10 751 33

В Украине 809 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего - 57 264 случая

По состоянию на 17 июля в Украине лабораторно подтверждены 57 264 случая COVID-19. За сутки - 809 новых случаев. 11 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Максима Степанова.

"За минувшие сутки заболели 809 человек, из них 65 детей и 132 медработника. Были госпитализированы 211 человек. Зафиксированы 11 летальных случаев. Выздоровели 838 пациентов. Всего за все время пандемии заболели 57 264 человека, из них 4 068 детей и 7 723 медработника. Всего выздоровели 29 769 человек, а летальных случаев 1 456. За минувшие сутки всего были сделаны 28 019 тестов, из них 13 108 исследований методом ПЦР и 14 911 - методом ИФА", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мире зафиксирован очередной суточный антирекорд по заражению COVID-19 - 248,9 тыс. человек. Общее число инфицированных - 13,9 млн.

"За минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев во Львовской области (132), Ривненской области (88), Ивано-Франковской области (67) и Киеве (76)", - добавил Степанов.

По данным СНБО, всего в Украине сейчас болеют 26 039 человек, что на 40  меньше, чем днем ранее.

карантин (16729) статистика (2312) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+7
Фонд борьбы с короновирусом уже полностью разграблен зеленским и его шапито. При дыре в бюджете в 400 млрд, и катастрофическом падении ввп, больше денег бороться с вирусом у государства не будет. Поэтому переболеют все у кого нет мозгов, а те у кого не будет денег лечится - поумирают. Такова цена хождения на выборы по-приколу
17.07.2020 08:59 Ответить
+5
Ні, коли вирішать, що досить, чи досягнуть своїх цілей / перевірять усі сценарії.
17.07.2020 09:08 Ответить
+3
Вірус їх інфікує якось вибірково: може оселитись у гінеколога на пенсії, а може зовсім проігнорувати сімейного або медсестру в полікліниці.
17.07.2020 09:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І знову нема цифри про кількість інфікованих медиків.
17.07.2020 08:50 Ответить
Які саме медикі цікавлять?
17.07.2020 08:57 Ответить
Інфіковані, про яких я написав.
17.07.2020 09:03 Ответить
Вірус їх інфікує якось вибірково: може оселитись у гінеколога на пенсії, а може зовсім проігнорувати сімейного або медсестру в полікліниці.
17.07.2020 09:07 Ответить
В слове "на пенсії" ошибка
17.07.2020 09:34 Ответить
Вроде как написано... "За минувшие сутки заболели 809 человек, из них 65 детей и 132 медработника"
17.07.2020 09:09 Ответить
А он только заголовки читает
17.07.2020 14:27 Ответить
Что-то с глазами? "За минувшие сутки заболели 809 человек, из них 65 детей и 132 медработника. Источник: https://censor.net/n3208638
17.07.2020 14:22 Ответить
Тільки що, бюджетний комітет погодив виділення 41 млн гривень з фонду COVID-19 медичним закладам Управління державними справами, в тому числі, і на лікарню Феофанію. Для того, щоб закупити необхідні тести та обладнання для боротьби та лікування від коронавірусу. Хто має право лікуватись у медичних закладах УДС та в тому числі і у Феофанії? Правильно, вищі керівники держави. Звичайні громадяни - ні», - йдеться у повідомленні.
17.07.2020 20:44 Ответить
Коронавірюс.
Вірю чи не вірю?…
Раньше было много сект,куда заманивали рассказами типа:"одна дальняя родственница одной моей знакомой коллеги с работы,исцелилась чудесным образом! Халеллуия,братья и сестры!"
Сейчас в мире одна секта,куда заманивают рассказами:" родственник знакомого с соседнего села заразился и умер!Пандемия,граждане!"
И в обоих случаях нужно верить,что бы стать последователем этих "учений".
18.07.2020 00:27 Ответить
Саша, а по-большому счету ты прав. У меня нет ни одного знакомого знакомых у которых бы знакомые знакомых заболели. С марта месяца в мое поле зрения не попал ни один реально заболевший человек. Кроме рассказов из телевизора, ни одного инфицированного. Может мне просто очень повезло.
18.07.2020 07:58 Ответить
Фонд борьбы с короновирусом уже полностью разграблен зеленским и его шапито. При дыре в бюджете в 400 млрд, и катастрофическом падении ввп, больше денег бороться с вирусом у государства не будет. Поэтому переболеют все у кого нет мозгов, а те у кого не будет денег лечится - поумирают. Такова цена хождения на выборы по-приколу
17.07.2020 08:59 Ответить
При порошенку була б така сама картина. А карантин міг бути й жорсткішим припетру це видно по його чорним перчатками)
18.07.2020 00:28 Ответить
Ты ******* - это видно по твоей отвратительной харе
18.07.2020 15:23 Ответить
таке відчуття що це буде тривати вічно
17.07.2020 09:02 Ответить
С такими которые голосовали за клоуна и по приколу,так и будет!
17.07.2020 09:08 Ответить
Дійсно наголосували на вірус, як у владі так і серед населення.
17.07.2020 09:15 Ответить
Ні, коли вирішать, що досить, чи досягнуть своїх цілей / перевірять усі сценарії.
17.07.2020 09:08 Ответить
Це дуже страшний звір - вірус . Ось постійно ношу маску - і дома, і на роботі ,і коли сплю і коли е..сь - один раз тіки припідняв , щоб ковбасу до рота просунути - і все , сьогодні вже два раза чхнув ! Що робить ? Визивав врача - не їде , звонив в скору - ті взагалі на .. посилають . Піду в адміністрацію - коли цей безпредел скінчиться , чому честного короновірусника лікувать не хотять , або хоть якогось малюсенького тестіка ! А то бач медіків своїх по блату тестують а мені - зась ! Я це так просто не залишу я в ООН жалуватись буду .
17.07.2020 09:19 Ответить
Только шашлык через маску не ешь, не вкусно.
18.07.2020 08:03 Ответить
Опасна лошадиная доза при длительном контакте.Это про туберкулёз.С малыми дозами заразы организм прекрасно спраляется.То же при ковиде.Поэтому очень важны маски.Они исключают лошадиную дозу.А против малых доз организм вырабатывает антитела.От защитной маски ещё ни один адепт не издох.
17.07.2020 09:49 Ответить
Не витрачай час. Тут одні параноїки-конспірологи тусуються) Їм нічого не докажеш)
17.07.2020 10:40 Ответить
Тут параноїки коронапсмхозні із секти масочників в фаворі їх і адмін підтримує. Тому не вішай тут лапшу.
17.07.2020 12:23 Ответить
ЗМІ тиражують потрібну замовникам інформацію і створюють серед публіки запит на заплановані замовником кроки.

