014 738 инфицированных (+ 43 829 за сутки) и 76 822 (+ 1 299 за сутки) летальных случая.
Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 005 637 человек (+ 35 468 за сутки), количество смертей - 25 609 (+ 680 за сутки).
В России 752 797 заболевших (+ 6 428 за сутки) и 11 937 летальных случаев (+ 167 за сутки).
В Перу число инфицированных уже достигло 341 586 человек (+ 3 862 за сутки), количество смертей - 12 615 (+ 198 за сутки).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
створено міф,що це вірус розроблений китайцями щоб прикрити справжніх винуватців...
https://lenta.ru/articles/2017/10/09/reptilians/ 00:02, 9 октября 2017Власть чешуи Как распознать рептилоида и кого уже вычислили
Человечеством управляют инопланетные рептилии, замаскированные под людей? Мировые лидеры и поп-звезды прячут чешуйчатую кожу и вертикальные зрачки? Что за чушь! Тем не менее в интернете многие относятся к подобным заявлениям вполне серьезно. https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/ «Лента.ру» рассказывает о том, как распознать рептилоида под прикрытием.Ноги
По улице https://lenta.ru/news/2017/09/20/zucker_reptilian/ идет полноватый молодой человек в серой футболке и просторных джинсах. Он выгуливает собачку. Казалось бы, что тут необычного? Но если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что его ноги выгибаются при ходьбе неестественно - вперед. Некто Mr Patriarch написал в Twitter: «Ноги Цукерберга сгибаются вперед, а не назад. Рептилоиды ошиблись, когда собирали его».
Миллиардера, https://lenta.ru/tags/persons/tsukerberg-mark/ основателя Facebook уже не раз подозревали как в связях с инопланетными ящерами, которые тайно правят Землей, так и в том, что он сам принадлежит к этой внеземной расе. Во время видеоконференции, которую он провел с пользователями Facebook в июне 2016 года, его спросили в лоб: а не рептилия ли он, замаскированная под человека?
Изображение: @MrPatriarch11
«На этот вопрос я отвечу "нет"», - сказал Цукерберг. И после паузы добавил, облизнув губы: «Я не ящер». Назвав тему глупой, он перешел к ответам на другие вопросы, однако зрители заметили: говоря о рептилоидах, Цукерберг явно нервничал.
Туркмен-баши подтвердит...
На примере британского фармацевтического концерна AstraZeneca видно, какая острая конкурентная борьбы ведется между странами в погоне за вакциной. Компания уже разработала https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0/a-53354075 многообещающий препарат . "В сентябре мы будем знать, есть ли у нас действенная вакцина или нет", - поделился с корреспондентом ВВС глава AstraZeneca Паскаль Сориот.
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/a-53957952#
Концерн AstraZeneca уже проводит клинические испытания
Но уже сейчас много миллионов доз еще не допущенного к использованию препарата застолбили за собой правительства Великобритании, США, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также сообща Германия, Франция, Италия и Нидерланды. Но непонятно, кто получит эту вакцину первым, если она и в самом деле окажется действенной.
CureVac из немецкого Тюбингена входит в число тех 16 фирм, которые, по данным ВОЗ, уже официально тестируют свои вакцины на людях. Считается, что правительство ФРГ потратило упомянутые 300 миллионов с тем, чтобы опередить зарубежных конкурентов, также положивших глаз на эту биотехнологическую компанию.
Главные соперники - США и Китай