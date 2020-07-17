За сутки на Львовщине выявили 132 новых случая COVID-19, всего 7754 инфицированных и 203 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 132 новых случая заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 7754 человек, 203 человека умерли, 1305 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 783 ПЦР-теста, из них 132 - положительные. Среди них львовян - 64.

Напомним, по состоянию на 16 июля в Украине лабораторно подтверждены 56 455 случаев COVID-19. За сутки - 848 новых случаев. 18 человек умерли от болезни.