Одночасно лобісти приносять в уряд/парламент вже готові проекти "рішень".

Уряд/парламент переконується в сприятливій суспільній думці (забезпеченій ЗМІ) і реалізує "заходи", які мають близьке до нульового наукове обгрунтування, зате повністю відповідають бізнес-схемі замовника.

А свідомі вчені можуть хоч хором під стінами парламенту волати.

ЗМІ (і відповідно, публіка) їх або просто не помітять, або виставлять божевільними поодинокими шарлатанами.

P.S.
В США після консолідації медійних активів, яка відбулась в кінці 20-го століття, понад 90% усіх ЗМІ належить 6-ти корпораціям.
У Франції таких корпорацій 9.
В Україні - самі знаєте.
17.07.2020 12:55 Ответить
В Британии сейчас небольшой скандал на государственном уровне: https://www.theguardian.com/world/2020/jul/17/matt-hancock-calls-urgent-inquiry-phe-covid-19-death-figures

Вскрылась причина, почему у них смертность была такая высокая. Оказалось, что их национальная служба здравоохранения дала указание всех, кто когда-либо был диагностирован положительно на ковид и затем умер, неважно когда и от чего, записывать как "умерших от ковида". То есть, как сказано в статье, англичанин мог переболеть ковидом в феврале, выздороветь, а потом в июле его переехал автобус - и его официально записывают, как умершего в июле от ковида.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок требует срочно пересмотреть все данные.

Вот такие пироги с котятами А люди статистику мониторят, флажки на карте передвигают... 🙃
17.07.2020 20:47 Ответить
Як не вмерли? В китаї двоє учнів померли біжучи крос на фізкультурі в масці. Про це всі писали.
17.07.2020 12:22 Ответить
"Эксклюзив: 17 из 21 аймака Монголии подвержены риску распространения бубонной чумы -- замдиректора Национального центра по изучению зоонозных инфекций

Улан-Батор, 17 июля /Синьхуа/ -- На сегодняшний день 17 из 21 аймака Монголии подвержены риску распространения бубонной чумы. Об этом сегодня в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа заявил заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр."

