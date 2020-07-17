РУС
Разумков о снижении рейтинга "Слуги народа": "Пока что ничего катастрофического я не вижу"

Разумков о снижении рейтинга

Проседание рейтинга пропрезидентской партии Слуга народа не является катастрофическим.

Об этом в эфире Право на власть на телеканале 1+1 заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Любая власть теряет рейтинги. Это может происходить постепенно. Если мы посмотрим на рейтинг доверия и поддержки на уровне парламентских выборов, то снижение достаточно небольшое... Пока что ничего катастрофического я не вижу", - отметил Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "Слуга народа" - 26,6%, ЕС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батькивщина" - 7,3%, "Сила и честь" - 5%, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА

Отвечая на вопрос, за счет чего происходит такое проседание рейтинга Слуги народа, Разумков сказал, что "это комплексный вопрос, который связан с внедрением реформ", критикой парламента в публичном пространстве.

+25
Разумков о снижении рейтинга "Слуги народа": "Пока что ничего катастрофического я не вижу" - Цензор.НЕТ 6702
17.07.2020 09:41 Ответить
17.07.2020 09:41 Ответить
+19
Разумков о снижении рейтинга "Слуги народа": "Пока что ничего катастрофического я не вижу" - Цензор.НЕТ 219
17.07.2020 09:34 Ответить
17.07.2020 09:34 Ответить
+16
Разумков о снижении рейтинга "Слуги народа": "Пока что ничего катастрофического я не вижу" - Цензор.НЕТ 3676
17.07.2020 09:36 Ответить
17.07.2020 09:36 Ответить
Елей для упёртых...
17.07.2020 09:33 Ответить
17.07.2020 09:33 Ответить
Та нема тут ніякого єлею, для соціолога в демократичній країні, 30 відсотків це перемога.
17.07.2020 10:08 Ответить
17.07.2020 10:08 Ответить
Этот вывод - исходя из опыта жизни среди лукашистов?
17.07.2020 10:23 Ответить
17.07.2020 10:23 Ответить
Тут ключове "Пока". 😁
17.07.2020 11:18 Ответить
17.07.2020 11:18 Ответить
Разумков о снижении рейтинга "Слуги народа": "Пока что ничего катастрофического я не вижу" - Цензор.НЕТ 219
17.07.2020 09:34 Ответить
17.07.2020 09:34 Ответить
Пока эта шобла в парламенте в большинстве, ему рейтинги до одного места. К сожалению времени им наворовать и окончательно разрушить Украину достаточно
Надежда на местные выборы. Но учитывая его ответ, они и тут что-то придумали.
17.07.2020 09:36 Ответить
17.07.2020 09:36 Ответить
їх план простий: зараз натирити на будівництві автошляхів (це - рай для відмивання коштів), потім ні ці поцюплені гроші - звичайна схема з "подарунками" (гречкою, цукром та обіцянками). Плюс зараз йдуть інтенсивні перемовини з місцевими елітами: "шлюхи урода" домовляються з "смотрящими" від ахмєта, фірташа та інших князьків меньшого маштабу. Їм конче потрібно виграти місцеві вибори на більшості території країни.
17.07.2020 09:42 Ответить
17.07.2020 09:42 Ответить
Я об этом, только коротко сказал. Только у вас точек воровства мало указано. Очень много еще которые мы не знаем.
17.07.2020 09:53 Ответить
17.07.2020 09:53 Ответить
Згоден з Вами, але я пишу тільки про те, у чому впевнений.
17.07.2020 10:01 Ответить
17.07.2020 10:01 Ответить
Разумков о снижении рейтинга "Слуги народа": "Пока что ничего катастрофического я не вижу" - Цензор.НЕТ 3676
17.07.2020 09:36 Ответить
17.07.2020 09:36 Ответить
Новый сезон "Ревизора" ?
17.07.2020 10:46 Ответить
17.07.2020 10:46 Ответить
))))из за реформ у зебилов рейтинг снижается...
17.07.2020 09:40 Ответить
17.07.2020 09:40 Ответить
Разумков о снижении рейтинга "Слуги народа": "Пока что ничего катастрофического я не вижу" - Цензор.НЕТ 6702
17.07.2020 09:41 Ответить
17.07.2020 09:41 Ответить
зэбилы, лайкуйте, исправляйтесь
17.07.2020 16:36 Ответить
17.07.2020 16:36 Ответить
Такие достойные люди. Почему падает рейтинг?........

