РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10775 посетителей онлайн
Новости
1 456 24

Зеленский поздравил Меркель с днем рождения и поблагодарил за всестороннюю поддержку Украины на международной арене

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с днем рождения и поблагодарил за всестороннюю поддержку Украины на международной арене.

Об президент Украины написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"С днем рождения, фрау Ангела Меркель! Желаю вам крепкого здоровья и стойкости, чтобы выдержать все трудности пандемии. Спасибо за всестороннюю поддержку Украины на международной арене. Отношения между Украиной и Германией будут только укрепляться с годами", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Меркель состояние выполнения договоренностей Нормандского саммита в Париже

Зеленский поздравил Меркель с днем рождения и поблагодарил за всестороннюю поддержку Украины на международной арене 01

день рождения (396) Зеленский Владимир (21714) Меркель Ангела (2126) поздравление (1073)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Ее наверно аж трухануло от разговора с зеблом, как тогда на встрече 😟
показать весь комментарий
17.07.2020 09:24 Ответить
+4
Особенно стоит поблагодарить за "Северный поток-2", "формулу Штайнмайера", переговоры с Путиным по Украине без участия Украины, глубокую озабоченность членов ОБСЕ от Германии и еще массы других "ништяков".
показать весь комментарий
17.07.2020 10:06 Ответить
+3
И отдельно за возвращение делегации Раши в ПАСЕ. Это личная просьба фрау Меркель.
показать весь комментарий
17.07.2020 10:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ее наверно аж трухануло от разговора с зеблом, как тогда на встрече 😟
показать весь комментарий
17.07.2020 09:24 Ответить
Подлизал...
показать весь комментарий
17.07.2020 09:24 Ответить
Поздравляю, фрау Риббентроп. Спасибо вам за СП-2.
показать весь комментарий
17.07.2020 09:28 Ответить
"Спасибо за всестороннюю поддержку Украины на международной арене.
Источник: https://censor.net/n3208643"

"Но недостаточную" (Зелемойский)
показать весь комментарий
17.07.2020 09:31 Ответить
Прочитав- Мендель
показать весь комментарий
17.07.2020 09:33 Ответить
17.07.2014р "укро-фашисти" збили МН-17.Зеленський привітав Меркель із днем ​​народження і подякував за всебічну підтримку України на міжнародній арені - Цензор.НЕТ 9536
показать весь комментарий
17.07.2020 09:34 Ответить
И интересно Меркель будет обнуляться? Зеленський привітав Меркель із днем ​​народження і подякував за всебічну підтримку України на міжнародній арені - Цензор.НЕТ 8277
показать весь комментарий
17.07.2020 09:38 Ответить
Не знаю чому, але чим більше я читаю про те, що зробив Зєлєнський, тим більше він мені нагадує весільного генерала: пафосу море, а толку - нуль.
показать весь комментарий
17.07.2020 09:41 Ответить
Да ладно тебе ,Отводил - Награждал - Присваивал - Переезжал ,может что пропустил можете уточнить в АП
показать весь комментарий
17.07.2020 09:46 Ответить
путя красную рыбу отправил ,она ее "вкушает наслаждаясь" с пивом. Привычка старых гедееровских друзей ...
показать весь комментарий
17.07.2020 09:51 Ответить
Вы хотели сказать коллег по службе?
показать весь комментарий
17.07.2020 10:03 Ответить
сказано то,что Вы правильно поняли
показать весь комментарий
17.07.2020 10:07 Ответить
Особенно стоит поблагодарить за "Северный поток-2", "формулу Штайнмайера", переговоры с Путиным по Украине без участия Украины, глубокую озабоченность членов ОБСЕ от Германии и еще массы других "ништяков".
показать весь комментарий
17.07.2020 10:06 Ответить
И отдельно за возвращение делегации Раши в ПАСЕ. Это личная просьба фрау Меркель.
показать весь комментарий
17.07.2020 10:09 Ответить
БАБЛО важнее ПРИНЦИПОВ (особенно в Хермании и Австрии, хотя французы тоже не сильно от них отстают, да и все ЕВРОЧИНУШИ)!
показать весь комментарий
17.07.2020 11:08 Ответить
Эта новость к чему? Какая следующая? Как зеленский успешно в туалет сходил?
показать весь комментарий
17.07.2020 10:18 Ответить
Зеленський привітав Меркель із днем ​​народження і подякував за всебічну підтримку України на міжнародній арені - Цензор.НЕТ 8657
показать весь комментарий
17.07.2020 10:53 Ответить
Меркель старая подстилка *****
Зеленський привітав Меркель із днем ​​народження і подякував за всебічну підтримку України на міжнародній арені - Цензор.НЕТ 6603
показать весь комментарий
17.07.2020 11:01 Ответить
Зеленский пропердолил Мендель...так прочиталось с первого раза.....
показать весь комментарий
17.07.2020 12:38 Ответить
https://moonzori.com/pozdravlenyya-s-dnem-rozhdenyya-v-proze/ Поздравления с Днем рождения
показать весь комментарий
11.08.2020 23:56 Ответить
 
 