В США рекордные 77 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, общее количество жертв превысило 138 тыс.
В Соединенных Штатах Америки на протяжении 16 июля обнаружили рекордное количество новых случаев COVID-19 - 77000. Около 1000 человек умерли.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Во Флориде, Южной Каролине и Техасе зафиксировали наибольшее количество случаев в течение одного дня.
Всего в США уже обнаружили около 3,6 млн случаев COVID-19. 138 000 человек умерли.
Текущий показатель в 77 217 новых случаев превосходит предыдущий рекорд, установленный в пятницу, когда число новых случаев составило 69 070.
Американские чиновники из сферы здравоохранения опасаются, что скоро число новых случаев за сутки может достичь 100 000. В то же время ношение масок является обязательным лишь в половине штатов.
Миллионы американцев, которые https://www.foxbusiness.com/real-estate/most-tenants-paid-some-rent-through-july-13-new-data пропустили арендную плату из-за пандемии коронавируса, могут подвергнуться риску выселения в https://www.foxnews.com/category/real-estate/rental ближайшие месяцы, если правительственные меры по их защите не будут расширены, считают экономисты и эксперты по жилищным вопросам.
Куда так рвались гондурасские бандюканы, нелегально пробирающиеся в США через Мексику под видом беженцев?
Правильно, во Флориду!
Очень хорошо бандиты разбираются, где жить хорошо, не в Калифорнию рвались, а именно во Флориду.
Надеюсь, что их сейчас и выкашивает макароновирус.
А поскольку во Флориду они направлялись через Техас (где частично и оседали, Флорида то не резиновая), то не удивительно, что в Техасе тоже мор среди гондурасских бандитов намечается.
https://www.youtube.com/watch?v=tz_Ny_AC-Nw Coral Gables Florida
Это крошечное 3-х минутное видео 50-х годов, реклама американского автопрома (вот как нужно автопром рекламировать ), особенно на 2-й минуте попугаи хороши .
Прочуствуйте тонкость выбора и развитость вкуса бандитов-исламистов из Гондураса. Казалось бы, у них самих и пальм дофига, и бананов, и попугаев, а вот не Флорида - и весь тут сказ.
Да и социальные пособия, как их самки с детями говорили, во Флориде очень для беженцев хороши.
Прочуствуйте тонкость выбора и развитость вкуса бандитов-исламистов из Гондураса
Украіна нє почувствует.
на..уя нам ещьо ето ? ))
ну а сша по кількості тестів на мільйон населення лише на 23 місці..
Більше роблять і в Португалії,і в Великобританії,і в Ізраїлі..
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
ua Саша Полтава
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Нездоровая пища дает о себе знать.
Легкі симптоми..
У Львові особисто знаю двох.
Одночасно лобісти приносять в уряд/парламент вже готові проекти "рішень".
Уряд/парламент переконується в сприятливій суспільній думці (забезпеченій ЗМІ) і реалізує "заходи", які мають близьке до нульового наукове обгрунтування, зате повністю відповідають бізнес-схемі замовника.
А свідомі вчені можуть хоч хором під стінами парламенту волати.
ЗМІ (і відповідно, публіка) їх або просто не помітять, або виставлять божевільними поодинокими шарлатанами.
P.S.
В США після консолідації медійних активів, яка відбулась в кінці 20-го століття, понад 90% усіх ЗМІ належить 6-ти корпораціям.
У Франції таких корпорацій 9.
В Україні - самі знаєте.