РОДИНА ГОЛОВИ НБУ ШЕВЧЕНКА ВИННА ЗА КОМУНАЛКУ 1,2 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ.

ОСББ "Фундуклеєвский", керуюча компанія однойменного житлового комплексу в центрі Києва, судиться за комуналку з повними тезками призначеного сьогодні глави НБУ на суму 1,2 млн грн.
ОСББ доводиться вибивати заборгованості через суди у Юлії Миколаївни і її чоловіка Кирила Євгенович Шевченка, свідчать http://reyestr.court.gov.ua/Review/83696031 дані реєстру судових рішень.

Сайт "Фундуклеевского" містить прізвища, суми боргів, а також рішення судів щодо боржників. Наприклад, в 2019 році Шевченківський райсуд Києва зобов'язав мешканців розплатитися з ОСББ. Одне з останніх рішень на суму 1,2 млн грн.

Пара також має борги за опалення на суму майже 33 тисячи гривень.
17.07.2020 09:41 Ответить
17.07.2020 09:41 Ответить
"Своїми діями вони залізли в кишені сусідів, тим самим поставивши себе поза колективом співвласникі", - пише керівництво ОСББ, перераховуючи прізвища тих, хто забув оплатити комуналку. Серед них фігурує і сім'я Шевченків.

Шевченківський суд зобов'язав сім'ю Шевченка сплатити борг, а Київський апеляційний скасував це рішення. Зараз ОСББ дійшли до Верховного суду. У травні 2020 року http://reyestr.court.gov.ua/Review/89034652 відкрили касаційне провадження.

ЖК "Фундуклеевский" - це елітна новобудова на вул. Богдана Хмельницького, 58-А в центрі Києва. Він побудований в 2015 році та відомий скандалом про забудову архітектурної пам'ятники - Київського велотреку (1913 р.). На сайті ОСББ http://fundukleev.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2-2019-03-12.pdf повідомляється , що у боржників К. Е. Шевченка і Ю. Н. площа квартири - 304,6 кв. м.

У декларації нового глави НБУ https://public.nazk.gov.ua/declaration/1690ec95-57ce-4b9b-ad34-f611d142b299 зазначено , що він з 2015 року з дружиною Юлією Миколаївною володіє квартирою розміром 304,60 "квадратів" у Києві.
17.07.2020 09:42 Ответить
17.07.2020 09:42 Ответить
Рейтинг падає по-перше тому, що президент став виконувати обіцянки своїх супротивників і кинув 73% своїх прихильників. По друге загострилася криза через короновірус в економіці і восени стане набагато гірше. Про погіршення ситуації в економіці я вам писав рік тому.
17.07.2020 10:25 Ответить
17.07.2020 10:25 Ответить
"президент став виконувати обіцянки своїх супротивників"

Наприклад які обіцянки супротивників він виконав?
17.07.2020 10:27 Ответить
17.07.2020 10:27 Ответить
Відмовився від продовження переговорів щодо встановлення миру на Донеччині, встановив червоні лінії, які були проголошені минулого року на мітингу в Києві. Президент втрачає підтримку свого електорату, який йде до ОПЗЖ
17.07.2020 10:35 Ответить
17.07.2020 10:35 Ответить
Ви підтвердили, що значна частина його електорату це вата ватна.
Що значить "Відмовився від продовження переговорів щодо встановлення миру на Донеччині"?
Наприклад, той же Казанський, введений Зе в переговорну групу, постійно пише що обговорюють в Мінську.
17.07.2020 10:40 Ответить
17.07.2020 10:40 Ответить
Вата, ватна - це громадяни України, або з кацапстану. Всі ці переговори тільки імітація, насправді у президента вже відмовилися і будуть досиджувати дедлайн каденції.
17.07.2020 10:50 Ответить
17.07.2020 10:50 Ответить
"Вата, ватна - це громадяни України, або з кацапстану."

