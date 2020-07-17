РУС
В США рекордные 77 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, общее количество жертв превысило 138 тыс.

В Соединенных Штатах Америки на протяжении 16 июля обнаружили рекордное количество новых случаев COVID-19 - 77000. Около 1000 человек умерли.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Во Флориде, Южной Каролине и Техасе зафиксировали наибольшее количество случаев в течение одного дня.

Всего в США уже обнаружили около 3,6 млн случаев COVID-19. 138 000 человек умерли.

Текущий показатель в 77 217 новых случаев превосходит предыдущий рекорд, установленный в пятницу, когда число новых случаев составило 69 070.

Американские чиновники из сферы здравоохранения опасаются, что скоро число новых случаев за сутки может достичь 100 000. В то же время ношение масок является обязательным лишь в половине штатов.

карантин (16729) пандемия (113) США (27770) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+5
Від того що Трамп послав подалі ВОЗ, краще не стало.
17.07.2020 10:06
+2
Негри допротестувались. В Україні епідемія також не йде на спад, особливо в Києві. Здогадайтесь чому.
17.07.2020 10:10
+2
Лет через 90 число погибших от Короны будет равно 8 000 000 000 человек.....
17.07.2020 10:11
17.07.2020 10:06
Все по плану.
Миллионы американцев, которые https://www.foxbusiness.com/real-estate/most-tenants-paid-some-rent-through-july-13-new-data пропустили арендную плату из-за пандемии коронавируса, могут подвергнуться риску выселения в https://www.foxnews.com/category/real-estate/rental ближайшие месяцы, если правительственные меры по их защите не будут расширены, считают экономисты и эксперты по жилищным вопросам.
17.07.2020 10:17
Еще как стало, а станет еще лучше.
Куда так рвались гондурасские бандюканы, нелегально пробирающиеся в США через Мексику под видом беженцев?
Правильно, во Флориду!
Очень хорошо бандиты разбираются, где жить хорошо, не в Калифорнию рвались, а именно во Флориду.
Надеюсь, что их сейчас и выкашивает макароновирус.
А поскольку во Флориду они направлялись через Техас (где частично и оседали, Флорида то не резиновая), то не удивительно, что в Техасе тоже мор среди гондурасских бандитов намечается.
17.07.2020 10:25
Вот куда рвались бандюканы гондурасские во Флориде, зацените, губа то у бандюканов не дура:
https://www.youtube.com/watch?v=tz_Ny_AC-Nw Coral Gables Florida

Это крошечное 3-х минутное видео 50-х годов, реклама американского автопрома (вот как нужно автопром рекламировать ), особенно на 2-й минуте попугаи хороши .
Прочуствуйте тонкость выбора и развитость вкуса бандитов-исламистов из Гондураса. Казалось бы, у них самих и пальм дофига, и бананов, и попугаев, а вот не Флорида - и весь тут сказ.
Да и социальные пособия, как их самки с детями говорили, во Флориде очень для беженцев хороши.
17.07.2020 10:31

Прочуствуйте тонкость выбора и развитость вкуса бандитов-исламистов из Гондураса


Украіна нє почувствует.


на..уя нам ещьо ето ? ))
17.07.2020 10:33
Зато дешевле.
17.07.2020 10:34
1000 человек для америки при том что каждый день здесь в среднем умирает 8-10 тысяч то эта тысяча как раз и взята с этих обычных 8-10 тысяч. Приписки по результатам теста плюс дополнительные смерти из-за локдауна.
17.07.2020 10:35
приписки кількості тестів -ЦЕ росія..

ну а сша по кількості тестів на мільйон населення лише на 23 місці..
Більше роблять і в Португалії,і в Великобританії,і в Ізраїлі..
17.07.2020 10:59
https://journalist.today/uchenye-prognozirujut-chto-v-2064-godu-naselenie-zemli-dostignet-pika-dalshe-nachnet-sokrashhatsja/ Ученые прогнозируют, что в 2064 году население Земли достигнет пика. Дальше - начнет сокращаться - газета "Коронавирус"
17.07.2020 10:09
Негри допротестувались. В Україні епідемія також не йде на спад, особливо в Києві. Здогадайтесь чому.
17.07.2020 10:10
Бо придурки голосували за Зеленського.
17.07.2020 10:27
Епідемія в тебе в голові. Немає ніякої епідемії. Паталогоанатоми Європи ще не хнайшли доказів щоб хоч одна людина вмерла від корони, а не з короною. Всі вмираючі це старики які помирають від своїх хвороб. Не жоведено, що взагалі від корони хтось помер. Це афера, яка перевершує аферу 11 вересня 2001 року коли американські спецслужби підірвали башні близнюки і втц, і під приводом боротьби з тероризмом вторглися в ірак для контролю нафтової труби. Тактика "Проблема - рішення" створюється проблема, потім той хто її створює пропонує рішення. Ця тактика завжди популярна в америці і в багатьох інших країнах. Такаж історія і з коронапсихозом.
17.07.2020 10:41
Лет через 90 число погибших от Короны будет равно 8 000 000 000 человек.....
17.07.2020 10:11
17.07.2020 10:36
Україна "на плато".НЕДОРОБКА...ТОму відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.



Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.

ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
ua Саша Полтава
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
17.07.2020 10:36
Молодец, хоть начал дельные мысли собирать.
17.07.2020 14:52
А виноват McDonald's !
Нездоровая пища дает о себе знать.
17.07.2020 10:18
С чего она нездоровая? Просто жрать надо меньше.
17.07.2020 10:49
Фаучі повідомив,що США досягне 100 000 інфікованих в день -Значить Трамп цього "досягне".Відкриє школи.
17.07.2020 10:31
100 тисяч в день, а лікарні пустують цікава пандемія. Це так само як оголосити пандемію герпеса. Точ в точ такий же результат буде))) інфіковані є а хворих яким потрібно в лікарню - немає. Для телекамер можуть зібрати на масовку бомжів і зняти ролик для лохів про переповнені лікарні)
17.07.2020 10:45
є категорія хворих - в самоізоляції..
Легкі симптоми..
У Львові особисто знаю двох.
17.07.2020 11:00
ЗМІ тиражують потрібну замовникам інформацію і створюють серед публіки запит на заплановані замовником кроки.

Одночасно лобісти приносять в уряд/парламент вже готові проекти "рішень".

Уряд/парламент переконується в сприятливій суспільній думці (забезпеченій ЗМІ) і реалізує "заходи", які мають близьке до нульового наукове обгрунтування, зате повністю відповідають бізнес-схемі замовника.

А свідомі вчені можуть хоч хором під стінами парламенту волати.

ЗМІ (і відповідно, публіка) їх або просто не помітять, або виставлять божевільними поодинокими шарлатанами.

P.S.
В США після консолідації медійних активів, яка відбулась в кінці 20-го століття, понад 90% усіх ЗМІ належить 6-ти корпораціям.
У Франції таких корпорацій 9.
В Україні - самі знаєте.
17.07.2020 12:54
 
 