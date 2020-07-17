РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10775 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 939 8

В некоторых регионах Украины карантинные меры должны быть усилены, - представитель ВОЗ Хабихт

В некоторых регионах Украины карантинные меры должны быть усилены, - представитель ВОЗ Хабихт

Украина готова к ослаблению карантина на национальном уровне, однако в некоторых регионах ограничительные меры нужно ужесточить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в интервью РБК-Украина.

"Мы должны учитывать то, что Украина стала постепенно ослаблять ограничения. Ввела адаптивный карантин. Это должно официально длиться до конца июля. Важно понимать, что происходит по всей Украине. Мы наблюдали подобное и в других странах", - сказал он.

По его словам, хоть Украина и готова ослабить некоторые меры, но необходимо пристально контролировать ситуацию: "Мы должны тщательно следить, как это происходит на областном, районном и местном уровне".

"Вчера смотрел на статистику, такие регионы, как Львов, Львовская область, Черновцы, Закарпатье, Ривне – они отвечают за половину всех случаев. То есть на национальном уровне мы можем ослаблять карантин, но в таких регионах эти меры должны быть усилены. Есть потребность в местной адаптации. В некоторых областях карантинные меры были более суровыми, чем в Киеве. Поэтому сейчас важно, чтобы в областях не было роста количества зараженных. Мы должны ослаблять карантин, пристально контролировать ситуацию, но, как мы видели в других странах, ситуация может выйти из-под контроля, и, возможно, придется вернуться к предыдущим мерам", - заявил Хабихт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среднее число положительных тестов на COVID-19 в Украине выше, чем в других странах Европы, - представитель ВОЗ Хабихт

Напомним, по состоянию на 17 июля в Украине лабораторно подтверждены 57 264 случая COVID-19. За сутки - 809 новых случаев. 11 человек умерли от болезни

ВОЗ (781) карантин (16729) COVID-19 (18610) Ярно Хабихт (15) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хватай мешки, вокзал отходит.
показать весь комментарий
17.07.2020 09:15 Ответить
И для усиления карантинных мер, укразализныця теперь продает билеты по 4 человека в купе поезда?! Офигенный карантин придумали зеленые идиоты!
показать весь комментарий
17.07.2020 09:16 Ответить
Можуть продавати по одному на купе, але ціну білета збільшать у 4 рази.
показать весь комментарий
17.07.2020 09:22 Ответить
Не хочешь - не катайся, сиди дома и спасай жизни....
показать весь комментарий
17.07.2020 10:21 Ответить
ВОЗ нами уже откровенно командует, в то время, когда был послан Штатами?
показать весь комментарий
17.07.2020 09:17 Ответить
Это не хабихт,это-степанов в маске...
показать весь комментарий
17.07.2020 09:20 Ответить
Сами разберёмся, тоже мне вершитель судеб нашёлся.
показать весь комментарий
17.07.2020 09:21 Ответить
А суверенитет? А Конституция? А Украина? Ничего этого уже нет?
показать весь комментарий
17.07.2020 10:20 Ответить
 
 