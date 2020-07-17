Зеленский поздравил Меркель с днем рождения и поблагодарил за всестороннюю поддержку Украины на международной арене

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с днем рождения и поблагодарил за всестороннюю поддержку Украины на международной арене.

Об президент Украины написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"С днем рождения, фрау Ангела Меркель! Желаю вам крепкого здоровья и стойкости, чтобы выдержать все трудности пандемии. Спасибо за всестороннюю поддержку Украины на международной арене. Отношения между Украиной и Германией будут только укрепляться с годами", - написал он.

