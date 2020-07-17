2 550 17
Степанов рассказал, когда ЕС откроет границы для Украины: "Если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 480 больных"
В Украине динамика заболеваемости коронавирусом за последние две недели превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. В Минздраве назвали главное условие открытия границ для украинских туристов.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Динамика заболеваемости за последние две недели у нас превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных, то тогда мы впишемся в сегодняшние критерии ЕС", - рассказал он.
Думаю, раніше 1 жовтня на відкриття кордонів можна не сподіватись