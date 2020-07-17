Законопроект Бужанского о языке, скорее всего, не будут рассматривать сегодня, - "слуга народа" Мошенец

РУС
Законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению на государственном языке в учебных заведениях" авторства депутата фракции "Слуга народа" Максима Бужанского, скорее всего, не будут рассматривать на заседании Верховной Рады в пятницу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил нардеп "Слуги народа" Елена Мошенец.

"Законопроект Бужанского сегодня, скорее всего рассматривать не будут", - отметила нардеп.

Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.

Изначально предполагалось, что законопроект Бужанского вынесут в зал ВР 16 июля. Накануне, 15 июля, стало известно, что этого законопроекта нет в повестке дня на 16 число. Не взирая на это, у здания Верховной Рады состоялась акция противников законопроекта Бужанского.

Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".

Зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук предполагала, что парламент вряд ли станет до осени рассматривать законопроект Бужанского.

украинский язык (1203) язык (3787) русский язык (591) Бужанский Максим (105) Мошинец Елена (16)
+23
Для сравнения о власти "бырыги"

17.07.2020 10:56
+21
17.07.2020 10:55
+17
Заважає мова - геть до Ростова. Запоріжжя.
17.07.2020 10:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ссут когда страшно...
17.07.2020 10:51
Нет, просто подождут пока протесты под Радой прекратятся.
17.07.2020 10:58
Не прекратятся.
17.07.2020 10:59
Згоден. Риги закон про регіональні мови теж пхали у липні 2012 р. І теж перед виборами.
Розрахунок був, що народ гуляє і не збереться на протест. Але часи змінилися.
17.07.2020 12:28
членограи🤢🤡🎪 не дождутся
Судити бужанского як ворога України.
Для сравнения о власти "бырыги"

Заважає мова - геть до Ростова. Запоріжжя.
А че так, засцали суки?
Если так юлят и напрягаются с&Ки урода,то значит хотят принять -домашнее задание пуйла
Мошенец - це від "мошонка" чи кацапського "мошейник" ?
Хай,*****, їде в Ізраїль і там пропагандує єзик!
россия приказала Украине отменить переход обучения на украинский язык. Значит законопроект Бужанского о языке примут если не сегодня, то в другой день.
если до сентября не приймут загон питора бужанского, то будет поздно. а в учебном году 21-22, в Украине уже будет про-украинская власть.
Даю 100% гарантію, що в Ізраїлі йогоб пристрели як смердючого пса! І тільки в Україні ця наволоч відчуває себе спокійно!
Когда граждане остаивают свое право на родной язык под радой, то зеленые враги Украины сразу сливаются от принятия закона петуха бужанского - так было вчера, так сегодня. Может создать фонд гражданской помощи, чтобы те кто не может приехать в Киев, могли донатить тех, кто отпрашивается с работы и в рабочее время отстаивает родной язык под радой!
"...скорее всего..." Вот это я понимаю, вот это круто! Собрались на заседание Рады, а что будут обсуждать - ещё не знают! Степень зелёного идиотизма просто зашкаливает.
Бужанські жидокацапи гидують українською мовою!!!
В паРашу нахрін, там для таких кацапського язика хоч їж!
Не подобається мова - пи...дуй Бужанський до Ростова!!!!
гидують українською мовою

то хай ще гидують українськими грошима, хлiбом та землею та шурують на паРашу за поребрик. нехай будуть послiдовними.
Игра "будем - не будем" не принесет результатов для зебилья и и мокшанцев. Это не тот вопрос, с которым так можно играть. Проиграете ведь, зеленые. И что тогда?
Обісралися? Чи просто хочуть нас приспати і "развести как котят"?
Нічого не вийде. А взагалі-то пора відновити сміттєву люстрацію
Совкодрочер Бужанський перший у списку, далі Дубінеску, Сивохо і Разумков
сволоту Бужанського та всiх, хто проголосує за його антиукраїнську прорашистську маячню спалити разом з цим проектом, проектом, написаним на паРашi гебешними та кремлiвськими кураторами ЗеБiльноi шобли та зажОпп .
Українцям вже нагадили прямо в ріт, як кіт в тапки. Тож голосуйте і далі за рабовласників кріпаки.
