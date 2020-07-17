В Украине 809 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего - 57 264 случая

По состоянию на 17 июля в Украине лабораторно подтверждены 57 264 случая COVID-19. За сутки - 809 новых случаев. 11 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Максима Степанова.

"За минувшие сутки заболели 809 человек, из них 65 детей и 132 медработника. Были госпитализированы 211 человек. Зафиксированы 11 летальных случаев. Выздоровели 838 пациентов. Всего за все время пандемии заболели 57 264 человека, из них 4 068 детей и 7 723 медработника. Всего выздоровели 29 769 человек, а летальных случаев 1 456. За минувшие сутки всего были сделаны 28 019 тестов, из них 13 108 исследований методом ПЦР и 14 911 - методом ИФА", - рассказал Степанов.

"За минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев во Львовской области (132), Ривненской области (88), Ивано-Франковской области (67) и Киеве (76)", - добавил Степанов.

По данным СНБО, всего в Украине сейчас болеют 26 039 человек, что на 40 меньше, чем днем ранее.











