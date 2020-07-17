Зеленский в шестую годовщину катастрофы MH17: С начала расследования трагедии Украина показала себя как надежного международного партнера
Суд по делу MH17 в Нидерландах обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия.
Об этом в день шестой годовщины уничтожения наемниками РФ пассажирского самолета рейса МН-17 компании "Малайзийские авиалинии", следовавшего по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, на странице в сети Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Уголовный процесс против возможных виновников преступления начался в Нидерландах 9 марта этого года. Этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительное международное внимание", - подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, с начала расследования этой трагедии Украина показала себя как надежного международного партнера, заинтересованного в правде.
"Ничто не вернет потерянных жизней и не утолит горе родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибли в катастрофе. Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших", - подытожил президент.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.
По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.
В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.
На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.
10 июля 2020 г. стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
20 мая 2015 года
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине приходится вести «настоящую войну» с Россией. Порошенко назвал доказательствами этого захваченных в плен россиян, которые якобы являются действующими военными
О том, что Украина воюет с Россией, Порошенко заявил в интервью Би-би-си, полный текст которого был опубликован 20 мая утром. «Давайте говорить напрямую - мы воюем не с сепаратистами, которых поддерживает Россия. Это настоящая война с Россией», - заявил украинский президент в ответ на вопрос о том, есть ли у Украины шансы получить летальное оружие от западных стран для борьбы с ополченцами Донбасса.
Партнера *****? Пока бубочка делает все,чтобы зартуднить следствие (Цемах)
или продажи "кварталла" важнее ?
зеленский - КИДАЛА
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2699916533441896&set=a.622288851204685&type=3 20 хв ·
Спасибо, Владимир Александрович! Мы тут спорили, будет ли «та сторона».
Я выиграл пять баксов.
Это что, не преступление Порошенко ?????
сюди ж можна додати і висновки по ситуації зі збитим літаком над Іраном - партнер абсолютно нікакущий.
а наш преЗедендт голову в песок