С момента обнаружения данной инфекции в масштабах Монголии было зарегистрировано шесть предполагаемых случаев заражения бубонной чумой", -- добавил он.
Ранее Министерство здравоохранения Монголии объявило, что лабораторные анализы подтвердили смерть 15-летнего подростка из сомона Тугруг монгольского аймака Говь-Алтай от бубонной чумы.
Однако еще один подозреваемый случай бубонной чумы был зарегистрирован в том же аймаке в четверг.
В 2019 году супружеская пара умерла от бубонной чумы в монгольской провинции Баян-Улгий из-за употребления в пищу сырого мяса сурка."

Но, согласно недавнему заявлению ВОЗ "чума не опасна и хорошо лечится".
Вот и все, что нам нужно знать о компетенции главы ВОЗ.
17.07.2020 15:45 Ответить
Поки народу карантин, то так звані чинуші кладуть болт на дурантини, хоча самі за них і виступають. Правильно народу голодна смерть від дурантинів, а самі тусуються скільки завгодно і де завгодно зп бюджетні гроші:; :
Лещенко заявив, що син Авакова гуляв на вечірці в нічному клубі, незважаючи на карантин, а поліція його охороняла
Син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександр, нардеп від "Слуги народу" Олександр Бакумов, колишній депутат ради Віталій Хомутиннік та інші гості всю ніч святкували день народження депутата Харківської облради Володимира Скоробагача; свято відбувалося в київському клубі Perfect Place, стверджує член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.
Рекомендую Twitter
Читати російською
12 липня, 2020 18.21 | коментарів: 3

Лещенко: Те, що трапилося, можна вважати офіційним дозволом клубам працювати всю ніч
Фото: Сергій Лещенко / Facebook
На честь дня народження депутата Харківської обласної ради Володимира Скоробогача в київському клубі Perfect Place в ніч на 12 липня відбулася вечірка, на якій був присутнім син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександр; поліція охороняла місце події і не реагувала на порушення карантину, написав у Telegram колишній журналіст і народний депутат, нині член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.

"Поки представники поліції полюють на легку наживу у вигляді накладення штрафу за порушення карантину, у клубі Perfect Place всю ніч святкували день народження харківського обласного депутата Володимира Скоробогача. Причому на місці була присутня поліція, яка не тільки не втручалася в таке відверте порушення правил, але охороняла учасників гулянки. А охороняти було кого - адже на дні народження був присутнім син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Яскравішу ілюстрацію подвійних стандартів складно уявити", - заявив Лещенко.

За його даними, на вечірці були присутні депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Олександр Бакумов і колишній нардеп Віталій Хомутиннік.

"Те, що трапилося в Perfect Place, можна вважати офіційним дозволом клубам працювати всю ніч, а на питання правоохоронців відправляти до сина Авакова", - іронізує ексжурналіст.
17.07.2020 17:11 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
17.07.2020 18:23 Ответить
Австралииский ученый, Chief Medical Officer, профессор Келли сделал открытие, достойное Нобелевской премии:
"However, hopes of a quick turnaround were tempered by the nation's acting Chief
Medical Officer, Paul Kelly, who said viruses such as COVID-19 became more
contagious the longer they remained in the community" (The Australian)

То есть сделано эпохальное открытие, что вирус COVID-19 - это хамелеон, он меняет свои свойства без мутации!
Напомню, что если вирус мутировал, то это уже не COVID-19, и ваши ПЦР тесты можно засунуть туда, куда никогда не падают лучи солнца.
А если вирус изменил свои свойства без мутации - то это величайшее открытие современности.

Считайте данный комментарий прямым обращением к Каролинскому Инстутуту Швеции с просьбой номинации профессора Келли, на Нобелевскую премию по медицине и физиологии.
18.07.2020 06:14 Ответить
Я многое что могу перетерпеть, профессор Келли, Chief Medical Officer of Australia, ,но такой вопиющей безграмотности, такого непрофессионализма я терпеть не буду.
Проф Келли, Ваше заявление безграмотнее Лысенко, а он был в определенном смысле эталоном.
18.07.2020 06:19 Ответить
 
 