РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9835 посетителей онлайн
Новости Российские террористы сбили Боинг
1 571 38

Зеленский в шестую годовщину катастрофы MH17: С начала расследования трагедии Украина показала себя как надежного международного партнера

Зеленский в шестую годовщину катастрофы MH17: С начала расследования трагедии Украина показала себя как надежного международного партнера

Суд по делу MH17 в Нидерландах обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия.

Об этом в день шестой годовщины уничтожения наемниками РФ пассажирского самолета рейса МН-17 компании "Малайзийские авиалинии", следовавшего по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, на странице в сети Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Уголовный процесс против возможных виновников преступления начался в Нидерландах 9 марта этого года. Этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительное международное внимание", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, с начала расследования этой трагедии Украина показала себя как надежного международного партнера, заинтересованного в правде.

"Ничто не вернет потерянных жизней и не утолит горе родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибли в катастрофе. Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших", - подытожил президент.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз призывает РФ признать свою причастность к атаке на МН17

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Также смотрите: Показ пропагандистского фильма РФ про МН17 у суда в Гааге провалился. ФОТОрепортаж

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу MH17

На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.

10 июля 2020 г. стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.

Автор: 

Зеленский Владимир (21714) память (1501) Боинг-777 Malaysia Airlines (1377)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Ага, Цемах - это лучшее подтверждение "надежности и партнерства"!
показать весь комментарий
17.07.2020 10:14 Ответить
+16
Зеленський у шосту річницю катастрофи MH17: Від початку розслідування трагедії Україна показала себе як надійного міжнародного партнера - Цензор.НЕТ 4989
показать весь комментарий
17.07.2020 10:12 Ответить
+15
Украина то за 5 лет показала. А вот что делали вы, выдавая Раше важных свидетелей и обезглавливая прокурорскую группу? Эти типа новый вид надежности?
показать весь комментарий
17.07.2020 10:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Уголовный процесс против возможных виновников преступления (Тасторона) начался в Нидерландах 9 марта этого года. Этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительное международное внимание", - подчеркнул глава государства.
показать весь комментарий
17.07.2020 10:05 Ответить
Що б ми робили без нього, прямо не знаю.
показать весь комментарий
17.07.2020 10:12 Ответить
А що не так? Нікого не можна визнати винним без рішення суду, чи нарошені такому не навчають? Тоді де Петро Олексійович визнав війну з нарасією? Чи війни в нас немає? А може Петро Олексійович бреше? То ти визначись!
показать весь комментарий
17.07.2020 10:42 Ответить
ты в запое был что ли?
20 мая 2015 года
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине приходится вести «настоящую войну» с Россией. Порошенко назвал доказательствами этого захваченных в плен россиян, которые якобы являются действующими военными
​О том, что Украина воюет с Россией, Порошенко заявил в интервью Би-би-си, полный текст которого был опубликован 20 мая утром. «Давайте говорить напрямую - мы воюем не с сепаратистами, которых поддерживает Россия. Это настоящая война с Россией», - заявил украинский президент в ответ на вопрос о том, есть ли у Украины шансы получить летальное оружие от западных стран для борьбы с ополченцами Донбасса.
показать весь комментарий
17.07.2020 10:58 Ответить
"накаті" глоду та заспокойся- де це визнано офіційно? А якщо "Украине приходится вести «настоящую войну» с Россией", то як зветься людина, яка веде торгівлю з нападником?
показать весь комментарий
17.07.2020 11:40 Ответить
какую "торговлю" вел порошенко или государство Украина с кацапией?
показать весь комментарий
17.07.2020 11:44 Ответить
а что значит "официально" в твоей понимании на уровне рыбки гуппи? бумага с печатью нужна? какая? от кого?
показать весь комментарий
17.07.2020 11:45 Ответить
Він не "в запої", а просто "манкурт" що пише через Гугл-перекладач... Українець написавби не "То ти визначись!"(калька з російського "определись"), а "То ти визначся!"
показать весь комментарий
17.07.2020 14:18 Ответить
Це відзнака дій п'ятого президента ?
показать весь комментарий
17.07.2020 10:08 Ответить
Зеленський у шосту річницю катастрофи MH17: Від початку розслідування трагедії Україна показала себе як надійного міжнародного партнера - Цензор.НЕТ 4989
показать весь комментарий
17.07.2020 10:12 Ответить
По словам Зеленского, с начала расследования этой трагедии Украина показала себя как надежного международного партнераИсточник: https://censor.net/n3208653

