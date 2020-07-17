В некоторых регионах Украины карантинные меры должны быть усилены, - представитель ВОЗ Хабихт

Украина готова к ослаблению карантина на национальном уровне, однако в некоторых регионах ограничительные меры нужно ужесточить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в интервью РБК-Украина.

"Мы должны учитывать то, что Украина стала постепенно ослаблять ограничения. Ввела адаптивный карантин. Это должно официально длиться до конца июля. Важно понимать, что происходит по всей Украине. Мы наблюдали подобное и в других странах", - сказал он.

По его словам, хоть Украина и готова ослабить некоторые меры, но необходимо пристально контролировать ситуацию: "Мы должны тщательно следить, как это происходит на областном, районном и местном уровне".

"Вчера смотрел на статистику, такие регионы, как Львов, Львовская область, Черновцы, Закарпатье, Ривне – они отвечают за половину всех случаев. То есть на национальном уровне мы можем ослаблять карантин, но в таких регионах эти меры должны быть усилены. Есть потребность в местной адаптации. В некоторых областях карантинные меры были более суровыми, чем в Киеве. Поэтому сейчас важно, чтобы в областях не было роста количества зараженных. Мы должны ослаблять карантин, пристально контролировать ситуацию, но, как мы видели в других странах, ситуация может выйти из-под контроля, и, возможно, придется вернуться к предыдущим мерам", - заявил Хабихт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среднее число положительных тестов на COVID-19 в Украине выше, чем в других странах Европы, - представитель ВОЗ Хабихт

Напомним, по состоянию на 17 июля в Украине лабораторно подтверждены 57 264 случая COVID-19. За сутки - 809 новых случаев. 11 человек умерли от болезни