Так.

НЕ ваті, яка голосувала за нього він обіцяв здавати інтереси України і швидко капітулювати?
Ні.
Значить, він потрапив у свій же капкан, коли перед виборами декларував "За все хороше, проти всього поганого!". Він робив це свідомо, щоб назбирати голоси і вати, і невати.
17.07.2020 11:04 Ответить
17.07.2020 11:04 Ответить
Останній рік каденції у Порошенка був рейтинг 2%. Перед виборами підвищився до 15%. Він всі свої голоси і забрав. За Зеленського проголосували розчаровані політикою Порошенка. Все справедливо. Те, що ви розділили громадян країни на ватних і не ватних, не правильно. Ніхто не бажає своїй країні поганого, але у кожного є право мати свою думку. https://www.eesti.ee/ru/estonskaa-respublika/prava-celoveka/osnovnye-prava-i-prava-celoveka/ Основные права человека .
17.07.2020 11:18 Ответить
17.07.2020 11:18 Ответить
Вата не бажає Україні поганого?!
Зриваючі українські прапори, не бажаючі вчити мову корінного народу, не визнаючі агресію росію, вони бажають добра Україні?
17.07.2020 11:40 Ответить
17.07.2020 11:40 Ответить
Не нужно обобщать. Конкретно кто не хочет, и в чём это проявляется.
17.07.2020 11:44 Ответить
17.07.2020 11:44 Ответить
Конкретно партия ОПЗЖ и ее электорат.
Часть "слуг" типа бужанского совкодрочера и их избиратели.
Шариевцы.
17.07.2020 11:47 Ответить
17.07.2020 11:47 Ответить
Как Вы думаете почему до сих пор не арестовали Бойко, Шария. Не убили Медведчука. Вопрос риторический, дам сам ответ. Потому, что с точки зрения права, любого украинского, мирового; они не нарушают закон.
17.07.2020 11:55 Ответить
17.07.2020 11:55 Ответить
Так к чему были пятилетние вопли к Порошенко "почему не сидит медведчук?!!!"
17.07.2020 12:01 Ответить
17.07.2020 12:01 Ответить
Нужно каждому зебилу потрясти жопой на камеру...и все наладится..
17.07.2020 09:41 Ответить
17.07.2020 09:41 Ответить
І все буде дупаякукім!!!)))
17.07.2020 10:20 Ответить
17.07.2020 10:20 Ответить
Разумков о снижении рейтинга "Слуги народа": "Пока что ничего катастрофического я не вижу" - Цензор.НЕТ 4909
17.07.2020 09:41 Ответить
17.07.2020 09:41 Ответить
Не будет ни "слуг народа", ни "голоса".
17.07.2020 09:42 Ответить
17.07.2020 09:42 Ответить
Пихту ему в ж...у.
17.07.2020 09:44 Ответить
17.07.2020 09:44 Ответить
Разумков / У барыги всё хорошо - Рада легализовала игорный бизнес/ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
17.07.2020 09:44 Ответить
17.07.2020 09:44 Ответить
Разумков про зниження рейтингу "Слуги народу": "Поки нічого катастрофічного я не бачу" - Цензор.НЕТ 7939 Тут ваш рейтинг буде високий "зеБильна " гопота....Це майбутне яке чекає вас тварюки....
17.07.2020 09:45 Ответить
17.07.2020 09:45 Ответить
І це самий розумний дебіл з партії зебілів?
17.07.2020 09:47 Ответить
17.07.2020 09:47 Ответить
Разумков про зниження рейтингу "Слуги народу": "Поки нічого катастрофічного я не бачу" - Цензор.НЕТ 864
17.07.2020 09:48 Ответить
17.07.2020 09:48 Ответить
все правильно чеше - зебілів як було 73 відсотки, так набагато менше не стало. Хіба на заході трохи прозріли, а на сході і півдні зебіли просто перетекли к мудмудчуку і ко, а це майже одне з зебілами, такшо і чого йому хвилюватись?
17.07.2020 09:49 Ответить
17.07.2020 09:49 Ответить
Разумков про зниження рейтингу "Слуги народу": "Поки нічого катастрофічного я не бачу" - Цензор.НЕТ 6518
17.07.2020 09:50 Ответить
17.07.2020 09:50 Ответить
Надовго та комфортно зеленим зрадникам України такий побажаємо від щирого серця комфорт для підняття рейтингу.....Разумков про зниження рейтингу "Слуги народу": "Поки нічого катастрофічного я не бачу" - Цензор.НЕТ 7695
