РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10722 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
11 718 7

С 1 сентября в школах может быть смешанный формат обучения, - Степанов

С 1 сентября в школах может быть смешанный формат обучения, - Степанов

Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки совместно работают для того, чтобы с 1 сентября перейти на максимально приближенный к нормальному образу жизни формат обучения детей в школах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" расказал глава Минздрава Максим Степанов.

По словам министра здравоохранения, он не исключает, что это может быть смешанный вариант - когда будет обычное привычное обучение совместно с дистанционными формами.

"При этом мы не исключаем, что при каких-то показателях это будет обычный режим обучения с соблюдением противоэпидемических правил или, возможно, с двухсменным посещением школы. Когда показатели заболеваемости будут выше установленной нормы - возможно, будет переход на дистанционное обучение", - отметил Степанов.

"Мы рассматриваем разные варианты. И, конечно же, смотрим на то, что предлагают наши западные коллеги. Я сторонник того, чтобы анализировать мировые примеры и адаптировать их под реалии украинской ситуации", - добавил министр.

Также читайте: Страну поделят на зоны, занятия на свежем воздухе и без массовых мероприятий: в Раде рассказали, как будут работать школы с 1 сентября

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4914) образование (2276) школа (3034) Минобразования (1743) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там очепятка. Не смешанный а смешной формат 😄😄😄
показать весь комментарий
17.07.2020 09:33 Ответить
Иллюстрация к слову "*******".
показать весь комментарий
17.07.2020 09:35 Ответить
Формат не "смешанный", а "смешной". Только зачем для этого районы перекраивать?
показать весь комментарий
17.07.2020 10:01 Ответить
Зеленые твари...это все что можно сказать оперируя не обценной лексикой.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:39 Ответить
"с двухсменным посещением школы..."

цей зедебіл зі свого карману буде платити вчителям?
показать весь комментарий
17.07.2020 12:21 Ответить
да и по 4000$
показать весь комментарий
17.07.2020 14:48 Ответить
Вот честно, я не представляю, как мой ребёнок 5-6 часов, проведёт в школе в этом «наморднике». И смешанное обучение с дистанцией и одним дитём за партой выглядит странновастенько. Т.е. одни ходят в школу понедельник, среда, пятница, в другие - вторник, четверг, субботу, так что ли?
показать весь комментарий
17.07.2020 15:12 Ответить
 
 