Количество активных больных COVID-19 снизилось в Киеве и 9 областях Украины, - СНБО

Количество вылечившихся от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 9 из 24 областей Украины и в Киеве, свидетельствуют данные.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (132 случаев) Ривненской (88 случаев) и Ивано-Франковской (67 случаев) областях, а также в Киеве (76 случаев).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждены 32 новых случаев заболевания COVID-19 и 38 случаев выздоровления ранее заболевших, сейчас в области болеет 504 человека (на 6 меньше, чем днем ранее);

- в Волынской области подтвержден 41 новый случай заболевания COVID-19 и 46 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 1 114 человека (на 5 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области 11 новых случаев заболевания и 2 – выздоровления, сейчас болеет 93 человека (на 9 больше за сутки);

- в Донецкой области 5 новых случаев заболевания и 4 случая выздоровления, болеет 473 человека (на 1 больше за сутки);

- в Житомирской области 11 человек заболели и 8 – выздоровели, сейчас болеет 312 человек (на 3 больше за сутки);

- в Закарпатской области 63 новых случая заболевания, 2 случая смерти и 94 случая выздоровления, сейчас болеют 2 585 человек (на 33 меньше за сутки);

- в Запорожской области 16 новых случаев заболевания, новых случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 103 человека (на 16 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 67 новых случаев заболевания и 3 случая смерти, 27 выздоровели, сейчас болеют 1 904 человека (на 37 больше за сутки);

- в Киеве 76 новых случаев заболевания и 160 выздоровевших, сейчас болеет 4 243 человека (на 84 меньше за сутки);

- в Киевской области 40 новых заболевших и 14 человек выздоровели, сейчас болеют 971 человек (на 26 больше за сутки);

- в Кировоградской области 2 новых случая заболевания за сутки, 6 человек выздоровели, сейчас болеют 43 человека (на 4 меньше за сутки);

- в Луганской области 2 случая заболевания за сутки и 2 – выздоровления, сейчас, как и днем ранее, болеет 23 человека;

- во Львовской области подтверждены 132 новых случая заболевания Covid-19, 4 случая смерти и 63 случая выздоровления, сейчас болеют 6 246 человек (на 65 больше за сутки);

- в Николаевской области 6 новых случаев заболевания за сутки, 5 человек выздоровели, сейчас болеет 91 человек (на 1 больше за сутки);

- в Одесской области 60 новых случаев заболевания, 26 выздоровели, сейчас болеет 1 322 человека (на 34 больше за сутки);

- в Полтавской области 4 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, болеют 27 человек (на 4 больше за сутки);

- в Ривненской области 88 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 148 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 461 человек (на 61 меньше за сутки);

- в Сумской области 4 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 42 человека (на 4 больше за сутки);

- в Тернопольской области 21 новый случай заболевания и 35 – выздоровления, сейчас болеют 820 человек (на 14 меньше за сутки);

- в Харьковской области 64 новых случаев заболевания, 23 человека выздоровели, сейчас болеют 1 225 человек (на 41 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 1 случай заболевания и 1 - выздоровления, сейчас, как и днем ранее, болеют 14 человек;

- в Хмельницкой области 12 новых случаев заболевания, 15 – выздоровления, сейчас болеют 116 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Черкасской области 17 человек заболели, 2 выздоровели, сейчас болеют 157 человек (на 15 больше за сутки);

- в Черновицкой области 30 новых случаев заболевания, 1 человек умер, 102 – выздоровели, сейчас болеет 1 841 человек (на 73 меньше за сутки);

- в Черниговской области 4 новых случая заболевания и 17 – выздоровления, сейчас болеет 309 человек (на 13 меньше за сутки).