17.07.2020 09:50 Ответить
17.07.2020 09:50 Ответить
Разумков про зниження рейтингу "Слуги народу": "Поки нічого катастрофічного я не бачу" - Цензор.НЕТ 2327
17.07.2020 09:58 Ответить
17.07.2020 09:58 Ответить
Вопрос, куда эти избиратели пойдут, за кого будут голосовать.
17.07.2020 09:59 Ответить
17.07.2020 09:59 Ответить
по планам зеленского - за Мертветчука,
но клован забыл, что он не на сцене
17.07.2020 10:01 Ответить
17.07.2020 10:01 Ответить
Медведчук ,ще гірша потвора ніж клоун !!!))))
17.07.2020 10:17 Ответить
17.07.2020 10:17 Ответить
Разумков про зниження рейтингу "Слуги народу": "Поки нічого катастрофічного я не бачу" - Цензор.НЕТ 4825
17.07.2020 10:00 Ответить
17.07.2020 10:00 Ответить
посмотрим, скоко корабельная сосна на выборах мера в киеве огребёт
17.07.2020 10:00 Ответить
17.07.2020 10:00 Ответить
Неа, сосна проиграет, победит жопа!
17.07.2020 11:06 Ответить
17.07.2020 11:06 Ответить
https://prm.ua/obmovki-monobilshosti-svidchat-pro-velicheznu-znevagu-do-vibortsiv-voloshina/ "«Обмовки» монобільшості свідчать про величезну зневагу до виборців" - заявила журналістка, емігрантка з Криму Лариса Волошина .
"Були використані технології нових облич. Людям пояснювали, що влада є чимось таким брудним, що всі, хто в ній був вони замарені, викривлені, а от нові - не заплямовані, чисті й світлі душі. Я називаю все це одноразові депутати. Тому що це не є політики й вони, насправді, коли йшли у владу, вони не були до цього активістами, вони до цього не були молодими якимись там людьми, які ми можемо засвідчити, що вони цікавились політикою, що ми їх десь бачили.
І от вони прийшли для того, щоб наїстися. Те, про що він (Разумков) говорить - свідчить про величезну зневагу до людей, які ходять на вулицях, до тих людей поруч з якими вони всі повиростали. Це величезна зневага. Я вас можу запевнити, що в усіх цих офісах президента, парламенту, оці розмови саме в цих тезах, що, мовляв, бидло на вулицях ходить, а ми тут господарі життя - все це ведуться. Тому воно і проривається", - заявила Волошина.
17.07.2020 10:07 Ответить
17.07.2020 10:07 Ответить
Состоялся весьма нелицеприятный разговор Разумкова с Зеленским. Состояние Зеленского патовое: снять Разумкова он не может, нет голосов. Оставить тоже не может, поскольку тот собирается раздавить зеленого сморчка. А в остальном все хорошо.
17.07.2020 10:09 Ответить
17.07.2020 10:09 Ответить
і запис розмови вже є Чи то радіо ОБХС?
17.07.2020 10:30 Ответить
17.07.2020 10:30 Ответить
ПУСТЬ ДАВИТ, А ПОТОМ ЗАДАВИМ МЫ
17.07.2020 10:35 Ответить
17.07.2020 10:35 Ответить
Типичная позиция чинуш при ЛЮБОЙ власти: Им говорят: Вы ****....ли! А они говорят: Не мешайте работать. В жоп...у себе эти "рейтинги" засуньте!
17.07.2020 10:17 Ответить
17.07.2020 10:17 Ответить
З твоїм рейтингом тебе разумков залишилось лиш обісцяти публічно.
17.07.2020 10:23 Ответить
17.07.2020 10:23 Ответить
вас, штопаних гандонів, ніхто судити не буде, вас просто перестріляють як зрадників.
Люстрацію справжню проведемо з автоматами та гільйотинами, кому як пощастить.
17.07.2020 10:23 Ответить
17.07.2020 10:23 Ответить
мда... докерувалися зелені
і це тільки рік пройшов.
думаю, що зеленим варто просто тікати вже зараз.
17.07.2020 11:17 Ответить
17.07.2020 11:17 Ответить
Что хїорошего. Гривна падает, идет инфляция, доллар дорожает, уже 27.5 цены растут, а вместе с ними растет и нищета украинцев
17.07.2020 10:29 Ответить
17.07.2020 10:29 Ответить
" Разумков о снижении рейтинга "Слуги народа": "Пока что ничего катастрофического я не вижу"

