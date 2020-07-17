" Разумков о снижении рейтинга "Слуги народа": "Пока что ничего катастрофического я не вижу"

Проседание рейтинга пропрезидентской партии Слуга народа не является катастрофическим.

Об этом в эфире Право на власть на телеканале 1+1 заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Любая власть теряет рейтинги. Это может происходить постепенно. Если мы посмотрим на рейтинг доверия и поддержки на уровне парламентских выборов, то снижение достаточно небольшое... Пока что ничего катастрофического я не вижу", - отметил Разумков.

Отвечая на вопрос, за счет чего происходит такое проседание рейтинга Слуги народа, Разумков сказал, что "это комплексный вопрос, который связан с внедрением реформ", критикой парламента в публичном пространстве.