Степанов рассказал, когда ЕС откроет границы для Украины: "Если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 480 больных"

Степанов рассказал, когда ЕС откроет границы для Украины:

В Украине динамика заболеваемости коронавирусом за последние две недели превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. В Минздраве назвали главное условие открытия границ для украинских туристов.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Динамика заболеваемости за последние две недели у нас превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных, то тогда мы впишемся в сегодняшние критерии ЕС", - рассказал он.

+6
К сожалению с таким лохторатом,который голосовал по приколу ,за клоуна ,это будет очень не скоро!
17.07.2020 09:21 Ответить
+5
А зараз більше 800. Забудьте про Європу.
17.07.2020 09:19 Ответить
+4
Степанов может нарисовать любую цифру, только в ЕС не все такие дураки, как наши 73%.
17.07.2020 09:19 Ответить
Степанов может нарисовать любую цифру, только в ЕС не все такие дураки, как наши 73%.
17.07.2020 09:19 Ответить
Бот пороха-Медведчука
17.07.2020 09:26 Ответить
А зараз більше 800. Забудьте про Європу.
17.07.2020 09:19 Ответить
Чтобы отомстить Порошенко за безвиз, необходимо игнорировать рекомендации по предохранению от заражения... Степанов розповів, коли ЄС відкриє кордони для України: "Якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 480 хворих" - Цензор.НЕТ 7440
17.07.2020 09:28 Ответить
К сожалению с таким лохторатом,который голосовал по приколу ,за клоуна ,это будет очень не скоро!
17.07.2020 09:21 Ответить
при мыролюбце такого не было.
17.07.2020 09:24 Ответить
https://censor.net/user/136850 Действительно, при " мыролюбце", такого бардака сейчас не было бы.
17.07.2020 09:51 Ответить
Буквы изучи или зубы вставь.
17.07.2020 10:09 Ответить
Зелёный занавес.
17.07.2020 09:24 Ответить
Зеленский сказал что хорошо справился с коронавирусом. Зеленский всегда лжёт.
17.07.2020 09:27 Ответить
Динамика заболеваемости за последние две недели у нас превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. Мы считали: ориентировочно....сказал "министр"
17.07.2020 09:44 Ответить
А в травні і на початку червня (допоки не потепліло і народ не пішов компаніями в парки і на пляжі) було 400-500 випадків. А як карантини послабили - то стало 800-1000
Думаю, раніше 1 жовтня на відкриття кордонів можна не сподіватись
17.07.2020 09:50 Ответить
Если только 2021 года.
17.07.2020 10:11 Ответить
Брешеш. Спочатку стало 800=1000, а потім послабили карантин.
17.07.2020 10:24 Ответить
Статистику за з початку травня і до кінця червня дивились?
17.07.2020 11:02 Ответить
Так нужно просто перестать тестировать.
17.07.2020 09:58 Ответить
То есть уже никогда. Если только проходной показатель не подымут.
17.07.2020 11:30 Ответить
 
 