А що тобі ще залишається бормотати.
Все. Кінець "слузі народу". Кінець рейтингу зеленого президента.
А далі, розумков, що далі?
А далі відповідальність, суди і арешт.
17.07.2020 10:29 Ответить
17.07.2020 10:29 Ответить
А если на каштан? От туда, с ветки, что повыше будет лучше видно?
17.07.2020 10:30 Ответить
17.07.2020 10:30 Ответить
Этот не падение, а отрицательный рост!!!!
17.07.2020 10:40 Ответить
17.07.2020 10:40 Ответить
Рыг о снижении рейтинга "Рыгов 2.0": "Пока что ничего катастрофического я не вижу, чумаданы уже отправил в оффшоры!"
17.07.2020 10:50 Ответить
17.07.2020 10:50 Ответить
О русском языке немного и об остальном.
Так случилось что я учился на русском языке в КГУ когда был еще студентом.
По моему тогда большинство предметов читались именно на русском , мне всегда казалось
что украинский язык был ущемлен самим нашим государством.
Это чувствовалось например в магазинах, на улице в Киеве, во многих других общественных местах.
Это сильно смущало меня, будучи еще юным парнем я чувствовал это неравенство и унижение,
я сильно не задумывался об этом но чувствовал унижение, и мне приходила в голову мысль
почему это так происходит?
Я не сильно напрягался что бы найти ответ на этот вопрос.
Просто принимал это как должное, и жил себе дальше счастливой жизнью как и все молодые,
которым не до того в такие годы.
Поскольку преподавание велось на русском и раньше он доминировал во всех отраслях жизни,
то я не только говорил на нём но также и стал даже думать когда речь шла о науках,
о предметах которым нас учили в универе.И даже сейчас когда мне приходится решать
какую нибудь задачу то у меня в голове весь мыслительный процесс происходит именно
на русском, в быту и в семье, со знакомыми а также незнакомыми людьми я общаюсь на
украинском, мне сейчас это совершенно не стыдно.
Если мы вернемся на пару лет назад то мы можем вспомнить кто первый из всех
поддержал украинский язык и сделал так что люди перестали стесняться разговаривать на нём
повсеместно и даже те кто в семьях разговаривал на русском = стали на публике демонстрировать
свою преданность и любовь к украинскому языку.
Это Ющенко, потом эту политику поддержал Порошенко, также он закинул этот лозунг -
вера, язык, армия. Я считаю что это всё было сделано правильно, правда это к сожалению
должно было быть сделано намного - много раньше. Конечно многие из нас ассоциируют
русский с русскими, которые захватили наши территории я к сожалению или к счастью тоже
имею такое предубеждение.Я лично уже до конца своей жизни этого не забуду, вряд ли что то
может это исправить.
Ющенко не оправдал наших(моих в крайнем случае надежд).
Он самоустранился от управления государством как и Зеленский делает это сейчас, и демонстрировал
нам всячески, что это не его компетенция.Зачем же ты шел в президенты , ты же отчётливо
видел что хотят от тебя люди?
Они хотели жить лучше, справедливости, равенства перед законом , порядка.
Этого не случилось, Ющенко оказался слабым.Но спасибо за украинский язык.Это много стоит.
Потом был Порошенко.
Он обещал закончить войну за пару недель, обещал продать фабрики и заводы, обещал
низкие тарифы.Когда он сказал однажды , что он отдал Липецкую фабрику в слепой траст
я сразу же его люто возненавидел, потому что я также поверил ему и голосовал за него.
После этого его заявления я уже просто переключал канал, когда там был он.
Ничего не было выполнено, даже наоборот жизнь ухудшилась, цены подскочили.
Я просто говорю это всё по факту, все наверное это подтвердят.
Вместо тарифов и остального он предложил нам три направления - вера, язык, армия.С этим
все согласятся, это всё правильно, но что по факту?Порошенко оказался просто бизнесменом,
и подлецом.
Теперь о Зеленском, за которого я тоже голосовал как и за всех предыдущих.
Это просто уникальное чмо.Я просто не могу сдержаться что бы так не сказать.
Он не просто обманул нас всех, он просто предал людей. Иуда.
В результате я возненавидел и его.Его квартал я больше не смотрю, это уже не смешно.
Тимошенко - тварь, Ляшко - просто чмо, Тягнибок просрал парафию когда
назначили Махницкого на должность генерального прокурора.
Все они одинаковы.
И левые , и правые, и центральные.
Старые лица плохие , новые лица плохие.
Что делать?
17.07.2020 10:50 Ответить
17.07.2020 10:50 Ответить
Голосувати за Порошенка.
17.07.2020 10:55 Ответить
17.07.2020 10:55 Ответить
читайте
Дарон Аджемоглу, Джеймс Робинсон УЗКИЙ КОРИДОР.

