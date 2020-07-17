С 1 сентября в школах может быть смешанный формат обучения, - Степанов
Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки совместно работают для того, чтобы с 1 сентября перейти на максимально приближенный к нормальному образу жизни формат обучения детей в школах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" расказал глава Минздрава Максим Степанов.
По словам министра здравоохранения, он не исключает, что это может быть смешанный вариант - когда будет обычное привычное обучение совместно с дистанционными формами.
"При этом мы не исключаем, что при каких-то показателях это будет обычный режим обучения с соблюдением противоэпидемических правил или, возможно, с двухсменным посещением школы. Когда показатели заболеваемости будут выше установленной нормы - возможно, будет переход на дистанционное обучение", - отметил Степанов.
"Мы рассматриваем разные варианты. И, конечно же, смотрим на то, что предлагают наши западные коллеги. Я сторонник того, чтобы анализировать мировые примеры и адаптировать их под реалии украинской ситуации", - добавил министр.
цей зедебіл зі свого карману буде платити вчителям?