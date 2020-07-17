В США рекордные 77 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, общее количество жертв превысило 138 тыс.

В Соединенных Штатах Америки на протяжении 16 июля обнаружили рекордное количество новых случаев COVID-19 - 77000. Около 1000 человек умерли.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Во Флориде, Южной Каролине и Техасе зафиксировали наибольшее количество случаев в течение одного дня.

Всего в США уже обнаружили около 3,6 млн случаев COVID-19. 138 000 человек умерли.

Текущий показатель в 77 217 новых случаев превосходит предыдущий рекорд, установленный в пятницу, когда число новых случаев составило 69 070.

Американские чиновники из сферы здравоохранения опасаются, что скоро число новых случаев за сутки может достичь 100 000. В то же время ношение масок является обязательным лишь в половине штатов.