Зеленский поздравил Меркель с днем рождения и поблагодарил за всестороннюю поддержку Украины на международной арене
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с днем рождения и поблагодарил за всестороннюю поддержку Украины на международной арене.
Об президент Украины написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"С днем рождения, фрау Ангела Меркель! Желаю вам крепкого здоровья и стойкости, чтобы выдержать все трудности пандемии. Спасибо за всестороннюю поддержку Украины на международной арене. Отношения между Украиной и Германией будут только укрепляться с годами", - написал он.
Источник: https://censor.net/n3208643"
"Но недостаточную" (Зелемойский)