The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty

ще читайте Дацюка
17.07.2020 11:04 Ответить
17.07.2020 11:04 Ответить
В украинской политике нет левых, есть правые и ультраправые. А в университетах мало, что изменилось; гуманитарные науки на мове, технические на русском. Есть вариант в технических науках перейти на английский.
17.07.2020 11:05 Ответить
17.07.2020 11:05 Ответить
все понятно - страус. спрятал голову под крыло как страус и не видел, не знал, что идет война, на голом месте создавали армию, миллионы переселенцев, тысячи убитых, разрушенные танками и Градами дома, города, заводы. Это всё ерунда, а вот тарифы, цены повысились, это да., жизнь ухудшилась., липецкая фабрика.
за свой счет создавал ПВО Киева, квартиры военным, оборона и оружие, международные санкции, международная поддержка воюющей УКраины. постоянная угроза нападения. Я знаю, что и пленных наших в 2014 году за деньги выкупали, об этом писали. ситуация была ужасная. сколько ты своих денег отдал ВСУ и на пленных?
проспал ты, проспал, пенс Олександр. ты и в армии не служил, а берешься судить ситуацию того, что выдержал Порошенко, никому еще не приходилось столько выдерживать - этого наглого Путина.,и агрессивную расею.
17.07.2020 21:34 Ответить
17.07.2020 21:34 Ответить
На самом деле Разумков конечно знает реальные рейтинги, сам же к ним пририсовывает. Но ничего катастрофического тут нет - все равно в следующих выборах они не собирались участвовать. Времени все развалить у них хватит, да и будут ли следующие выборы - вопрос открытый.
17.07.2020 10:54 Ответить
17.07.2020 10:54 Ответить
ви так описуєте суд Лінча?
17.07.2020 10:56 Ответить
17.07.2020 10:56 Ответить
Разумков прямо как тот доктор, что писал больному в истории болезни по латыни: ""status idem"..."status idem"(т.е."без изменений"). Умер."
17.07.2020 10:55 Ответить
17.07.2020 10:55 Ответить
Лиха беда начало.
17.07.2020 10:57 Ответить
17.07.2020 10:57 Ответить
унікальність українською політики в тому,
всі ці "рейтингові" партії відверто або приховано
у різній мірі шкодять Україні як державі та і своїм виборцям..

задача, знайти менш шкідливу партію, немає рішення
17.07.2020 10:57 Ответить
17.07.2020 10:57 Ответить
Почитав коменти... афігел.

СУЦІЛЬНА НЕНАВІСТЬ ДО ЗЕЛЕНСЬКОГО І ЙОГО ПАРТІЇ.

Це кінець зелених. Тікайте, зелені.
17.07.2020 10:58 Ответить
17.07.2020 10:58 Ответить
 
 