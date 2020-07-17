Минздрав обнародовал обновленный перечень стран "красной зоны" по коронавирусу: Албания, Египет и Болгария снова в "зеленом" списке

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный список стран "красной зоны".

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 15 июля Кабмин определил "красной" зоной страны, в которых 55 больных на 100 тыс. населения. Этот показатель был увеличен с 40 активных больных на 100 тыс. населения.

Всего в списке "красной зоны" находится 53 страны. Среди них США, Армения, Бельгия, Израиль, Молдова, Россия, Беларусь, ОАЭ, Черногория, Казахстан, Франция, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Канада, Украина, Египет и другие.

В список "зеленой зоны" попали Египет, Албания, Болгария, Чехия, Румыния, Сербия, Польша, Хорватия, Италия, Греция, Турция, Нидерланды, Кипр, Швейцария, Австрия, Словения, Венгрия, Норвегия, Германия, Словакия, Эстония, Грузия, Латвия и другие.

Отметим, при въезде из страны "красной зоны" необходимо будет пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию. Для стран "зеленой зоны" такое правило не действует.