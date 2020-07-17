РУС
Минздрав обнародовал обновленный перечень стран "красной зоны" по коронавирусу: Албания, Египет и Болгария снова в "зеленом" списке

Минздрав обнародовал обновленный перечень стран

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный список стран "красной зоны".

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 15 июля Кабмин определил "красной" зоной страны, в которых 55 больных на 100 тыс. населения. Этот показатель был увеличен с 40 активных больных на 100 тыс. населения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы могут посещать Болгарию без карантина и теста на COVID-19, - посольство

Всего в списке "красной зоны" находится 53 страны. Среди них США, Армения, Бельгия, Израиль, Молдова, Россия, Беларусь, ОАЭ, Черногория, Казахстан, Франция, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Канада, Украина, Египет и другие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посольство Китая предупредило о новой смертельной пневмонии в Казахстане: "Смертность гораздо выше, чем от коронавируса"

В список "зеленой зоны" попали Египет, Албания, Болгария, Чехия, Румыния, Сербия, Польша, Хорватия, Италия, Греция, Турция, Нидерланды, Кипр, Швейцария, Австрия, Словения, Венгрия, Норвегия, Германия, Словакия, Эстония, Грузия, Латвия и другие.

Отметим, при въезде из страны "красной зоны" необходимо будет пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию. Для стран "зеленой зоны" такое правило не действует.

+2
Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
показать весь комментарий
17.07.2020 10:24 Ответить
+2
Легким движением руки брюки превращаются ..... Достаточно просто поменять нормативы. Шулера хреновы.
показать весь комментарий
17.07.2020 10:29 Ответить
+1
Не засоряйте пластиковыми емкостями окружающую среду.Ходите по большому и маленькому на ведро и выливайте мочу и фекалии прямо с балкона. Будет удобрение для придомовых растений.А унитазы аккуратно демонтируйте и продайте.Профит.
Всем от 36 до 37. Это температура,а не давление.
показать весь комментарий
17.07.2020 10:35 Ответить