Партнера *****? Пока бубочка делает все,чтобы зартуднить следствие (Цемах)
показать весь комментарий
17.07.2020 10:13 Ответить
Україна нічого не зробила для забезпечення безпеки свідків цієїї трагедії та їхніх родин. Тому велика кількість людей,які свідчили у цій справі у14-му,15 роках,зараз,при зеленій владі, категорично відмовляються від співпраці зі слідством.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:12 Ответить
Украина то за 5 лет показала. А вот что делали вы, выдавая Раше важных свидетелей и обезглавливая прокурорскую группу? Эти типа новый вид надежности?
показать весь комментарий
17.07.2020 10:13 Ответить
Те 5 лет ЗЕчмо солировал на пианино, сидел на бутылке Кадырова и сыграл на флейте путина
показать весь комментарий
17.07.2020 10:18 Ответить
"Злізла муха увечері з рогів вола, втерла лоба і каже: "Ох, як ми цілий день орали!...".
показать весь комментарий
17.07.2020 10:52 Ответить
Че-то многовато членограя с утра стало. Дайте ему что-нибудь нюхнуть, что-ли!
показать весь комментарий
17.07.2020 10:14 Ответить
готовится к выборам мера киева
показать весь комментарий
17.07.2020 10:17 Ответить
Ага, Цемах - это лучшее подтверждение "надежности и партнерства"!
показать весь комментарий
17.07.2020 10:14 Ответить
когда визовый режим с "тастороной" ?
или продажи "кварталла" важнее ?
показать весь комментарий
17.07.2020 10:16 Ответить
когда рузгие попы-гомосеки будут выгнаны из Лавры ?
зеленский - КИДАЛА
показать весь комментарий
17.07.2020 10:18 Ответить
https://www.facebook.com/babchenkoa?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCi62dLcl_8kC4bMk3AhAdKItwco-oS1cFXsmgUB9g75iP106ANkpT3Ziwtdy1r6YiQ_tF8eFJwaAOJ&hc_ref=ARTrKi7EyAugPOghG0C0NXytstjwYTL8BNU1NrOrdqoBMt6cojrzwiwgWOtQWHLiUNM&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCi62dLcl_8kC4bMk3AhAdKItwco-oS1cFXsmgUB9g75iP106ANkpT3Ziwtdy1r6YiQ_tF8eFJwaAOJ&hc_ref=ARTrKi7EyAugPOghG0C0NXytstjwYTL8BNU1NrOrdqoBMt6cojrzwiwgWOtQWHLiUNM&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2699916533441896&set=a.622288851204685&type=3 20 хв ·

Спасибо, Владимир Александрович! Мы тут спорили, будет ли «та сторона».
Я выиграл пять баксов.
Зеленський у шосту річницю катастрофи MH17: Від початку розслідування трагедії Україна показала себе як надійного міжнародного партнера - Цензор.НЕТ 391
показать весь комментарий
17.07.2020 10:25 Ответить
заметили, что писюанист снова о вине московии ни словом не обмолвился?
показать весь комментарий
17.07.2020 10:33 Ответить
зелена шмаркля не спромоглася вичавити з себе хто винуватець цього....тьху слимак
показать весь комментарий
17.07.2020 10:35 Ответить
На фото вылитая мадонна моника.Ручки сложила глазки закатила.
показать весь комментарий
17.07.2020 10:36 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2020 11:57 Ответить
Как?
Это что, не преступление Порошенко ?????
показать весь комментарий
17.07.2020 10:41 Ответить
Зеленский в очередной раз продемонстрировал , что он ответственньій политик , а не балаболка и двурушник , как папередник . Респект !
показать весь комментарий
17.07.2020 10:49 Ответить
Зеленський у шосту річницю катастрофи MH17: Від початку розслідування трагедії Україна показала себе як надійного міжнародного партнера - Цензор.НЕТ 2298
показать весь комментарий
17.07.2020 10:58 Ответить
Да что скажешь.Боится друзей обидеть.Да же слово ********* уже забыл.
показать весь комментарий
17.07.2020 10:49 Ответить
Ніззя йому на парашу перти і називати речі своїми іменами - президенство рано чи пізно закінчиться, а в кращому випадку навіть не у Растовє, а жити треба буде якось. Так куди поїде на гастролі з роялем чи обслуговувати корпоративи без інстументу квартал на чолі з екс-президентом? у КНДР чи Сомалі? Ось, попреться він у парашу, к друзьям. А якщо там візьмуть та й згадають, як "дисиденту" Рудьковському все та ще й посадять у буцегарню? Так хто його звідти буде витягати чи обмінювати? Політик, оригінал піаніст з великої букви "ПП" третього тисячоліття прораховує свої власні дії на декілька років вперед (от вже й нерухомість розпродує чомусь), тому докоряти йому цим.....потрібно. Бо у такому випадку не треба було лізти на цю посаду-не те місце де можна блазнювати.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:33 Ответить
"...... в шестую годовщину катастрофы MH17: С начала расследования трагедии Украина показала себя как никакущого международного партнера" -розуміє весь цивілізований світ.
сюди ж можна додати і висновки по ситуації зі збитим літаком над Іраном - партнер абсолютно нікакущий.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:14 Ответить
Цікаво, на якому корпоративі стрибав блазень у сам день трагедії? І в якій серії "пригод голобородька" знімався?
показать весь комментарий
17.07.2020 11:16 Ответить
международный оманщик распоясался
показать весь комментарий
17.07.2020 11:55 Ответить
вот только кода сбили наш самолет ты голову в жопу старусу спрятал!
показать весь комментарий
17.07.2020 11:58 Ответить
Особенно показала себя зеленая букашка, которая выдала рашке свидетеля, забыла как его фамилия, семах, что ли.
показать весь комментарий
17.07.2020 13:07 Ответить
И опять ни слова о россии виновной в этой трагедии.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:44 Ответить
зеля ни слова об рф а ес и сша призвали рф взять ответственность за содеянное
а наш преЗедендт голову в песок
показать весь комментарий
17.07.2020 21:54 Ответить
 
 